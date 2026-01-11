Новини
Синът на последния шах на Иран: Тръмп е готов да помогне на протестиращите

11 Януари, 2026 13:37 1 110 76

  • реза пахлави-
  • иран-
  • шах

Пахлави: Не изоставяйте улиците. Сърцето ми е с вас. Знам, че скоро ще бъда до вас!

Синът на последния шах на Иран: Тръмп е готов да помогне на протестиращите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Реза Пахлави - синът на последния шах на Иран, свален от Ислямската революция през 1979 г., заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „готов да помогне“ на протестиращите в Иран, докато антиправителствени демонстрации се разпространяват из цялата страна.

„Светът днес е с вашата национална революция и се възхищава на вашата смелост. По-специално, президентът Тръмп, като лидер на свободния свят, наблюдава отблизо вашата неописуема смелост и заяви, че е готов да ви помогне“, каза Пахлави във видео обръщение, публикувано в неделя.

Не изоставяйте улиците. Сърцето ми е с вас. Знам, че скоро ще бъда до вас“, добави той.

Пахлави заяви в неделя, че „надеждни доклади“ показват, че Ислямската република е „изправена пред сериозен недостиг на наемници, които да се изправят срещу милионите хора по улиците“. CNN не може независимо да потвърди това твърдение.

В събота той призова за двудневна стачка в цялата страна.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    44 8 Отговор
    Гледам иранците на протеста по добре облечени и нахранени от българите.С модерни прически и мъже и жени.Забравили са мизерията при Шаха.

    Коментиран от #57

    13:39 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цар Симеон 2

    36 6 Отговор
    Ще ви оправя за 800 дни.Вервайте ми!

    Коментиран от #20

    13:41 11.01.2026

  • 5 ФЕЙК - либераст

    38 7 Отговор
    И този пишман престолонаследник като наш Симеончо: ЗА 800 ДНИ ЩЕ ГИ "ОПРАВИ" И ПРОДАДЕ!

    13:42 11.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Всяка държава

    35 6 Отговор
    има национални предатели като този!

    13:45 11.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хипотетично

    13 7 Отговор
    Иран е изолиран и милитаризиран, а и религията е властваща, така че нито Тръмп, нито пророк може да му помогне.
    Само военнен преврат от името на революцията има шанс.

    13:46 11.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъхъъъъ

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦":

    Цветна революция прави Дончо Белината. Петролааааа!

    13:47 11.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Миндич

    23 6 Отговор
    Невдоми са пътищата юдейски.Мосад и отдела им ЦРУ,свалила стария Шах и доведоха Хомейни когото грижливо отглеждаха не в СССР а във Франция.Сега гледам зора е да връщат сина му на власт.Иран определено не е Северна Корея и с всички тези племена и националности(включително много еврей) може да падне,но ми се струва че по либийския и иракския сценарий.С директно нападение от вън,а не от иранските жълтопаветници.

    13:48 11.01.2026

  • 15 Антитролъ

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тролъ":

    На нас ни казаха да викаме за обратното.

    13:48 11.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 DW смърди

    30 4 Отговор
    "президентът Тръмп, като лидер на свободния свят"

    Айде малко по-сериозно, но само ако може...
    Ако не може ще се правим, че вярваме.

    13:49 11.01.2026

  • 18 Все пак

    19 2 Отговор
    Тръмп още не се е провъзгласил за Цар на царете и Господ на господарите като покойния баща на наследилия го фитилджия от фотото.

    13:49 11.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 само че

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Цар Симеон 2":

    Оправи ни. Как си забравил кой подписа приемането в ЕС? Малко ли ти се струва? Тогава го кажи на Мицкоски да не се коси, че била дребна автоматична процедура.

    13:51 11.01.2026

  • 21 Безспорен факт

    7 26 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #35

    13:51 11.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Твърдо

    23 4 Отговор
    За 800 дни ще оправи Иран. Монката да му прати встъпителната си реч!

