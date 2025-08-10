Ванс: Малко вероятно е споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е малко вероятно споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни, предаде БНР.
Въпреки това Вашингтон се стреми към приемлива за Киев и Москва договореност, каза Ванс преди насрочената за петък среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин.
В интервю за Fox News Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски преди да е разговарял с Тръмп.
"В момента се опитваме да разберем кога е възможно тримата лидери да седнат и да обсъдят края на войната", каза Ванс.
За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи още Ванс.
"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.
Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, отбеляза Ванс.
"Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт", заяви американският вицепрезидент.
2 Световна война
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Това е чудовищно искане и не отчита реалностите.
5 БОЛШЕВИК
До коментар #3 от "Фен":Защото лапат и богатеят от такива конфликти и ограбват народите по-лесно и бързо.
6 Определено
7 И правилно мисли Урсула.
До коментар #3 от "Фен":Ако войната спре путин ще бъде ликвидиран от своите.
8 Феникс
До коментар #4 от "Отхвърля се":Виж сега скъпи, тези милиони украйнци изпогинаха точно заради финансовите интереси на същите, така че не ми се прави на интересен!
9 гошо
11 Решение
12 Ааааа нема нема...
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Украинците ще продължат да избиват руснаци поне още 50 години.
17:59 10.08.2025
13 Всичко им е цирк
Едно от исканията беше да се реши въпросът за т. нар. Зангезурски коридор, транспортна връзка между Азербайджан и автономния анклав Нахчиван, който е заобиколен от арменска територия. Армения преди това поиска пълен контрол над коридора, докато Азербайджан поиска свободно преминаване през него.
САЩ са измислили решение на целия проблем, което означава, че Армения ще отдаде под наем коридора с дължина от четири мили на САЩ, които ще наемат подизпълнители, които да го администрират, казва той.Коридорът вече е наречен „пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.
14 Механик
Лично на мен последните няколко дни ми беше много готино да гледам как минута след минута тия все повече се сбъгясват.
Прави впечатление, че те все още не са се ориентирали дали Тръмп е техен човек или е агент Краснов.
15 Само питам
До коментар #8 от "Феникс":С милионите русначета и изгниха в украинската почва а?
18:01 10.08.2025
17 Морски
До коментар #11 от "Решение":Решение-решението е на такива като теб да им се отнеме правото на мнение за благото на останалата част на човечеството,че ни докарахте на ръба на световна катастрофа!Do you understand?
18 нннн
20 Сега питам
До коментар #13 от "Всичко им е цирк":Това не можеше ли да го направи Путин? Не можеше ли той да играе тази роля пред света и по този начин да привлече симпатии и да изстреля Русия в една върхова позиция? Не можеше ли? Какво прави той? И московската имперска клика? Вечни войни на завладяване и подчиняване! Защото това е техния свят на кръвопролития, така си го разбират. И толкова си могат. Така ли е?
21 Разумен е
18:05 10.08.2025
23 Да де
До коментар #18 от "нннн":Те орките тръгнаха преди 4 години на запад и мрат като мухи още в Донбас.Дс бъдем реалисти.Все пак един милион (минимум)руснака са мъртви.
18:06 10.08.2025
24 Калоян
До коментар #11 от "Решение":Забрави да включиш в ,, добавената си реалност" Зелевски като император на Русия,а себе си пръв съветник.Е,не пръв,а втори,защото вицеимператор ще бъде Тагаренко.
После...после ще ви свършат минутите за тази ,,добавена реалност" и ще се наложи да се върнете в реалността,а очилата ще надене друг любител на фантазии,който си е платил следващите минути ,,блаженство".
18:06 10.08.2025
26 Още повече
До коментар #21 от "Разумен е":Украйна не трябва никой да слуша. Нито Америка, нито европейските държави, нито Русия. И да действа срещу Русия както сметне за добре. Защото ще бъдат разпарчетосани както България! Да взимат пример от Полша прегазвана и от Германия и от Русия. Само така ще се спасят.
18:07 10.08.2025
28 Ъъъъъъъ
До коментар #21 от "Разумен е":"...тъй като ЕС плаща."
Те пък едни плащачи....Обещанието не е като даването. И на Тръмп обещаха един куп неща, но реално няма да изпълнят нищо и в момента, в който Тръмп се усети, че дебелата филия с масло и мед я няма, на Европа ще си се стъжни. Само гледай!
18:10 10.08.2025
29 Ъхъ ъхъ
До коментар #26 от "Още повече":Да не слуша.
Да победи Русия на бойното поле и да превземе 20% руска територия.
Хайде.....
18:10 10.08.2025
30 Хахах
До коментар #17 от "Морски":За благото обаче само на Русията, еле троле.
32 Пълен лаик,
18:12 10.08.2025
33 И погледнато обективно
34 А50
35 Празни приказки
18:16 10.08.2025
36 Мишел
37 линия на контакт между Русия и Украйна,
38 Твоите не са ли на примат
До коментар #31 от "Морски":Какво сложно има да видиш, че големите ограбват малките. Затова Украйна не трябва да разчита на големите. Народите и държавите трябва да намерят път на обединение срещу фашизма на Русия и Америка. Колко ли ум трябва да имаш? Някои хора проправят път към нови виждания и решения. Други само слушат "специалистите" и очите им без премигване следват движението на пръста им. Ти от вторите ли си? Промени това и започни сам да анализираш. Не се опитвай да вкарваш другите в рамката, в която някой друг теб вече те е вкарал. Грозно е.
