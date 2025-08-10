Новини
Ванс: Малко вероятно е споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни
  Тема: Украйна

Ванс: Малко вероятно е споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни

10 Август, 2025 17:47, обновена 10 Август, 2025 20:17 2 290 71

Работим за преговори между Путин и Зеленски, заяви американският вицепрезидент

Ванс: Малко вероятно е споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е малко вероятно споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни, предаде БНР.

Въпреки това Вашингтон се стреми към приемлива за Киев и Москва договореност, каза Ванс преди насрочената за петък среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В интервю за Fox News Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски преди да е разговарял с Тръмп.

"В момента се опитваме да разберем кога е възможно тримата лидери да седнат и да обсъдят края на войната", каза Ванс.

За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи още Ванс.

"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.

Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, отбеляза Ванс.

"Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт", заяви американският вицепрезидент.





САЩ
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    37 8 Отговор
    Единственото решение е, така наречените украинци да живеят заедно и в мир с руснаците е, да живеят в една държава Русия и Украйна да е просто една територия, руска територия!

    Коментиран от #4, #12

    17:51 10.08.2025

  • 2 Световна война

    10 38 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #10

    17:51 10.08.2025

  • 3 Фен

    32 4 Отговор
    А Урсула иска войната да не свършва....

    Коментиран от #5, #7, #40

    17:51 10.08.2025

  • 4 Отхвърля се

    5 23 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Това е чудовищно искане и не отчита реалностите.

    Коментиран от #8

    17:52 10.08.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Защото лапат и богатеят от такива конфликти и ограбват народите по-лесно и бързо.

    17:52 10.08.2025

  • 6 Определено

    12 3 Отговор
    през установените замразени позиции от време през ден ще си разменят снаряди, за да се премине в трета фаза на ограничената военна операция. (Крим бе първата мирна настъпателна фаза.)

    17:54 10.08.2025

  • 7 И правилно мисли Урсула.

    8 27 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Ако войната спре путин ще бъде ликвидиран от своите.

    Коментиран от #25, #49

    17:54 10.08.2025

  • 8 Феникс

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "Отхвърля се":

    Виж сега скъпи, тези милиони украйнци изпогинаха точно заради финансовите интереси на същите, така че не ми се прави на интересен!

    Коментиран от #15

    17:54 10.08.2025

  • 9 гошо

    13 2 Отговор
    Оранжев клоун или нагримиран клоун.Какво ще избере ФАЩ

    17:56 10.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Решение

    8 25 Отговор
    Капитулация на руската федерация и съд за всички отгорни за кървавата война на фсшистка Русия. И за бомбардировките срещу цивилни жилищни сгради и масовите убийства на деца, майки, бащи, старци. Ако това се размине на Русия и се даде право да задържи окупираните земи. То до десетилетие или две, ще има световна и още по-ужасна война, запалена от Русия или държави с апетити към чужди земи. И докато днес руската пропаганда винплаши че ще ви изпращат на война. Тогава със сигурност вашите деца ще ходят на война. Бъдете сигурни.

    Коментиран от #17, #22, #24

    17:58 10.08.2025

  • 12 Ааааа нема нема...

    4 21 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Украинците ще продължат да избиват руснаци поне още 50 години.

    17:59 10.08.2025

  • 13 Всичко им е цирк

    10 2 Отговор
    Лидерите на Азербайджан и Армения подписаха в Белия дом, заедно с Доналд Тръмп, споразумение, което според американския президент ще доведе до вечен мир. Споразумението, което Белият дом нарича мирно споразумение, е по-скоро декларация, че двете страни в Кавказ ще подпишат мирно споразумение в бъдеще. Ключовият проблем е решен

    Едно от исканията беше да се реши въпросът за т. нар. Зангезурски коридор, транспортна връзка между Азербайджан и автономния анклав Нахчиван, който е заобиколен от арменска територия. Армения преди това поиска пълен контрол над коридора, докато Азербайджан поиска свободно преминаване през него.
    САЩ са измислили решение на целия проблем, което означава, че Армения ще отдаде под наем коридора с дължина от четири мили на САЩ, които ще наемат подизпълнители, които да го администрират, казва той.Коридорът вече е наречен „пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.

