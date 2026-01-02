Новини
Русия настоява ООН публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли
  Тема: Украйна

Русия настоява ООН публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли

2 Януари, 2026 05:08, обновена 2 Януари, 2026 05:22 415 3

В нощта на 1 януари ВСУ атакува с дронове кафене и хотел на брега на черноморския курорт, убивайки 24 човека

Русия настоява ООН публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли - 1
Снимка: Областна управа-Херсон
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия настоява Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли, Херсонска област, "възможно най-скоро".

Мълчанието му би било равносилно на съучастие в престъпленията, заяви постоянният представител на Русия в Съвета на ООН по правата на човека в Женева Генадий Гатилов, цитиран от РИА Новости.

Още новини от Украйна

„Изискваме Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк и ръководеният от него Служба, както и съответните специални процедури на Съвета по правата на човека, публично да осъдят чудовищния терористичен акт на киевския режим в Херсонска област възможно най-скоро. Мълчанието по отношение на тази трагедия би било равносилно на открито подпомагане и подстрекателство към кървавите престъпления на необандеровците“, цитиран е дипломатът в изявление на Постоянното представителство.

Гатилов изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, като категорично осъди „безумното зверство на Зеленски и неговата клика“, чиято основна цел е да се вкопчат във властта с всички необходими средства, да отклонят вниманието от провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и да осуетят всякакви опити за намиране на мирно разрешаване на конфликта, заяви Гатилов.

В нощта на 1 януари украинските въоръжени сили използваха дронове, за да атакуват кафене и хотел на брега в Хорли, където около 100 души се бяха събрали, за да отпразнуват Нова година. Двадесет и четирима души бяха убити, а 29 бяха ранени, пет от които деца.

Според областния управинтел на Херсон, Салдо, украинските бойци умишлено са изгорили хора: те са използвали три безпилотни летателни апарата, единият от които е бил зареден със запалителна смес.

Преди това са разузнали района с друг дрон. Херсонската антифашистка съпротива заяви пред РИА Новости, че при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Салдо посочи участието на британските разузнавателни служби.

Пожарът е потушен едва рано сутринта. Всички пострадали са изпратени в болници в Крим. Според министъра на здравеопазването на областта Алексей Натаров, десет души в момента се лекуват в медицински заведения, всички с наранявания от мини и взривове, като състоянието им е стабилно. Една от ранените е бременна. Трима пациенти, включително едно дете, са в тежко състояние, а останалите са в средно тежко.

Следственият комитет е образувал наказателно дело за терористичен акт. Разследващите установяват обстоятелствата и идентифицират всички замесени.

В следобедните часове на 1 януари украинските въоръжени сили предприеха поредна атака в региона. Петгодишно момче загина, когато дрон удари движещ се автомобил близо до Тарасовка в Алешкински район. Майка му и баба му и дядо му получиха множество наранявания и бяха откарани в болници в тежко състояние.

Коментирайки съмненията, изразени в някои медии относно броя на жертвите при удара с украински дрон срещу кафене в Херсонска област, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "Западът не е изоставил тактиката си на стратегическо мълчание относно престъпленията на Киев".

„Четох в някои медии и блогове, че има „съмнения“, че е имало жертви в кафенето“, написа тя в своя Telegram канал.

„Ако има съмнения, те са само в почтеността на тези, които се съмняват“, добави дипломатът.

„Бих казала: „Нямате ли никаква съвест?“, но няма да го направя – знам, че нямате. И Западът не е изоставил тактиката си на „стратегическо мълчание“, при която могат да минат години, без да видите терористичните атаки на киевския режим“, заключи Захарова.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    4 2 Отговор
    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток


    (харесва ми как звучи😂😂😂)

    05:18 02.01.2026

  • 2 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 2 Отговор
    Нека се трепят взаимно рускотоворящите . Така ще станат по слаби и ще се разпадат по бързо.

    05:21 02.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
