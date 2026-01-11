Нацистки свастики спънаха снимките на новия филм на Никълъс Кейдж

Заснемането на сцена от военния филм на Никълъс Кейдж в кметството на Уолтъм Форест в Лондон е отменено поради опасения относно нацистката символика, съобщава BBC.
За предстоящия филм „Операция „Фортитуд“ сградата е трябвало да бъде украсена със знамена със свастика. Филмът пресъздава едноименната операция от 1944 г., предприета от съюзническите сили, за да заблудят нацистка Германия относно естеството и времето на Деня „Д“ - нахлуването в Нормандия.
Общинският съвет одобри проекта при условие, че екипът на филма се консултира с близките жители и гарантира, че „знамената и символите от нацистката епоха не се показват публично“. Продукцията обаче беше отложена и нямаше достатъчно време за консултации.
Говорител на общината заяви пред репортери, че екипът на филма е изпратил писма до местните жители, информирайки ги, че нацистките символи ще бъдат ясно видими по време на снимките.
„Поради тези значителни промени, които не отговаряха на договорените от нас условия, и предвид високото ниво на чувствителност около крайнодясната символика, смятахме, че нямаме друг избор, освен да откажем разрешението“, каза говорителят.
Разрешение за заснемане така и не е било издадено и режисьорите нито са предложили, нито са поискали обезщетение. Заснемането е решено да продължи в Гринуич.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тогава
10:46 11.01.2026
2 Азз
Коментиран от #8
10:57 11.01.2026
3 Смешници
10:57 11.01.2026
4 София
10:58 11.01.2026
5 АКП
11:09 11.01.2026
6 тез и те големи преструвки
11:11 11.01.2026
7 Механик
ДЪНОООО!
11:12 11.01.2026
8 виж сега
До коментар #2 от "Азз":ако хората бяха толкова умни да проверят от каде идва свастиката и какво символизира няма сега да си даряват заплатите на украйна и да величаят евреите..! живеем във овчи общество със силно заблудени и адски затъпени овчици дресирани да си плащат данъците таксите и лихвите по банките за друго не са нужни на кукловодите
11:14 11.01.2026