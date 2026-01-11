Синът на последния шах на Иран: Тръмп е готов да помогне на протестиращите

Реза Пахлави - синът на последния шах на Иран, свален от Ислямската революция през 1979 г., заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „готов да помогне“ на протестиращите в Иран, докато антиправителствени демонстрации се разпространяват из цялата страна.
„Светът днес е с вашата национална революция и се възхищава на вашата смелост. По-специално, президентът Тръмп, като лидер на свободния свят, наблюдава отблизо вашата неописуема смелост и заяви, че е готов да ви помогне“, каза Пахлави във видео обръщение, публикувано в неделя.
„Не изоставяйте улиците. Сърцето ми е с вас. Знам, че скоро ще бъда до вас“, добави той.
Пахлави заяви в неделя, че „надеждни доклади“ показват, че Ислямската република е „изправена пред сериозен недостиг на наемници, които да се изправят срещу милионите хора по улиците“. CNN не може независимо да потвърди това твърдение.
В събота той призова за двудневна стачка в цялата страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #57
13:39 11.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цар Симеон 2
Коментиран от #20
13:41 11.01.2026
5 ФЕЙК - либераст
13:42 11.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всяка държава
13:45 11.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хипотетично
Само военнен преврат от името на революцията има шанс.
13:46 11.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ъхъъъъ
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦":Цветна революция прави Дончо Белината. Петролааааа!
13:47 11.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Миндич
13:48 11.01.2026
15 Антитролъ
До коментар #9 от "Тролъ":На нас ни казаха да викаме за обратното.
13:48 11.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 DW смърди
Айде малко по-сериозно, но само ако може...
Ако не може ще се правим, че вярваме.
13:49 11.01.2026
18 Все пак
13:49 11.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 само че
До коментар #4 от "Цар Симеон 2":Оправи ни. Как си забравил кой подписа приемането в ЕС? Малко ли ти се струва? Тогава го кажи на Мицкоски да не се коси, че била дребна автоматична процедура.
13:51 11.01.2026
21 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #35
13:51 11.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Твърдо
13:51 11.01.2026
24 666
До коментар #11 от "Путин":Приятелството с Путлер е такова. Нищо не означава. Крие се като мишка
Коментиран от #45
13:51 11.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Синът на последния шах
Коментиран от #51
13:54 11.01.2026
27 Ама да беееее
Коментиран от #39
13:55 11.01.2026
28 Иранец
Иранците не искат ХУМЕЙНИ но два пъти повече не искат ТРУМП.
Евреина е най непощадното същество на планетата и затова Иранците ще стоят далеч от ТРУМПИЩТИНАТА.
13:55 11.01.2026
29 последния шах !
13:56 11.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 То чудо щеше да е
13:59 11.01.2026
34 Тръмп е готов
13:59 11.01.2026
35 Браво троле
До коментар #21 от "Безспорен факт":Показа отново упадъка на запада да плаща за простотия срещу Русия.
13:59 11.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Олееееее, "демокрация" ...
14:02 11.01.2026
38 На теб тейко ти е бил
До коментар #11 от "Путин":многоходов, пардон, многовходов.
И те е създал в грешния вход.
И да знаеш, че си личи много.
14:02 11.01.2026
39 Не на всеки
До коментар #27 от "Ама да беееее":Тръмп е готов да помага само там, където има нефт и не могат да си го защитят.
14:02 11.01.2026
40 Смешник
Коментиран от #43
14:03 11.01.2026
41 този спокойно може да бъде обесен
14:04 11.01.2026
42 Абе
14:05 11.01.2026
43 ЦPУ е
До коментар #40 от "Смешник":филиал на MOCAД
14:05 11.01.2026
44 И този шматарок
Коментиран от #53
14:05 11.01.2026
45 Путлер
До коментар #24 от "666":Страх ме е вее... Плашат ме със със за военни престъпления в Украйна, ако метна Киев.
14:06 11.01.2026
46 Уелком
14:07 11.01.2026
47 Тръмп
14:07 11.01.2026
48 Тръмп напусна ООН
14:07 11.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 няма нужда
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦":Да е спонсориран от ЦРУ. Понякога позицията на човек е обективна. От негова гледна точка узурпатори са отнели трона на фамлията му. И той от Шах е станал персона нон грата. Няма нужда да го купува който и да е за да е сърдит.
