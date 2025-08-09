Новини
Как са протичали досега срещите между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Как са протичали досега срещите между Путин и Тръмп

9 Август, 2025 15:21 765 62

Това ще е първата лична среща след встъпването в длъжност на Тръмп през януари 2025 година

Как са протичали досега срещите между Путин и Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 9 август стана известно, че срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведе на 15 август в Аляска. Двустранната среща на върха ще се проведе в този щат за първи път. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, тя ще бъде посветена на обсъждането на дългосрочното уреждане на украинския конфликт. Това ще бъде първата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.; по време на първия си президентски мандат (2017-2021 г.) те проведоха шест срещи.

Първата среща на президентите се проведе на 7 юли 2017 г. в рамките на срещата на върха на Г-20 в Хамбург. Вместо планираните 30-45 минути, разговорите, в които участваха и руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън, продължиха 2 часа и 15 минути. Участниците се фокусираха върху войната в Сирия и кризата в Украйна, ситуацията на Корейския полуостров и въпросите за борба с тероризма и киберсигурността. Постигнати бяха споразумения за прекратяване на огъня в зоната за деескалация в югозападна Сирия, за създаване на двустранен комуникационен канал между представители на Руската федерация и САЩ за насърчаване на уреждането на конфликта в Украйна и за опростяване на процеса на назначаване на нови посланици. Обсъден беше и въпросът за дипломатическата собственост на Русия, конфискувана в САЩ през декември 2016 г., но не беше възможно да се реши този въпрос. На срещата беше повдигнат и въпросът за предполагаемата намеса на Москва в президентската кампания през 2016 г. в САЩ. На заключителната пресконференция Владимир Путин отбеляза, че президентът на САЩ е взел предвид аргументите му, че такава намеса не е имало. Доналд Тръмп нарече срещата с руския президент „невероятна“.

Още новини от Украйна

На 10 ноември 2017 г., в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Дананг (Виетнам), Владимир Путин и Доналд Тръмп успяха да разговарят „на крак“ три пъти. Според прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, тези контакти са компенсирали липсата на пълномащабна среща (тя беше инициирана, но отменена в навечерието на срещата на върха от американска страна). Президентите са издали съвместно изявление относно борбата с тероризма в Сирия. Впоследствие Доналд Тръмп отбеляза, че е имал „добра среща с президента Путин“.

Президентите се срещнаха за трети път на 16 юли 2018 г. в Хелзинки. Те разговаряха на четири очи повече от два часа (по-дълго от планираното), след което преговорите продължиха с участието на ръководителите на външните министерства на двете страни. На заключителната пресконференция президентите заявиха, че са обсъдили въпроса за ядреното разоръжаване, ситуацията в Украйна, проблема с денуклеаризацията на Корейския полуостров, оттеглянето на САЩ от ядрената сделка с Иран и проекта за газопровод „Северен поток 2“. Особено внимание е обърнато на развитието на икономическите връзки между двете страни. След срещата на върха не бяха обявени споразумения. Според руския президент, разговорите „са се провели в откровена и делова атмосфера“, а Доналд Тръмп е определил диалога като „дълбоко продуктивен“.

Следващата пълномащабна среща на върха е била насрочена за 11 ноември 2018 г. в Париж, но френските власти са поискали срещата да бъде отменена, за да не се отвлича вниманието на обществеността и пресата от събитията, посветени на 100-годишнината от края на Първата световна война. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели само кратък разговор по време на работна закуска в Елисейския дворец и са се споразумели да се срещнат на 1 декември 2018 г. в Буенос Айрес на срещата на върха на Г-20. Два дни преди това обаче Тръмп отмени срещата, позовавайки се на отказа на Русия да освободи украинските моряци, задържани на 25 ноември 2018 г. в Керченския проток (по това време три украински кораба са били задържани за незаконно преминаване на руската граница). Въпреки това, на 1 декември лидерите на Русия и Съединените щати проведоха кратък неофициален разговор „на крак“ в кулоарите на срещата на върха на Г-20. Според помощника на руския лидер Юрий Ушаков, разговорът е продължил 10-15 минути, а руският президент е информирал своя колега за ситуацията в Керченския проток.