    13:51 11.01.2026

  • 24 666

    6 20 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Приятелството с Путлер е такова. Нищо не означава. Крие се като мишка

    Коментиран от #45

    13:51 11.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Синът на последния шах

    26 5 Отговор
    Е американски гражданин нямащ нищо общо с Иран. Живее в замък 5000 кв. м. в Мериленд че и от данъци даже е освободен. Баща му милиарди долари открадна и в САЩ избяга на времето

    Коментиран от #51

    13:54 11.01.2026

  • 27 Ама да беееее

    14 3 Отговор
    Той Тръмп е „готов да помогне“ на всеки нали....

    Коментиран от #39

    13:55 11.01.2026

  • 28 Иранец

    19 5 Отговор
    Трумп иска свой ВАСАЛ в Иран.
    Иранците не искат ХУМЕЙНИ но два пъти повече не искат ТРУМП.

    Евреина е най непощадното същество на планетата и затова Иранците ще стоят далеч от ТРУМПИЩТИНАТА.

    13:55 11.01.2026

  • 29 последния шах !

    6 8 Отговор
    Хохохохо .... диктатор бре ! Монархия .....

    13:56 11.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 То чудо щеше да е

    16 5 Отговор
    Ако САЩ не подкрепяха поредният боклук като Реза Пахлави....

    13:59 11.01.2026

  • 34 Тръмп е готов

    13 3 Отговор
    и на тези да им открадне нефта.

    13:59 11.01.2026

  • 35 Браво троле

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "Безспорен факт":

    Показа отново упадъка на запада да плаща за простотия срещу Русия.

    13:59 11.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Олееееее, "демокрация" ...

    18 2 Отговор
    Тръмп бил „готов да помогне“ на всяка една диктатура и монархия по света .... тва саудитски главорези, тва диктатори като Сиси в Египет, тва Йордански царчета, тва на кухи лейки с корони в Мароко....

    14:02 11.01.2026

  • 38 На теб тейко ти е бил

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    многоходов, пардон, многовходов.
    И те е създал в грешния вход.
    И да знаеш, че си личи много.

    14:02 11.01.2026

  • 39 Не на всеки

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ама да беееее":

    Тръмп е готов да помага само там, където има нефт и не могат да си го защитят.

    14:02 11.01.2026

  • 40 Смешник

    10 3 Отговор
    Какво има да помага Тръмп че те краварите ортанизираха протестите

    Коментиран от #43

    14:03 11.01.2026

  • 41 този спокойно може да бъде обесен

    12 3 Отговор
    за подклаждане към бунт а бунтове и убийства , защото улични бунтове без жертви няма , а той никога не би се слял с хората по скоро би ги ограбвал като предците си

    14:04 11.01.2026

  • 42 Абе

    5 2 Отговор
    татко Реза, он е готов и на у..я си да те тури и посади на овехтелио тран, ти само чекай и викай ура....

    14:05 11.01.2026

  • 43 ЦPУ е

    8 3 Отговор

    До коментар #40 от "Смешник":

    филиал на MOCAД

    14:05 11.01.2026

  • 44 И този шматарок

    10 4 Отговор
    Реза Пахлави, синчето на последния шах тъй няма ли кой да провери и напише какво точно работи в САЩ а? ...

    Коментиран от #53

    14:05 11.01.2026

  • 45 Путлер

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "666":

    Страх ме е вее... Плашат ме със със за военни престъпления в Украйна, ако метна Киев.

    14:06 11.01.2026

  • 46 Уелком

    7 3 Отговор
    Дано го посрещнат подобаващо синът на шаха в Иран.Препоръчвам некастрен сап.

    14:07 11.01.2026

  • 47 Тръмп

    6 4 Отговор
    Готов съм да помогна. Наредил съм да подготвят план за бомбардировки. Ако успея да сменя правителството Ви ще направя като във Венецуела (гепих идеята от М.Петков) - ще продавам суровините Ви по света, а парите от продажбата ще са в личната ми сметка за по сигурен контрол.

