По-строги мерки срещу левите екстремисти в Германия

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви в интервю за неделното издание на вестник "Билд", че ще засили мерките срещу левите екстремисти след атаката срещу електропреносната мрежа в Берлин, включително "чрез пакет от по-строги мерки за проследяване", предаде ДПА.

"Отвръщаме на удара и няма да оставим поле за действие на левите и климатичните екстремисти", каза министърът пред вестника. Сигурността е основен приоритет, допълни той, цитиран от БТА.

Добринт заяви, че пакетът от мерки, който той предвижда, изисква не само повече персонал за разузнавателните служби, но преди всичко разширяване на правомощия им в цифровата сфера, за да се хвърли повече светлина върху ситуацията и да се проследяват по-бързо следите в интернет. Министърът не разкри повече подробности.

Около 100 000 души в югозападната част на Берлин останаха миналата седмица без ток по средата на зимата при температури под нулата, след като умишлен палеж на високоволтови кабели причини мащабно прекъсване на електрозахранването.

Отговорност за палежа пое крайнолявата екстремистка организация "Вулкан – групата" (Vulkangruppe). Смята се, че от 2011 г. насам тя е извършила многократни палежи на обществена инфраструктура, главно в Берлин и Бранденбург. Федералната прокуратура в Карлсруе пое разследването на случая.