    Коментиран от #20

    18:00 10.08.2025

  • 14 Механик

    21 4 Отговор
    Много яко е да наблюдаваш как укаинските-чатботове се гърчат в безпомощност.
    Лично на мен последните няколко дни ми беше много готино да гледам как минута след минута тия все повече се сбъгясват.
    Прави впечатление, че те все още не са се ориентирали дали Тръмп е техен човек или е агент Краснов.

    Коментиран от #19

    18:01 10.08.2025

  • 15 Само питам

    4 18 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    С милионите русначета и изгниха в украинската почва а?

    18:01 10.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Морски

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Решение-решението е на такива като теб да им се отнеме правото на мнение за благото на останалата част на човечеството,че ни докарахте на ръба на световна катастрофа!Do you understand?

    Коментиран от #30

    18:02 10.08.2025

  • 18 нннн

    21 3 Отговор
    Как пък се сетиха за уреждане на конфликта, точно когато линията на контакт тръгна на Запад? Май ПАК се канят да измамят Путин.

    Коментиран от #23, #57

    18:03 10.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сега питам

    3 16 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко им е цирк":

    Това не можеше ли да го направи Путин? Не можеше ли той да играе тази роля пред света и по този начин да привлече симпатии и да изстреля Русия в една върхова позиция? Не можеше ли? Какво прави той? И московската имперска клика? Вечни войни на завладяване и подчиняване! Защото това е техния свят на кръвопролития, така си го разбират. И толкова си могат. Така ли е?

    Коментиран от #47

    18:04 10.08.2025

  • 21 Разумен е

    9 6 Отговор
    този подход, но европейците не са съгласни. Те смятат, че в бъдеще Украйна ще надделее и руснаците ще претърпят крушение. В момента украинските власти слушат ЕС, а не САЩ, тъй като ЕС плаща. Следователно войната продължава.

    Коментиран от #26, #28

    18:05 10.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да де

    5 18 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Те орките тръгнаха преди 4 години на запад и мрат като мухи още в Донбас.Дс бъдем реалисти.Все пак един милион (минимум)руснака са мъртви.

    Коментиран от #46

    18:06 10.08.2025

  • 24 Калоян

    18 3 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Забрави да включиш в ,, добавената си реалност" Зелевски като император на Русия,а себе си пръв съветник.Е,не пръв,а втори,защото вицеимператор ще бъде Тагаренко.
    После...после ще ви свършат минутите за тази ,,добавена реалност" и ще се наложи да се върнете в реалността,а очилата ще надене друг любител на фантазии,който си е платил следващите минути ,,блаженство".

    18:06 10.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Още повече

    6 12 Отговор

    До коментар #21 от "Разумен е":

    Украйна не трябва никой да слуша. Нито Америка, нито европейските държави, нито Русия. И да действа срещу Русия както сметне за добре. Защото ще бъдат разпарчетосани както България! Да взимат пример от Полша прегазвана и от Германия и от Русия. Само така ще се спасят.

    Коментиран от #29

    18:07 10.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъъъъъъъ

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Разумен е":

    "...тъй като ЕС плаща."

    Те пък едни плащачи....Обещанието не е като даването. И на Тръмп обещаха един куп неща, но реално няма да изпълнят нищо и в момента, в който Тръмп се усети, че дебелата филия с масло и мед я няма, на Европа ще си се стъжни. Само гледай!

    18:10 10.08.2025

  • 29 Ъхъ ъхъ

    11 3 Отговор

    До коментар #26 от "Още повече":

    Да не слуша.
    Да победи Русия на бойното поле и да превземе 20% руска територия.
    Хайде.....

