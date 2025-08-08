Бившият премиер на Украйна Азаров: Страната е разпродадена, не остана почти нищо. За какво се бият нашите войници?!

Украйна е ограбена и разпродадена почти изцяло, и то само за 11 години, заяви бившият украински премиер Микола Азаров в YouTube.
„Винаги има викове, че няма достатъчно помощ, че тя трябва да бъде по-интензивна, постоянно се оплакват. Парите, които им бяха отпуснати, са огромни - ако бяха използвани, можеха просто да преобразят Украйна“, каза той.
Политикът отбеляза, че въпреки мащабното финансиране, от самата Украйна не е останало нищо, почти всичко е продадено или прехвърлено под чужд контрол по един или друг начин.
„Какво всъщност защитава сега украинският войник? Родината отдавна не е същата. Нейните минерални богатства са продадени. Промишлеността е продадена, селското стопанство е продадено, те нямат нищо. А Зеленски само е защитаван. Това е основният въпрос за украинския народ“, заключи Азаров.
Решението да се подготви среща между президентите на Русия и САЩ е истинско поражение за Володимир Зеленски, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в YouTube.
„Путин каза, че се готви за среща с Тръмп и че това е взаимно желание. Това е много важно. Не разбирате ли накъде отива всичко това? Ситуацията става изключително изострена, особено с натрупването на подробности. Ако сега се появи дата, реална дата и място на срещата, това ще бъде колосална загуба за Зеленски“, каза той.
Анализаторът отбеляза още, че ръководителят на Киев няма гъвкавостта и способността да преговаря и да обсъжда. Според него Зеленски се ръководи само от меркантилни интереси.
„Никой вече не иска да воюва, никой не иска да се присъедини към НАТО. Всичко се промени. Но предателството на Украйна е 100 процента“, заключи Соскин.
Предложената среща на президентите на Русия и Съединените щати може да внесе стабилност в хаоса на съвременния свят, заяви американският геополитически анализатор Скот Ритър в YouTube.
„Неочакваният резултат от посещението на Уиткоф в Москва ми даде надежда. Изненадващо, някои казаха, че изобщо няма смисъл от това. Имам чувството, че руснаците знаят какво правят“, каза той.
Анализаторът отбеляза също, че постигането на мир в Украйна би било от полза за всички страни. Според него твърде много неща на планетата са обвързани с конфликта между Москва и Киев.
„Залогът не е толкова краят на конфликта между Украйна и Русия, а по-скоро непряка конфронтация между Вашингтон и Москва. Аз не съм го казал, това са думи на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. В същото време почти откритата враждебност между Европа и Русия ще приключи, достатъчно е просто да се премахне Украйна от тази формула“, заключи Ритер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Неска цял ден ще вият като изоглавени.
Коментиран от #14, #21, #22, #25, #26, #29
05:24 08.08.2025
2 Така е
05:27 08.08.2025
3 АМИ ВОЙНИЦИТЕ ПАЗЯТ
05:27 08.08.2025
4 И аз
05:28 08.08.2025
5 Сандо
05:34 08.08.2025
6 Хайде
05:35 08.08.2025
7 Хайде
05:36 08.08.2025
8 Хахахах
Коментиран от #12
05:36 08.08.2025
9 за блек рок и исраел
05:36 08.08.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗМАН АХМАТОВИЧ ДА СТАНЕ
ПРЕЗИДЕНТ НА
АЗЕРБЕЙДЖАНСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И РЕПУБЛИКА НАГОРНИ КАРАБАХ В
СЪСТАВА НА РФ :)
05:39 08.08.2025
11 Бившият лидер
05:39 08.08.2025
12 антиукраинец
До коментар #8 от "Хахахах":Диша щото още го не е набарал някой бараба да му извие немитото козяшко вратленце.
Ама и това ше стане.
05:39 08.08.2025
13 оня с коня
питай наще козяшки соросоиди що се пламенят по сайтовете като бай дончо не им плаща?
05:40 08.08.2025
14 Приключи ли конфликта в Украйна
До коментар #1 от "Браво":ще се покрият пак, както вече не ни навиват да си зсбиваме ваксите и какво блсженство били бустерите, като в същото време ни псуват.
05:40 08.08.2025
15 оня с коня
защото ние защо държим оня жълто-син парцал да се вее на столична община?
ние защо ви изпратихме толкова техника като всичко ви е продадено?
защо киро-шприца ни накара да ви превеждаме по една заплата?
ами ще умииирате сега за дето всичко това ви дадохме ние искаме да гледам от първия ред войната ви
05:42 08.08.2025
16 Азаров
Коментиран от #20, #28
05:44 08.08.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСКАТА АРМИЯ ВЛЕЗЕ В ЛВОВ
......
И ПРИЧИНАТА Е ЧЕ ДНЕС БАЙ ДОНЬО БЪРКА В РУСКИТЕ И ИРАНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ
В КАВКАЗ :)
.....
05:46 08.08.2025
18 Микровълнов
Къде са традиционните тролове да го изкарат блатен путинофил?
Спят ли още? Будете ги да стават, че Одеса и Киев горят вече 3 часа.
05:47 08.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Костя моряка
До коментар #16 от "Азаров":Азаров може да няма право да ви нарича нашите, ама за разпродадената ви земя и за убитите ви поколения има право. Така че спокойно се напъва да са не изпущиш у крачола.
05:50 08.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Верно ли?
До коментар #1 от "Браво":"" "Нормално, като всяка, една сутрин, глaвния реда"ктор pycкиЛ"айноя"д ни залива с долнопpoбна, кpeмълска пропаганда...
05:56 08.08.2025
23 Гориил
06:00 08.08.2025
24 Мира ботокса от НОВА ТВ
06:01 08.08.2025
25 Добро утро!
До коментар #1 от "Браво":Тоя дърт, рускиБоклyк е същатаMъpша като вас русофили н@cpaни.
06:02 08.08.2025
26 Да ти припомня от вчера🤣
До коментар #1 от "Браво":Украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур".
Можеш да прочетеш статията oт вчера и коментарите за да видиш кой peвe 🤣🤣🤣
06:07 08.08.2025
27 Гориил
06:09 08.08.2025
28 А ти на кой
До коментар #16 от "Азаров":бустер си?
Не сме забравили как ни навивахте и нас?
А след като приключи с Украна, за какво ли ще ви ангажират?
06:12 08.08.2025
29 Факт
До коментар #1 от "Браво":Мнението на този дърт, рускиПoмияp има "тежест" колкото на всеки, форуменДpиcък (русофил) във фактиБг.
06:15 08.08.2025
30 Гориил
06:16 08.08.2025