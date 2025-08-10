Ванс: САЩ търсят уреждане на войната в Украйна, като вземат предвид линията на контакт

При уреждането на конфликта в Украйна САЩ изхождат от настоящата линия на контакт и искат да намерят решение, с което както Русия, така и украинците „биха могли да живеят“, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Ако вземем предвид настоящата линия на контакт между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем уреждане, с което както руснаци, така и украинци биха могли да живеят относително мирно“, каза той в интервю за Fox News.

Още новини от Украйна

Относно среща между Путин и Зеленски преди 1 август, Ванс заяви: „Не мисля, че това би било продуктивно. Мисля, че по принцип президентът на САЩ трябва да бъде този, който ще ги събере двамата. Със сигурност ще разговаряме с украинците“, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.