Следващата среща на президентите се състоя на 28 юни 2019 г. в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака, Япония. Държавните глави се споразумяха да продължат да обсъждат контрола върху въоръженията, засегнаха ситуацията в Сирия и Украйна и потвърдиха ангажимента си към Минските споразумения. Разговорът продължи 1 час и 20 минути и, според прессекретаря на руския лидер Дмитрий Песков, беше положителен.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    15 7 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #8, #10, #11

    15:23 09.08.2025

  • 2 Мдаа

    16 7 Отговор
    Русия победи натото и си взема своето! Всички области с рускоговорящи се прибира в матушката! Което остане, се разделя между Румъния, Унгария и Полша!

    Коментиран от #5

    15:25 09.08.2025

  • 3 Киро Сводникъъ

    6 13 Отговор
    Тотален провал за Путин и Русия. Вий младите като гледати Игра на Тронове, оная русата като превзе всички царства точно тъй идваха един по един да паднат на коляно пред нея. А тя седи на оня трона от мечове и зад нея дракона 🐉

    Е ся стана същото - Путин подписва капитулация и подава оставка. А дракона е БлекРок.

    И аз като Костадин ставам Републиканец 🇺🇲🇮🇱 Просто нема денъги вече, русията загуби, пасоля нема никой там.

    15:25 09.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да де

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Ти и още тримата кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #15, #20

    15:27 09.08.2025

  • 6 Болшевишки неволи

    6 14 Отговор
    👏👍В Санкт Петербург потъна влекачът на Въоръжените сили на РФ „Капитан Ушаков“. По предварителни данни е било наводнено отделение със спомагателни машини, което е предизвикало силен крен. Екипажът дълго време се е опитвал да спаси кораба, но в крайна сметка той е потънал. „Капитан Ушаков“ е от новите влекачи на ВС на РФ, проект 23470. В строя при руснаците има още три влекача от този тип, един е спуснат на вода, но не е приет в експлоатация, а още един се довършва. Два от тези влекачи се числят в състава на Черноморския флот на РФ.

    15:27 09.08.2025

  • 7 Руснакът е мръссно жживотно

    8 14 Отговор
    Краде от тоалетни чинии до малки деца. Само заличаване ги оправя.

    15:28 09.08.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Русия не е СССР. Путин не е Хрушчов. Руснаците ни мразят. Голям % от руските мъже са обратни. Като гледам пуурно и отдоло в коментарите винаги има руснак(сайта засича по ИП и показва знамето), който пише, че иска да е на местото на жената...🤭

    Коментиран от #26

    15:29 09.08.2025

  • 9 Копейки,

    6 13 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #16, #19

    15:30 09.08.2025

  • 10 Град Козлодуй

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #48

    15:33 09.08.2025

  • 11 Роберт ДеНиро жега

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Недей да заблуждаваш хората, че това време може да се върне! Сегашна Русия е капиталистическа държава пропита от корупция. вАзраждане няма да върнат това време, спрете със глупавата пропаганда:"с русия бяхме добре, сега сме зле, гласувайте за вАзраждане".

    Русия няма пари да инвестира във собствената си икономика, чакай заводи, аец, вец, тец от Путин. Каквото е било - никога няма да се върне за съжаление.

    Коментиран от #42

    15:33 09.08.2025

  • 12 мошЕто

    12 4 Отговор
    И Тръмп , като всеки разумен човек и лидер уважава силните ! Зелю е господин Никой !

    Коментиран от #21

    15:34 09.08.2025

  • 13 име

    9 5 Отговор
    Тръмп може да вее перчема колкото иска, ама Путин не му дреме за срокове. Добре че е нашата Mъpcyлка фон дер лайен да му козирува на Тръмп, че иначе щеше някъв комплекс да получи старчока.

