Експлозия уби двама младоженци на сватбата им (ВИДЕО)

11 Януари, 2026 11:39 2 576 3

Загинали са още 6 души

Експлозия уби двама младоженци на сватбата им (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Експлозия на газова бутилка след сватбено тържество в къща в Исламабад причини смъртта на най-малко осем души, сред които и младоженците, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на полицията.

Експлозията е станала през нощта, докато гостите са си били легнали след празненствата, и е причинила срутването на част от къщата, се посочва в изявлението на властите. Съобщава се за седем ранени. Някои от къщите в близост също са пострадали при експлозията.

Полицията съобщи, че експлозията е станала в жилищен район в центъра на Исламабад и че властите разследват причината, съобщава БТА.

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф изрази съжаление за загубата на човешки животи и поднесе съболезнования на семействата на жертвите. Той нареди на здравните власти да гарантират, че ранените получават възможно най-доброто лечение, и разпореди цялостно разследване по случая.

Голям брой пакистански домакинства разчитат на бутилки с пропан-бутан поради ниското налягане на природния газ, а такива бутилки често са свързвани с фатални инциденти, причинени от изтичания.


Пакистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хипотетично

    1 2 Отговор
    Евтиното излиза рано или късно скъпо.

    12:07 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жалко за младите

    0 2 Отговор
    Едно от условията за щастлив брак е изпълнено, умрели са в един ден.

    12:44 11.01.2026