Калифорнийският университет няма да плати 1 милиард долара на администрацията на Тръмп

Офисът на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм отхвърли искането на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп Калифорнийският университет в Лос Анджелис да плати 1 млрд. USD за уреждане на спор с Белия дом, съобщи аг. Reuters.
„Доналд Тръмп използва Министерството на правосъдието като оръжие, за да подкопае водещата система от държавни университети в Америка, като замрази финансирането за медицина и наука, докато Калифорнийският университет в Лос Анджелис не му плати откуп от 1 млрд. USD“, се казва в изявление на офиса на Нюсъм.
Според агенцията губернаторът е нарекъл искането на правителството „политическо изнудване“, което щатът Калифорния „няма да изпълни“.
Отбелязва се, че Калифорнийският университет преди това е заявил, че обмисля предложението на администрацията на Тръмп за 1 млрд. USD обезщетение, след като правителството е спряло финансирането на университета поради протести в подкрепа на Палестина.
Тръмп и неговата администрация многократно са се изказвали срещу изявления относно престижни американски университети. По-специално, Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ отмени 60 милиона долара федерални субсидии, предназначени за Харвардския университет, тъй като според мнението на ведомството университетът не успява да се справи с проблемите на антисемитизма, етническата и расовата дискриминация, а Белият дом спря разрешението на университета да приема студенти от чужди държави.