    15:34 09.08.2025

  • 14 Атина Палада

    13 3 Отговор
    Не вярвам,че срещата ще бъде за Украйна!
    Украйна е ясна..Русия още в края на 2021 г изложи своите позиции относно Украйна и до ден днешен не ги е променила.Последователна е!
    Т.е. Украйна не е обект на преговори!

    Коментиран от #18, #22, #39

    15:37 09.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ΕβροΜин....ΔиΛ ....4ε

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Ако знаеше откъде идва
    Arbeit macht frei
    нямаше да се набираш толкова,
    но нали ςΝτ...ъп шβες... Τъρ....

    15:38 09.08.2025

  • 17 След срещата

    9 3 Отговор
    за натото ще се говори в минало време

    15:39 09.08.2025

  • 18 Путин

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    От бункера не излизам! Никаква Аляска!

    Коментиран от #23

    15:39 09.08.2025

  • 19 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Сладур,кво стана с митата на Тръмп и ултиматума му към Русия? 08.08.замина:))) вече сме 09.08..Или в хамериката е още 7 август?:)))

    Коментиран от #25, #28, #31

    15:39 09.08.2025

  • 20 Па ти, шизо

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Това го пишеш на всеки пет минути. Деменция.

    15:39 09.08.2025

  • 21 Кейси Рейбак готвача 🍔

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "мошЕто":

    Зеленски вече се срещна със Тръмпоча и ясно му каза какво няма да отстъпи Украйна. Зеленски не е поканен по желание на Путин, тъй като е със високо самочувствие и няма да изтърпи един артист да го направи на 5 копейки пред всички. Зеленски има буен нрав и е простак, който не се придържа към официалния етикет. Точно затова при пряк разговор Зеленски ще унижи и пребори Путин.

    Интересът на Украйна ще бъде защитен. Цяла Европа е зад тях. Ти мислиш ли, че тези вече няколко трилиона евро 💶 за войната ,които всичко ние платихме от данъци и глоби, ще бъдат ей така подарени на Путин!?

    Коментиран от #44, #45

    15:40 09.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Путин":

    Каква Аляска?Тя вече имала ново име : Айскрим:)))

    Коментиран от #29

    15:41 09.08.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    4 7 Отговор
    Това ще е первая встреча откакто Матушкага се оплеска като куца бабушка в Украйна. Доналд бая иронично ще има да бъзика Володята дали Украйна не е руския Виетнам ))

    15:42 09.08.2025

  • 25 Тихо кретен!

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в областа на икономиката.

    15:42 09.08.2025

  • 26 Доктор Ох

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Това че руснаците не ни обичат вече, не означава че ни мразят. Бъркаш бреговете. А относно филмчетата, които харесваш - пак си на другия бряг.

    Коментиран от #32, #37

    15:43 09.08.2025

  • 27 Ко стааа бе боклуци?

    2 7 Отговор
    Спасихте ли еврото? ММММ?

    15:44 09.08.2025

  • 28 таксиджия 🚖

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Това показва колко си некомпетентен. Заплахата за митата се изпълни към Индия и Бразилия. Условието беше:"ако не спреш войната ще наложа мита на всеки, който купува руски нефт". И вече имаме дата на капитулация - Петък. Войната приключи, русия загуби. Дебелака МакДони успя да пречупи Китай.

    Коментиран от #51

    15:44 09.08.2025

  • 29 доктор

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Спри евтините наркотици.

    Коментиран от #38

    15:45 09.08.2025

  • 30 Съветският пeHиc аkp0бат

    7 2 Отговор
    Източник разказа, че офисът на президента в момента е в паническо състояние, първо провалът на операцията на НАБУ/САП, а сега срещата на върха Тръмп-Путин без участието на Зеленски. Фактически САЩ ще решават съдбата на Украйна без Зеленски, а ЕС се отдръпва максимално от процеса. В Банкова се опитват да намерят инструменти за провал на срещата, но времето е много малко и се разглеждат всякакви провокации с масови жертви.

