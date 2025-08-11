Бенямин Нетаняху: Иран беше много близо до атомната бомба, ударите ни ги върнаха много назад

Премиерът на Израел Бинямин Нетаняху смята, че с нанасянето на удари по ядрените обекти на Иран през юни е успял значително да забави развитието на ядрената програма на Техеран и създаването на ядрено оръжие.

"Що се отнася до Иран, ние му нанесохме много значителни щети, връщайки го години назад", каза той на пресконференция, цитиран от АФП.

Според него "те бяха само на няколко месеца от създаването на ядрено оръжие - ядрени възможности или ядрени бомби, всичко това беше отложено".

Въпреки това, премиерът, сравнявайки ядрената програма на Иран с метастази при отстраняване на раков тумор, заяви, че "те ще се опитат да се възстановят".

"Това ни задължава да бъдем напълно бдителни. Ние сме готови за всеки сценарий. Иранците също се подготвят за различни сценарии, които няма да описвам подробно тук", подчерта Нетаняху.

Палестинци в ивицата Газа днес съобщиха, че израелската армия е предприела най-масираните бомбардировки за последните седмици в някои източни предградия на град Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Информацията бе оповестена броени часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че очаква новата разширена офанзива срещу "Хамас" да приключи "сравнително бързо".

Най-малко шестима журналисти, включително известният кореспондент на "Ал Джазира" Анас аш Шариф, бяха убити при израелски въздушни удари по палатки, разположени в комплекса на болница "Аш Шифа". Това е най-смъртоносният удар срещу журналисти от началото на израелската кампания, която продължава над 22 месеца.

Очевидци разказаха, че израелски танкове и самолети са обстрелвали Сабра, Зейтун и Шеджая - три източни предградия на град Газа. Много семейства са избягали на запад заради ударите. Някои жители на град Газа заявиха, че последната нощ е била най-тежката от седмици. Това поражда страхове, че израелската армия се готви да навлезе по-надълбоко в града, в който по данни на "Хамас" са приютени около един милион души, избягали от северните райони на крайбрежната ивица.

Израел каза, че силите му са открили огън по разположени в района бойци от "Хамас".

Към този момент нямаше признаци израелските сили да се придвижват по-навътре в град Газа, отбелязва Ройтерс. Очаква се настъплението към град Газа да започне през следващите седмици.

"Сякаш войната започва наново" каза за Ройтерс 25-годишният Амр Салах. "Танкове изстреляха снаряди... и няколко къщи бяха ударени", продължи той. По думите на Салах израелски самолети са поразили пътища в източната част на града.

Израелската армия вчера заяви, че силите ѝ са разрушили площадка за изстрелване на ракети, разположена източно от град Газа, която "Хамас" е използвала за атаки срещу израелски селища близо до границата.

Същевременно Нетаняху съобщи, че е инструктирал армията да ускори плановете си за новата офанзива. "Искам войната да свърши възможно най-бързо и поради това инструктирах ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) да съкратят сроковете за поемане на контрол върху град Газа", обясни израелският премиер. Нетаняху посочи, че новата офанзива ще е фокусирана върху град Газа, който по думите му е "столицата на тероризма" на "Хамас". Нетаняху намекна също, че крайбрежната зона в централната част на Газа може да бъде следващата военна цел, понеже и там има бойци на "Хамас".

Новите планове предизвикаха тревога по света. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че те предвещават "бедствие с безпрецедентна тежест" и "движение към безкрайна война". Германия, която е ключов европейски съюзник на Израел, в петък заяви, че спира да изнася военно оборудване, което израелската армия може да използва в Газа. Великобритания и други европейски съюзници призоваха Израел да преразгледа решението си за ескалация на военната си кампания.

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби каза за Ройтерс, че някои държави изглежда подлагат Израел на по-силен натиск, отколкото "Хамас", чиито смъртоносни атаки от 7 октомври 2023 г. предизвикаха войната в Газа.

Планираната израелска офанзива съвпада с влошаването на ситуацията с глада в Газа. Палестинското министерство на здравеопазването днес съобщи, че през последното денонощие петима души в Газа са починали от недохранване. С това общият брой на починалите от глад от началото на войната нарасна на 222-ма души, от които 101 са деца, добави министерството.

Израел твърди, че през последните седмици е увеличил количеството хуманитарни помощи, които влизат в Газа. Палестински служители и представители на ООН обаче казват, че тези помощи далеч не покриват нуждите на жителите на Газа.

УБИТИ ЖУРНАЛИСТИ

Медици от болницата "Аш Шифа" съобщиха, че при въздушния удар, при който е убит журналиста от "Ал Джазира" - Аш Шариф и четирима негови колеги от същата медия, е загинал и местният журналист на свободна практика Мохамед аш Халди.

Израел потвърди, че е убил Аш Шариф, и посочи, че той е ръководил клетка на "Хамас" и е участвал в ракетни нападения срещу Израел.

"Ал Джазира" отхвърли тези твърдения. Преди да бъде убит Аш Шариф също отричаше обвиненията, че имал връзки с "Хамас".

Палестинската ислямискта групировка "Хамас", която управлява Газа от 2007 г., свърза убийството на Аш Шариф с новата офанзива, планирана от Израел. Офисът на свързаната с "Хамас" правителствената медия на Газа заяви, че от началото на войната са били убити общо 238 журналисти.

Базираният в Ню Йорк Комитет за защита на журналистите съобщи, че с последните шест жертви, броят на убитите журналисти в Газа от 7 октомври 2023 г. досега е достигнал 192. Най-малко 184 от тези журналисти са палестинци, убити от Израел, сочат данни на неправителствената организация.

Водени от "Хамас" бойци нахлуха в Израел на 7 октомври 2023 г. и убиха 1200 души. Освен това те взеха 251 заложници, сочат израелски данни. Около 50 заложници все още се намират в Газа, но се смята, че само около 20 от тях са живи. Ислямисткото нападение предизвика войната в ивицата Газа.

От началото на израелските военни действия са убити 61 000 палестинци, сочат данни на здравни служители от Газа. По-голямата част от населението на палестинската територия е разселвано многократно. Жителите на Газа изправени пред хуманитарна криза, като части от територията са напълно разрушени.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон призова днес за обособяването на мисия на ООН, която да бъде разположена в ивицата Газа, за да стабилизира ситуацията и да сложи край на конфликта там, предаде ДПА.

"Това е единственият надежден начин да се излезе от сегашната ситуация, която е недопустима за семействата на заложниците и за жителите на Газа“, посочи Макрон в изявление, разпространено от Елисейския дворец.

"Не“ на израелската военна операция, „Да“ на международна коалиция под егидата на ООН, която да се бори с тероризма, да стабилизира Газа и да подкрепи населението“, добави френският лидер.

Макрон уточни, че мисията ще подпомогне разоръжаването и демилитаризацията на палестинската групировка „Хамас“.

По думите му Съветът за сигурност на ООН, чийто постоянен член е и Франция, трябва да работи за обособяването на такава мисия.

Макрон разкритикува остро плана на израелския премиер Бенямин Нетаняху да разшири войната в Газа, определяйки го като "бедствие“ с "безпрецедентна тежест“.

"Войната трябва да приключи сега с постоянно прекратяване на огъня“, каза френският президент, който през последните месеци засили критиките си към Израел заради действията в Газа.

Макрон вече обеща да признае Държавата Палестина – решение, което бе остро разкритикувано от правителството на Нетаняху, припомня ДПА.