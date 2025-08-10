Новини
Лидерите на Европа потвърдиха подкрепата си за Украйна. Киев подчерта, че без него преговорите са невъзможни
  Тема: Украйна

Лидерите на Европа потвърдиха подкрепата си за Украйна. Киев подчерта, че без него преговорите са невъзможни

10 Август, 2025 03:15, обновена 10 Август, 2025 03:39 810 6

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • зеленски-
  • макрон-
  • стармър-
  • мир

Великобритания и Франция желаят справедлив и траен мир в страната

Лидерите на Европа потвърдиха подкрепата си за Украйна. Киев подчерта, че без него преговорите са невъзможни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Европейски лидери заявиха днес, че само подход, който съчетава активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Русия, може да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс Прес, цитирана от БНР.

„Приветстваме работата на президента Тръмп за спиране на кръвопролитието в Украйна“, се казва в изявлението, подписано от лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша, Финландия и председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

Те се ангажират да продължат както дипломатическите усилия, така и съществената военна и финансова подкрепа за Украйна наред със санкциите срещу Русия.

Европейските страни, заедно с Украйна, са подготвили и представили алтернативен план за мирно уреждане в отговор на предложението на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня, съобщи Укринформ, като се позовава на статия във в. "Уолстрийт джърнъл".

Според плана, обсъден на среща с висши американски служители във Великобритания, преди да бъдат предприети по-нататъшни стъпки за постигане на споразумение, трябва да бъде сключено примирие.

Инициативата отхвърля предложението на Русия за прехвърляне на територии, контролирани от Украйна, в замяна на прекратяване на военните действия. Териториални отстъпки са приемливи само на реципрочна основа.

Ключовото условие на документа е, че всякакви отстъпки от страна на Киев трябва да бъдат придружени от силни гаранции за сигурност, включително възможното присъединяване на Украйна към НАТО.

Британският министър-председател Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон обещаха в събота да намерят решение за “справедлив и траен” мир в Украйна, докато американският президент Доналд Тръмп се подготвя за разговори с руския си колега Владимир Путин за слагане на край на войната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Даунинг стрийт.

Говорител на Даунинг стрийт изтъкна, че Стармър и Макрон са обсъдили последните развития в Украйна, повтаряйки безусловната си подкрепа за Володимир Зеленски и осигуряването на справедлив и траен мир за украинския народ.

Говорителят допълни, че двамата са приветствали усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна и да прекрати руската военна агресия и са обсъдили как да продължат да работят в тясно сътрудничество с американския президент и Володимир Зеленски през следващите дни. Стармър и Макрон са се съгласили да останат в близък контакт по въпроса.

В същото време “Файненшъл таймс” се спира подробно на думите на Зеленски, който отхвърли предложението на Доналд Тръмп, че мирно споразумение с Русия може да включва „известна размяна на територии“, настоявайки, че украинците „няма да даряват земята си на окупатора”.

Вестникът цитира високопоставени украински служители, че руското предложение включва замразяване на фронтовата линия в югоизточна Украйна, ако Киев се съгласи да се изтегли от части от източните Донецка и Луганска области, които все още контролира.

Москва вече е предявявала претенции към целите Херсонска и Запорожка области, въпреки че двете регионални столици остават под украински контрол. Територии, контролирани от руските сили в Херсонска и Запорожка области, както и малки райони в Сумска и Харковска области, може да бъдат предмет на обсъждане, казаха служителите.

Зеленски заяви по-рано, че „Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всички решения, които са срещу нас, всички решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира“.

Лидерите в балтийските държави критикуваха всеки опит за принуждаване на Украйна да отстъпи територия на фона на опасения, че регионът може да се превърне в мишена на Путин, допълва “Файненшъл таймс”.

Преговорите за траен мир са възможни само с участието на Украйна, при зачитане на нейния суверенитет и без признаване на окупацията, предаде Укринформ, цитирана от БТА, като се позова на изявление на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, направено в неговия "Телеграм" канал.

"Заедно с Рустем Умеров проведохме важни срещи с европейски съветници по сигурността, британския външен министър и вицепрезидента на САЩ. Благодарен съм на всички за изключително конструктивния им подход. Позициите бяха ясни: надежден и траен мир е възможен само с участието на Украйна в преговорите, при зачитане на суверенитета ни и без признаване на окупацията", се казва в публикацията.

Прекратяването на огъня е необходимо, а фронтовата линия не е граница, подчертава още той.

"Нашите партньори ни подкрепят не само с думи – помощта ще продължи в военната, финансовата и санкционната сфера, докато агресията не спре", пише Ермак.

Той благодари отделно на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс за уважението към всички гледни точки и участието в дискусиите.

На срещата освен Ванс и Ермак са присъствали британският министър на външните работи Дейвид Лами и бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров, както и европейски съветници по националната сигурност, припомня Франс прес. Те бяха поканени, "за да обсъдят следващите стъпки към мир в Украйна", написа Лами в "Екс", добавяйки, че "подкрепата на Обединеното кралство за Украйна остава непоколебима" и че "продължава да работи за справедлив и траен мир".

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва също "потвърди готовността на правителството си да даде необходимия принос" за "мирно решение" по време на телефонен разговор в събота с Владимир Путин, според съобщение на бразилското президентство, цитирано от АФП.


Украйна
  • 1 Какви

    6 9 Отговор
    Какви лидери ? Какви 5 стотинки? Срещу повечето от тях е имало и има корупциони процеси. Те са за панделата , и там не биха били лидери а @одолни @урви !!

    Коментиран от #4

    03:44 10.08.2025

  • 2 Перо

    6 9 Отговор
    Украйна не е страна член на НАТО и ЕС и мнението и поддръжката на джендърския съюз не са меродавни и нямат никаква тежест за преговорите между САЩ и Русия! Ще им бъде сведен резултата и решенията от преговорите за изпълнение! В противен случай ционисткия шут с белото, ще се наложи сам да се оправя, а това означава ликвидация на режима в Киев!

    03:46 10.08.2025

  • 3 Военолюбците

    2 7 Отговор
    са в потрес.Единствено войната ги държи на власт. Много се размириса от страх. Боже,колко са смешни и жалки !

    03:56 10.08.2025

  • 4 Харесва ми когато виждам

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какви":

    как истерично квичaт руските пpaceта(русофили)..
    Зеленски и лидерите на свободния свят са абсолютно прави.

    Коментиран от #6

    04:02 10.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    РУСИЯ ПОЛУЧАВА ЗЕМЯТА
    ...
    ЕС УКРАИНЦИТЕ
    ...
    БАЙ ДОНЬО НОБЕЛА
    .. И ВСИЧКИ СА ДОВОЛНИ :))

    04:07 10.08.2025

  • 6 ТОЧНО ТАКА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Харесва ми когато виждам":

    ТРЯБВА СВОБОДНО ДА СЪБИРАТ ЖЕЛАЕЩИ ДА ХОДЯТ НА ФРОНТА ОТ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ УЧИЛИЩА УЛИЦИ

    04:08 10.08.2025

Новини по държави:
