21 кенийци загинаха с автобус на връщане от погребение

Най-малко 21 души загинаха, след като автобус, превозващ хора, връщащи се от погребение в югозападната част на Кения, се е преобърнал и паднал в канавка, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на полицията.

Автобусът е пътувал от град Какамега към град Кисуму, където е станала катастрофата.

Шофьорът загубил контрол над превозното средство, докато се приближавал с висока скорост към кръгово кръстовище и автобусът се е преобърнал, заяви Питър Мейна, регионален служител по контрол на движението в провинция Ниянза, където се намира Кисуму.

Сред загиналите са 10 жени, 10 мъже и момиче на 10-годишна възраст, добави той.

Пътните инциденти не са рядкост в Кения, както и в по-широкия регион на Източна Африка, където пътищата често са тесни и в лошо състояние. Полицията често обвинява за пътните инциденти шофьорите, които карат с превишена скорост.

В последните дни в Кения имаше няколко транспортни инцидента. Вчера най-малко шестима души загинаха, а двама бяха ранени, след като малък самолет, използван за превоз на пациенти, се разби в гъсто населен квартал на столицата Найроби, съобщиха медицинската благотворителна организация, която използва машината и местни представители, отбелязва Ройтерс. Няколко часа по-късно влак и автобус се блъснаха в град Найваша в Централна Кения, като според местните медии при инцидента са загинали девет души. Жертвите са били работници, които са отивали на работа, когато автобусът се е блъснал в железопътен прелез, съобщи полицията.