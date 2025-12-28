Новини
4 дни до еврото: Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото

28 Декември, 2025 08:16 1 429 40

Паричните стойности в данъчните декларации ще се вписват във валутата, която е била официална в края на данъчния период, за който се подава документът. Ако този период завършва в рамките на двойното обращение, данъчните суми следва да бъдат посочени в евро.

4 дни до еврото: Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото - 1
Снимка: Shutterstock
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След влизането на еврото в обращение всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините ще се извършват в евро. Изключение от това правило е предвидено само за периода на двойно обращение на лева и еврото, който ще продължи един месец от датата на въвеждане на новата валута, разясняват от БНБ, цитирани от Dariknews.bg.

Съгласно чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото, стойностите в данъчните и осигурителните декларации, както и в други документи, свързани с изтекли периоди, ще се посочват в официалната валута, действаща към края на съответния данъчен или осигурителен период. За периодите, които попадат в рамките на двойното обращение (1–31 януари 2026 г.), декларациите задължително ще бъдат попълвани в евро. Декларациите за бъдещи данъчни периоди също ще се подават в официалната към момента на подаване валута – евро.

В документите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издавани след 1 януари 2026 г. и отнасящи се до предходни периоди, стойностите ще се вписват в левове, но сумите за плащане и възстановяване ще бъдат отбелязвани в евро.

Коригиращите декларации ще се попълват във валутата, която е била официална в края на периода, за който се подава корекцията.

Допълнителна информация е достъпна в Насоките за счетоводно отчитане, подготвени от работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, с водеща институция Министерството на икономиката и индустрията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    8 4 Отговор
    да се плащат ? Ами по Трънския курс 2:1 !

    08:22 28.12.2025

  • 2 Развитие

    16 8 Отговор
    Всичката я Мара втасала та чак до €врото опрела !

    08:23 28.12.2025

  • 3 НАП алм

    6 4 Отговор
    Ако направят същите хартиени избори, ще получат заплащане в тоалетна хартия. Втора употреба.

    08:25 28.12.2025

  • 4 Пич

    16 6 Отговор
    Предстои ви да гледате циркове !!! Така както ви боядисват , че всичко е готово и безпроблемно , изведнъж ще видите , че нищо никъде не работи !!! Запасете се с пари в брой !!! И напълнете резервоарите !

    Коментиран от #6, #38

    08:26 28.12.2025

  • 5 Наврете си проклетото евро

    25 9 Отговор
    Дето слънце не огрява. Един ден ще си върнем лева.

    Коментиран от #25

    08:28 28.12.2025

  • 6 Така е

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    цирковете предстоят !

    Коментиран от #21

    08:30 28.12.2025

  • 7 що така

    19 4 Отговор
    Няма империя която да ни е завладяла и да не е заминала, като започнеш от византийската после турската след това съветската същото ще се случи и европейската.

    Коментиран от #9, #27

    08:34 28.12.2025

  • 8 Дискриминация

    4 3 Отговор
    И от тотализатора. Искат Евро в брой, или онлайн игра-мафия.

    08:36 28.12.2025

  • 9 Именно

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "що така":

    Най късно тогава ще си върнем Лева.

    08:38 28.12.2025

  • 10 12340

    10 5 Отговор
    Това обратно броене на дните,
    прилича на "Часовника на Страшния съд"! :))

    Коментиран от #12

    08:39 28.12.2025

  • 11 Ето така

    7 4 Отговор
    Всичко за Уср@iна и УрZула, а вие се оправяйте както едно време ви каза Лубо Пенев за супата.

    08:41 28.12.2025

  • 12 Не прилича на страшния съд

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "12340":

    То е страшния съд за сега за нас но после ...

    08:41 28.12.2025

  • 13 Никой

    8 3 Отговор
    Седят по цял ден на бюрцата, ние да им плащаме. Студ - пек - това е наша грижа - ама данъчните смучат.

    Няма една работеща поликлиника в София специално. Училищата са на нулево ниво.

    Коментиран от #18, #20

    08:49 28.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1488

    2 2 Отговор
    а ко ше праят П 0врьщане след 1ви не зная

    08:54 28.12.2025

  • 18 Здравеопазването се крепи на аптеките и

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    На фармацевтите. Те работят без почивен ден и работеха по време на Ковид когато джипитата лекуваха по телефона което беше потресаващо. Заради неработещите поликлиники кой знае защо наричани декацета загинаха много хора. По празниците не работят. Къде дават така.

    08:59 28.12.2025

  • 19 Да се махат и Референдум

    5 4 Отговор
    на ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС и БКП.
    Нали подадоха ОСТАВКА, какво правят в НС, просто е, дори подали оставка се бетонираха в управлението със собственото си незаконно Законодраскане.
    Най-голямото предателство в историята на България Унищожаване на Български ЛЪВ и Валутен Борд, унищожаване Кеш за тотален Контрол и ограбване на хората с Чудовищна инфлация и повишаване на цени..
    За да може една група хора да се обогатите.
    Унищожители на Здравеопазване, Енергетика, Земеделие, Животновъдство, унищожители на водни системи, образование, унищожители на семейства с 28 пола, унищожители на Референдуми, Унищожители на Лъв, Унищожителите на България.

