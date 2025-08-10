Новини
Свят »
САЩ »
Калифорнийският университет няма да плати 1 милиард долара на администрацията на Тръмп

Калифорнийският университет няма да плати 1 милиард долара на администрацията на Тръмп

10 Август, 2025 15:21 1 347 10

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • калифорния-
  • университет

Сумата трябваше да уреди спор между учебното заведение и Белия дом

Калифорнийският университет няма да плати 1 милиард долара на администрацията на Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Офисът на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм отхвърли искането на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп Калифорнийският университет в Лос Анджелис да плати 1 млрд. USD за уреждане на спор с Белия дом, съобщи аг. Reuters.

Доналд Тръмп използва Министерството на правосъдието като оръжие, за да подкопае водещата система от държавни университети в Америка, като замрази финансирането за медицина и наука, докато Калифорнийският университет в Лос Анджелис не му плати откуп от 1 млрд. USD“, се казва в изявление на офиса на Нюсъм.

Според агенцията губернаторът е нарекъл искането на правителството „политическо изнудване“, което щатът Калифорния „няма да изпълни“.

Отбелязва се, че Калифорнийският университет преди това е заявил, че обмисля предложението на администрацията на Тръмп за 1 млрд. USD обезщетение, след като правителството е спряло финансирането на университета поради протести в подкрепа на Палестина.

Тръмп и неговата администрация многократно са се изказвали срещу изявления относно престижни американски университети. По-специално, Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ отмени 60 милиона долара федерални субсидии, предназначени за Харвардския университет, тъй като според мнението на ведомството университетът не успява да се справи с проблемите на антисемитизма, етническата и расовата дискриминация, а Белият дом спря разрешението на университета да приема студенти от чужди държави.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Като няма да плати бай Дончо ще закрие Калифорнийския университет като “стой та гледай” когато става дума за пари.

    Коментиран от #3, #9

    15:37 10.08.2025

  • 3 Ще закрие

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Трънки

    15:42 10.08.2025

  • 4 Лелеееее.....

    4 0 Отговор
    Да му плати откуп от 1 млрд. USD, .....че и подкуп

    15:48 10.08.2025

  • 5 Морски тюлени

    6 0 Отговор
    Превзеха Калифорнийският университет. Нали помните ? Сцените бяха брутални. Пребити студенти и преподаватели, над 70 арестувани.. след антиизраелските митинги

    15:52 10.08.2025

  • 6 Ъхъъъъъ....

    6 0 Отговор
    Харвардския университет, не бил успял да се справи с проблемите на "антисемитизма"....... не подкрепял в еуфория геноцида видиш ли ...

    15:54 10.08.2025

  • 7 Абе аз ли нещо не разбирам

    7 0 Отговор
    Или тези в САЩ са луди ? Правителството е спряло финансирането на университета поради протести в подкрепа на Палестина, и като капак било искало и 1 млрд. USD обезщетение? ..... Да няма някаква грешка в превода?

    15:58 10.08.2025

  • 8 Кво е това сега?

    4 0 Отговор
    (Сумата трябваше да уреди спор между учебното заведение и Белия дом) ........и какъв е спора?

    16:00 10.08.2025

  • 9 Ъхъъъъъ....

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Сигурно ще закрие Калифорнийския университет.... Той ги открива и закрива нали?

    16:02 10.08.2025

  • 10 да да

    3 0 Отговор
    Да затвори това селско училище....

    16:18 10.08.2025