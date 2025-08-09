Иран обвини Израел: Това е етническо прочистване

Техеран осъди днес израелския план за контрол на град Газа и обвини Израел, че пристъпва към етническо прочистване на палестинската територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим да пристъпи към етническо прочистване в Газа и да извърши геноцид срещу палестинците", заяви говорителят на израелското министерство на външните работи Есмаил Багаи.
Оценка 5 от 4 гласа.
1 През последното хилядолетие
Даже от така актуалната териториална административна единица имат лоши спомени....
Защо ли ?
00:24 09.08.2025
2 На всички е ясно
00:25 09.08.2025
3 А не беее
„нападение на цивилни“ (член 8)(2)(b)(i)
„нападение на цивилни обекти“ (член 8)(2)(b)(ii)
00:27 09.08.2025
4 Майна
Но Анатолий, ти пиян ли си?
Исмаил Багаи е иранец, бе Анатолий..
Я си оправи писанието.
00:28 09.08.2025
5 Моше
00:29 09.08.2025
8 Жалба срещу председателя
00:42 09.08.2025
9 Трябва просто да се прочете
00:48 09.08.2025