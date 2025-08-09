Иран обвини Израел: Това е етническо прочистване

Техеран осъди днес израелския план за контрол на град Газа и обвини Израел, че пристъпва към етническо прочистване на палестинската територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим да пристъпи към етническо прочистване в Газа и да извърши геноцид срещу палестинците", заяви говорителят на израелското министерство на външните работи Есмаил Багаи.