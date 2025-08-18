Израелската армия се готви за щурм на Газа! Хиляди палестинци бягат панически от анклава

Хиляди палестинци напуснаха източните райони на град Газа, страхувайки се от предстояща израелска сухопътна офанзива. Израелските удари продължават да обстрелват кварталите, а много семейства се насочват на запад и юг в опит да намерят убежище, предава "Ройтерс".

Израел заяви, че планира да поеме контрол над града, определян от премиера Бенямин Нетаняху като последния основен бастион на Хамас. Военни представители предупредиха, че нахлуването може да изложи на риск оставащите живи заложници и да въвлече армията в продължителна партизанска война. В Израел десетки хиляди протестираха с искания за прекратяване на боевете и освобождаване на около 50 пленници.

"Хората в Газа са като осъдени на смърт, които чакат екзекуция", каза Тамер Бурай, бизнесмен от Газа. "Премествам родителите и семейството си на юг днес или утре. Не мога да рискувам да загубя някого от тях, ако има изненадващо нашествие", каза той пред "Ройтерс" чрез приложение за чат.

Египет и Катар засилиха посредничеството за ново примирие, описвано от източници в Кайро като "последен опит". Хамас е сигнализирал готовност за подновяване на разговорите около 60-дневно прекратяване на огъня, предложено от САЩ, и частично освобождаване на заложниците, но настоява за по-широко споразумение, което включва пълното изтегляне на израелската армия от анклава. Израел от своя страна настоява за освобождаване на всички пленници и разоръжаване на групировката - искане, което Хамас категорично отхвърля.

Междувременно хуманитарната ситуация в анклава се влошава. ООН съобщи, че 1,35 милиона души вече се нуждаят от подслон, а според местни власти са необходими 1,5 милиона палатки. Израел разреши внасянето на едва 120 000 между януари и март. Израелските военни заявиха, че се подготвят да помогнат за разполагането на временни подслони, но не уточниха срокове и количества.

"Съществуващите палатки, където живеят хората (на юг), са износени и не могат да предпазят хората от дъждовна вода. Няма нови палатки в Газа заради израелските ограничения върху помощта на граничните пунктове", заяви палестинският икономист Мохамад Абу Джаяб пред "Ройтерс".

Той каза, че някои семейства от град Газа са започнали да наемат имоти и подслони в южната част на страната и са се преместили с вещите си.

"Някои хора са се поучили от предишен опит и не искат да бъдат изненадани. Също така, някои смятат, че е по-добре да се преместят по-рано, за да си намерят място", добави Абу Джаяб.

От началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., когато бойци на Хамас убиха 1200 души в Израел и отвлякоха 251, според израелски данни повече от 61 000 палестинци са загинали в последвалата кампания, сочат здравни служители в Газа. Повечето от 2,2 милиона жители на територията са вече разселени. Здравното министерство съобщи и за 263 смъртни случая от глад и недохранване, включително 112 деца - данни, оспорени от Израел.