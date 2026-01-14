Прочута верига за бързо хранене вкара в менюто най-големия бургер в историята си

McDonald's ще вкара в менюто си в САЩ най-големия бургер в историята на веригата, предаде Daily Mail.

Веригата ресторанти ще започне да продава бургер, наречен Big Arch, който ще включва две телешки кюфтета, три резена сирене чедър, хрупкав пресен лук, кисели краставички, маруля и пикантен сос Big Arch. Слуховете за пускането на пазара се появиха, след като служител на McDonald's публикува снимка в Reddit на нови елементи от менюто, за които се твърди, че ще бъдат пуснати през януари. Очаква се също да бъдат пуснати горещ меден сос и млечни шейкове Oreo и Shamrock.

Репортери отбелязаха, че бургерът вече се е появил в менюто на веригата в Канада и Великобритания. Представителите на McDonald's все още не са коментирали новината за новите елементи от менюто.