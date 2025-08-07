Новини
"Хамас" се жалва пред света: Спрете израелската армия!

7 Август, 2025

По-рано тази седмица Ynet съобщи, позовавайки се на висши служители от обкръжението на Нетаняху, че политическото ръководство е близо до вземане на решение за пълна окупация на палестинския анклав

"Хамас" се жалва пред света: Спрете израелската армия! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Палестинската групировка ХАМАС призовава международната общност да предприеме ефективни мерки, за да спре Израел от разширяване на операцията си в ивицата Газа и военно завземане на цялата територия на анклава. Това съобщи на кореспондент на ТАСС по телефона Халед ал-Кадуми, представител на радикалната организация в Иран, пише Фокус.

"Днес светът трябва да подкрепи нашите потиснати хора и да използва ефективни инструменти, за да спре израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговата банда да продължат военните си престъпления срещу нашия народ, които влошиха глада и доведоха до гладуване на нашите деца и семейства“, каза той, коментирайки информацията, че ръководителят на правителството на еврейската държава може да реши да разшири военната операция в Газа. Ал-Кадуми подчертава, че "дори израелското военно ръководство, привлечено от Нетаняху, е против такива безумни идеи като нахлуването в ивицата Газа“.

Позовавайки се на евентуалното продължаване на преговорите, събеседникът на агенцията подчерта, че "Нетаняху не иска да постигне споразумение“ за прекратяване на огъня с ХАМАС. "Напротив, той унищожи всички надежди за споразумение и продължава да убива нашите хора пред целия свят“, казва ал-Кадуми.

"Участвахме в хуманитарния диалог и предложихме практични и реалистични решения и мерки, насочени към спиране на агресията и кръвопролитията, което посредниците потвърдиха“, подчертава той. Представителят на радикалите също така посочи "необходимостта от отваряне на контролно-пропускателните пунктове и допускане на хуманитарна помощ да влиза в Газа в достатъчни количества в съответствие с международното право и без политически пазарлъци“.

По-рано тази седмица Ynet съобщи, позовавайки се на висши служители от обкръжението на Нетаняху, че политическото ръководство е близо до вземане на решение за "пълна окупация“ на палестинския анклав. Според един от източниците на изданието "жребият е хвърлен“ и израелската страна смята, че преговорите за освобождаването на заложниците са стигнали до задънена улица и няма алтернатива на военното решение. Същевременно, според Ynet, военното ръководство на страната, включително началникът на Генералния щаб Еял Замир, се е обявило против подобен ход. Според The Jerusalem Post, кабинетът по сигурност на Израел ще се събере на 7 август, за да обсъди "пълно военно превземане“ на цялата ивица Газа, включително районите, където е възможно да бъдат държани заложници.