    18:10 10.08.2025

  • 30 Хахах

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Морски":

    За благото обаче само на Русията, еле троле.

    Коментиран от #44

    18:12 10.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пълен лаик,

    1 9 Отговор
    също като началника си Тръмп! Някой да ги светне и двамата умника как се водят преговори! Европа има вековен опит в дипломацията, да бяха чули съветите й!

    18:12 10.08.2025

  • 33 И погледнато обективно

    14 0 Отговор
    Какво въобще зависи от вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ? Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят

    Коментиран от #39

    18:13 10.08.2025

  • 34 А50

    9 3 Отговор
    Ами то 2/3 от 404 е населена с чисти руснаци, линията на контакт е към Виницка област с неруснаците

    Коментиран от #42

    18:13 10.08.2025

  • 35 Празни приказки

    11 1 Отговор
    Щял да вземе предвид настоящата линия на контакт между Русия и Украйна, и щял да се опита да постигнем уреждане и ала бала портокала

    18:16 10.08.2025

  • 36 Мишел

    2 12 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #41

    18:16 10.08.2025

  • 37 линия на контакт между Русия и Украйна,

    8 1 Отговор
    Е в посока Киев па не знам. И става все по къса със всеки изминал ден

    Коментиран от #55

    18:17 10.08.2025

  • 38 Твоите не са ли на примат

    1 7 Отговор

    До коментар #31 от "Морски":

    Какво сложно има да видиш, че големите ограбват малките. Затова Украйна не трябва да разчита на големите. Народите и държавите трябва да намерят път на обединение срещу фашизма на Русия и Америка. Колко ли ум трябва да имаш? Някои хора проправят път към нови виждания и решения. Други само слушат "специалистите" и очите им без премигване следват движението на пръста им. Ти от вторите ли си? Промени това и започни сам да анализираш. Не се опитвай да вкарваш другите в рамката, в която някой друг теб вече те е вкарал. Грозно е.

    Коментиран от #48

    18:17 10.08.2025

  • 39 Ъъъъъъъъ

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "И погледнато обективно":

    "Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят"

    Нетаняху определя дневния ред на Белия дом, а не обратното. Той е шефът! Евреите контролират половината сенатори. САЩ нямат думата. Утре Нетаняху вдига телефона и Тръмп прави това, което му наредят. Без да задава въпроси.

    18:18 10.08.2025

  • 40 Хаха

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Путин също не иска войната да приключва. Не е постигнал нито една от двете цели на СВО. Но капацитета на Русия е това, вече грохнаха :)

    Коментиран от #53

    18:18 10.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да А50

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "А50":

    А докъде е линията на руззНаците на юг с чеченците и дагестанците, на север с угрите и на изток с още 150 народа?

    18:21 10.08.2025

  • 43 Ако не са Тръмп

    3 9 Отговор
    и републиканците, Путин отдавна да е умрял прав! Майк Джонсън от РП НА САЩ спаси Путин миналата зима, сега Тръмп го спасява , като само говори празни заплахи и нищо не прави? Путин го знае и си прави майтап с Тръмп.

    Коментиран от #45

    18:23 10.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ъъъъъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ако не са Тръмп":

    Тръмп чий е? Че вече се обърках.🤔

    18:26 10.08.2025

  • 46 нннн

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Да де":

    Прав си. Руснаците запичнаха глупаво и зле. Тогава никой на Запад не се сети за мирно уреждане. Напротив - слушахме за война до последния украинец, до разпадане на Русия и т.н.
    Обаче, когато линията на контакт тръгна в посока Киев, скочиха да спасяват Зеленски и хунтата. Миролюбци, бе! Късни миролюбци.

