Новини
Мнения »
Режим на командно дишане: отиват ли си аятоласите?

Режим на командно дишане: отиват ли си аятоласите?

14 Януари, 2026 09:01 1 326 27

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • израел-
  • масуд пезешкиан

Иран може да е много богата държава, ако я няма корупцията

Режим на командно дишане: отиват ли си аятоласите? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Али Хаменей е загубил авторитета си, а след войната с Израел през лятото на 2025 година режимът в Техеран умира, казва политологът Али Фатолах-Неджад пред АРД. Ще загубят ли моллите своята власт?

Али Фатхолах-Неджад е роден в Табриз, Иран, но работи като политолог в университета в Бон, Германия. Ян Щаркебаум от АРД разговаря с него за протестите в Иран и бъдещето нa Ислямската република:

АРД: Имат ли наистина тези протести заряда да разклатят режима?

Али Фатолах-Неджад: Тези протести са най-опасните за режима досега, защото имат много по-голяма социална база. Протестите тръгнаха от търговците, които досега се смятаха за лоялни към режима. Но в резултат на тежката икономическа криза все повече хора обедняват. Недоволството е много голямо, хората вече са загубили всякаква вяра, че властта може да подобри нещо в тази безнадеждна ситуация. Това е и причината, поради която виждаме толкова много хора по улиците на Иран. Но дали ще има промени, разбира се, зависи от това дали протестите ще предизвикат сътресения във властовия и в репресивния апарат.

Иран може да е много богата държава, ако я няма корупцията

АРД: Тоест, бедността и икономическите затруднения на хората са основните причини за тези протести. Иран обаче би могъл да е сред най-богатите страни в света. Какво не е наред с приходите от петрол и газ?

Фатолах-Неджад: Съвършено правилно - на хартия Иран би трябвало да бъде една от най-богатите страни в света. Ако вземем предвид общо петролните и газовите ресурси, Иран е на второ място в света. Но от международните индекси знаем, че иранската държава е една от най-корумпираните на света. Това е олигархична държава, клерикално-военна олигархия, която монополизира политическата и икономическата власт. Една от причините за протестите бяха и плановете за следващия държавен бюджет, с който държавата се опита да се бръкне още по-дълбоко в и без това празните джобове на гражданите си. Парите са налице, но те стигат само до ограничен кръг от хора.

АРД: В момента ситуацията по улиците изглежда се успокоява. Дали насилствените действия на режима срещу критиците му дават резултат?

Фатолах-Неджад: Засега все още не може да се каже. От 8 януари, т.е. от края на миналата седмица, протестите се промениха качествено. Виждаме много по-големи демонстрации, в които се включват стотици хиляди, ако не и повече - във всички провинции на страната, а също и във всички големи градове. Междувременно режимът блокира достъпа до интернет, мобилната и фиксираната телефонна мрежа и можем да се опасяваме, че ще последват големи кланета. Вероятно броят на жертвите е много по-висок от този, за който сега се съобщава. Предполагам, че загиналите се измерват в хиляди.

"Върховният лидер е загубил своя авторитет"

АРД: Дали пък протестите не са индикация, че режимът може би има определен "срок на годност", който изтича?

Фатолах-Неджад: Още преди тези протести някои представители на режима в Техеран очакваха големи промени. Това се дължи и на факта, че върховният лидер на Иран е много възрастен и е загубил своя авторитет.

От войната с Израел (през юни 2025 - б.р.) насам това е режим, който наистина умира, който е във фалит - идеологически, политически, а вече и икономически. И има основания да смятаме, че дори и този бунт да бъде потушен, държавата няма да е в състояние да плаща на репресивния си апарат в бъдеще.

АРД: Интересно е, че в областта на външната политика Иран заема по-мек тон и изглежда дори готов на преговори със САЩ. Как оценявате това?

Фатолах-Неджад: Такова маневриране беше, разбира се, предвидимо. В тази безнадеждна ситуация режимът се опитва да се измъкне от примката. Той отново предлага преговори по ядрената програма, каквито досега категорично отхвърляше. Смятам, че това е само маневра за заблуда, на която Западът не трябва да се поддава. Режимът се опитва да спечели време, да намали външния натиск, за да запази властта си вътре в страната и да продължи репресиите.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    13 19 Отговор
    абе за аятоласите не зная
    ама руския башибозук да

    Коментиран от #9, #21

    09:04 14.01.2026

  • 2 Един

    6 13 Отговор
    Отиват си.

