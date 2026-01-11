Новини
Нови разкрития около смъртта на 40 души на Нова година в Кран-Монтана

11 Януари, 2026 10:35

Служебната врата от мазето, където се е провеждало партито, е била заключена

Нови разкрития около смъртта на 40 души на Нова година в Кран-Монтана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Собственикът на бар в швейцарския курорт Кран-Монтана, където пожар в новогодишната нощ отне живота на 40 души, призна по време на разпит, че служебната врата от мазето, където се е провеждало партито, е била заключена, съобщава RTS.
„Според наша информация, Жак Морети, управител на бар „Съзвездие“, е признал пред разследващите, че служебната врата в мазето на заведението е била заключена отвътре“, съобщават медиите.

По време на разпит той е твърдял, че сам е отворил вратата отвън и е открил „купчина безжизнени тела“ пред нея.

Според медиите този факт е от решаващо значение за разследването. „Ако прокурорите установят, че заподозрените са знаели, че вратата е заключена, че е изключително опасна и че са поели риска, съдиите могат да ги обвинят в „предумишлено убийство“. В този случай Жак и Джесика Морети могат да бъдат изправени пред до 20 години затвор“, се казва в статията.
Морети също така потвърди, че самият той е облицовал тавана със звукоизолиращ мус.

В петък прокуратурата на Вале обяви, че Жак Морети е задържан в очакване на разследване на причината за пожара. Разследващите смятат, че е в опасност да избяга от страната.

В навечерието на Нова година, около 1:30 ч. сутринта, избухна пожар в бар в популярния швейцарски алпийски курорт Кран-Монтана. Според полицията на Вале, 40 души са загинали. Повечето от жертвите са млади хора на възраст между 14 и 24 години. Други 116 са ранени, повечето от които са в тежко състояние поради обширни изгаряния.

Според разследващите, пожарът е причинен от фойерверки, които са запалили тавана.
След пожара швейцарските власти започнаха разследване срещу собствениците на бара за убийство по небрежност, причиняване на телесна повреда по небрежност и палеж по небрежност. Ако бъдат признати за виновни, те са изправени пред три до четири и половина години затвор.

По-рано медиите съобщиха, че Морети е бил осъден за сводничество във Франция през 2008 г. и е бил осъден на затвор и забрана за извършване на бизнес в страната.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ААААА

    7 2 Отговор
    Името на ски центъра е Кранс-Монтана, а не Кран-Монтана.

    Коментиран от #8

    10:43 11.01.2026

  • 2 Хмм

    10 0 Отговор
    точно като в Македония

    10:44 11.01.2026

  • 3 Стига с тези идиотщини, първо бенгалския

    8 1 Отговор
    огън беше виновен, сега заключена врата!? Врата се разбива с един ритник, стига сте шикалкавили, напишете истината!

    10:51 11.01.2026

  • 4 дядо поп

    7 0 Отговор
    В Монтана кога е падал кран?

    10:58 11.01.2026

  • 5 ФАКТ

    9 0 Отговор
    Не ви трябват барове и дискотеки много са опасни мафиотски места

    10:58 11.01.2026

  • 6 Пепи Евров

    3 0 Отговор
    До собствениците на бара: да оставят солиден комисион в джуджетата и сичко наред, колегата Дебелян има връзки на всекъде

    11:04 11.01.2026

  • 7 Механик

    5 0 Отговор
    14-ГОДИШНИ на бурен пиянски купон в 1:30 през нощта??????
    Ко стаа, бе? Нали тия бяха много дисциплинирани, а сочеха с пръст нас, дето сме били "балкански субекти"?!
    И кви са тия купони по мазетата? Че и вратите заключени? Да не би освен яко пиене там да е падало и яко друскане?

    Коментиран от #12

    11:06 11.01.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ААААА":

    Се тая,умрелите няма да възвърнат!🥳🤣🖕

    11:06 11.01.2026

  • 9 Ще го разнищят

    2 0 Отговор
    като охлюв от черупка с вилица.
    Това заслужава.
    Ако всичко беше наред нямаше да се случи и нямаше да е осъждан за сводничество.

    11:09 11.01.2026

  • 10 Какво правят

    2 0 Отговор
    14 год.в бар?

    11:11 11.01.2026

  • 11 Много тъмна история

    1 1 Отговор
    Намерете жената в дъното на цялата история, там е заровено кучето.
    Всички беди на този свят са ставали заради жени и чрез жени.

    11:13 11.01.2026

  • 12 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Може и халки да са разтваряни, де да знайш
    Ценности

    11:19 11.01.2026

