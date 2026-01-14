Новини
Прочута верига за бързо хранене вкара в менюто най-големия бургер в историята си

Прочута верига за бързо хранене вкара в менюто най-големия бургер в историята си

14 Януари, 2026 08:47

Очаква се също да бъдат пуснати горещ меден сос и млечни шейкове Oreo и Shamrock

Прочута верига за бързо хранене вкара в менюто най-големия бургер в историята си - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

McDonald's ще вкара в менюто си в САЩ най-големия бургер в историята на веригата, предаде Daily Mail.


Веригата ресторанти ще започне да продава бургер, наречен Big Arch, който ще включва две телешки кюфтета, три резена сирене чедър, хрупкав пресен лук, кисели краставички, маруля и пикантен сос Big Arch. Слуховете за пускането на пазара се появиха, след като служител на McDonald's публикува снимка в Reddit на нови елементи от менюто, за които се твърди, че ще бъдат пуснати през януари. Очаква се също да бъдат пуснати горещ меден сос и млечни шейкове Oreo и Shamrock.

Репортери отбелязаха, че бургерът вече се е появил в менюто на веригата в Канада и Великобритания. Представителите на McDonald's все още не са коментирали новината за новите елементи от менюто.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БИГ мак

    1 0 Отговор
    10 см

    08:48 14.01.2026

  • 2 Механик

    5 1 Отговор
    Някой може ли да ми обясни как се яде това нещо? Каква оста трябва да имаш, за да отхапеш от тоя сандвич?
    Ако ще го сложиш в чиния и ще си бодеш с вилица, то за какво преди това си го наредил на етажи като ....
    Откачена работа.

    Коментиран от #8

    08:54 14.01.2026

  • 3 американците обичат да си похапват

    0 0 Отговор
    сандвич да засища . у нас кюфте, кебапче е от 60 до 100 грама . 2 телешки с питка е около 190 грама . няма и един Стек . Даже виенски шницел е 300 грама . но все пак то не може бургер с 7-8 кюфтета и 400 грама пържени картофи . с 6 сирена - гауда, чадър, краве сирене , овче сирене . кисело зеле . авокадо . резен лимон , шепа фастъци . и 4-5 резена розов домат . би качило цената . наместо 18 долара, ще е към 40 евро . Да .

    Коментиран от #11

    08:56 14.01.2026

  • 4 МП4

    2 0 Отговор
    Храна за прасенца , по американски модел , начело с шиши и Боко тиквеника !

    09:00 14.01.2026

  • 5 кой му дреме

    2 0 Отговор
    е кат е толкоз прочута що не писахте Макдоналдс в заглавието ?

    09:02 14.01.2026

  • 6 Венелино

    3 0 Отговор
    що не попиташ тази голяма верига, дали не търсят работниците? Не за друго, а да си отдъхнем от теб.

    Коментиран от #7

    09:09 14.01.2026

  • 7 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Венелино":

    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    09:18 14.01.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Снимката е илюстративна. Биг Арч е вече във Великобритания и в неделя го ядох. Ме е чак толкова голям. Това на снимката е Ентърпрайз. Предлага се в по-изискани заведения. Реже се с нож.

    09:20 14.01.2026

  • 9 надарена кака

    2 0 Отговор
    Аз такива неща не ям. Хамбургерите не са моя цел в храненето.

    09:24 14.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "американците обичат да си похапват":

    Хората на Запад работят. Нямат време за кебапчета и кюфтета. Най-евтино и бързо е да си купиш храна от Макдоналдс. Сутрин на закуската ще видиш предимно работници със жълти жилетки, офис работниците идват по-късно. По правилото на Макдоналдс, трябва да си получиш храната до 2 минути.

    Коментиран от #13

    09:34 14.01.2026

  • 12 ТИГО

    2 0 Отговор
    Един единствен път са ме черпили с Мак Боклук беше голям като капаче за бурканче от детски храни горе долу и височината му беше около 4 см ! Вкуса беше като на капачката за храните ! Та колко ще е голям "Гоуемиот" Макшит не знам ама 3 кюфтета с половинка хляб по стават !

    09:44 14.01.2026

  • 13 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Виждаш ли как са ги дресирали ! Аз си имам 1 час почивка и варианта"Докато почиваш да направиш еди кво си" го няма .А тия нека си бързат.

    Коментиран от #14

    09:46 14.01.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    Ами,то затова България е най-бедната държава в ЕС . Българинът е мързелив. Има 40 процента производителност на труда от средата за ЕС. Значи работи два пъти по-малко, пък иска същите пари. Еми няма как да стане.

    09:50 14.01.2026