4 дни до еврото: Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото

След влизането на еврото в обращение всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините ще се извършват в евро. Изключение от това правило е предвидено само за периода на двойно обращение на лева и еврото, който ще продължи един месец от датата на въвеждане на новата валута, разясняват от БНБ, цитирани от Dariknews.bg.
Паричните стойности в данъчните декларации ще се вписват във валутата, която е била официална в края на данъчния период, за който се подава документът. Ако този период завършва в рамките на двойното обращение, данъчните суми следва да бъдат посочени в евро.
Съгласно чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото, стойностите в данъчните и осигурителните декларации, както и в други документи, свързани с изтекли периоди, ще се посочват в официалната валута, действаща към края на съответния данъчен или осигурителен период. За периодите, които попадат в рамките на двойното обращение (1–31 януари 2026 г.), декларациите задължително ще бъдат попълвани в евро. Декларациите за бъдещи данъчни периоди също ще се подават в официалната към момента на подаване валута – евро.
В документите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издавани след 1 януари 2026 г. и отнасящи се до предходни периоди, стойностите ще се вписват в левове, но сумите за плащане и възстановяване ще бъдат отбелязвани в евро.
Коригиращите декларации ще се попълват във валутата, която е била официална в края на периода, за който се подава корекцията.
Допълнителна информация е достъпна в Насоките за счетоводно отчитане, подготвени от работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, с водеща институция Министерството на икономиката и индустрията.
1 Как
08:22 28.12.2025
2 Развитие
08:23 28.12.2025
3 НАП алм
08:25 28.12.2025
4 Пич
Коментиран от #6, #38
08:26 28.12.2025
5 Наврете си проклетото евро
Коментиран от #25
08:28 28.12.2025
6 Така е
До коментар #4 от "Пич":цирковете предстоят !
Коментиран от #21
08:30 28.12.2025
7 що така
Коментиран от #9, #27
08:34 28.12.2025
8 Дискриминация
08:36 28.12.2025
9 Именно
До коментар #7 от "що така":Най късно тогава ще си върнем Лева.
08:38 28.12.2025
10 12340
прилича на "Часовника на Страшния съд"! :))
Коментиран от #12
08:39 28.12.2025
11 Ето така
08:41 28.12.2025
12 Не прилича на страшния съд
До коментар #10 от "12340":То е страшния съд за сега за нас но после ...
08:41 28.12.2025
13 Никой
Няма една работеща поликлиника в София специално. Училищата са на нулево ниво.
Коментиран от #18, #20
08:49 28.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 1488
08:54 28.12.2025
18 Здравеопазването се крепи на аптеките и
До коментар #13 от "Никой":На фармацевтите. Те работят без почивен ден и работеха по време на Ковид когато джипитата лекуваха по телефона което беше потресаващо. Заради неработещите поликлиники кой знае защо наричани декацета загинаха много хора. По празниците не работят. Къде дават така.
08:59 28.12.2025
19 Да се махат и Референдум
Нали подадоха ОСТАВКА, какво правят в НС, просто е, дори подали оставка се бетонираха в управлението със собственото си незаконно Законодраскане.
Най-голямото предателство в историята на България Унищожаване на Български ЛЪВ и Валутен Борд, унищожаване Кеш за тотален Контрол и ограбване на хората с Чудовищна инфлация и повишаване на цени..
За да може една група хора да се обогатите.
Унищожители на Здравеопазване, Енергетика, Земеделие, Животновъдство, унищожители на водни системи, образование, унищожители на семейства с 28 пола, унищожители на Референдуми, Унищожители на Лъв, Унищожителите на България.
09:05 28.12.2025
20 Цезар
До коментар #13 от "Никой":Робите за това са роби.
09:06 28.12.2025
21 сара
До коментар #6 от "Така е":Те най-вече ще се създават от такива като вас.
Коментиран от #24
09:06 28.12.2025
22 Периода на двойно обръщение
09:07 28.12.2025
23 Хмхмхмхмхм
09:08 28.12.2025
24 Соросоид си
До коментар #21 от "сара":Ми то и ти ме си Сара.
09:10 28.12.2025
25 Лева го загубихте
До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":преди 30 години другарю.
Коментиран от #28, #34
09:11 28.12.2025
26 соросоид си
Коментиран от #29
09:11 28.12.2025
27 смолата
До коментар #7 от "що така":О! Миличкият, то страдание ли е да го опишеш. Като ослепиха българската армия и паднахме под византийско за 200 год, като ни слагаха фесовете насилствено и ни взимаха синовете, за да ги правят еничари, като измираха войниците ни по окопите от вражески огън, холера и дезинтерия - това нищо не беше. Но сега, като най-накрая се сбъдва мечтата на 3 поколения българи - да се интегрираме в Европа, късаме ризи, мрънкаме, оплакваме се, предвещаваме студения и горчив край. Я се стегнете малко. Еврозоната е възможност, а не бич за човечеството. Вместо да мислите за някакъв бизнес, диверсификация на съществуващ такъв, допълнителни възможности за квалификация, образование за децата ви, културен обмен, вие сте седнали да правите помен на валута, която почина с валутния борд. Ние сме си виновни за проблемите си - беззаконието, управляващите, липсата на възможности, кражбите, далаверите, войната по пътищата, Пепи еврото, нотариусчето, мръсотията по градовете и вс друго. В Словения има още дупки от куршуми по стените на сградите от гражданската война, имат 1 шепа територия, а са 100х по-добре от нас. Но не - ойрото ни е виновно.
Коментиран от #31
09:13 28.12.2025
28 Чак пък
До коментар #25 от "Лева го загубихте":Да сме другари не сме никакви c тебе. Ти дори не си българче. Може би си бълxapчe.
Коментиран от #37
09:15 28.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха-ха
09:19 28.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЕВРОТО ИДВА
09:20 28.12.2025
33 Паисий е жив
До коментар #31 от "Разтворител":Хахахаха, а след 1 мес като нищо не стане ти какво ще правиш?
Коментиран от #35
09:21 28.12.2025
34 Финанси
До коментар #25 от "Лева го загубихте":Левът е неконвертируема хартия! Това не е валута. Никога не е бил. Винаги е бил вързан я към франк, марка, евро. Това какво е? Хартия!
Коментиран от #40
09:22 28.12.2025
35 Хмхмхмхмхм
До коментар #33 от "Паисий е жив":Как така какво ще прави- политическите русофилски партии все пак ще измислят нова позивна, нов девиз, нова цел, ново начало, ново мероприятие, за което им трябват платени рупори и пропагандисти...Това е квинтесенцията на комунизма- електрификация плюс съветска власт/ пардон- руска власт и платени пропагандисти за индоктринирането й в населението на европейска и натовска България...
09:25 28.12.2025
36 Стойносн
Снига квичахте като руски девственици за киргизки прът.
09:28 28.12.2025
37 Бангладеш
До коментар #28 от "Чак пък":Той е българин, а ти русначе от индийски произход като Путин.
09:30 28.12.2025
38 Ковид 2026
До коментар #4 от "Пич":И носете маски и не излизайте. Чакайте баничарката с безплатните блистери.
09:30 28.12.2025
39 ЕВРОТО...КОШМАРА за ПУТИНИСТИТЕ
09:34 28.12.2025
40 Ко каза
До коментар #34 от "Финанси":"неконвертируема хартия" 🤦♂️ 😂
09:36 28.12.2025