39 Ъъъъъъъъ
До коментар #33 от "И погледнато обективно":"Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят"
Нетаняху определя дневния ред на Белия дом, а не обратното. Той е шефът! Евреите контролират половината сенатори. САЩ нямат думата. Утре Нетаняху вдига телефона и Тръмп прави това, което му наредят. Без да задава въпроси.
18:18 10.08.2025
40 Хаха
До коментар #3 от "Фен":Путин също не иска войната да приключва. Не е постигнал нито една от двете цели на СВО. Но капацитета на Русия е това, вече грохнаха :)
42 Да А50
До коментар #34 от "А50":А докъде е линията на руззНаците на юг с чеченците и дагестанците, на север с угрите и на изток с още 150 народа?
18:21 10.08.2025
43 Ако не са Тръмп
45 Ъъъъъъъ
До коментар #43 от "Ако не са Тръмп":Тръмп чий е? Че вече се обърках.🤔
18:26 10.08.2025
46 нннн
До коментар #23 от "Да де":Прав си. Руснаците запичнаха глупаво и зле. Тогава никой на Запад не се сети за мирно уреждане. Напротив - слушахме за война до последния украинец, до разпадане на Русия и т.н.
Обаче, когато линията на контакт тръгна в посока Киев, скочиха да спасяват Зеленски и хунтата. Миролюбци, бе! Късни миролюбци.
47 Не е възможно
До коментар #20 от "Сега питам":Путин да направи това, защото нито има влияние нито пък уважение от тези две държави. Когато Армения имаше проблем с Азербайджан, Русия се водеше съюзник на Армения, но от страх от Турция, която подкрепя азерите, не само не им помогна, ами се сви в ъгъла. Миналия месец пък, руснаците от страх и паника от атака на украински дронове, свалиха с ПВО пътнитечски самолет на Азербайджан. Така че и двете държави напълно са игнорирали Путин.
18:29 10.08.2025
48 Морски
До коментар #38 от "Твоите не са ли на примат":Изглежда искаш да конкретизираме.Обясни ми дефеницията на думата" фашизъм" и защо наричаш Русия-фашистка държава?Друго,като поставяш Русия наравно със САЩ в грабежите дай някой примери кои държави Русия е разпарчаталосала и ограбила?Зашото за САЩ има десетки примери.И не си мисли че защитавам Русия и те имат през вековете някой " мръсни ризи" но да ги поставяш рамо до рамо със САЩ във това отношение,е все едно да сравняваш Марек-Дупница със Реал Мадрид(ако харесваш футбола ще разбереш какво имам предвид.И без да обиждам феновете на Марек
18:37 10.08.2025
50 И тако и вако
18:59 10.08.2025
51 Да обобщим
До коментар #46 от "нннн":Путлер превърна русия в държава на Глупоста.
18:59 10.08.2025
52 руската мечка
18:59 10.08.2025
53 Без коментар
До коментар #40 от "Хаха":Логистиката на руската армия е от магарета и просят месо от Ким.
19:03 10.08.2025
54 Фашистите САЩ
19:03 10.08.2025
55 Няма такова нещо
До коментар #37 от "линия на контакт между Русия и Украйна,":Руснаците са до никъде, боксуват и въртят в кръг в Донецк. А що се отнася до напредъка през последните 7 месеца положението е много зле. От началото на 2025 г. руските войски са превзели 2395 квадратни километра украинска територия, което е абсолютно несъизмеримо с огромния брой дадени жертви. 2395 квадратни километра е нищожна площ, все едно за цяла година да превземеш област Перник. С две думи - голямо унижение за руската армия.
19:05 10.08.2025
56 БАЙ ---ХОЙ
ЛУДИ. КАЛИНКИ , ЯСНО. ЛИ. ВИ. Е. ДРУГАРИТЕ. НА. ПУТЛЕР. В. АЛЯСКА. ЩЕ. ПРОВЕДЕТЕ. ПАК. МНОГО. КРАСИВ. РАЗГОВОР . НА. КОЙТО. ЩЕ. СТАНЕТЕ. ЗА. СМЯХ. МИРОТВОРЦИ.
19:07 10.08.2025
57 Град Козлодуй
До коментар #18 от "нннн":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
19:08 10.08.2025
58 Нормално
19:14 10.08.2025
59 Киро
60 Опа
19:17 10.08.2025
61 az СВО Победа80
62 Аааааа нема,нема.
До коментар #59 от "Киро":Нема...
19:21 10.08.2025
63 Копей,
До коментар #61 от "az СВО Победа80":Същественото е,че кремълският молец направи от украинците хладнокръвно и убийци на руските орки.
19:24 10.08.2025
64 Ха ха
65 Мишел
19:30 10.08.2025
66 хаха🤣
До коментар #64 от "Ха ха":абе, тавариши, вие вярвате ли си като пишете че Рашката щяла да превземе не само Киев, но и цяла Украйна🤣 , ама честно кажете..🤣 🤣 🤣
19:33 10.08.2025
67 Ком
68 Ти пък нищо
До коментар #67 от "Ком":каза сега :) Ти да не би да си на страната на Русия, а не страната на Европа ? Естествено, че трябва да подкрепяш европейския план, а не руския.
19:40 10.08.2025
69 Явно
20:12 10.08.2025
70 Копейки
20:19 10.08.2025
71 Станно е даже ла се информира това !!!
20:20 10.08.2025