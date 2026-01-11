Синът на последния шах на Иран: Тръмп е готов да помогне на протестиращите

Реза Пахлави - синът на последния шах на Иран, свален от Ислямската революция през 1979 г., заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „готов да помогне“ на протестиращите в Иран, докато антиправителствени демонстрации се разпространяват из цялата страна.

„Светът днес е с вашата национална революция и се възхищава на вашата смелост. По-специално, президентът Тръмп, като лидер на свободния свят, наблюдава отблизо вашата неописуема смелост и заяви, че е готов да ви помогне“, каза Пахлави във видео обръщение, публикувано в неделя.

„Не изоставяйте улиците. Сърцето ми е с вас. Знам, че скоро ще бъда до вас“, добави той.

Пахлави заяви в неделя, че „надеждни доклади“ показват, че Ислямската република е „изправена пред сериозен недостиг на наемници, които да се изправят срещу милионите хора по улиците“. CNN не може независимо да потвърди това твърдение.

В събота той призова за двудневна стачка в цялата страна.