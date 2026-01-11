Новини
По-строги мерки срещу левите екстремисти в Германия

11 Януари, 2026 12:05 739 17

Причината е атаката срещу електропреносната мрежа в Берлин

По-строги мерки срещу левите екстремисти в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви в интервю за неделното издание на вестник "Билд", че ще засили мерките срещу левите екстремисти след атаката срещу електропреносната мрежа в Берлин, включително "чрез пакет от по-строги мерки за проследяване", предаде ДПА.

"Отвръщаме на удара и няма да оставим поле за действие на левите и климатичните екстремисти", каза министърът пред вестника. Сигурността е основен приоритет, допълни той, цитиран от БТА.

Добринт заяви, че пакетът от мерки, който той предвижда, изисква не само повече персонал за разузнавателните служби, но преди всичко разширяване на правомощия им в цифровата сфера, за да се хвърли повече светлина върху ситуацията и да се проследяват по-бързо следите в интернет. Министърът не разкри повече подробности.

Около 100 000 души в югозападната част на Берлин останаха миналата седмица без ток по средата на зимата при температури под нулата, след като умишлен палеж на високоволтови кабели причини мащабно прекъсване на електрозахранването.

Отговорност за палежа пое крайнолявата екстремистка организация "Вулкан – групата" (Vulkangruppe). Смята се, че от 2011 г. насам тя е извършила многократни палежи на обществена инфраструктура, главно в Берлин и Бранденбург. Федералната прокуратура в Карлсруе пое разследването на случая.


Германия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Реалист

    19 0 Отговор
    В Германия левите екстремисти винаги са били толерирани от правителството. За сметка на десните "екстремисти" които искат ред и просперитет в собствената им страна. В Германия вече емигрантите + левите са повече от нормалните хора. Няма надежда за тази страна.

    12:14 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ко стана със статията ми

    12 5 Отговор
    за успехите на зеленотоСкато. До обяд я чакам. Да не е завладяло Русия.🥳🤡😁🖕

    12:14 11.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баце ЕООД

    12 3 Отговор
    И по зле ще става.. Съсипаха я Германийката, а руснаците още не са ги подпукали

    12:14 11.01.2026

  • 9 хехе

    12 1 Отговор
    Няма да го напиша, но предполагам, че всички знаят кой е виновен.

    12:14 11.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп им каза, но те не слушат!

    3 1 Отговор
    Изгонете руските шпиони от Европа!

    12:31 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Битка след битка":

    Като Пешовата мрежа $олташаци!

    12:53 11.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Троле, ти пак си тук.

    13:02 11.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

