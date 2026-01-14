Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор с платформа за възрастни

Френската тенисистка Осеан Доден изненада спортната общественост с решението си да подпише спонсорски договор с платформа за възрастни, където ще публикува ексклузивно съдържание. Този ход представлява прецедент в света на професионалния женски тенис.
Доден, която има над 75 000 последователи в социалните мрежи, предприе тази стъпка, за да осигури финансови средства за продължаване на кариерата си, която беше застрашена от контузии и здравословни проблеми.
Това не е първият път, когато Доден привлича вниманието на обществеността. По-рано тя открито говори за естетическа операция за уголемяване на гърдите, подчертавайки, че не се срамува от решенията си и иска да бъде честна с последователите си. Партньорството с платформата за възрастни е първият подобен случай в света на WTA, въпреки че спортисти от други дисциплини, като ММА, вече са се появявали на подобни сайтове.
Доден обяви, че в профила си ще съчетава „тенис и чувственост“, но подчерта, че няма да публикува експлицитно съдържание. Тя вече е споделила няколко снимки в спортни и модни издания.
27-годишната тенисистка, която някога беше смятана за голям талант, в момента е на 312-то място в ранглистата на WTA, а най-доброто ѝ класиране в кариерата е 116-та позиция. Контузиите ѝ попречиха да реализира пълния си потенциал. Както самата тя посочи, парите от това спонсорство са от решаващо значение за финансирането на пътуванията ѝ и продължаването на тенис кариерата ѝ.
Остава да видим как WTA ще реагира на този необичаен ход на една от своите състезателки, но Доден ясно даде да се разбере, че този източник на доходи е ключов за оцеляването ѝ в професионалния спорт.