    Коментиран от #33

    15:46 09.08.2025

  • 31 Да обобщим

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Тръмп окончателно изтрита Путин от най-богатият пазар-ЕС. ЩЕ копиуваме оръжия и петрол от братята американци. РУСИЯ ФАЛИРА БРУТАЛНО. ТОВА Е ЦЕЛТА.

    Коментиран от #34, #40

    15:48 09.08.2025

  • 32 таксиджия 🚖

    2 8 Отговор

    До коментар #26 от "Доктор Ох":

    Хехе типичен вАзрежданец! Коцко късия само това ви е научил - като не можеш да обориш със факти, кажи му джендър 😄🤭 Ама то какво се оказа - шефката на АфД е лесбийка, за Цончо се носят слухове, а Коцко заобича евроатлантичката Флора. Какво хубаво евро-атлантическо име!

    15:48 09.08.2025

  • 33 гайтанджиева

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "Съветският пeHиc аkp0бат":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #36

    15:48 09.08.2025

  • 34 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да обобщим":

    Браво на теб:))) Изненадващо хумен си:))))

    15:50 09.08.2025

  • 35 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 8 Отговор
    Президент Зеленски и храбрите украинци трябва да удържат още една година и това е напълно в техните възможности, дори от САЩ да спрат всякаква помощ, а останалото по колапса и разпада на РФ ще го свърши най-npocтия милиционер на света - Владимир neдoфиливич Пусин и неговата рашистка свита от opки !

    Коментиран от #41, #55

    15:51 09.08.2025

  • 36 таксиджия 🚖

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "гайтанджиева":

    Знае, знае, ама нищо друго не са му дали за опорка 😄

    15:52 09.08.2025

  • 37 Злобното Джуджи

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "Доктор Ох":

     "..руснаците не ни обичат вече..."

    Ру3наците мразят ВСИЧКИ бели хора !!! Просто защото монголо-татарите не принадлежат към Бялата раса.
    Дори си имат поговорка - Поскреби pyccкого, найдешь татарина 😁

    15:52 09.08.2025

  • 38 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "доктор":

    Подскажи ми на уше скъпите докторЕ:)))

    15:52 09.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Обобщение

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да обобщим":

    Не знам за Русия, Нно ЕС фалира. Такова унижение за ЕС никога не е имало. Тръмп го изрита от световната сцена.

    15:52 09.08.2025

  • 41 Това са безспорни

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Факти.

    15:53 09.08.2025

  • 42 Айде няма нужда

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Роберт ДеНиро жега":

    Немските вериги у нас сигурно се появиха без корупция? А дребните магазини не дават ли рушвети , за да съществуват? Един гръцки министър беше признал преди 15 г , че получил 200 хил.$ от голяма немсйаиндустриална фирма.
    Относно капитализма в Русия, прав си - само че имат огромна социална програма.
    И за какво им са на Русия кухи пари след като в БРИКС имат технологии, хора, ноу-хау, и стремеж към разбирателство и взаимопомощ. Това е СИВ, който работи, ако бяхме изтраяли малко, нямаше пак да, сме на страната на губещите. Няма такива снотабяци кати нас. На 9 септември , фабрика купихме

    15:53 09.08.2025

  • 43 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    5 7 Отговор
    "Великият" геополитически стратег Путин, докато е нахендрен на украинския тризъбец, понесе непоправими загуби. Русия загуби Сирия, Армения и Южен Кавказ. Получи два пъти повече НАТО на границите си с присъединяването на Финландия и Швеция. Загуби добре платения европейски пазар и сега е принуден да продава на безценица в Азия. Отделно, че стана за смях, че страната с велики военни претенции за почти 4 години не успя да превземе 4 украински области. Самият руски диктатор е с издадена международна заповед за арест, а Русия е изолирана от цивилизования свят. Путин единствено намира общи интереси с няколко диктатора по света и с един кандидат диктатор. Колкото по-резки движения прави, толкова по-проникващ става украинският тризъбец, респективно и щетите за Русия.

