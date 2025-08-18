Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Трябва да сме готови! Войната с Израел може да избухне отново всеки момент

18 Август, 2025 22:10 574 2

  • иран-
  • израел-
  • хамас-
  • аятолах али хаменей-
  • бенямин нетаняху

На 13 юни Израел предприе изненадваща военна операция срещу иранската ядрена програма, в рамките на която бяха убити ирански ядрени учени и висши военни

Техеран: Трябва да сме готови! Войната с Израел може да избухне отново всеки момент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Първият ирански вицепрезидент Мохамед Реза Ареф предупреди днес, че нова война с Израел може да избухне "всеки момент", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На 13 юни Израел предприе изненадваща военна операция срещу иранската ядрена програма, в рамките на която бяха убити ирански ядрени учени и висши военни. Иран отвърна с ракетни атаки и нападения с дронове срещу Израел. САЩ бомбардираха ядрени обекти в Иран на 22 юни, а на 24 юни бе обявено спиране на огъня.

"Трябва да сме готови за нова конфронтация всеки момент", изтъкна Ареф.

Повече от 1000 души бяха убити в Иран по време на конфликта през юни по данни на иранските власти. Израел съобщи за 28 убити. Западните сили и Израел обвиняват Иран, че иска да се сдобие с ядрено оръжие. Техеран отрича да има такива амбиции.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Европейските лидери пълзят в краката на Тръмп и се молят да ги защити от Путин.

    22:14 18.08.2025

  • 2 ядрени ракети

    2 0 Отговор
    са вашата застраховка....... повече, по бързи и с по голям обсег

    22:24 18.08.2025

