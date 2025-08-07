Потушиха пожар близо до складове с взривни вещества, включи се и хеликоптер от базата на НАТО

Пожар, избухнал снощи в гора близо до складове с взривни вещества в град Поличан в Южна Албания, успешно е бил потушен, съобщават албански медии, цитирани от БТА.

Пожарникари, военнослужещи и един хеликоптер от базата на НАТО в Кучова са пристигнали веднага на терен за гасенето на пожара, отбелязва Албанското радио и телевизия.

Кметът на община Поличан Адриатик Зотка отправи призив за спешна помощ, тъй като възможен взрив в складовете с взривни вещества би довел до голяма опасност близкия квартал на града "Калуч", който се намира само на 200 метра оттам.

По информация на албанския информационен портал "Шчиптаря" операцията по потушаването на огъня е продължила часове, като пожарът е бил локализиран и не е стигнал до складовете с взривни вещества.

Според местните власти, цитирани от портала, опасността е преминала, а огнеборци продължават да наблюдават терена и да гасят останалите огнища.