WSJ: Путин може да предложи изтегляне на войските срещу признаване на окупираните украински територии

Руският президент Владимир Путин обмисля предложение за признаване на руския контрол над част от окупираните украински територии в замяна на изтегляне на войските от други региони на Украйна, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен европейски дипломат и украински държавник, предава News.bg.

Според източниците, американският президент Доналд Тръмп, който се стреми към бързо постигане на мирно споразумение, може да призове Киев и съюзниците му да приемат подобно предложение от Москва. Очаква се обаче Украйна и европейските лидери категорично да отхвърлят този план, тъй като той де факто легитимира руската окупация на част от украинската територия.

Украински представител коментира пред WSJ, че подобен сценарий би бил в полза на Кремъл. След отказа на Киев, Тръмп, който според изданието не проявява особен интерес към детайлите на мирния процес, може да обвини Украйна за продължаването на бойните действия и да прекрати разузнавателната и военната подкрепа за страната.

Изданието припомня, че Тръмп вече е предприемал подобен ход по-рано тази година, като временно е замразил помощта за Украйна. Ако ситуацията се повтори, САЩ могат напълно да се изтеглят от дипломатическия процес, оставяйки Москва и Киев да продължат това, което Тръмп често нарича „войната на Байдън“.