    09:06 14.01.2026

  • 3 ФА.ЛШИ.ВИ НО.ВИНИ

    21 10 Отговор
    ОТНОВО ЦИОНИСТ ВЕЛЕ СЕ ОПИТВА ДА СЕЕ ФА..Л.ШИ.ВИ НО.ВИНИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ! РЕЖИМЪТ В ИРАН НЕ СИ ОТИВА КОЛКОТО Й СЕ ИСКА НА ЕВРЕЙСКАТА ЦИОНИСТ ВЕЛЕ.РАЗСПРОСТРАНЯВАТ СЕ ФА.Л.ШИВИ НО.ВИНИ ЧЕ АЯТОЛАСИТЕ СИ ОТИВАЛИ..-- ЛЪЖА --- САМО ВЧЕРА НАД 100 ХИЛЯДИ ИРАНЦИ ИЗЛЕЗНАХА ПО УЛИЦИТЕ ДА ПОДКРЕПЯТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ТЕ БЯХА МНОГОКРАТНО ПОВЕЧЕ ОТ ПЛАТЕНИТЕ ШПИОНИ И ТЕРОРИСТИ КОИТО СА ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ ВРАЖЕСКИ ДЪРЖАВИ КАТО ИЗРАЕЛ И САЩ И ТЯХНИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОСАД И ЦРУ .. МНОГОКРАТНО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ЦИОНИСТИТЕ ОТ ИЗРАЕЛ И САЩ СА СЕ ОПИТВАЛИ ДА НАПРАВЯТ ЦВЕТНА РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАН НО НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧАВА ЗАЩОТО ПЕРСИТЕ НЕ СА ТЪ.ПИ КАТО ЛИБИЯ ИЛИ СИРИЯ ....И ЧИ.ФУ.ТИТЕ ОТКАЧАТ ОТ ЗЛОБА ЗАРАДИ ТОВА ..ИРАН Е СИЛЕН И ПО СПЛОТЕН ОТ ВСЯКОГА

    09:07 14.01.2026

  • 4 Много желаещи лаещи

    17 7 Отговор
    а крайният резултат е 0.
    И в тази връзка очакваме 20 пакет санкции на Европейския съюз който нас гражданите ни води към абсолютната нула защото имаме ,, най-умните ,,ръководни кадри с интелект може би и под нулата.

    09:09 14.01.2026

  • 5 съдейки

    16 4 Отговор
    по последните про Аятоласки протести... трудна ралта. Мечтайте по силно!

    09:12 14.01.2026

  • 6 456

    15 6 Отговор
    Не знам какво ще стане в Иран ,но преди малко прочетох много обезпокойтелни новини за ЕС, еврото и България. 412 български фирми ще трябва да подарят 430 милиона евро на ес , масово освобождаване от долара ,спрени проекти и изтеглени капитали, несигурност с пенсионните фондове за 5,4 милиарда евро. Това накратко.А България вкара еврото.

    Коментиран от #8

    09:13 14.01.2026

  • 7 Глупости на търкалета

    18 5 Отговор
    Инфо от снощи размириците са овладени и имат затихващи функции

    Старо ви е инфото дойчета

    09:13 14.01.2026

  • 8 456

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "456":

    Опс, фирмите са 215 да подарят 430 мил.евро. извинявам се .Ядосах се

    Коментиран от #14

    09:16 14.01.2026

  • 9 болгарин..

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    АКО НЕ БЕХА БРАТУШКИТЕ-ДНЕС ЩЕШЕ ДА ПЛЯМПАШ НА СТАНБУЛСКИ И ДА НОСИШ ДИАРБЕКИРСКИ ПОТУРИ И ФЕРЕДЖЕТА..ВТОРА УПОТРЕБА

    Коментиран от #18

    09:22 14.01.2026

  • 10 Ха ХаХа

    6 10 Отговор
    Копейките сложиха чалмите.Ще твърдят,че чалмата еетрадиционен български аксесоар.

    09:30 14.01.2026

  • 11 Гнусна пропаганда

    7 5 Отговор
    За страна с наложено ембарго от САЩ са си много добре. Храните са като в България без ембарго. Сметки при 5 ст. за литър бензин няма. Заплатите от 150 долара до 700-800 средна. Всичко за храна, но стига. По заведенията е много по-евтино от България.

    09:31 14.01.2026

  • 12 Ъъъъъъъъ

    15 4 Отговор
    "Но в резултат на тежката икономическа криза все повече хора обедняват."

    Кризата е заради санкциите, които пък са заради отказа на аятоласкте да си дадат петрола на САЩ. В основата на всяко зло на земята стоят САЩ или Израел.🤣

    Коментиран от #15

    09:31 14.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хикочко..

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "456":

    Ама така требва да бъде за племето дето позволи да бъде излъжено от двата плондера и киселовчето..че бгконституцята не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето и насила трябва да си извадят кеша из под дюшеците на светло и да го менкат за изкуствената валута на урсулците

    09:33 14.01.2026

  • 15 Руската пропаганда

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъъъъъ":

    Има за цел глупака.

    09:33 14.01.2026

  • 16 Омазана ватенка

    5 8 Отговор
    Абе къде е баш главната Копейка?Жив ли е? Нали щеше да умирга за лева?

    09:35 14.01.2026

  • 17 Фъргай бомбите бай Дончо!

    2 7 Отговор
    Удри!

    09:36 14.01.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "болгарин..":

    аре бе?наистина ли? до 1 Световна макс. и в реални граници! кажи на братушките ти , да не ,,АСВАБАЖДАВАТ,, никой повече , щото сме били и ВАСАЛ де..на султана ..

    Коментиран от #23

    09:38 14.01.2026

  • 19 Рано сутрин Вкиснато Зеле

    9 4 Отговор
    пише за Иран, а kочината на господарите им - Германиcтан, тъне в мизерия и хаос. Да пишат за смерфа Шмерц кога ще си оди, че не му остава много?

    09:38 14.01.2026

  • 20 Огледайте се

    8 0 Отговор
    Не си отиват, ИДВАТ!!!

    09:41 14.01.2026

  • 21 а бе..

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Бегай слагай цвеке на цар освободител,оти днеска,ако не беше дошъл..щеше да одиш без виза на гоские при аятоласите и оно с техни одежди

    09:47 14.01.2026

  • 22 Ъъъъъъъъ

    5 2 Отговор
    Днес започваме да бесим агентите на Мосад. Първата екзекуция ще е в 14:00!🤣

    09:48 14.01.2026

  • 23 а бе..

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мачок,ако те прасне с лапичката си миша..ще се чуе само едно мяяуу и отдолце-червено петенце

    09:52 14.01.2026

  • 24 Някой

    3 3 Отговор
    Защо не споменте за многомилионните митинги вчера в редица градове в Иран, в подркрепа на властта? Мирни протести, а не протестиращи с калашници в ръка бунтовници. Срещу бунтовниците се васди оръжие - навсякъде по света.

    Коментиран от #26

    09:53 14.01.2026

  • 25 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Хайдушка Америка отстрани Пахлави и докара Хомейни.
    Сега ще отстранява аятоласите и ще докара отново Пахлави
    200 годишна агресивна държава ще решава въпросите на държава с над 500000 годишна историаля

    10:03 14.01.2026

  • 26 Ъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    "Защо не споменте за многомилионните митинги вчера в редица градове в Иран, в подркрепа на властта? "

    Ти пък....🤣
    Иначе, военните размазаха "протестиращите" на Мосад и ЦРУ. Цветната революция фейлна много жестоко. По непотвърдени ве още данни, жертвите са над 12 000.

    10:03 14.01.2026

  • 27 ПОЛИТОЛОГА И ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ

    3 1 Отговор
    СА СЕ ОБЪРКАЛИ МНОООГО СЕРИОЗНО.ИРАН Е И ЩЕ СИ ОСТАН ФАКТОР В НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД. МОКРИТЕ СЪНИЩА НА ЕВРЕИТЕ НЯМА ДА СЕ СБЪДНАТ.

    10:03 14.01.2026