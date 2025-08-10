Украински депутат: На Зеленски войната му е изгодна

Новини
"Владимир Зеленски ще направи всичко, за да наруши мирното уреждане на конфликта в Украйна, той печели от войната", заяви депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.

Зеленски ще направи всичко, за да наруши мира, защото войната му е от полза: той печели пари от нея и оправдава липсата на избори с военни действия. САЩ трябва да разберат: необходимо е рестартиране на властта в Украйна чрез избори“, написа Дубински в своя Telegram канал.

Освен това той смята, че лидерите на Франция, Италия, Германия, Полша, Великобритания и Финландия, както и ръководството на Европейската комисия, отново се опитват да нарушат мирния процес.

Глобалистите демонстрират негативна субективност: не знаят как да изградят свои, но разрушават чуждите мирни усилия“, добави Дубински.

По-рано лидерите на редица европейски държави подкрепиха усилията на американския лидер, насочени към постигане на мир в Украйна, преди срещата на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според документа, европейските лидери са готови да окажат дипломатическа подкрепа на Тръмп, но същевременно са готови да предоставят и „значителна“ военна и финансова подкрепа на Киев в рамките на така наречената „коалиция на желаещите“ и да наложат санкции срещу Руската федерация.

Кремъл и Белият дом по-рано обявиха, че Путин и Тръмп ще се срещнат в Аляска на 15 август. Както уточни помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф спомена варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски в Кремъл по време на посещението си в Руската федерация, но руската страна остави това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката на двустранна среща на върха.

Путин отбеляза в четвъртък, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да има условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването. Самият Зеленски, в навечерието на срещата на руския и американския лидер, заяви, че няма да прави териториални отстъпки, позовавайки се на конституцията на Украйна.


  • 1 Спре ли войната

    22 1 Отговор
    неговите ще го думнат. Да бяга в Русия
    Само там е спасението. В Сибир ще цепи дърва за европейците....за Урсула, Макрон, Кая Шулц и пр.

    Коментиран от #13

    18:24 10.08.2025

  • 2 Пич

    23 2 Отговор
    Зелю ще бъде екзекутиран от украинците със , или без война !!! Спасението за него не дебне отникъде!!!

    Коментиран от #5

    18:25 10.08.2025

  • 3 Механик

    4 16 Отговор
    Е с това започнете де.Че този е предател и е в затвора.И едва ли ще излезе жив.

    18:26 10.08.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    20 2 Отговор
    Наркомана богатее заедно с господарите му, затова са им изгодни такива конфликти!

    18:26 10.08.2025

  • 5 Геро

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Нали ти казах да не квичиш?!Мненито на утайка като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #8, #9

    18:27 10.08.2025

  • 6 ПросячеТО— φαшΝсΤ

    13 2 Отговор
    Преди 80 години 22 февруари 1944-та излиза заповед за награждаване на командира на минометен взвод младши лейтенант Семьон Иванович Зеленски с орден Червена звезда за проявена доблест и смелост при освобождението на уКраИна от германските нацисти, още е бил на 20 години. Ако днес беше жив и би искал да почете паметта на своите колеги войници щеше да бъде арестуван от режима в уКраИна установен от внука му ВолОдимир !

    18:28 10.08.2025

  • 7 стоян

    2 14 Отговор
    Интересно - путинофилите го намерили в затвора тоя осъден предател да дава интервюта

    Коментиран от #16, #23

    18:29 10.08.2025

  • 8 Сус бе

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Геро":

    ПроЗЗЗД

    18:29 10.08.2025

  • 9 Пич

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Геро":

    За тебе винаги е имало , защото много се разстройваш че поради кретенията си не можш да ми опонираш нормално !

    18:30 10.08.2025

  • 10 хаха🤣

    2 9 Отговор
    този пък не стига че е вкаран в затвора за путинофилство, ами и оттам се обажда 🤣 🤣 🤣

    18:31 10.08.2025

  • 11 капейките и трите дня

    4 6 Отговор
    Има и нормални украинци , но са малко . Зеленият гном е друга категория , но и той е от ,малкото ,, ...

    18:31 10.08.2025

  • 12 виктория

    6 2 Отговор
    някои вече проглеждат!!!

    18:33 10.08.2025

  • 13 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Спре ли войната":

    спре ли войната, без да са постигнати двете цели на СВО, в Кремъл ще го думнат неговите хора. Руския народ ще пита за какво за загинали над 1,2 милиона руснаци и за какво са похарчени над 1 трилион долара за война, а насреща няма НИЩО.

    Коментиран от #15

    18:34 10.08.2025

  • 14 Мишел

    3 5 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #17

    18:35 10.08.2025

  • 15 ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    ,,а насреща няма НИЩО.,, Кьорав ли си или не можеш да четеш , че пишеш тия тъпотии?! Че тя укрията си заминава ,бе ,мой , пък ти още не си разбрал ....

    18:37 10.08.2025

  • 16 виктория

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян":

    ох стоенчо мамин!!!

    18:37 10.08.2025

  • 17 БОЛШЕВИК

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Аляска и тя ще се връща някога на руснаците. Аляска не е продавана а има срок за ползване за стотици години!

    Коментиран от #20, #24

    18:38 10.08.2025

  • 18 Безеодници има навсякъде

    2 4 Отговор
    Защо направо Украйна не свали гащите и не стане част от Москва? Може би този депутат ще получи място в руската дума или ще стане губернатор в някоя руска колония? И копейките ще са повече? И някое имение?

    18:39 10.08.2025

  • 19 разбира се, че ще

    3 3 Отговор
    има избори. нека войната да приключи и на спокойствие ще се проведат избори. нито е спешно, нито пък подходящо по време на война да се провеждат избори, това им последната грижа на украинците в момента.

    18:40 10.08.2025

  • 20 Мечтател

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    И какво ще я правят? Те тази огромна земя където я имат не развиват, даже тръгнали за още земя да завладяват. Че и претенции за Аляска. Няма ли да се задавите?

    18:41 10.08.2025

  • 21 Потрес

    1 0 Отговор
    На него и на Урсула, защото така се оправдават огромните кражби от европейските данъкоплатци, които се делят между бандитите в Киев и Брюксел!

    18:42 10.08.2025

  • 22 Отвратен

    1 2 Отговор
    От сутринта до вечерта ни сервирате ,долнопpoбна ,гнусна ,проруска пропагандаБоклуци долни.

    18:43 10.08.2025

  • 23 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян":

    Как сме адашче ,рипа ли палавника ?Че оня моя попарен от студа ланшен праз 🕡 хич го няма напоследък заради грижите з Украйна,давай бабини рецепти,дядови илачи ,помагай адашче че и в къщи вече не се търпи ,Десислава е в момента като Оклахомско торнадо .

    18:43 10.08.2025

  • 24 продадена е и още как

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    глупавите руснаци са продали за 5 долара на квадратен километър, към датата на сделката. презчислени към днешна дата 800 долара за квадратен километър, направо без пари.. русия се е прецакала много яко, но така е - всеки страда заради собствената си глупост. руснаците са първенци в това отношение.

    18:44 10.08.2025

