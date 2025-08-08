Новини
Бившият премиер на Украйна Азаров: Страната е разпродадена, не остана почти нищо. За какво се бият нашите войници?!
  Тема: Украйна

8 Август, 2025 04:59, обновена 8 Август, 2025 05:12 1 316 30

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • азаров-
  • соскин-
  • ритер-
  • война

Срещата Путин-Тръмп ще е истинско поражение за Зеленски, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин. Решението за срещата дава надежда, смята американският геополитически анализатор Скот Ритър

Бившият премиер на Украйна Азаров: Страната е разпродадена, не остана почти нищо. За какво се бият нашите войници?! - 1
Микола Азаров, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е ограбена и разпродадена почти изцяло, и то само за 11 години, заяви бившият украински премиер Микола Азаров в YouTube.

„Винаги има викове, че няма достатъчно помощ, че тя трябва да бъде по-интензивна, постоянно се оплакват. Парите, които им бяха отпуснати, са огромни - ако бяха използвани, можеха просто да преобразят Украйна“, каза той.

Политикът отбеляза, че въпреки мащабното финансиране, от самата Украйна не е останало нищо, почти всичко е продадено или прехвърлено под чужд контрол по един или друг начин.

„Какво всъщност защитава сега украинският войник? Родината отдавна не е същата. Нейните минерални богатства са продадени. Промишлеността е продадена, селското стопанство е продадено, те нямат нищо. А Зеленски само е защитаван. Това е основният въпрос за украинския народ“, заключи Азаров.

Решението да се подготви среща между президентите на Русия и САЩ е истинско поражение за Володимир Зеленски, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в YouTube.

„Путин каза, че се готви за среща с Тръмп и че това е взаимно желание. Това е много важно. Не разбирате ли накъде отива всичко това? Ситуацията става изключително изострена, особено с натрупването на подробности. Ако сега се появи дата, реална дата и място на срещата, това ще бъде колосална загуба за Зеленски“, каза той.

Анализаторът отбеляза още, че ръководителят на Киев няма гъвкавостта и способността да преговаря и да обсъжда. Според него Зеленски се ръководи само от меркантилни интереси.

„Никой вече не иска да воюва, никой не иска да се присъедини към НАТО. Всичко се промени. Но предателството на Украйна е 100 процента“, заключи Соскин.

Предложената среща на президентите на Русия и Съединените щати може да внесе стабилност в хаоса на съвременния свят, заяви американският геополитически анализатор Скот Ритър в YouTube.

„Неочакваният резултат от посещението на Уиткоф в Москва ми даде надежда. Изненадващо, някои казаха, че изобщо няма смисъл от това. Имам чувството, че руснаците знаят какво правят“, каза той.

Анализаторът отбеляза също, че постигането на мир в Украйна би било от полза за всички страни. Според него твърде много неща на планетата са обвързани с конфликта между Москва и Киев.

„Залогът не е толкова краят на конфликта между Украйна и Русия, а по-скоро непряка конфронтация между Вашингтон и Москва. Аз не съм го казал, това са думи на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. В същото време почти откритата враждебност между Европа и Русия ще приключи, достатъчно е просто да се премахне Украйна от тази формула“, заключи Ритер.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    18 40 Отговор
    Укра кормораните ей сега ще надуят гайдата.
    Неска цял ден ще вият като изоглавени.

    Коментиран от #14, #21, #22, #25, #26, #29

    05:24 08.08.2025

  • 2 Така е

    18 39 Отговор
    Джонсън, Байдън и Зеленски вкараха Украйна в национална катастрофа. Когато Русия беше струпала анемия около Украйна, трябваше да има преговори. Това което искаше Русия, беше в пъти по-малко от загубите до момента. Украйна загуби огромна част от населението, ще загуби много повече земя , а трябваше да се минимизират загубите.

    05:27 08.08.2025

  • 3 АМИ ВОЙНИЦИТЕ ПАЗЯТ

    8 1 Отговор
    СТСТУКВОТО. ... НЕ Е ЛИ ЯСНО..КЪКТО ТУКА 6000 ЦИТЕ ЧИНГЕТА ПАЗЯТ КРАДЦИТЕ..

    05:27 08.08.2025

  • 4 И аз

    7 0 Отговор
    Това се чудя

    05:28 08.08.2025

  • 5 Сандо

    26 1 Отговор
    Ами тя и България е разпродадена,при това без каквато и да била война.Освен ако не приемем,че управляващите не воюват с българския народ.

    05:34 08.08.2025

  • 6 Хайде

    10 1 Отговор
    Питай оня зеления

    05:35 08.08.2025

  • 7 Хайде

    8 0 Отговор
    Питай оня зеления

    05:36 08.08.2025

  • 8 Хахахах

    8 1 Отговор
    КозякМръшлякаГанефф диша. Защо?!

