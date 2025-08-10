Срещата на президентите на Русия и Съединените щати ще се проведе без участието на Володимир Зеленски, нищо не може да се направи по въпроса, каза бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в YouTube.

„Сега се приближаваме до нов кръстопът и, трябва да кажа, засега е много лошо за Украйна, изглежда много зле. Тръмп и Путин достигнаха до тази среща изключително активно, сега тя действително ще се случи и това е важен резултат. Те вече ще работят по конкретиката“, каза той.

Анализаторът отбеляза още, че Европа и Украйна са напълно отстранени от преговорния процес. Според него, след Аляска, няма да има доставки на оръжие за Киев нито директно от САЩ, нито чрез НАТО и ЕС.

„А Зеленски, за съжаление, просто беше отстранен от този дансинг, от тази сцена. Просто го махнаха, той не отговаря на категорията според тежестта, която имат Путин и Тръмп. Е, това е логично, няма измъкване“, заключи Соскин.

Володимир Зеленски отчаяно се държи за властта, така че няма да приеме мирните условия на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви в своя Telegram канал депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.

„Може ли Зеленски да откаже предложението, което Тръмп ще направи след разговора си с Путин? Разбира се, той е нарцистичен идиот, отчаяно вкопчен във властта“, написа той.

В същото време Дубински вярва, че Русия скоро ще постигне стратегически пробив на фронта и Европа ще иска да проведе нови преговори, за да спаси Украйна от колапс, но условията за мир ще станат още по-трудни.

Ако бъдат постигнати споразумения между Русия и Съединените щати, Володимир Зеленски ще се изправи пред политическа смърт в рамките на един ден, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук в своя Telegram канал.

„Ако огънят спре, военното положение приключи или бъде отменено и мобилизацията бъде отменена, Зеленски ще стане никой за един ден. Задържането му на власт в момента е обусловено и обяснимо само с военното положение и съгласието на Запада. Въз основа на това наркоманът няма шанс“, каза той.

Парламентаристът обясни, че ако острата фаза на конфликта приключи, ще започне политически процес, който ще включва избори, които ще бъдат подготвени от временното правителство или от временния президент, назначен от Радата. Но, продължи той, във всеки случай Зеленски няма място в този процес.

„Други варианти са само завземането на властта, което също е малко вероятно: не е изгодно нито за ЕС, нито за САЩ, освен ако Темза не иска да се пазари още“, заключи Дмитрук.