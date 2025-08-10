"Владимир Зеленски ще направи всичко, за да наруши мирното уреждане на конфликта в Украйна, той печели от войната", заяви депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.

„Зеленски ще направи всичко, за да наруши мира, защото войната му е от полза: той печели пари от нея и оправдава липсата на избори с военни действия. САЩ трябва да разберат: необходимо е рестартиране на властта в Украйна чрез избори“, написа Дубински в своя Telegram канал.

Освен това той смята, че лидерите на Франция, Италия, Германия, Полша, Великобритания и Финландия, както и ръководството на Европейската комисия, отново се опитват да нарушат мирния процес.

„Глобалистите демонстрират негативна субективност: не знаят как да изградят свои, но разрушават чуждите мирни усилия“, добави Дубински.

По-рано лидерите на редица европейски държави подкрепиха усилията на американския лидер, насочени към постигане на мир в Украйна, преди срещата на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според документа, европейските лидери са готови да окажат дипломатическа подкрепа на Тръмп, но същевременно са готови да предоставят и „значителна“ военна и финансова подкрепа на Киев в рамките на така наречената „коалиция на желаещите“ и да наложат санкции срещу Руската федерация.

Кремъл и Белият дом по-рано обявиха, че Путин и Тръмп ще се срещнат в Аляска на 15 август. Както уточни помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф спомена варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски в Кремъл по време на посещението си в Руската федерация, но руската страна остави това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката на двустранна среща на върха.

Путин отбеляза в четвъртък, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да има условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването. Самият Зеленски, в навечерието на срещата на руския и американския лидер, заяви, че няма да прави териториални отстъпки, позовавайки се на конституцията на Украйна.