    09:05 28.12.2025

  • 20 Цезар

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    Робите за това са роби.

    09:06 28.12.2025

  • 21 сара

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Те най-вече ще се създават от такива като вас.

    Коментиран от #24

    09:06 28.12.2025

  • 22 Периода на двойно обръщение

    7 2 Отговор
    Трябва да се удължи на законовите 6 месеца .

    09:07 28.12.2025

  • 23 Хмхмхмхмхм

    4 2 Отговор
    Добри разяснения, а най- добре да си оставим счетита-та да си вършат професионално работата.. Така и така наемните служители плащат данъци само МДТ, данъка на колата и това е...Всички останали данъчни тегоби са за средната класа, а в този сайт списват предимно пенсионери- комунисти с желание за реставрация на соца ,работническата класа и безработни политизирани русофиили . Та не е нужно те да се кахърят как да си плащат данъците- има достатъчно време да си платят двата данъка, защото са нетен ползвател на държавния бюджет. Проблема е за средната класа, защото тя е нетния донор на бюджета, от който се вземат пари за пенсии и социални плащания, но пък счети-тата си знаят работата- нали за това им плащаме....

    09:08 28.12.2025

  • 24 Соросоид си

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "сара":

    Ми то и ти ме си Сара.

    09:10 28.12.2025

  • 25 Лева го загубихте

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":

    преди 30 години другарю.

    Коментиран от #28, #34

    09:11 28.12.2025

  • 26 соросоид си

    4 2 Отговор
    Ми то и ти не си сара.

    Коментиран от #29

    09:11 28.12.2025

  • 27 смолата

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "що така":

    О! Миличкият, то страдание ли е да го опишеш. Като ослепиха българската армия и паднахме под византийско за 200 год, като ни слагаха фесовете насилствено и ни взимаха синовете, за да ги правят еничари, като измираха войниците ни по окопите от вражески огън, холера и дезинтерия - това нищо не беше. Но сега, като най-накрая се сбъдва мечтата на 3 поколения българи - да се интегрираме в Европа, късаме ризи, мрънкаме, оплакваме се, предвещаваме студения и горчив край. Я се стегнете малко. Еврозоната е възможност, а не бич за човечеството. Вместо да мислите за някакъв бизнес, диверсификация на съществуващ такъв, допълнителни възможности за квалификация, образование за децата ви, културен обмен, вие сте седнали да правите помен на валута, която почина с валутния борд. Ние сме си виновни за проблемите си - беззаконието, управляващите, липсата на възможности, кражбите, далаверите, войната по пътищата, Пепи еврото, нотариусчето, мръсотията по градовете и вс друго. В Словения има още дупки от куршуми по стените на сградите от гражданската война, имат 1 шепа територия, а са 100х по-добре от нас. Но не - ойрото ни е виновно.

    Коментиран от #31

    09:13 28.12.2025

  • 28 Чак пък

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Лева го загубихте":

    Да сме другари не сме никакви c тебе. Ти дори не си българче. Може би си бълxapчe.

    Коментиран от #37

    09:15 28.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха-ха

    2 1 Отговор
    Месирките какво отброяват това евро, все едно идва краят или началото на ново хилядолетие? 😄 Българите боряват с евро от 25 години по целия ЕС. Егати чудото, егати простотията. 🤦

    09:19 28.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЕВРОТО ИДВА

    4 2 Отговор
    ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    09:20 28.12.2025

  • 33 Паисий е жив

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Разтворител":

    Хахахаха, а след 1 мес като нищо не стане ти какво ще правиш?

    Коментиран от #35

    09:21 28.12.2025

  • 34 Финанси

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Лева го загубихте":

    Левът е неконвертируема хартия! Това не е валута. Никога не е бил. Винаги е бил вързан я към франк, марка, евро. Това какво е? Хартия!

    Коментиран от #40

    09:22 28.12.2025

  • 35 Хмхмхмхмхм

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Паисий е жив":

    Как така какво ще прави- политическите русофилски партии все пак ще измислят нова позивна, нов девиз, нова цел, ново начало, ново мероприятие, за което им трябват платени рупори и пропагандисти...Това е квинтесенцията на комунизма- електрификация плюс съветска власт/ пардон- руска власт и платени пропагандисти за индоктринирането й в населението на европейска и натовска България...

    09:25 28.12.2025

  • 36 Стойносн

    4 0 Отговор
    Сюргюни, колко пъти го сменяха лева от 1944та до сега? 7-8 пъти се сещам. Сега не е нищо по-различно. Поне минаваме на оригинален евроЛев.

    Снига квичахте като руски девственици за киргизки прът.

    09:28 28.12.2025

  • 37 Бангладеш

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Чак пък":

    Той е българин, а ти русначе от индийски произход като Путин.

    09:30 28.12.2025

  • 38 Ковид 2026

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И носете маски и не излизайте. Чакайте баничарката с безплатните блистери.

    09:30 28.12.2025

  • 39 ЕВРОТО...КОШМАРА за ПУТИНИСТИТЕ

    0 0 Отговор
    В България.

    09:34 28.12.2025

  • 40 Ко каза

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Финанси":

    "неконвертируема хартия" 🤦‍♂️ 😂

    09:36 28.12.2025

