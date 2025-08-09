Как са протичали досега срещите между Путин и Тръмп

На 9 август стана известно, че срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведе на 15 август в Аляска. Двустранната среща на върха ще се проведе в този щат за първи път. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, тя ще бъде посветена на обсъждането на дългосрочното уреждане на украинския конфликт. Това ще бъде първата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.; по време на първия си президентски мандат (2017-2021 г.) те проведоха шест срещи.
Първата среща на президентите се проведе на 7 юли 2017 г. в рамките на срещата на върха на Г-20 в Хамбург. Вместо планираните 30-45 минути, разговорите, в които участваха и руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън, продължиха 2 часа и 15 минути. Участниците се фокусираха върху войната в Сирия и кризата в Украйна, ситуацията на Корейския полуостров и въпросите за борба с тероризма и киберсигурността. Постигнати бяха споразумения за прекратяване на огъня в зоната за деескалация в югозападна Сирия, за създаване на двустранен комуникационен канал между представители на Руската федерация и САЩ за насърчаване на уреждането на конфликта в Украйна и за опростяване на процеса на назначаване на нови посланици. Обсъден беше и въпросът за дипломатическата собственост на Русия, конфискувана в САЩ през декември 2016 г., но не беше възможно да се реши този въпрос. На срещата беше повдигнат и въпросът за предполагаемата намеса на Москва в президентската кампания през 2016 г. в САЩ. На заключителната пресконференция Владимир Путин отбеляза, че президентът на САЩ е взел предвид аргументите му, че такава намеса не е имало. Доналд Тръмп нарече срещата с руския президент „невероятна“.
На 10 ноември 2017 г., в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Дананг (Виетнам), Владимир Путин и Доналд Тръмп успяха да разговарят „на крак“ три пъти. Според прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, тези контакти са компенсирали липсата на пълномащабна среща (тя беше инициирана, но отменена в навечерието на срещата на върха от американска страна). Президентите са издали съвместно изявление относно борбата с тероризма в Сирия. Впоследствие Доналд Тръмп отбеляза, че е имал „добра среща с президента Путин“.
Президентите се срещнаха за трети път на 16 юли 2018 г. в Хелзинки. Те разговаряха на четири очи повече от два часа (по-дълго от планираното), след което преговорите продължиха с участието на ръководителите на външните министерства на двете страни. На заключителната пресконференция президентите заявиха, че са обсъдили въпроса за ядреното разоръжаване, ситуацията в Украйна, проблема с денуклеаризацията на Корейския полуостров, оттеглянето на САЩ от ядрената сделка с Иран и проекта за газопровод „Северен поток 2“. Особено внимание е обърнато на развитието на икономическите връзки между двете страни. След срещата на върха не бяха обявени споразумения. Според руския президент, разговорите „са се провели в откровена и делова атмосфера“, а Доналд Тръмп е определил диалога като „дълбоко продуктивен“.
Следващата пълномащабна среща на върха е била насрочена за 11 ноември 2018 г. в Париж, но френските власти са поискали срещата да бъде отменена, за да не се отвлича вниманието на обществеността и пресата от събитията, посветени на 100-годишнината от края на Първата световна война. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели само кратък разговор по време на работна закуска в Елисейския дворец и са се споразумели да се срещнат на 1 декември 2018 г. в Буенос Айрес на срещата на върха на Г-20. Два дни преди това обаче Тръмп отмени срещата, позовавайки се на отказа на Русия да освободи украинските моряци, задържани на 25 ноември 2018 г. в Керченския проток (по това време три украински кораба са били задържани за незаконно преминаване на руската граница). Въпреки това, на 1 декември лидерите на Русия и Съединените щати проведоха кратък неофициален разговор „на крак“ в кулоарите на срещата на върха на Г-20. Според помощника на руския лидер Юрий Ушаков, разговорът е продължил 10-15 минути, а руският президент е информирал своя колега за ситуацията в Керченския проток.
Следващата среща на президентите се състоя на 28 юни 2019 г. в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака, Япония. Държавните глави се споразумяха да продължат да обсъждат контрола върху въоръженията, засегнаха ситуацията в Сирия и Украйна и потвърдиха ангажимента си към Минските споразумения. Разговорът продължи 1 час и 20 минути и, според прессекретаря на руския лидер Дмитрий Песков, беше положителен.