    Коментиран от #12

    05:36 08.08.2025

  • 9 за блек рок и исраел

    9 0 Отговор
    иначе се правят на фашисти, татуирани с пречупени кръстове и вдигната дясна ръка

    05:36 08.08.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЩЕЛИ ДА СЕ РАЗБЕРАТ
    РАЗМАН АХМАТОВИЧ ДА СТАНЕ
    ПРЕЗИДЕНТ НА
    АЗЕРБЕЙДЖАНСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И РЕПУБЛИКА НАГОРНИ КАРАБАХ В
    СЪСТАВА НА РФ :)

    05:39 08.08.2025

  • 11 Бившият лидер

    0 8 Отговор
    На руската партия в Украйна повторил някакви руски опорки - шок!

    05:39 08.08.2025

  • 12 антиукраинец

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахах":

    Диша щото още го не е набарал някой бараба да му извие немитото козяшко вратленце.
    Ама и това ше стане.

    05:39 08.08.2025

  • 13 оня с коня

    7 0 Отговор
    вашите войници с бият защото са глупаци бе глуупак

    питай наще козяшки соросоиди що се пламенят по сайтовете като бай дончо не им плаща?

    05:40 08.08.2025

  • 14 Приключи ли конфликта в Украйна

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    ще се покрият пак, както вече не ни навиват да си зсбиваме ваксите и какво блсженство били бустерите, като в същото време ни псуват.

    05:40 08.08.2025

  • 15 оня с коня

    10 0 Отговор
    много моля такива новини не са политически корекни

    защото ние защо държим оня жълто-син парцал да се вее на столична община?

    ние защо ви изпратихме толкова техника като всичко ви е продадено?

    защо киро-шприца ни накара да ви превеждаме по една заплата?

    ами ще умииирате сега за дето всичко това ви дадохме ние искаме да гледам от първия ред войната ви

    05:42 08.08.2025

  • 16 Азаров

    1 10 Отговор
    е руснак, живее в Русия, бивша подлога на Янукович (който беше руска марионетка и също избяга в Русия). Азаров няма право да нарича украинците "нашите".

    Коментиран от #20, #28

    05:44 08.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ВОЙНАТА ЩЕ СПРЕ ЧАК КОГАТО
    РУСКАТА АРМИЯ ВЛЕЗЕ В ЛВОВ
    ......
    И ПРИЧИНАТА Е ЧЕ ДНЕС БАЙ ДОНЬО БЪРКА В РУСКИТЕ И ИРАНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ
    В КАВКАЗ :)
    .....

    05:46 08.08.2025

  • 18 Микровълнов

    11 0 Отговор
    Ауууу тоя много лоши неща говори бе.
    Къде са традиционните тролове да го изкарат блатен путинофил?
    Спят ли още? Будете ги да стават, че Одеса и Киев горят вече 3 часа.

    05:47 08.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Костя моряка

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Азаров":

    Азаров може да няма право да ви нарича нашите, ама за разпродадената ви земя и за убитите ви поколения има право. Така че спокойно се напъва да са не изпущиш у крачола.

    05:50 08.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Верно ли?

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    "" "Нормално, като всяка, една сутрин, глaвния реда"ктор pycкиЛ"айноя"д ни залива с долнопpoбна, кpeмълска пропаганда...

    05:56 08.08.2025

  • 23 Гориил

    2 3 Отговор
    През това време Бандера се прероди и укрепна. А вие, уважаеми Николай Азарович (етнически руснак и умерен технократ), не му се съпротивлявахте. Мислехте, че това не е сериозно и получихте удар в челюстта.

    06:00 08.08.2025

  • 24 Мира ботокса от НОВА ТВ

    1 7 Отговор
    Този е Руснак, агент на Путин, човек на Путин, говорител наПутин, русофил на Путин, путинист на Путин, копейка на Путин.

    06:01 08.08.2025

  • 25 Добро утро!

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Тоя дърт, рускиБоклyк е същатаMъpша като вас русофили н@cpaни.

    06:02 08.08.2025

  • 26 Да ти припомня от вчера🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
    Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур".
    Можеш да прочетеш статията oт вчера и коментарите за да видиш кой peвe 🤣🤣🤣

    06:07 08.08.2025

  • 27 Гориил

    2 0 Отговор
    Последният представител на руската нация в правителството на Украйна. Западът плю в лицето на руснаците и обяви бандеровците за титулярен народ на страната. А това абсолютно не е вярно.

    06:09 08.08.2025

  • 28 А ти на кой

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Азаров":

    бустер си?
    Не сме забравили как ни навивахте и нас?

    А след като приключи с Украна, за какво ли ще ви ангажират?

    06:12 08.08.2025

  • 29 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Мнението на този дърт, рускиПoмияp има "тежест" колкото на всеки, форуменДpиcък (русофил) във фактиБг.

    06:15 08.08.2025

  • 30 Гориил

    1 0 Отговор
    Азаров беше далеч от нацисткия проект на Бандера в Украйна. Той разчиташе на подкрепата на руснаците от изток и юг на Украйна. Това са осемдесет процента от населението преди войната.

    06:16 08.08.2025

