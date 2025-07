Тръмп се учуди на "красивия английски" на президента на англоговоряща страна ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се изненада, след като президентът на Либерия разговаря с него без преводач по време на среща на върха с петима африкански лидери в Белия дом относно търговските възможности, предаде irishstar.com.

Останалите държавни глави използваха преводачи по време на цялата среща, но когато президентът на Либерия разговаря с Тръмп, това веднага направи впечатление на американския държавен глава.

С изненадан израз на лицето си Тръмп похвали президента Джоузеф Нюма Боакай за уменията му да говори английски и го попита къде се е научил да говори езика толкова добре. „Благодаря ви, и толкова добър английски“, каза Тръмп, преди да попита: „Къде се научихте да говорите толкова красиво?“

President Trump to Liberian President Joseph Boakai: "Thank you and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully, where? Were you educated, where? In Liberia?" pic.twitter.com/WZ2LR5JZcb