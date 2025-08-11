Войната на Нетаняху! Израелската армия засилва тежките бомбардировки в Газа

Израелските сили нанесоха най-интензивните бомбардировки от седмици в райони източно от град Газа в понеделник, часове след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че планира "сравнително бързо" да започне разширена офанзива в анклава, предава "Ройтерс".

При въздушен удар бяха убити и шестима журналисти , включително видният кореспондент на Ал Джазира Анас Ал Шариф, в палатка в комплекса на болница Ал Шифа.

Свидетели съобщиха, че израелски танкове и самолети са бомбардирали Сабра, Зейтун и Шеджая, три източни предградия на град Газа в северната част на територията, в понеделник, принуждавайки много семейства да напуснат домовете им на запад.

Някои жители на град Газа заявиха, че това е една от най-лошите нощи от седмици, което поражда опасения от военни подготовки за по-дълбока офанзива в града им, който според палестинската войнствена групировка Хамас сега е подслонил около 1 милион души след разселването на жителите от северните покрайнини на анклава.

Израелските военни заявиха, че силите им са обстрелвали артилерия по бойците на Хамас в района. Няма признаци на място, че силите им се придвижват по-дълбоко в град Газа като част от новоодобрената израелска офанзива, която не се очаква да започне през следващите седмици.

Израелските военни заявиха, че в неделя силите им са демонтирали ракетен комплекс източно от град Газа, който Хамас е използвал за изстрелване на ракети към израелски общности отвъд границата.

В неделя Нетаняху заяви, че е инструктирал израелските военни да ускорят плановете си за новата офанзива.

"Искам войната да приключи възможно най-бързо и затова инструктирах Израелските отбранителни сили (IDF) да съкратят графика за превземане на контрола над град Газа", заяви той.

В неделя Нетаняху заяви, че новата офанзива ще се съсредоточи върху град Газа, който той определи като "столицата на тероризма" на Хамас. Той също така посочи карта и отбеляза, че крайбрежната зона на централна Газа може да е следващата, казвайки, че бойци на Хамас също са били изтласкани там.

Новите планове предизвикаха тревога в чужбина. В петък Германия, ключов европейски съюзник, обяви, че ще спре износа на военно оборудване за Израел, което би могло да бъде използвано в Газа. Великобритания и други европейски съюзници призоваха Израел да преразгледа решението си за ескалация на военната кампания в Газа.

Майк Хъкаби, посланикът на САЩ в Израел, заяви пред Ройтерс, че някои страни изглежда оказват натиск върху Израел, а не върху Хамас, чието смъртоносно нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. разпали войната.

Според израелски данни, бойци, водени от Хамас, предизвикаха войната през октомври 2023 г., когато нахлуха в Израел, убивайки 1200 души и вземайки 251 заложници. Около 50 заложници все още са в Газа, но се смята, че само около 20 са живи.

Според здравни служители в Газа, повече от 61 000 палестинци са били убити от израелската кампания. По-голямата част от населението на Газа е било разселено многократно, а жителите ѝ са изправени пред хуманитарна криза, като части от територията са сринати до основи.