Нацистки свастики спънаха снимките на новия филм на Никълъс Кейдж

Заснемането на сцена от военния филм на Никълъс Кейдж в кметството на Уолтъм Форест в Лондон е отменено поради опасения относно нацистката символика, съобщава BBC.

За предстоящия филм „Операция „Фортитуд“ сградата е трябвало да бъде украсена със знамена със свастика. Филмът пресъздава едноименната операция от 1944 г., предприета от съюзническите сили, за да заблудят нацистка Германия относно естеството и времето на Деня „Д“ - нахлуването в Нормандия.

Общинският съвет одобри проекта при условие, че екипът на филма се консултира с близките жители и гарантира, че „знамената и символите от нацистката епоха не се показват публично“. Продукцията обаче беше отложена и нямаше достатъчно време за консултации.

Говорител на общината заяви пред репортери, че екипът на филма е изпратил писма до местните жители, информирайки ги, че нацистките символи ще бъдат ясно видими по време на снимките.

„Поради тези значителни промени, които не отговаряха на договорените от нас условия, и предвид високото ниво на чувствителност около крайнодясната символика, смятахме, че нямаме друг избор, освен да откажем разрешението“, каза говорителят.

Разрешение за заснемане така и не е било издадено и режисьорите нито са предложили, нито са поискали обезщетение. Заснемането е решено да продължи в Гринуич.