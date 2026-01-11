Нови разкрития около смъртта на 40 души на Нова година в Кран-Монтана

Собственикът на бар в швейцарския курорт Кран-Монтана, където пожар в новогодишната нощ отне живота на 40 души, призна по време на разпит, че служебната врата от мазето, където се е провеждало партито, е била заключена, съобщава RTS.
„Според наша информация, Жак Морети, управител на бар „Съзвездие“, е признал пред разследващите, че служебната врата в мазето на заведението е била заключена отвътре“, съобщават медиите.
По време на разпит той е твърдял, че сам е отворил вратата отвън и е открил „купчина безжизнени тела“ пред нея.
Според медиите този факт е от решаващо значение за разследването. „Ако прокурорите установят, че заподозрените са знаели, че вратата е заключена, че е изключително опасна и че са поели риска, съдиите могат да ги обвинят в „предумишлено убийство“. В този случай Жак и Джесика Морети могат да бъдат изправени пред до 20 години затвор“, се казва в статията.
Морети също така потвърди, че самият той е облицовал тавана със звукоизолиращ мус.
В петък прокуратурата на Вале обяви, че Жак Морети е задържан в очакване на разследване на причината за пожара. Разследващите смятат, че е в опасност да избяга от страната.
В навечерието на Нова година, около 1:30 ч. сутринта, избухна пожар в бар в популярния швейцарски алпийски курорт Кран-Монтана. Според полицията на Вале, 40 души са загинали. Повечето от жертвите са млади хора на възраст между 14 и 24 години. Други 116 са ранени, повечето от които са в тежко състояние поради обширни изгаряния.
Според разследващите, пожарът е причинен от фойерверки, които са запалили тавана.
След пожара швейцарските власти започнаха разследване срещу собствениците на бара за убийство по небрежност, причиняване на телесна повреда по небрежност и палеж по небрежност. Ако бъдат признати за виновни, те са изправени пред три до четири и половина години затвор.
По-рано медиите съобщиха, че Морети е бил осъден за сводничество във Франция през 2008 г. и е бил осъден на затвор и забрана за извършване на бизнес в страната.
1 ААААА
Коментиран от #8
10:43 11.01.2026
2 Хмм
10:44 11.01.2026
3 Стига с тези идиотщини, първо бенгалския
10:51 11.01.2026
4 дядо поп
10:58 11.01.2026
5 ФАКТ
10:58 11.01.2026
6 Пепи Евров
11:04 11.01.2026
7 Механик
Ко стаа, бе? Нали тия бяха много дисциплинирани, а сочеха с пръст нас, дето сме били "балкански субекти"?!
И кви са тия купони по мазетата? Че и вратите заключени? Да не би освен яко пиене там да е падало и яко друскане?
Коментиран от #12
11:06 11.01.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "ААААА":Се тая,умрелите няма да възвърнат!🥳🤣🖕
11:06 11.01.2026
9 Ще го разнищят
Това заслужава.
Ако всичко беше наред нямаше да се случи и нямаше да е осъждан за сводничество.
11:09 11.01.2026
10 Какво правят
11:11 11.01.2026
11 Много тъмна история
Всички беди на този свят са ставали заради жени и чрез жени.
11:13 11.01.2026
12 Гошо
До коментар #7 от "Механик":Може и халки да са разтваряни, де да знайш
Ценности
11:19 11.01.2026