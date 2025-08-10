Новини
Свят »
Украйна »
Украински политици: Зеленски става никой с последния изстрел. Войната и Западът го държат отпред
  Тема: Украйна

Украински политици: Зеленски става никой с последния изстрел. Войната и Западът го държат отпред

10 Август, 2025 06:37, обновена 10 Август, 2025 06:41 2 086 37

  • зеленски-
  • украйна-
  • сащ-
  • европа-
  • русия-
  • война

Той не е в категорията на Тръмп и Путин, просто го разкараха от дансинга

Украински политици: Зеленски става никой с последния изстрел. Войната и Западът го държат отпред - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на президентите на Русия и Съединените щати ще се проведе без участието на Володимир Зеленски, нищо не може да се направи по въпроса, каза бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в YouTube.

„Сега се приближаваме до нов кръстопът и, трябва да кажа, засега е много лошо за Украйна, изглежда много зле. Тръмп и Путин достигнаха до тази среща изключително активно, сега тя действително ще се случи и това е важен резултат. Те вече ще работят по конкретиката“, каза той.

Анализаторът отбеляза още, че Европа и Украйна са напълно отстранени от преговорния процес. Според него, след Аляска, няма да има доставки на оръжие за Киев нито директно от САЩ, нито чрез НАТО и ЕС.

„А Зеленски, за съжаление, просто беше отстранен от този дансинг, от тази сцена. Просто го махнаха, той не отговаря на категорията според тежестта, която имат Путин и Тръмп. Е, това е логично, няма измъкване“, заключи Соскин.

Володимир Зеленски отчаяно се държи за властта, така че няма да приеме мирните условия на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви в своя Telegram канал депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.

„Може ли Зеленски да откаже предложението, което Тръмп ще направи след разговора си с Путин? Разбира се, той е нарцистичен идиот, отчаяно вкопчен във властта“, написа той.

В същото време Дубински вярва, че Русия скоро ще постигне стратегически пробив на фронта и Европа ще иска да проведе нови преговори, за да спаси Украйна от колапс, но условията за мир ще станат още по-трудни.

Ако бъдат постигнати споразумения между Русия и Съединените щати, Володимир Зеленски ще се изправи пред политическа смърт в рамките на един ден, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук в своя Telegram канал.

„Ако огънят спре, военното положение приключи или бъде отменено и мобилизацията бъде отменена, Зеленски ще стане никой за един ден. Задържането му на власт в момента е обусловено и обяснимо само с военното положение и съгласието на Запада. Въз основа на това наркоманът няма шанс“, каза той.

Парламентаристът обясни, че ако острата фаза на конфликта приключи, ще започне политически процес, който ще включва избори, които ще бъдат подготвени от временното правителство или от временния президент, назначен от Радата. Но, продължи той, във всеки случай Зеленски няма място в този процес.

„Други варианти са само завземането на властта, което също е малко вероятно: не е изгодно нито за ЕС, нито за САЩ, освен ако Темза не иска да се пазари още“, заключи Дмитрук.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро!

    64 58 Отговор
    Елементарна, долнопробна, прокремълска пропаганда за индивиди с критично ниско ниво на интелект и морал... .

    Коментиран от #11, #12, #13

    06:46 10.08.2025

  • 2 Копейката победи евроцента

    36 28 Отговор
    Тъжно, но факт. Белене и Скравена не са толкова лош вариант. Виж, след нов Народен съд , животът ще продължи, макар и трудно.

    06:47 10.08.2025

  • 3 Развитие

    27 4 Отговор
    ИСТИНА !

    06:48 10.08.2025

  • 4 Нищо ново под Слънцето.

    30 42 Отговор
    Соскин и Дубински - две проруски, безскруполни тротинетки които са на бунището в политиката .

    06:49 10.08.2025

  • 5 Господа/другари

    23 1 Отговор
    Време е да вадим червените партийни книжки от фризера!

    06:49 10.08.2025

  • 6 Бъдеще

    58 4 Отговор
    "нарцистичен идиот, отчаяно вкопчен във властта.."

    Даже и на украинците им просветна, за разлика от евро малоумните...

    Коментиран от #8

    06:50 10.08.2025

  • 7 Уточнявам

    33 1 Отговор
    Войната и Западът го държат отпред, а Путин и Тръмп из отзад.

