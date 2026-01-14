Прочута верига за бързо хранене вкара в менюто най-големия бургер в историята си

McDonald's ще вкара в менюто си в САЩ най-големия бургер в историята на веригата, предаде Daily Mail.
Веригата ресторанти ще започне да продава бургер, наречен Big Arch, който ще включва две телешки кюфтета, три резена сирене чедър, хрупкав пресен лук, кисели краставички, маруля и пикантен сос Big Arch. Слуховете за пускането на пазара се появиха, след като служител на McDonald's публикува снимка в Reddit на нови елементи от менюто, за които се твърди, че ще бъдат пуснати през януари. Очаква се също да бъдат пуснати горещ меден сос и млечни шейкове Oreo и Shamrock.
Репортери отбелязаха, че бургерът вече се е появил в менюто на веригата в Канада и Великобритания. Представителите на McDonald's все още не са коментирали новината за новите елементи от менюто.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БИГ мак
08:48 14.01.2026
2 Механик
Ако ще го сложиш в чиния и ще си бодеш с вилица, то за какво преди това си го наредил на етажи като ....
Откачена работа.
Коментиран от #8
08:54 14.01.2026
3 американците обичат да си похапват
Коментиран от #11
08:56 14.01.2026
4 МП4
09:00 14.01.2026
5 кой му дреме
09:02 14.01.2026
6 Венелино
Коментиран от #7
09:09 14.01.2026
7 Новичок
До коментар #6 от "Венелино":Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.
09:18 14.01.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Механик":Снимката е илюстративна. Биг Арч е вече във Великобритания и в неделя го ядох. Ме е чак толкова голям. Това на снимката е Ентърпрайз. Предлага се в по-изискани заведения. Реже се с нож.
09:20 14.01.2026
9 надарена кака
09:24 14.01.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "американците обичат да си похапват":Хората на Запад работят. Нямат време за кебапчета и кюфтета. Най-евтино и бързо е да си купиш храна от Макдоналдс. Сутрин на закуската ще видиш предимно работници със жълти жилетки, офис работниците идват по-късно. По правилото на Макдоналдс, трябва да си получиш храната до 2 минути.
Коментиран от #13
09:34 14.01.2026
12 ТИГО
09:44 14.01.2026
13 ТИГО
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Виждаш ли как са ги дресирали ! Аз си имам 1 час почивка и варианта"Докато почиваш да направиш еди кво си" го няма .А тия нека си бързат.
Коментиран от #14
09:46 14.01.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "ТИГО":Ами,то затова България е най-бедната държава в ЕС . Българинът е мързелив. Има 40 процента производителност на труда от средата за ЕС. Значи работи два пъти по-малко, пък иска същите пари. Еми няма как да стане.
09:50 14.01.2026