    Коментиран от #51

    18:28 10.08.2025

  • 47 Не е възможно

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Сега питам":

    Путин да направи това, защото нито има влияние нито пък уважение от тези две държави. Когато Армения имаше проблем с Азербайджан, Русия се водеше съюзник на Армения, но от страх от Турция, която подкрепя азерите, не само не им помогна, ами се сви в ъгъла. Миналия месец пък, руснаците от страх и паника от атака на украински дронове, свалиха с ПВО пътнитечски самолет на Азербайджан. Така че и двете държави напълно са игнорирали Путин.

    18:29 10.08.2025

  • 48 Морски

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Твоите не са ли на примат":

    Изглежда искаш да конкретизираме.Обясни ми дефеницията на думата" фашизъм" и защо наричаш Русия-фашистка държава?Друго,като поставяш Русия наравно със САЩ в грабежите дай някой примери кои държави Русия е разпарчаталосала и ограбила?Зашото за САЩ има десетки примери.И не си мисли че защитавам Русия и те имат през вековете някой " мръсни ризи" но да ги поставяш рамо до рамо със САЩ във това отношение,е все едно да сравняваш Марек-Дупница със Реал Мадрид(ако харесваш футбола ще разбереш какво имам предвид.И без да обиждам феновете на Марек

    18:37 10.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И тако и вако

    5 0 Отговор
    И вълкът сит и агнето цяло, не е имало, няма и няма да има. Ако залагат на два стола, сядат на земята!

    18:59 10.08.2025

  • 51 Да обобщим

    2 13 Отговор

    До коментар #46 от "нннн":

    Путлер превърна русия в държава на Глупоста.

    18:59 10.08.2025

  • 52 руската мечка

    2 8 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не , ще гризне дръвцето.

    18:59 10.08.2025

  • 53 Без коментар

    0 6 Отговор

    До коментар #40 от "Хаха":

    Логистиката на руската армия е от магарета и просят месо от Ким.

    19:03 10.08.2025

  • 54 Фашистите САЩ

    5 0 Отговор
    Ако продължавате така да "работите" само им пречите. Те хората бяха се разбрали по между си, но вие не им позволявате. От вашата "помощ" страда целия свят.

    19:03 10.08.2025

  • 55 Няма такова нещо

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "линия на контакт между Русия и Украйна,":

    Руснаците са до никъде, боксуват и въртят в кръг в Донецк. А що се отнася до напредъка през последните 7 месеца положението е много зле. От началото на 2025 г. руските войски са превзели 2395 квадратни километра украинска територия, което е абсолютно несъизмеримо с огромния брой дадени жертви. 2395 квадратни километра е нищожна площ, все едно за цяла година да превземеш област Перник. С две думи - голямо унижение за руската армия.

    19:05 10.08.2025

  • 56 БАЙ ---ХОЙ

    1 2 Отговор
    ТРЪМП. И. ДИВАНС. СА. ТОЛКОВА. ТЪПИ. ПАРЧЕТА. ЧЕ. НЯМА. НАКЪДЕ. ПУТЛЕР. ВИ. НАПРАВИ
    ЛУДИ. КАЛИНКИ , ЯСНО. ЛИ. ВИ. Е. ДРУГАРИТЕ. НА. ПУТЛЕР. В. АЛЯСКА. ЩЕ. ПРОВЕДЕТЕ. ПАК. МНОГО. КРАСИВ. РАЗГОВОР . НА. КОЙТО. ЩЕ. СТАНЕТЕ. ЗА. СМЯХ. МИРОТВОРЦИ.

    19:07 10.08.2025

  • 57 Град Козлодуй

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    19:08 10.08.2025

  • 58 Нормално

    1 1 Отговор
    Путин първо трябва да говори с Тръмп. И ако Тръмп се съгласи чак тогава със Зеленски.

    19:14 10.08.2025

  • 59 Киро

    6 1 Отговор
    „Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт“ Сега и EU. Държавите трябва да стигнат до същия извод и войната в Украйна ще спре.

    Коментиран от #62

    19:17 10.08.2025

  • 60 Опа

    2 4 Отговор
    Тръмп е стратег в преговорите. Първо ще даде на Зеленски да подпали Русийка и после ще преговарят.

