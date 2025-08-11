Новини
Свят »
Израел »
Войната на Нетаняху! Израелската армия засилва тежките бомбардировки в Газа

Войната на Нетаняху! Израелската армия засилва тежките бомбардировки в Газа

11 Август, 2025 15:48 460 3

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • цафал

В неделя Нетаняху заяви, че новата офанзива ще се съсредоточи върху град Газа, който той определи като столицата на тероризма на Хамас

Войната на Нетаняху! Израелската армия засилва тежките бомбардировки в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелските сили нанесоха най-интензивните бомбардировки от седмици в райони източно от град Газа в понеделник, часове след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че планира "сравнително бързо" да започне разширена офанзива в анклава, предава "Ройтерс".

При въздушен удар бяха убити и шестима журналисти , включително видният кореспондент на Ал Джазира Анас Ал Шариф, в палатка в комплекса на болница Ал Шифа.

Свидетели съобщиха, че израелски танкове и самолети са бомбардирали Сабра, Зейтун и Шеджая, три източни предградия на град Газа в северната част на територията, в понеделник, принуждавайки много семейства да напуснат домовете им на запад.

Някои жители на град Газа заявиха, че това е една от най-лошите нощи от седмици, което поражда опасения от военни подготовки за по-дълбока офанзива в града им, който според палестинската войнствена групировка Хамас сега е подслонил около 1 милион души след разселването на жителите от северните покрайнини на анклава.

Израелските военни заявиха, че силите им са обстрелвали артилерия по бойците на Хамас в района. Няма признаци на място, че силите им се придвижват по-дълбоко в град Газа като част от новоодобрената израелска офанзива, която не се очаква да започне през следващите седмици.

Израелските военни заявиха, че в неделя силите им са демонтирали ракетен комплекс източно от град Газа, който Хамас е използвал за изстрелване на ракети към израелски общности отвъд границата.

В неделя Нетаняху заяви, че е инструктирал израелските военни да ускорят плановете си за новата офанзива.

"Искам войната да приключи възможно най-бързо и затова инструктирах Израелските отбранителни сили (IDF) да съкратят графика за превземане на контрола над град Газа", заяви той.

В неделя Нетаняху заяви, че новата офанзива ще се съсредоточи върху град Газа, който той определи като "столицата на тероризма" на Хамас. Той също така посочи карта и отбеляза, че крайбрежната зона на централна Газа може да е следващата, казвайки, че бойци на Хамас също са били изтласкани там.

Новите планове предизвикаха тревога в чужбина. В петък Германия, ключов европейски съюзник, обяви, че ще спре износа на военно оборудване за Израел, което би могло да бъде използвано в Газа. Великобритания и други европейски съюзници призоваха Израел да преразгледа решението си за ескалация на военната кампания в Газа.

Майк Хъкаби, посланикът на САЩ в Израел, заяви пред Ройтерс, че някои страни изглежда оказват натиск върху Израел, а не върху Хамас, чието смъртоносно нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. разпали войната.

Според израелски данни, бойци, водени от Хамас, предизвикаха войната през октомври 2023 г., когато нахлуха в Израел, убивайки 1200 души и вземайки 251 заложници. Около 50 заложници все още са в Газа, но се смята, че само около 20 са живи.

Според здравни служители в Газа, повече от 61 000 палестинци са били убити от израелската кампания. По-голямата част от населението на Газа е било разселено многократно, а жителите ѝ са изправени пред хуманитарна криза, като части от територията са сринати до основи.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    2 1 Отговор
    тея 3 години не могат да се оправят с бездомни жени и деца... пак добре, че американците им помага... Определено украинците са по-кадърни в това отношение - може и да губят, ама поне не изглеждат жалки защото се бият с истинска армия.

    15:54 11.08.2025

  • 2 Ангел

    7 0 Отговор
    Демократична справедливост . И да знаете медийте в ЕС и САЩ са без цензура и въообще няма никаква пропаганда. Радвайте се на живота до следващите зелени сертефикати и ваксини за справедлив и свободен свят, но дали в този нов свят ще има място за вас ?

    15:54 11.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    Руснаците превзеха село !!! 😆😆😆

    16:00 11.08.2025