    06:51 10.08.2025

  • 8 Затова

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бъдеще":

    в този момент ЕССР е със затихващи функции !

    06:53 10.08.2025

  • 9 Факти

    6 33 Отговор
    Тръмп и Путин няма да оцелеят и един ден на мястото на Зеленски.

    06:53 10.08.2025

  • 10 Зеленият нарко потник е пътник,

    38 3 Отговор
    форумните укротролове вият на умряло.

    06:53 10.08.2025

  • 11 Абсолютно вярно!

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Знаем от кого се толерира.

    06:53 10.08.2025

  • 12 Елементарно

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Виждащи упорито се правят на слепи ,
    Чуващи на глухи , а мислещи прогресивно намаляват...

    06:53 10.08.2025

  • 13 Форумните укротролове вият

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    на умряло в безсилна ярост.

    06:54 10.08.2025

  • 14 Елементарно

    12 2 Отговор
    Виждащи упорито се правят на слепи ,
    Чуващи на глухи , а мислещи прогресивно намаляват...

    06:54 10.08.2025

  • 15 Госあ

    8 3 Отговор
    Демонски ще бъде бъдещия президент на това, което остане от Украйна. Ако остане нещо.

    Коментиран от #16

    07:05 10.08.2025

  • 16 Госあ

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Дубински

    07:06 10.08.2025

  • 17 Да е ясно!

    11 19 Отговор
    Няма смисъл да се тиражират мнения на украински колаборанти и oтпaдъци в политиката.
    Политически трупове, като кремълския, къс фашист.

    Коментиран от #23, #27, #37

    07:09 10.08.2025

  • 18 Атлантист-

    23 6 Отговор
    Но моля Ви, Зеленски е героят на западните атлантическите ястреби. Ако не беше тази марионетка, никога нямаше да се избият вазимно толкова много славяни

    Коментиран от #19

    07:10 10.08.2025

  • 19 Симпатизант

    23 4 Отговор

    До коментар #18 от "Атлантист-":

    Русия ще излезе по силна от тази война, но което е по-важно, с добре научен урок за лицемерието, демагогията и коварството на Западната Атлантическа Демонкрация

    07:13 10.08.2025

  • 20 Факт

    3 19 Отговор
    Някаква си украинска копейка е написала тези глупости за президента на Украйна и българските копейки се подмокрят от кеф!!!!
    Да даваш парчета от Украйна и да се съгласяваш на някакво мнимо примирие, е най-сигурният път към геополитическата катастрофа. Тръм се превръща в по-голям балама и от Чембърлейн който даде чужди територии на Хитлер за да избегне войната, но това не спря Хитлер да започне Втората Световна война. Ако се стигне до примирие при сегашните условия, Европа трябва да се готви за неизбежна война с Русия до няколко години.

    Коментиран от #26

    07:18 10.08.2025

  • 21 Факт

    2 19 Отговор
    Путин не е причината! Той е симптом. Той е следствие.
    Продукт на една фашизирана имперска "нация".
    Други ще родим - казват те, когато убият децата им на фронта.
    Ние сме спасители - казват те, докато половината искат на момента да избягат от Русия. От какво ще ме спасяват, и те не знаят. Повечето от тях не умеят нищо.
    Те не могат да отгледат домати и чушки като мен, нито лозя, нито могат да си сварят сварят ракия, нито вино знаят да си направят. Всъщност, те ще изпият джибрите, в момента, в който ферментират. Те нито могат да направят автомобил или смартфон. Или каквото и да било, от което имаш нужда.
    Цял живот те разчитат на империята да ги храни от ресурсите, които е завладяла, окупирайки земите на над 200 народа и етнос. Поколение след поколение - малтретирани, мачкани, принуждавани, крепостни, ГУЛЛАГ...
    Робската психика при тях е наследствена и ще трябват няколко поколения, за да ги преодолеят. Путин е техен продукт.
    И утре те отново ще квичат: "Не бяхме ние, той Путин, Сталин, Царя са виновни! Ние насила, ние не знаехме...Помогите!"
    Империя, в която всеки нормален човек, който се обяви против корумпираната престъпна власт, става враг на народа.
    На онази сива безлична маса от имперски примати.
    17 милиона кв. км. Но ламтят за още и още.
    Огромни ресурси от газ, нефт, злато, диаманти, въглища, гори...
    И газят в калта. И карат само западни автомобили, ползват само западни смартфони, бяла и черна техника, дрехи, храни, парфюми. Нищо руско! И тича

