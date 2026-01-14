Икономисти: Не бяха осигурени достатъчно банкноти и монети в евро

Бяха идентифицирани няколко проблема при преминаването към евро. Бизнесът не беше достатъчно добре снабден с валута. Това можеше да се подготви по-добре. Това мнение изрази Адриан Николов в ефира на БНТ.

"Още от както започна цялата кампания съм на мнение, че трябваше да се инвестира доста повече в информираност. В момента си плащаме цената за липсата на тази информираност. Трябваше и БНБ и Министерство на финансите да са доста по-активни. Помпането на страхове с еврото не бяха контрирани добре, хората продължават да не са много наясно. Най-вероятно това ще се изчисти следващите седмици", добави Николов.

Стоян Панчев също е на мнение, че няма достатъчно банкноти и монети в българската икономика. "Бизнесите и продавачите решават, че не могат да връщат в евро, не им се занимава да са "чейндж бюро" и затова се появиха табелки "плащане само с карта". Това пак идва от проблема с недостатъчната валута. Аз не съм очаквал нещо по-различно", каза още той.

По думите му нито е плавно, нито е гладко влизането в еврозоната.