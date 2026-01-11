Новини
Нацистки свастики спънаха снимките на новия филм на Никълъс Кейдж

11 Януари, 2026 10:43 671 8

  • никълъс кейдж-
  • свастики-
  • филм-
  • операция фортитуд-
  • лондон

Нацистки свастики спънаха снимките на новия филм на Никълъс Кейдж - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Заснемането на сцена от военния филм на Никълъс Кейдж в кметството на Уолтъм Форест в Лондон е отменено поради опасения относно нацистката символика, съобщава BBC.

За предстоящия филм „Операция „Фортитуд“ сградата е трябвало да бъде украсена със знамена със свастика. Филмът пресъздава едноименната операция от 1944 г., предприета от съюзническите сили, за да заблудят нацистка Германия относно естеството и времето на Деня „Д“ - нахлуването в Нормандия.

Общинският съвет одобри проекта при условие, че екипът на филма се консултира с близките жители и гарантира, че „знамената и символите от нацистката епоха не се показват публично“. Продукцията обаче беше отложена и нямаше достатъчно време за консултации.

Говорител на общината заяви пред репортери, че екипът на филма е изпратил писма до местните жители, информирайки ги, че нацистките символи ще бъдат ясно видими по време на снимките.

„Поради тези значителни промени, които не отговаряха на договорените от нас условия, и предвид високото ниво на чувствителност около крайнодясната символика, смятахме, че нямаме друг избор, освен да откажем разрешението“, каза говорителят.

Разрешение за заснемане така и не е било издадено и режисьорите нито са предложили, нито са поискали обезщетение. Заснемането е решено да продължи в Гринуич.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тогава

    10 2 Отговор
    да сложат знамето на ЕС, то си е същото.

    10:46 11.01.2026

  • 2 Азз

    6 0 Отговор
    Свастиката е съществувала хилядолетия преди фашизма, ама кой да знае...

    Коментиран от #8

    10:57 11.01.2026

  • 3 Смешници

    8 1 Отговор
    Това ако не е лицемерие, свастиките по укрофашистите не им пречат да ги величаят, а тука филмов декор ги смущавал.

    10:57 11.01.2026

  • 4 София

    3 0 Отговор
    Да идват тук. Няма да има никакви проблеми за каквито искат знамена.

    10:58 11.01.2026

  • 5 АКП

    1 0 Отговор
    Да сложат съпр и чук. Тогава и Стармър може да дойда да се порадва на символиката.

    11:09 11.01.2026

  • 6 тез и те големи преструвки

    2 0 Отговор
    че каква е разликата от англия и нацистите??? цялото ръководство на ес е нацистко те за гражданите се загрижили че ще разберът кой ги управлява

    11:11 11.01.2026

  • 7 Механик

    2 0 Отговор
    Хахахаха! След черната Снежанка (от мъжки пол) и тъмничката Снежна Царица, сега ще видим филм за ВСВ в който немците ще носят знамена с цветовете на дъгата, а танковете на Гудериан ще имат нарисувани "силиконови играчки" по куполите.
    ДЪНОООО!

    11:12 11.01.2026

  • 8 виж сега

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Азз":

    ако хората бяха толкова умни да проверят от каде идва свастиката и какво символизира няма сега да си даряват заплатите на украйна и да величаят евреите..! живеем във овчи общество със силно заблудени и адски затъпени овчици дресирани да си плащат данъците таксите и лихвите по банките за друго не са нужни на кукловодите

    11:14 11.01.2026