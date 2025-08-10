New York Times: Европа и Киев настояват за запазване на възможността за членство на Украйна в НАТО

Европа и Киев изискват гаранции за сигурност от Съединените щати като част от бъдещото споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна и настояват за запазване на възможността за членство на страната в НАТО, пише New York Times, позовавайки се на свои източници.

„Европейците, както обикновено, подкрепиха позицията на Украйна, настоявайки, че всяко споразумение трябва да бъде придружено от гаранции за сигурност, включително от Съединените щати“, се казва в изданието.

Още новини от Украйна

Според събеседниците на изданието, европейските съюзници също настояват Съединените щати да оставят вратата отворена за членството на Украйна в НАТО, дори и това да "не е целесъобразно сега".

Вестникът отбеляза, че тези въпроси са били обсъдени на съботната среща между британския външен министър Дейвид Лами и представители на Украйна и Европа, където е присъствал и вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който се срещна с г-н Путин, е трябвало да се свърже виртуално“, допълват авторите на статията.

Както Axios писа по-рано, на тези разговори в събота украински и европейски представители са казали на Ванс, че първата стъпка трябва да бъде незабавно прекратяване на огъня и Киев не трябва да отстъпва територия в замяна на примирие.

New York Times твърди, че европейските страни са загрижени за възможността за постигане на независимо споразумение между президентите на Русия и Съединените щати, Владимир Путин и Доналд Тръмп. Затова те искат да гаранции, че Зеленски ще присъства на срещата на лидерите на двете страни. Освен това европейците искат да участват в преговорния процес, но този сценарий е малко вероятен, отбелязва изданието.

Кремъл и Белият дом обявиха в събота вечер, че лидерите на Русия и Съединените щати ще се срещнат в Аляска на 15 август.

Според съветника на руския президен Юрий Ушаков, Путин и Тръмп ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. На свой ред, след обявяването на предстоящата руско-американска среща на върха, Володимир Зеленски заяви, че няма да прави териториални отстъпки.