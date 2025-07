Потоп над Москва! Втори път за седмица порои наводниха руската столица (ВИДЕО)

Москва беше засегната от ново сериозно наводнение в понеделник - второто в рамките на седмица - след поройни дъждове и гръмотевични бури, преминали през руската столица в неделя вечерта и понеделник сутринта.

Според метеоролога Евгений Тишковец, до 9:00 ч. в понеделник в района на ВДНХ са измерени 33% от средните месечни валежи. В някои части на града, особено в северозападните квартали и Зеленоград, количествата дъжд са достигнали между 47 и 91 мм - близо или над нормата за целия юли (85 мм).

Социалните мрежи се изпълниха с кадри на наводнени улици, подлези и паркинги. Автомобили преминаваха през дълбока вода, а пешеходци газеха през наводнени подземни пътеки. В някои райони дъждовната вода отнесе почвата и я разпръсна по пътищата.