    Коментиран от #49, #62

    15:53 09.08.2025

  • 44 мошЕто

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Кейси Рейбак готвача 🍔":

    Това , че зеления нямал да отстъпи територии няма никакво значение ! РУСИЯ ЩЕ СИ ГИ ВЗЕМЕ , без да пита който и да било !

    Коментиран от #47, #50

    15:53 09.08.2025

  • 45 съсел ,

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Кейси Рейбак готвача 🍔":

    ,, Цяла Европа е зад тях,, , ама друг път ! Тръмп дали мисли същото ?!

    15:55 09.08.2025

  • 46 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 0 Отговор
    Украинците са защитниците на Европа.
    Спокойния си живот го дължите именно на тях.

    15:56 09.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Как така!

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Много занминаха да воюват против Русия, но малко от тях се върнаха. Бог да ги прости!
    Дбес много нормални семейства се преселват в Русия, бягайки от простотиите на демократичния запад

    15:56 09.08.2025

  • 49 Това са безспорни

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Факти.

    15:57 09.08.2025

  • 50 4-та година "Киев за 3 дня"

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "мошЕто":

    Както се движи, след 2, най много 3 ... века.

    Коментиран от #58

    15:57 09.08.2025

  • 51 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "таксиджия 🚖":

    Ще наложи мита на Русия и на страните ,които купуват петрол от Русия
    Е, Индия и Бразилия не му се подчиниха и Тръмп им наложи мита...Обаче към Русия ултиматума беше за 50 дни ,след това го направи за 10 дни до 08.08. ако не спре войната. .И тук ти и твоите съмишленици постоянно грачехте,че 08.08 наближава и нам си кво щели да се случи на Русия..Говорехте дори за 500% ,Мите че Тръмп щял да наложи на Русия..
    Сега у.мниче,видя ли кой е некомпетентен? Самият ти! Даже си забравил само преди три ,четири дни ,че драскаше тук ,че 8 август наближавал..

    Коментиран от #53, #57

    15:59 09.08.2025

  • 52 Педро Волгата

    2 3 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото! Като всеки нормален човек.

    15:59 09.08.2025

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Кухоглавият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    16:00 09.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Злобното Джуджи

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    "...РФ е един огромен КЕН eф.."

    Възразявам !!!
    Русия е РАЙ, но за съжаление пълен с руснаци.
    Ако в Русия живееше която и да било друга нация различна от руската, Русия щеше да е най-богатата и просперираща държава. Китай трябва сериозно да се замисли върху вирус който поразява и прави безплодни руснаците. Тогава само за едни 50 години Русия ще бъде годна за заселване с хора територия 👍

    16:01 09.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 мошЕто

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Важното е , че ще стане , Путин за никъде не бърза ...

    16:02 09.08.2025

  • 59 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ти па глупак?!":

    Тръмп ни ги спря още през пролетта. Обаче сега в НПО-та имаме още скътани кинти от Америка за България и може да изкараме до Нова година..

    16:02 09.08.2025

  • 60 Реалист

    1 2 Отговор
    Света вижда, че путин очаква от тръмп подарък. Тези области не са превзети изцяло, а невъзможностга на руZZката тълпа да го стори е очевидно. Истината е, че никой освен Украйна не може да решава съдбата на територията и. Двамата малoyмници тръмп и путин си играят на дипломация за собствена консумация.

    16:03 09.08.2025

  • 61 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "доктор":

    Закона за НПО като Отворено общество и Америка за България казва ясно,че това са чужди агенти/предатели,работещи за интересите на чужда държава в ущърб на България!Закона го казва!
    В САЩ същите се осъждат на е.лектрическия стол.В България може и о.лово между очите! Та,сега се изясни,че о.ловото е за теб! Така казва закона!

    16:06 09.08.2025

  • 62 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    "...Пусин е най-жалкия главнокомандващ..."

    Путин не е главнокомандващ, а само про3д милиционер.
    Проблема на Русия не е Путин, а руснаците. Ако в Русия останат само таджиките, узбеките, азерите и арменците тя ще цъфти и процъфтява 👍

    16:09 09.08.2025