    19:17 10.08.2025

  • 61 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Същественото е в края на материала

    Коментиран от #63

    19:18 10.08.2025

  • 62 Аааааа нема,нема.

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Киро":

    Нема...

    19:21 10.08.2025

  • 63 Копей,

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа80":

    Същественото е,че кремълският молец направи от украинците хладнокръвно и убийци на руските орки.

    19:24 10.08.2025

  • 64 Ха ха

    3 0 Отговор
    Да попитам 11 колко споразумения Украйна не спази?Водеше ли 8 г.битка с руснаците в Донбас?Уби ли там 11 хиляди цивилни и деца,погребани в отделно гробище?През цялото време на военните действия разполагаше ли в жилищни райони ПВО тата си?Имало цивилни жертви,ще има защото така не се прави,да използваш цивилното население като щит.Сега Урсулските слуги искат войната да продължи защото иначе народите ще им потърсят сметка за милиардите похарчени за нищо и ще ги свалят от власт.Ти,човече,съгласен ли си надодът ни да мизерства и да отива на дъното заради чужди интереси?Каква ни е на нас Украйна?Даваш ли си сметка още колко милиарди ще поискат да се бият напразно,колко ще трябва насила да дадем за възтановяване на страната им.Представи си да станат членове на ЕС какво значи за другите страни,та те са втори по територия.Колко сопсидии ще им трябват и от кой джоб ще са?Тате нямат пари дори вноската си да платят.Сега като още се пънат Путин ще завземе цяла Украйна и ще видим кой крив,койправ.Когато влязоха в Курск защо го направиха,за да заменят територии,а сега като ги смачкаха там,не може да се пипа тяхната.Не така с тези номера,като си изкарал мечката от бърлогата ще търпиш и ще даваш територии защото законите на войната са токива.Последно,самите американци дадоха 50 дни,защо беше така?Защото много добре знаят,че до две седмици украйнския фронт ще се разпадне.

    Коментиран от #66

    19:29 10.08.2025

  • 65 Мишел

    1 2 Отговор
    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    19:30 10.08.2025

  • 66 хаха🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    абе, тавариши, вие вярвате ли си като пишете че Рашката щяла да превземе не само Киев, но и цяла Украйна🤣 , ама честно кажете..🤣 🤣 🤣

    19:33 10.08.2025

  • 67 Ком

    3 0 Отговор
    Самото твърдение, че САЩ работят за среща между Путин и Зеленски показва бъдещия провал на преговорите в Аляска. Допуснат ли Зеленски да участва под някаква форма на тези преговори, веднага на опашката ще се наредят и урсулите.

    Коментиран от #68

    19:35 10.08.2025

  • 68 Ти пък нищо

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "Ком":

    каза сега :) Ти да не би да си на страната на Русия, а не страната на Европа ? Естествено, че трябва да подкрепяш европейския план, а не руския.

    19:40 10.08.2025

  • 69 Явно

    0 0 Отговор
    Ди джей вицето е на хранилка в Кремъл.

    20:12 10.08.2025

  • 70 Копейки

    0 0 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея или Русия.

    20:19 10.08.2025

  • 71 Станно е даже ла се информира това !!!

    0 0 Отговор
    Путин президент на велика страна и някакъв си господин никой да се ррещат !!!! Какво ще обсъждат със страна нмаща нито президент нито собственно оръжие , нито дани от космоса или просто убива своя народ и с този трябва да се говори !!!! НО ПРИ ТОВА Е И ТЕРОРИСТИЧНА СТРАНА НЕ РАЗБИРАЩА , ЧЕ ВСИЧКИТЕ И РЪКОВОДИТЕ МОЖЕХА И ДА СА МЪРТВИ НО СА ЖИВИ САМО ОТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПУТИН !!!! КОйТО не е Нетеняхо да ликвидирва всички лидери на врага си

    20:20 10.08.2025