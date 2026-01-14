Новини
България »
София »
Икономисти: Не бяха осигурени достатъчно банкноти и монети в евро

14 Януари, 2026 08:51 986 21

Нито е плавно, нито е гладко влизането на България в еврозоната

Икономисти: Не бяха осигурени достатъчно банкноти и монети в евро - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бяха идентифицирани няколко проблема при преминаването към евро. Бизнесът не беше достатъчно добре снабден с валута. Това можеше да се подготви по-добре. Това мнение изрази Адриан Николов в ефира на БНТ.

"Още от както започна цялата кампания съм на мнение, че трябваше да се инвестира доста повече в информираност. В момента си плащаме цената за липсата на тази информираност. Трябваше и БНБ и Министерство на финансите да са доста по-активни. Помпането на страхове с еврото не бяха контрирани добре, хората продължават да не са много наясно. Най-вероятно това ще се изчисти следващите седмици", добави Николов.

Стоян Панчев също е на мнение, че няма достатъчно банкноти и монети в българската икономика. "Бизнесите и продавачите решават, че не могат да връщат в евро, не им се занимава да са "чейндж бюро" и затова се появиха табелки "плащане само с карта". Това пак идва от проблема с недостатъчната валута. Аз не съм очаквал нещо по-различно", каза още той.

По думите му нито е плавно, нито е гладко влизането в еврозоната.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 32 Отговор
    Всичко това е истина, но като се сложи на кантара с руското влияние, пак е по-малкото зло.

    Коментиран от #11

    08:55 14.01.2026

  • 2 "Руското влияние"?

    32 5 Отговор
    в държави без юро?
    Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Румъния, Полша, Чехия, Унгария.
    И най-вече Великобритания.
    Кралските семейства сън не ги лови, че са "под руско влияние", защото са запазили националните си единици.
    евтина пропаганда, надминахте Работническо Дело.

    Коментиран от #5

    08:58 14.01.2026

  • 3 честен ционист

    17 1 Отговор
    Вчеранякакви нагли НПО банкерки и професорчета икономистчета се пъчеха в Референдум, как Ганчо трябвало вече да почва да плаща с карти (викат му да се дигитализирал, въпреки че дебитни карти нямат нищо общо с цифровите пари) и как да си разваляли банкноти ако искали стотинки по вендинг машините. Банкноти по 5 евро нямало да идват и да свикват с наличното.

    08:59 14.01.2026

  • 4 Всичко

    7 5 Отговор
    се свежда до проблеми с организацията, подклаждана от медиите паника и не на последно място - наличието на много пари в "буркани, матраци.." и т.н, които ега изплуват

    09:01 14.01.2026

  • 5 честен ционист

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от ""Руското влияние"?":

    Еврото в България е същата работа като еврото в Черна гора и Косово, предпочитана дестинация за руснаците да препират парици от Перестройката.

    09:01 14.01.2026

  • 6 Това е личен избор

    6 7 Отговор
    Дали да се подготвиш, дали да си чейнчбюро, дали да спазваш закона. Всеки избори си има последствия. Факт е, че големите търговски вериги подходиха сериозно и запазиха клиентопотока. Те спечелиха, а малките загубиха. Защо? Защото не направиха правилния избор.

    09:03 14.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 е сега има

    3 10 Отговор
    банкоматите са пълни с Евро на банкноти . теглиш и си имаш . за монетите не знам . аз имам монети . но не са един буркан . малко са . има време . и монети ще има . то сега е средата на януари . към август месец ще сме забравили всякакви критикарствания . но по чистоплътен вариант е с карта . да дадат безплатни пост терминали на търговците . по малко бацили и болести .

    09:11 14.01.2026

  • 9 бай Митко

    7 4 Отговор
    Приказките на тези момченца са абсолютно без значение за дереджето в територията България! Дали ще кажат нещо, дали няма да го кажат и как ще го кажат е като сливенски вятър в тополите! На никой не ще направи впечатление и никой не ще им обърне внимание на клишираните приказки известни дори и на бабите пред блока!

