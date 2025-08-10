Новини
New York Times: Европа и Киев настояват за запазване на възможността за членство на Украйна в НАТО
  Тема: Украйна

New York Times: Европа и Киев настояват за запазване на възможността за членство на Украйна в НАТО

10 Август, 2025 05:46, обновена 10 Август, 2025 06:02 368 8

ЕС и Зеленски не искат и да чуят за териториални отстъпки в полда на Русия

New York Times: Европа и Киев настояват за запазване на възможността за членство на Украйна в НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа и Киев изискват гаранции за сигурност от Съединените щати като част от бъдещото споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна и настояват за запазване на възможността за членство на страната в НАТО, пише New York Times, позовавайки се на свои източници.

„Европейците, както обикновено, подкрепиха позицията на Украйна, настоявайки, че всяко споразумение трябва да бъде придружено от гаранции за сигурност, включително от Съединените щати“, се казва в изданието.

Още новини от Украйна

Според събеседниците на изданието, европейските съюзници също настояват Съединените щати да оставят вратата отворена за членството на Украйна в НАТО, дори и това да "не е целесъобразно сега".

Вестникът отбеляза, че тези въпроси са били обсъдени на съботната среща между британския външен министър Дейвид Лами и представители на Украйна и Европа, където е присъствал и вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който се срещна с г-н Путин, е трябвало да се свърже виртуално“, допълват авторите на статията.

Както Axios писа по-рано, на тези разговори в събота украински и европейски представители са казали на Ванс, че първата стъпка трябва да бъде незабавно прекратяване на огъня и Киев не трябва да отстъпва територия в замяна на примирие.

New York Times твърди, че европейските страни са загрижени за възможността за постигане на независимо споразумение между президентите на Русия и Съединените щати, Владимир Путин и Доналд Тръмп. Затова те искат да гаранции, че Зеленски ще присъства на срещата на лидерите на двете страни. Освен това европейците искат да участват в преговорния процес, но този сценарий е малко вероятен, отбелязва изданието.

Кремъл и Белият дом обявиха в събота вечер, че лидерите на Русия и Съединените щати ще се срещнат в Аляска на 15 август.

Според съветника на руския президен Юрий Ушаков, Путин и Тръмп ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. На свой ред, след обявяването на предстоящата руско-американска среща на върха, Володимир Зеленски заяви, че няма да прави териториални отстъпки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хапчета им дайте

    5 0 Отговор
    Ако не помогнат, инжекции! И санитари трябват, усмирителни ризи.

    06:07 10.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    6 0 Отговор
    Желанията и прищявките се доказват на бойното поле !!!
    Чакаме първите доблестни европейци и смели защитници на евроатлантическите ценности. Где они ?

    06:07 10.08.2025

  • 3 Решение

    1 1 Отговор
    Не може руснаци в НАТО И ЕССР !

    06:08 10.08.2025

  • 4 Хаха

    1 0 Отговор
    Желанията и пожеланията на розовите еднорози нямат край. За тирамисуто са пропуснали само.

    06:12 10.08.2025

  • 5 Европа е

    1 0 Отговор
    тотално губещата и изолирана от голямата политика вследствие на недълновидното и некадърно управление на ЕК.

    06:13 10.08.2025

  • 6 дядото

    1 0 Отговор
    хайде стига бе нещ аст ници.от сутрин до вечер - зеленски,тръмп,нато ес,агресия,война.нищо хубаво ли не можете видя в този свят и нашата територия

    06:14 10.08.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Искат да си запазят нова война значи

    06:14 10.08.2025

  • 8 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Украйна има полза да не е член на НАТО,защото не плаща членски внос,а цялото НАТО работи за Украйна.Де факто тя е неформалния натовски лидер.

    06:15 10.08.2025