"Тръмп към Зеленски: Няма да промените хода на войната, като играете в защита! Украйна трябва да премине в настъпление"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил по време на телефонния си разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски на 4 юли, че Украйна трябва да премине в настъпление на фронта, съобщава The Washington Post, позовавайки се на неназован украински служител, пише Фокус.



Украински служител, пожелал анонимност, заяви, че аргументът на Тръмп е, че Украйна "няма да промени хода на войната, като играе в защита“.



Според WP, президентът на САЩ е попитал и дали Украйна може да "бомбардира Москва или Санкт Петербург“. Както отбелязва изданието, Зеленски е отговорил: "Ако имаме подходящите оръжия, можем.“



По-рано изданието Axios писа, че Тръмп планира да прехвърли нападателни оръжия на Украйна, включително ракети с голям обсег, способни да поразяват цели дори в Москва.



Западните медиите предполагат, че това могат да бъдат ракети с обсег от поне 500 км, по-специално балистични ракети за MLRS HIMARS PrSM (Precision Strike Missile) или крилати ракети AGM-158 JASSM-ER с обсег до 925 км, съвместими с изтребители F-16.



На 15 юли Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че Тръмп лично е призовал Украйна да засили ударите си по територия дълбоко в Русия.



Тръмп обаче заяви по-рано пред медиите от Белия дом, че САЩ не планират да прехвърлят ракети с голям обсег на Украйна. Той също отговори отрицателно на въпроси на журналистите "трябва ли Зеленски да атакува Москва?“.



Припомняме, че на 14 юли Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати и НАТО са подписали споразумение за доставка на оръжие на Украйна. Според него САЩ ще произвеждат "най-добрите в света“ оръжия и ще ги продават на НАТО, а Алиансът ще координира доставките за Украйна. Благодарение на споразумението Украйна ще получи оръжия на стойност милиарди долари, заяви тогава американският президент.



Според The New York Times оръжията, които НАТО ще закупи от САЩ за Украйна, са почти напълно готови за незабавна доставка. Това включва, по-специално, системи за противовъздушна отбрана Patriot, както и ракети и боеприпаси, произведени в Америка.