    09:11 14.01.2026

  • 10 Последната битка

    10 1 Отговор
    трябва да е за запазване на правото на Кеш.
    Кешът вписан в Конституцията както Австрия, Словения, Унгария, Словакия.
    Франция, Дания и Норвегия имат закони за задължителен прием Кеш.
    Швейцарците от години се борят за конституционно признаване на Кеш като израз на финансова свобода,
    Не знам защо не е заведен Колективен Иск за отказ в Юрогария на Кеш в НАП, Паспортни и КАТ.
    В редица държави правото на Кеш е вписано в Конституциите им, или готвят Референдуми за запазване на Кеш.
    И ислушване на УС на БНБ в НС, запазени ли са матриците за печатане на лЪвове, съответно машините.

    09:17 14.01.2026

  • 11 Ей скандинавско чудовище

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    какво "руско влияние" те тресе бе? Ти гледаш ли си под леглото дали там няма "руски шпиони"?
    Говори се за евродрамата в България, което е драма в родната ти страна, а ти си седнал да ми говориш за Русия! Мен лично не ме интересува ни Русия, ни САЩ, интересува ме България! Подлога не българска!
    "Не сме народ, не сме народ, а мърша!" – Петко Славейков

    Коментиран от #18, #21

    09:23 14.01.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Заибете банкнотите и монетите, вижте инфлацията, че гони 30%!

    Коментиран от #17

    09:25 14.01.2026

  • 13 !!!?

    4 0 Отговор
    Ако банкнотите и монетите Евро не стигат значи банкнотите и монетите в Лева са повече отколкото БНБ е заявила в ЕЦБ, а и част от тях са просто фалшиви, но вече "конвертирани" и изгорени...!!!?

    Коментиран от #16

    09:26 14.01.2026

  • 14 Инфлацията от 2020

    2 0 Отговор
    до 2025, според признание на шеф НСИ пред БНР, в интервю от 20 октомври 2025 за 5 г. е 41% при някои стоки, услуги, храни.
    Или средно годишно по 8% е истинската инфлация.
    Юрогария ще изпадне в Неплатежоспособност до 2028 г., като Гърция, заради фалшифицирани данни за инфлация и дефицит. Гърция също фалшифицира данни за дефицит и инфлация, за да влезе в Юрозона и тегли заеми с по-ниска лихва, според разследване на Евростат за кризата в Гърция.
    Предвидени заеми от 2021 до 2028 сто милиарда лева.
    А. Василев не предостави данните за дефицит на Граждански организации, нарушавайки "Законът за достъп до Обществена информация",
    същото нарушение направиха и НСИ, не предоставиха сурови данни на храни на организации.
    Това са едни и същи храни, от един и същи магазин, каква е промяната през годините.

    Коментиран от #15

    09:34 14.01.2026

  • 15 Трай бе

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Инфлацията от 2020":

    Ов чар,запази си ов чи те мисли за мегдана.

    09:51 14.01.2026

  • 16 Абе гарантирам

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Че си съвременна интернет Чи ки я която се е родила вчера и ръси мозък,пази си го и без това не ти достига.

    09:53 14.01.2026

  • 17 Ти как

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":

    Разбра бре

    09:53 14.01.2026

  • 18 Каква драма

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ей скандинавско чудовище":

    Те гони тебе бе Смех

    09:54 14.01.2026

  • 19 Тъмен субект

    0 0 Отговор
    Една от целите на еврозоната е да се намали кеша. Нали широко рекламираха БЪЛГАРСКОТО евро - някой веждал ли е български евробанкноти (напечатани 2025 г)? Всички са напечатани 2015, 2017. Това значи, че са ги изтеглили от други държави, а за България няма банкноти на практика. Това пък значи, че драстично намаляват кеша в зоната. ЗА БОГА НЕ ПЛАЩАЙТЕ С КАРТИ! Не съдействайте да ни натикат в дигиталния капан.

    10:01 14.01.2026

  • 20 Защо в минало

    0 0 Отговор
    Време - евро не Е осигурено и проблемите СА…

    10:06 14.01.2026

  • 21 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ей скандинавско чудовище":

    Година след като Славейков пише тези думи, мършата вдига априлското въстание, докато той си стои в квартирата в Цариград. На 48 години не му се е борило за свободата и е чакал мършата да свърши мръсната работа. После с радост е седнал в министерско кресло.

    10:08 14.01.2026

