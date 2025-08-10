Украински депутат: На Зеленски войната му е изгодна

"Владимир Зеленски ще направи всичко, за да наруши мирното уреждане на конфликта в Украйна, той печели от войната", заяви депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.
„Зеленски ще направи всичко, за да наруши мира, защото войната му е от полза: той печели пари от нея и оправдава липсата на избори с военни действия. САЩ трябва да разберат: необходимо е рестартиране на властта в Украйна чрез избори“, написа Дубински в своя Telegram канал.
Освен това той смята, че лидерите на Франция, Италия, Германия, Полша, Великобритания и Финландия, както и ръководството на Европейската комисия, отново се опитват да нарушат мирния процес.
„Глобалистите демонстрират негативна субективност: не знаят как да изградят свои, но разрушават чуждите мирни усилия“, добави Дубински.
По-рано лидерите на редица европейски държави подкрепиха усилията на американския лидер, насочени към постигане на мир в Украйна, преди срещата на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според документа, европейските лидери са готови да окажат дипломатическа подкрепа на Тръмп, но същевременно са готови да предоставят и „значителна“ военна и финансова подкрепа на Киев в рамките на така наречената „коалиция на желаещите“ и да наложат санкции срещу Руската федерация.
Кремъл и Белият дом по-рано обявиха, че Путин и Тръмп ще се срещнат в Аляска на 15 август. Както уточни помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф спомена варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски в Кремъл по време на посещението си в Руската федерация, но руската страна остави това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката на двустранна среща на върха.
Путин отбеляза в четвъртък, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да има условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването. Самият Зеленски, в навечерието на срещата на руския и американския лидер, заяви, че няма да прави териториални отстъпки, позовавайки се на конституцията на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спре ли войната
Само там е спасението. В Сибир ще цепи дърва за европейците....за Урсула, Макрон, Кая Шулц и пр.
Коментиран от #13
18:24 10.08.2025
2 Пич
Коментиран от #5
18:25 10.08.2025
3 Механик
18:26 10.08.2025
4 БОЛШЕВИК
18:26 10.08.2025
5 Геро
До коментар #2 от "Пич":Нали ти казах да не квичиш?!Мненито на утайка като теб няма никакво значение.
Коментиран от #8, #9
18:27 10.08.2025
6 ПросячеТО— φαшΝсΤ
18:28 10.08.2025
7 стоян
Коментиран от #16, #23
18:29 10.08.2025
8 Сус бе
До коментар #5 от "Геро":ПроЗЗЗД
18:29 10.08.2025
9 Пич
До коментар #5 от "Геро":За тебе винаги е имало , защото много се разстройваш че поради кретенията си не можш да ми опонираш нормално !
18:30 10.08.2025
10 хаха🤣
18:31 10.08.2025
11 капейките и трите дня
18:31 10.08.2025
12 виктория
18:33 10.08.2025
13 Така е
До коментар #1 от "Спре ли войната":спре ли войната, без да са постигнати двете цели на СВО, в Кремъл ще го думнат неговите хора. Руския народ ще пита за какво за загинали над 1,2 милиона руснаци и за какво са похарчени над 1 трилион долара за война, а насреща няма НИЩО.
Коментиран от #15
18:34 10.08.2025
14 Мишел
Коментиран от #17
18:35 10.08.2025
15 ха-ха
До коментар #13 от "Така е":,,а насреща няма НИЩО.,, Кьорав ли си или не можеш да четеш , че пишеш тия тъпотии?! Че тя укрията си заминава ,бе ,мой , пък ти още не си разбрал ....
18:37 10.08.2025
16 виктория
До коментар #7 от "стоян":ох стоенчо мамин!!!
18:37 10.08.2025
17 БОЛШЕВИК
До коментар #14 от "Мишел":Аляска и тя ще се връща някога на руснаците. Аляска не е продавана а има срок за ползване за стотици години!
Коментиран от #20, #24
18:38 10.08.2025
18 Безеодници има навсякъде
18:39 10.08.2025
19 разбира се, че ще
18:40 10.08.2025
20 Мечтател
До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":И какво ще я правят? Те тази огромна земя където я имат не развиват, даже тръгнали за още земя да завладяват. Че и претенции за Аляска. Няма ли да се задавите?
18:41 10.08.2025
21 Потрес
18:42 10.08.2025
22 Отвратен
18:43 10.08.2025
23 стоян георгиев
До коментар #7 от "стоян":Как сме адашче ,рипа ли палавника ?Че оня моя попарен от студа ланшен праз 🕡 хич го няма напоследък заради грижите з Украйна,давай бабини рецепти,дядови илачи ,помагай адашче че и в къщи вече не се търпи ,Десислава е в момента като Оклахомско торнадо .
18:43 10.08.2025
24 продадена е и още как
До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":глупавите руснаци са продали за 5 долара на квадратен километър, към датата на сделката. презчислени към днешна дата 800 долара за квадратен километър, направо без пари.. русия се е прецакала много яко, но така е - всеки страда заради собствената си глупост. руснаците са първенци в това отношение.
18:44 10.08.2025