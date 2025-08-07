Новини
Потушиха пожар близо до складове с взривни вещества, включи се и хеликоптер от базата на НАТО

Операцията по потушаването на огъня е продължила часове, пожарът не е стигнал до складовете с взривни вещества

Потушиха пожар близо до складове с взривни вещества, включи се и хеликоптер от базата на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар, избухнал снощи в гора близо до складове с взривни вещества в град Поличан в Южна Албания, успешно е бил потушен, съобщават албански медии, цитирани от БТА.

Пожарникари, военнослужещи и един хеликоптер от базата на НАТО в Кучова са пристигнали веднага на терен за гасенето на пожара, отбелязва Албанското радио и телевизия.

Кметът на община Поличан Адриатик Зотка отправи призив за спешна помощ, тъй като възможен взрив в складовете с взривни вещества би довел до голяма опасност близкия квартал на града "Калуч", който се намира само на 200 метра оттам.

По информация на албанския информационен портал "Шчиптаря" операцията по потушаването на огъня е продължила часове, като пожарът е бил локализиран и не е стигнал до складовете с взривни вещества.

Според местните власти, цитирани от портала, опасността е преминала, а огнеборци продължават да наблюдават терена и да гасят останалите огнища.


  • 1 Я пък тоя

    6 2 Отговор
    Победа за НАТО, много силно е стснало. Цял огън е загасило!

    09:41 07.08.2025

  • 2 Пожарникар

    4 1 Отговор
    Цяла нощ потушавах пожар без да се плаша, че склада се взривяваше множествено!

    09:42 07.08.2025

  • 3 Значи могло

    3 2 Отговор
    Ама да помогнат безвъзмездно, когато гореше половин България НЕ!После върви ги обичай!!!

    09:54 07.08.2025

  • 4 ВИС-2 Македония

    0 3 Отговор
    25 август. 20 години без Главния.
    Евала на Георги Илиев - кумир на България на всичко време!

    Коментиран от #8

    09:55 07.08.2025

  • 5 Как въобще е възможно

    3 1 Отговор
    складове с взривни вещества да има в населено място в случая в град Поличан..... Ей това е въпроса

    10:03 07.08.2025

  • 6 Копейките

    3 1 Отговор
    Като не могат с избори да вземат властта и почват с палежите.

    Коментиран от #7

    10:06 07.08.2025

  • 7 Власт се взема

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейките":

    С палежи мурджо !

    10:10 07.08.2025

  • 8 456

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВИС-2 Македония":

    Късно го тепнаха

    10:24 07.08.2025

