WSJ: Путин може да предложи изтегляне на войските срещу признаване на окупираните украински територии
  Тема: Украйна

8 Август, 2025 13:26 657 35

Планът, подкрепен от Тръмп, вероятно ще бъде отхвърлен от Киев и европейските съюзници

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин обмисля предложение за признаване на руския контрол над част от окупираните украински територии в замяна на изтегляне на войските от други региони на Украйна, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен европейски дипломат и украински държавник, предава News.bg.

Според източниците, американският президент Доналд Тръмп, който се стреми към бързо постигане на мирно споразумение, може да призове Киев и съюзниците му да приемат подобно предложение от Москва. Очаква се обаче Украйна и европейските лидери категорично да отхвърлят този план, тъй като той де факто легитимира руската окупация на част от украинската територия.

Украински представител коментира пред WSJ, че подобен сценарий би бил в полза на Кремъл. След отказа на Киев, Тръмп, който според изданието не проявява особен интерес към детайлите на мирния процес, може да обвини Украйна за продължаването на бойните действия и да прекрати разузнавателната и военната подкрепа за страната.

Изданието припомня, че Тръмп вече е предприемал подобен ход по-рано тази година, като временно е замразил помощта за Украйна. Ако ситуацията се повтори, САЩ могат напълно да се изтеглят от дипломатическия процес, оставяйки Москва и Киев да продължат това, което Тръмп често нарича „войната на Байдън“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 19 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    13:27 08.08.2025

  • 2 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    20 14 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #29

    13:28 08.08.2025

  • 3 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)

    8 11 Отговор
    На ми оставете момченцата

    13:28 08.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 отпушете ги тея уши

    9 5 Отговор
    всичко освободено от фашистите става Русия

    Коментиран от #12, #13, #17

    13:29 08.08.2025

  • 6 пешо

    8 1 Отговор
    ели , политиката не е лъжица за твоята уста

    13:29 08.08.2025

  • 7 Няма да стане

    4 15 Отговор
    Ще има световна война, но земи Русия няма да получи. Ще бъдат изхвърлени от окупираните земи и Крим. Мир няма да получат.

    13:29 08.08.2025

  • 8 Може

    5 1 Отговор
    Ама неиска

    13:29 08.08.2025

  • 9 Наритайте джуджето

    4 12 Отговор
    Спасете малките момченца

    Коментиран от #16

    13:29 08.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    къв злобен дъртак...над 65г. трябва да им се забранява да изпълняват такива правленчески длъжности

    Коментиран от #23

    13:30 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не може

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "отпушете ги тея уши":

    Фашистите са в Москва.

    13:30 08.08.2025

  • 13 даже леко ми се

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "отпушете ги тея уши":

    иска после освобождението да продължи и на балканите

    Коментиран от #18

    13:30 08.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    4 6 Отговор
    Никакво мърдане от бункера, тук имам всякакви предимства

    13:31 08.08.2025

  • 16 пешо

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Наритайте джуджето":

    спаси жена си , че е радост за комшиите ти

    13:32 08.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Скопен Кремълски плъх с токчета

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "даже леко ми се":

    На балканите има ли момченца?

    13:33 08.08.2025

  • 19 Пасивен педофил -плешивия охлюв

    4 3 Отговор
    Готов съм за нови подвизи

    13:34 08.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Отец Теофилий

    5 5 Отговор
    Колко още хиляди руски въшки ще умиришат въздуха?

    13:35 08.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пешо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    тръмп и бай пън да не са по млади

    13:36 08.08.2025

  • 24 Бункерен плъх-1,50 с токчетата

    4 3 Отговор
    Ще бъда на разположение

    13:36 08.08.2025

  • 25 минаващ

    5 4 Отговор
    Русия си завзе териториите със сила и няма защо да ги отстъпва ! Клоунчето да му мисли , че боят ще е до посиняване !

    13:36 08.08.2025

  • 26 Палячовско джудже смачканяк

    5 1 Отговор
    Излизам от бункера

    13:39 08.08.2025

  • 27 До края на преговорите още

    3 3 Отговор
    Украински градове ще попаднат в територията на руската федерация.
    Споко бе пичове. Не разбрахте ли че всичко е под контрол. Затова бави преговорите.

    13:39 08.08.2025

  • 28 Не е необходимо WSJ

    1 1 Отговор
    да ни информира, че са налични два противоположни подхода по отношение на конфликта в Украйна и на този в Близкия Изток.

    13:40 08.08.2025

  • 29 Стига си βиΛ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Βε ΕβροΜин ΔиΛ .

    13:41 08.08.2025

  • 30 Буквално 😉

    4 0 Отговор
    Кремълският диктатор е преродения Хитлер на 21ви век.

    Коментиран от #34

    13:42 08.08.2025

  • 31 писарушки НЯМА

    2 3 Отговор
    може да предложи изтегляне на войските срещу признаване на окупираните украински територии

    а това ще е най малкото искане
    което отдавно го знаем преди вас

    13:44 08.08.2025

  • 32 Смешник

    0 2 Отговор
    Това е войната на Макрон Мерц Стармър Урсула и другите смешници Ако не са съгласни с условията на Путин Чичо Дончо да ги остави сами да се оправят и Сво ще приключи много бързо

    13:45 08.08.2025

  • 33 Дух

    2 1 Отговор
    Господин Тръмп ще посини от бой Алкохолната московска блатна джамахирия а Госпожа Путя ще получи мощен женски полов оргазъм в кремълската блатна катакомба всички мъже ги прати на фронта за ТОР и ги елиминира оцелелите руснаци са предимно консервативни гейове с самоубийствени наклонности Психари Соросоиди Боклуци и Блатни Алкохолици обитатели на раиската свободна необятна и безкрайна руска азиатска степ а в алкохолната московска блатна джамахирия много хубави руски девойки женени за чужденки

    13:45 08.08.2025

  • 34 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Буквално 😉":

    Явно си имал двойка по история или въобще не си запознат с нея

    13:47 08.08.2025

  • 35 Гориил

    1 0 Отговор
    Не, това са само клюки и слухове.

    13:48 08.08.2025