    14:07 11.01.2026

  • 48 Тръмп напусна ООН

    9 5 Отговор
    И вече е „готов да помогне“ на всички престъпници, пирати и терористи по света

    14:07 11.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 няма нужда

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦":

    Да е спонсориран от ЦРУ. Понякога позицията на човек е обективна. От негова гледна точка узурпатори са отнели трона на фамлията му. И той от Шах е станал персона нон грата. Няма нужда да го купува който и да е за да е сърдит.
    Като удариш благосъстоянието, престижа и интересите на някой човек, чудиш ли се , че не примиря от радост да те види?

    14:10 11.01.2026

  • 51 Е тъй деее

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Синът на последния шах":

    Така се става инвестиционен посредник след като баща ти милиарди долари открадне и после в САЩ избяга с кеша

    14:10 11.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 що за въпрос

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "И този шматарок":

    Ние у нас си имаме стотицихиляди синчета които нищо не бачкат и без да са наследници на трон.
    Па си живеят като наследници на монархия.
    Човекът си има смейни кинти. Не му се налага да мие чинии.

    14:12 11.01.2026

  • 54 Значи туй същество

    6 3 Отговор
    си стои в САЩ и надува вувузелата а? Като оная кифлата от Венецуела. Че като капак са и съседи в Мериленд ....олеее....

    14:13 11.01.2026

  • 55 всичко ще бъде потушено

    5 5 Отговор
    Много слабо протестче на ЦРУ в Иран.престараха се лъжливите медии в надуването на балона.

    14:15 11.01.2026

  • 56 Робство

    5 4 Отговор
    Мюсюлманите имат 3 свещени книги Sira, Hadith i Koran, не е само коран. Те трябва да следват и трите книги. Мюсюлманството представлява 2 неща - да правят това, което е правил мохамед и да следват корана. В 70 % от книгите се описва как да се убиват неверниците. Описва се живота на мохамед, които в последните си години само е убивал. Само 16 % описват как да се служи на алах. Книгите описват много подробно как е живял мохамед. Оженил се е за първата си братовчедка, затова има много бракове между братовчеди там ... . После се за някакво 6 годишно дете и след като правил секс с него, когато станало на 8 години, наредил да бъдат убити 700 души. През последните си години избива хиляди неверници. Разрушени са 30 000 църкви. Исляма учи само на убийства. Не учи на любов, мир. Всъщност е едно учение на сатаната. По всички правила на нашата религия те отиват директно в ада.

    Коментиран от #74

    14:15 11.01.2026

  • 57 гледаш и н евиждаш

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако виждаш добре облечени иранци и иранки особено и то с модерни прически, те са за светска държава, Саше. Иран преди революцията си прилича на западна държава. Поне според клиповете е Тубата. Сега е Теокрация и модерните дршеки и причски не са част от имиджа им.

    Коментиран от #62

    14:17 11.01.2026

  • 58 А сега кажете

    5 1 Отговор
    Що така САЩ подкрепя монархии и диктатури според вас? Вероятно щото са демократи и републиканци сигурно нали?

    14:17 11.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 456

    5 3 Отговор
    Персите свиха перките на ФАЩ/ колкото и да им се искаше и изкарваха се ,че имали успех/ , и сега ФАЩ се опитва цветна революция да им спретне. Дори само това доказва големите лъжи на световният джандар

    Коментиран от #64

    14:19 11.01.2026

  • 61 Че тя и Кристалинка Георгиева

    5 3 Отговор
    си купи много евтиничко къща в Мериленд, ама не е като на Реза Пахлави ... Там явно сганта на света ги устрояват жилищно

    Коментиран от #73

    14:21 11.01.2026

  • 62 Иран и преди преврата

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "гледаш и н евиждаш":

    си беше светска държава.
    Но си поискаха петрола от англичаните и те заедно с американците им свалиха про-западното, светско правителство и инсталираха Пахлави-баща.
    Той не третираше добре иранците и му направиха революция и дойде Хомейни.

