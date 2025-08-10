Ванс: Малко вероятно е споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е малко вероятно споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни, предаде БНР.

Въпреки това Вашингтон се стреми към приемлива за Киев и Москва договореност, каза Ванс преди насрочената за петък среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В интервю за Fox News Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски преди да е разговарял с Тръмп.

"В момента се опитваме да разберем кога е възможно тримата лидери да седнат и да обсъдят края на войната", каза Ванс.

За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи още Ванс.

"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.

Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, отбеляза Ванс.

"Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт", заяви американският вицепрезидент.