Като удариш благосъстоянието, престижа и интересите на някой човек, чудиш ли се , че не примиря от радост да те види?
14:10 11.01.2026
51 Е тъй деее
До коментар #26 от "Синът на последния шах":Така се става инвестиционен посредник след като баща ти милиарди долари открадне и после в САЩ избяга с кеша
14:10 11.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 що за въпрос
До коментар #44 от "И този шматарок":Ние у нас си имаме стотицихиляди синчета които нищо не бачкат и без да са наследници на трон.
Па си живеят като наследници на монархия.
Човекът си има смейни кинти. Не му се налага да мие чинии.
14:12 11.01.2026
54 Значи туй същество
14:13 11.01.2026
55 всичко ще бъде потушено
14:15 11.01.2026
56 Робство
Коментиран от #74
14:15 11.01.2026
57 гледаш и н евиждаш
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ако виждаш добре облечени иранци и иранки особено и то с модерни прически, те са за светска държава, Саше. Иран преди революцията си прилича на западна държава. Поне според клиповете е Тубата. Сега е Теокрация и модерните дршеки и причски не са част от имиджа им.
Коментиран от #62
14:17 11.01.2026
58 А сега кажете
14:17 11.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 456
Коментиран от #64
14:19 11.01.2026
61 Че тя и Кристалинка Георгиева
Коментиран от #73
14:21 11.01.2026
62 Иран и преди преврата
До коментар #57 от "гледаш и н евиждаш":си беше светска държава.
Но си поискаха петрола от англичаните и те заедно с американците им свалиха про-западното, светско правителство и инсталираха Пахлави-баща.
Той не третираше добре иранците и му направиха революция и дойде Хомейни.
Коментиран от #65
14:22 11.01.2026
63 ШИШИ и БОЮ са в еуфория
14:23 11.01.2026
64 общи приказки
До коментар #60 от "456":Иран останаха сами в изолация в 2 случая: Първо при убийството на един от най-важните им хора и втори при бомбардирането на ядрената им програма.
Изолацията е признак на слабост. Сътветно, и опозицията се е е активизирала.
Работата там вече е 50 на 50.
14:25 11.01.2026
65 ами голяма грешка
До коментар #62 от "Иран и преди преврата":Не може да искаш пая на батковците. Ако си знаеш мястото, няма да те сменят.
Но те вече не са светска държава. И поне доколкото разбирам това положение не се приема от всички.
14:27 11.01.2026
66 Ами
инсталираха бащата на този човек за шах на Иран.
След като шахът стана неудобен му спретнаха революция.
Някой вярва ли, че цивилизация на хиляди години
отново ще повтори грешката си :)
14:27 11.01.2026
67 Абе
14:28 11.01.2026
68 Асен
14:29 11.01.2026
69 Вяра
Бялото Братство - The White Brotherhood от Българското Внуче Америка си спомня за нас Боговете - Българите за седемте Рилски Езера на Връх Хорбел - Орбел, преименуван от аятолахите на името на Мойсей Аллах, Муса Аллах, Мусала.... Докато не си върнем името на върха на Рила планина на Хорбел - името на Хората, играещи в кръг ХОРО всяка година на 17 август и пеещи заедно в ХОР.... ще ни бият аятолахите заедно с комунистите до дупка, така както бият до дупка Космическата Енергия - Религия на Иранците - Зороастризма!
14:32 11.01.2026
70 Нобелова за Мир не знам
14:33 11.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 орт
14:40 11.01.2026
73 Путин
До коментар #61 от "Че тя и Кристалинка Георгиева":Чакам да се съберат всички змии в Мериленд и да засиля Орешника натам.
14:42 11.01.2026
74 Копират и изопачават
До коментар #56 от "Робство":Прибави към това и есхатологията им, да бъдат религията, която ще управлява света ПРЕДИ Съдния Ден, чрез две личности имам Махди и пророк Иса, съпостави ги с 13 гл. на книгата Апокалипсис, където се говори също за две личности, наречени Звяр и Лъжепророк, чиято съдба е в огъня, виж гл.19 и пъзела за т.нар.Антихрист се подрежда.
14:45 11.01.2026
75 ФАКТИ
14:53 11.01.2026
76 Факт
14:58 11.01.2026