    Коментиран от #65

    14:22 11.01.2026

  • 63 ШИШИ и БОЮ са в еуфория

    5 2 Отговор
    Тръмп напусна ООН и вече е „готов да помогне“ на всички престъпници, пирати и терористи по света

    14:23 11.01.2026

  • 64 общи приказки

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "456":

    Иран останаха сами в изолация в 2 случая: Първо при убийството на един от най-важните им хора и втори при бомбардирането на ядрената им програма.
    Изолацията е признак на слабост. Сътветно, и опозицията се е е активизирала.
    Работата там вече е 50 на 50.

    14:25 11.01.2026

  • 65 ами голяма грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Иран и преди преврата":

    Не може да искаш пая на батковците. Ако си знаеш мястото, няма да те сменят.
    Но те вече не са светска държава. И поне доколкото разбирам това положение не се приема от всички.

    14:27 11.01.2026

  • 66 Ами

    6 2 Отговор
    Преди около 80 години точно американците и англичаните
    инсталираха бащата на този човек за шах на Иран.
    След като шахът стана неудобен му спретнаха революция.
    Някой вярва ли, че цивилизация на хиляди години
    отново ще повтори грешката си :)

    14:27 11.01.2026

  • 67 Абе

    3 0 Отговор
    татко Реза, он е готов и на у..я си да те тури и посади на овехтелио тран, ти само чекай и викай ура....

    14:28 11.01.2026

  • 68 Асен

    3 1 Отговор
    И този ще оправи Иранците за 800 дни както Сименчо.

    14:29 11.01.2026

  • 69 Вяра

    0 0 Отговор
    Вярата на Иранците е Енергията в Зороастризма - Вяра във Звездите ..... и Космоса. Така както и Българската Вяра е в Енергията на Слънцето - Исус Христос! .... Зороастризма и Християнството са Слънчеви религии.....

    Бялото Братство - The White Brotherhood от Българското Внуче Америка си спомня за нас Боговете - Българите за седемте Рилски Езера на Връх Хорбел - Орбел, преименуван от аятолахите на името на Мойсей Аллах, Муса Аллах, Мусала.... Докато не си върнем името на върха на Рила планина на Хорбел - името на Хората, играещи в кръг ХОРО всяка година на 17 август и пеещи заедно в ХОР.... ще ни бият аятолахите заедно с комунистите до дупка, така както бият до дупка Космическата Енергия - Религия на Иранците - Зороастризма!

    14:32 11.01.2026

  • 70 Нобелова за Мир не знам

    2 1 Отговор
    Но Царят на Пиратите, престъпниците и терористите Тръмп може да вземе категорично

    14:33 11.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 орт

    0 2 Отговор
    Този пък къде се слага? Основната причина за идването на моллите ва Иран на власт е корумпираното и некадърно управление на баща му.

    14:40 11.01.2026

  • 73 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Че тя и Кристалинка Георгиева":

    Чакам да се съберат всички змии в Мериленд и да засиля Орешника натам.

    14:42 11.01.2026

  • 74 Копират и изопачават

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Робство":

    Прибави към това и есхатологията им, да бъдат религията, която ще управлява света ПРЕДИ Съдния Ден, чрез две личности имам Махди и пророк Иса, съпостави ги с 13 гл. на книгата Апокалипсис, където се говори също за две личности, наречени Звяр и Лъжепророк, чиято съдба е в огъня, виж гл.19 и пъзела за т.нар.Антихрист се подрежда.

    14:45 11.01.2026

  • 75 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    НО НА ТАКИВА ПОДЛОГИ ПАК СМЕ ПЪРВИ.

    14:53 11.01.2026

  • 76 Факт

    0 0 Отговор
    Малко преиграва!

    14:58 11.01.2026