    Коментиран от #28, #31, #36

    07:22 10.08.2025

  • 22 Артилерист

    22 3 Отговор
    Според последно социологическо проучване на Галъп в Украйна само 24% са за продължаване на войната, а 69% са против. Но тези 24% са много силни с тяхната активност и агресивност. Делят ги на две групи: отявлени националисти и платени соросоиди. Съзнавам, че отивам в зоната на изтриване, но няма друг начин да обясня, как 24% надделяват над 69%. 24-те % са силно мотивирани идеологически нацита (бандеровци) и високо платени сороски НПО елементи, които налитат обединени, пребиват разидинените, пасивни и сковани от страх привърженици на мира. Това е което създава изкривена представа за реалната картина на обществената нагласа в Украйна. Силата на крясъците на 24-те % се усилва многократно с помощта на подчинените на хунтата държавни медии.
    Ситуацията обаче коренно ще се промени, когато, след срещата с Путин, Тръмп категорично обяви спиране на помощта и чрез Европа, и Зеленски се окаже само с окуражаването на Стармър и Макрон пред мощно настъпващите руски войски. Войната ще спре за един ден и в същото време Зеленски става никой...

    Коментиран от #24, #29

    07:22 10.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Госあ

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    Същото като в България. Шепа платени и агресивни соросоиди налагат “демокрация” ! После, защо имало народен съд…

    07:25 10.08.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ТОЙ И БЕЗ ПРИМИРИЕ СИ Е ОБРЕЧЕН
    .....
    И ПОДОБНО НА ХИТЛЕР КОЙТО Е НЯМАЛ СМЕЛОСТТА ДА СЕ ЗАСТРЕЛЯ ,
    АДЮТАНТА ЩЕ СВЪРШИ РАБОТАТА :))

    07:26 10.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тръмп

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    Боклуците започнахте да ме харесвате.

    07:31 10.08.2025

  • 30 Карго 200

    1 0 Отговор
    Путин идва в Америка следващата седмица УлУ.

    07:33 10.08.2025

  • 31 любопитен

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Как ти се пишат толкова много глупости рано сутрин?

    Коментиран от #35

    07:33 10.08.2025

  • 32 Механик

    5 0 Отговор
    Хаха. Ракараха го от дансинга. Колко точно казано.
    Зеления, 4 години го канеха по какви ли не медии. Той нали си е не много умен нарцис си повярва, че е нещо изключително. Не разбра, че всичко бе игра. Сега го изритаха от дансинга, понеже не може да танцува, а и вече не е смешен.

    07:45 10.08.2025

  • 33 Ццц

    4 0 Отговор
    В заглавието има грешка. Изтървано е едно "пак" след Зеленски. В останалото няма нищо ново. Настроенията срещу дрогата и шайката му отдавна са такива в Украйна. Новият вятър само смени платната на родната независима журналистика и тя стана пропусклива за такива новини. До скоро слушахме само какъв борец за свобода е Наркомански, но си знаехме, че всъщност е "нарцистичен идьот"

    07:51 10.08.2025

  • 34 Баба Яга

    4 1 Отговор
    Много закъсняват вече с тоя изстрел. Отдавна трябваше да е произведен и се приключи на простора с тоя зелен парцал. Тоя негадяй заради собственото си оцеляване натиска навсякъде и всякои да се включат във войната, да стане и ТСВ ако може.

    07:52 10.08.2025

  • 35 болгаринь..

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "любопитен":

    Плондерите на бг-тата са пенясали от злоба и яд че пак са на грешната страна..на урсулците

    07:56 10.08.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Тока в смартфона Ти е ,не от руска ,а дори от съветска АЕЦ бе ТПК.И бензина Ти е от съветски Нефтопреработвателен Завод-Нефтохим Бургас,ТПК.

    08:04 10.08.2025

  • 37 Обективни истини

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да е ясно!":

    Стига бе, вярно ?! Такива по се р Ко V ци ,като тебе трябва да се слушат, нали? Според кре те Ni, като тебе трябва да има още мясО за погубване, а?

    08:15 10.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания