Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор с платформа за възрастни

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор с платформа за възрастни

14 Януари, 2026 08:59

  • осеан доден-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • сексапил-
  • секси

Доден, която има над 75 000 последователи в социалните мрежи, предприе тази стъпка, за да осигури финансови средства за продължаване на кариерата си, която беше застрашена от контузии и здравословни проблеми

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор с платформа за възрастни - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френската тенисистка Осеан Доден изненада спортната общественост с решението си да подпише спонсорски договор с платформа за възрастни, където ще публикува ексклузивно съдържание. Този ход представлява прецедент в света на професионалния женски тенис.

Доден, която има над 75 000 последователи в социалните мрежи, предприе тази стъпка, за да осигури финансови средства за продължаване на кариерата си, която беше застрашена от контузии и здравословни проблеми.

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор с платформа за възрастни

Това не е първият път, когато Доден привлича вниманието на обществеността. По-рано тя открито говори за естетическа операция за уголемяване на гърдите, подчертавайки, че не се срамува от решенията си и иска да бъде честна с последователите си. Партньорството с платформата за възрастни е първият подобен случай в света на WTA, въпреки че спортисти от други дисциплини, като ММА, вече са се появявали на подобни сайтове.

Доден обяви, че в профила си ще съчетава „тенис и чувственост“, но подчерта, че няма да публикува експлицитно съдържание. Тя вече е споделила няколко снимки в спортни и модни издания.

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор с платформа за възрастни

27-годишната тенисистка, която някога беше смятана за голям талант, в момента е на 312-то място в ранглистата на WTA, а най-доброто ѝ класиране в кариерата е 116-та позиция. Контузиите ѝ попречиха да реализира пълния си потенциал. Както самата тя посочи, парите от това спонсорство са от решаващо значение за финансирането на пътуванията ѝ и продължаването на тенис кариерата ѝ.

Остава да видим как WTA ще реагира на този необичаен ход на една от своите състезателки, но Доден ясно даде да се разбере, че този източник на доходи е ключов за оцеляването ѝ в професионалния спорт.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    26 2 Отговор
    абе к0рви колкот щеш !

    09:01 14.01.2026

  • 2 провинциалист

    28 2 Отговор
    Важното е да се рекламира проституцията като начин на живот. Ценностите в действие.

    09:03 14.01.2026

  • 3 Новичок

    5 0 Отговор
    ПОВТОР - За тази вече писахте ей !@

    09:10 14.01.2026

  • 4 Бо.к.лук

    3 1 Отговор
    Бо.к.лук

    09:10 14.01.2026

  • 5 екстра е

    8 0 Отговор
    за шляпане

    09:10 14.01.2026

  • 6 бай Ставри

    10 0 Отговор
    Ще играе спенис !

    09:13 14.01.2026

  • 7 Цъцъ

    10 0 Отговор
    Свкаш е нашенка излязла от ало-то😅

    09:13 14.01.2026

  • 8 Анонимен

    6 0 Отговор
    Като знам колко познати се продадоха на една разпрана мутра!

    Коментиран от #11

    09:16 14.01.2026

  • 9 123

    5 1 Отговор
    Да ви кажа, момичето си е красиво!

    09:18 14.01.2026

  • 10 123

    2 1 Отговор
    Това е най-старата професия в Света! Жена сама да продава тялото си! За съжаление понякога като престъпление (не по нейно желание). Но по нейно желание е най-старата професия!

    09:19 14.01.2026

  • 11 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Графа олимпийски спортове!

    Коментиран от #13

    09:21 14.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фактибг

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Важното да пуска някоя пара!

    09:27 14.01.2026

  • 14 123456

    0 0 Отговор
    експлицитно съдържание означава ли омацан штрудел ?

    09:29 14.01.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Чиста вода не напита, в сравнение с чалгапевачиците ни

    09:40 14.01.2026

  • 16 порнографията умишлено се насажда в обще

    1 0 Отговор
    ..в обществото особено НПО-пропагандните телевизии, насаждания и поощряван разврат е е едно от оръжията срещу хора....навсякъде е от рекламите до платените порно сайтове , обещаващи бързо забогатяване

    09:49 14.01.2026

  • 17 Хихата

    0 0 Отговор
    Еми щом не може да се пласира като тенесистка, избира лесния път - порното. С тениса явно е приключила, щото големите цици пречат на бягането и въртенето на ракетата.

    09:55 14.01.2026

