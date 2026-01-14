Икономисти: Не бяха осигурени достатъчно банкноти и монети в евро

Бяха идентифицирани няколко проблема при преминаването към евро. Бизнесът не беше достатъчно добре снабден с валута. Това можеше да се подготви по-добре. Това мнение изрази Адриан Николов в ефира на БНТ.
"Още от както започна цялата кампания съм на мнение, че трябваше да се инвестира доста повече в информираност. В момента си плащаме цената за липсата на тази информираност. Трябваше и БНБ и Министерство на финансите да са доста по-активни. Помпането на страхове с еврото не бяха контрирани добре, хората продължават да не са много наясно. Най-вероятно това ще се изчисти следващите седмици", добави Николов.
Стоян Панчев също е на мнение, че няма достатъчно банкноти и монети в българската икономика. "Бизнесите и продавачите решават, че не могат да връщат в евро, не им се занимава да са "чейндж бюро" и затова се появиха табелки "плащане само с карта". Това пак идва от проблема с недостатъчната валута. Аз не съм очаквал нещо по-различно", каза още той.
По думите му нито е плавно, нито е гладко влизането в еврозоната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #11
08:55 14.01.2026
2 "Руското влияние"?
Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Румъния, Полша, Чехия, Унгария.
И най-вече Великобритания.
Кралските семейства сън не ги лови, че са "под руско влияние", защото са запазили националните си единици.
евтина пропаганда, надминахте Работническо Дело.
Коментиран от #5
08:58 14.01.2026
3 честен ционист
08:59 14.01.2026
4 Всичко
09:01 14.01.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от ""Руското влияние"?":Еврото в България е същата работа като еврото в Черна гора и Косово, предпочитана дестинация за руснаците да препират парици от Перестройката.
09:01 14.01.2026
6 Това е личен избор
09:03 14.01.2026
8 е сега има
09:11 14.01.2026
9 бай Митко
09:11 14.01.2026
10 Последната битка
Кешът вписан в Конституцията както Австрия, Словения, Унгария, Словакия.
Франция, Дания и Норвегия имат закони за задължителен прием Кеш.
Швейцарците от години се борят за конституционно признаване на Кеш като израз на финансова свобода,
Не знам защо не е заведен Колективен Иск за отказ в Юрогария на Кеш в НАП, Паспортни и КАТ.
В редица държави правото на Кеш е вписано в Конституциите им, или готвят Референдуми за запазване на Кеш.
И ислушване на УС на БНБ в НС, запазени ли са матриците за печатане на лЪвове, съответно машините.
09:17 14.01.2026
11 Ей скандинавско чудовище
До коментар #1 от "Трол":какво "руско влияние" те тресе бе? Ти гледаш ли си под леглото дали там няма "руски шпиони"?
Говори се за евродрамата в България, което е драма в родната ти страна, а ти си седнал да ми говориш за Русия! Мен лично не ме интересува ни Русия, ни САЩ, интересува ме България! Подлога не българска!
"Не сме народ, не сме народ, а мърша!" – Петко Славейков
Коментиран от #18, #21
09:23 14.01.2026
12 Ивелин Михайлов
Коментиран от #17
09:25 14.01.2026
13 !!!?
Коментиран от #16
09:26 14.01.2026
14 Инфлацията от 2020
Или средно годишно по 8% е истинската инфлация.
Юрогария ще изпадне в Неплатежоспособност до 2028 г., като Гърция, заради фалшифицирани данни за инфлация и дефицит. Гърция също фалшифицира данни за дефицит и инфлация, за да влезе в Юрозона и тегли заеми с по-ниска лихва, според разследване на Евростат за кризата в Гърция.
Предвидени заеми от 2021 до 2028 сто милиарда лева.
А. Василев не предостави данните за дефицит на Граждански организации, нарушавайки "Законът за достъп до Обществена информация",
същото нарушение направиха и НСИ, не предоставиха сурови данни на храни на организации.
Това са едни и същи храни, от един и същи магазин, каква е промяната през годините.
Коментиран от #15
09:34 14.01.2026
15 Трай бе
До коментар #14 от "Инфлацията от 2020":Ов чар,запази си ов чи те мисли за мегдана.
09:51 14.01.2026
16 Абе гарантирам
До коментар #13 от "!!!?":Че си съвременна интернет Чи ки я която се е родила вчера и ръси мозък,пази си го и без това не ти достига.
09:53 14.01.2026
17 Ти как
До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":Разбра бре
09:53 14.01.2026
18 Каква драма
До коментар #11 от "Ей скандинавско чудовище":Те гони тебе бе Смех
09:54 14.01.2026
19 Тъмен субект
10:01 14.01.2026
20 Защо в минало
10:06 14.01.2026
21 Факти
До коментар #11 от "Ей скандинавско чудовище":Година след като Славейков пише тези думи, мършата вдига априлското въстание, докато той си стои в квартирата в Цариград. На 48 години не му се е борило за свободата и е чакал мършата да свърши мръсната работа. После с радост е седнал в министерско кресло.
10:08 14.01.2026