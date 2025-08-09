Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран обвини Израел: Това е етническо прочистване

Иран обвини Израел: Това е етническо прочистване

9 Август, 2025 00:16 595 9

  • иран-
  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей

Израелският план е ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим да пристъпи към етническо прочистване в Газа и да извърши геноцид срещу палестинците, твърдят от Техеран

Иран обвини Израел: Това е етническо прочистване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Техеран осъди днес израелския план за контрол на град Газа и обвини Израел, че пристъпва към етническо прочистване на палестинската територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим да пристъпи към етническо прочистване в Газа и да извърши геноцид срещу палестинците", заяви говорителят на израелското министерство на външните работи Есмаил Багаи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 През последното хилядолетие

    4 0 Отговор
    Почти няма държава в Европа от Русия до Франция и от Швеция до Италия, която да не е гонила мушетата с всички съпътстващи хигиенизиращи мероприятия !
    Даже от така актуалната териториална административна единица имат лоши спомени....
    Защо ли ?

    00:24 09.08.2025

  • 2 На всички е ясно

    2 0 Отговор
    Че е етническо прочистване

    00:25 09.08.2025

  • 3 А не беее

    1 0 Отговор
    незаконна депортация и преместване“ (член 8)(2)(а)(vii) -1).....разрушаване и присвояване на имущество“ (член 8)(2)(а)(iv).....вземане на заложници“ (член 8)(2)(а)(viii)

    „нападение на цивилни“ (член 8)(2)(b)(i)

    „нападение на цивилни обекти“ (член 8)(2)(b)(ii)

    00:27 09.08.2025

  • 4 Майна

    2 0 Отговор
    Чакам си половинката , дежурна е.., та чета
    Но Анатолий, ти пиян ли си?
    Исмаил Багаи е иранец, бе Анатолий..
    Я си оправи писанието.

    00:28 09.08.2025

  • 5 Моше

    2 2 Отговор
    Сиганите на сапун!

    00:29 09.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жалба срещу председателя

    2 0 Отговор
    на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше подадена още миналия май в Международния наказателен съд (МНС) за съучастие във военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Гааза. Откакто встъпи в длъжност през декември, Кая Калас, новият ръководител на външната политика на ЕС, обвини Хамас за решението на Израел да наруши примирието през март, поддържа нормални дипломатически отношения и обеща да покаже „солидарност с Израел“. "Конвенцията за геноцида от 1948 г. изисква от подписалите я страни не само да наказват, но и да предотвратяват геноцида“, каза Муин Рабани, анализатор за Близкия изток и гостуващ сътрудник в Центъра за изследвания на конфликти и хуманитарни изследвания в Доха. „Тук двамата висши служители на ЕС не само отказват да предприемат дори символични стъпки за предотвратяване на геноцида, но и го нормализират и активно го подкрепят, знаейки много добре, че тяхната подкрепа позволява престъпленията, на които номинално се противопоставят.“   

    00:42 09.08.2025

  • 9 Трябва просто да се прочете

    2 0 Отговор
    доклада  „Анатомия на геноцида“ от март 2024 г. И нищо друго не е нужно за да се разбере що за изроооди са ционистите     ...В допълнение към търсенето на отговорност от лидерите на ЕС, Албанезе заяви, че работи по доклад, който ще обвини банки, пенсионни фондове, технологични компании и университети в съучастие в унищожаването на ивицата Гааза. „Всички, които участват в незаконната окупация, които я подкрепят, подпомагат и подбуждат нарушения на международното право и правата на човека, много от които представляват престъпления“, каза тя. „Може да се потърси индивидуална отговорност от онези, които са подпомагали и подбуждали или са позволявали извършването на такива престъпления.“ 

    00:48 09.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания