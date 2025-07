22 загинали при руски удари в Украйна след нов ултиматум от Доналд Тръмп

Двадесет и двама души са загинали, а 85 са били ранени при руски нападения срещу Украйна, само ден след като бившият американски президент Доналд Тръмп постави нов краен срок пред Русия за напредък към прекратяване на войната. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Към момента е известно, че само за последното денонощие, след като всички отново се обнадеждиха, че убийствата може да спрат, руската армия уби 22 души в Украйна“, написа Зеленски в платформата X (бивш Twitter).

Yesterday, very important words were spoken by President Trump about how the Russian leadership is wasting the world’s time by talking about peace while simultaneously killing people. We all want genuine peace – dignified and lasting: Ukraine, all of Europe, the United States,… pic.twitter.com/w1HjWbXFmw