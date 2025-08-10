Новини
Ванс: САЩ търсят уреждане на войната в Украйна, като вземат предвид линията на контакт
  Тема: Украйна

Ванс: САЩ търсят уреждане на войната в Украйна, като вземат предвид линията на контакт

10 Август, 2025 17:47, обновена 10 Август, 2025 17:52

Търси се решение, с което както Русия, така и украинците „биха могли да живеят“

Ванс: САЩ търсят уреждане на войната в Украйна, като вземат предвид линията на контакт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

При уреждането на конфликта в Украйна САЩ изхождат от настоящата линия на контакт и искат да намерят решение, с което както Русия, така и украинците „биха могли да живеят“, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Ако вземем предвид настоящата линия на контакт между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем уреждане, с което както руснаци, така и украинци биха могли да живеят относително мирно“, каза той в интервю за Fox News.

Още новини от Украйна

Относно среща между Путин и Зеленски преди 1 август, Ванс заяви: „Не мисля, че това би било продуктивно. Мисля, че по принцип президентът на САЩ трябва да бъде този, който ще ги събере двамата. Със сигурност ще разговаряме с украинците“, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    18 7 Отговор
    Единственото решение е, така наречените украинци да живеят заедно и в мир с руснаците е, да живеят в една държава Русия и Украйна да е просто една територия, руска територия!

    Коментиран от #4, #12

    17:51 10.08.2025

  • 2 Световна война

    8 20 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #10

    17:51 10.08.2025

  • 3 Фен

    17 3 Отговор
    А Урсула иска войната да не свършва....

    Коментиран от #5, #7, #40

    17:51 10.08.2025

  • 4 Отхвърля се

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Това е чудовищно искане и не отчита реалностите.

    Коментиран от #8

    17:52 10.08.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Защото лапат и богатеят от такива конфликти и ограбват народите по-лесно и бързо.

    17:52 10.08.2025

  • 6 Определено

    6 2 Отговор
    през установените замразени позиции от време през ден ще си разменят снаряди, за да се премине в трета фаза на ограничената военна операция. (Крим бе първата мирна настъпателна фаза.)

    17:54 10.08.2025

  • 7 И правилно мисли Урсула.

    7 14 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Ако войната спре путин ще бъде ликвидиран от своите.

    Коментиран от #25, #49

    17:54 10.08.2025

  • 8 Феникс

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Отхвърля се":

    Виж сега скъпи, тези милиони украйнци изпогинаха точно заради финансовите интереси на същите, така че не ми се прави на интересен!

    Коментиран от #15

    17:54 10.08.2025

  • 9 гошо

    8 0 Отговор
    Оранжев клоун или нагримиран клоун.Какво ще избере ФАЩ

    17:56 10.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Решение

    8 12 Отговор
    Капитулация на руската федерация и съд за всички отгорни за кървавата война на фсшистка Русия. И за бомбардировките срещу цивилни жилищни сгради и масовите убийства на деца, майки, бащи, старци. Ако това се размине на Русия и се даде право да задържи окупираните земи. То до десетилетие или две, ще има световна и още по-ужасна война, запалена от Русия или държави с апетити към чужди земи. И докато днес руската пропаганда винплаши че ще ви изпращат на война. Тогава със сигурност вашите деца ще ходят на война. Бъдете сигурни.

    Коментиран от #17, #22, #24

    17:58 10.08.2025

  • 12 Ааааа нема нема...

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Украинците ще продължат да избиват руснаци поне още 50 години.

    17:59 10.08.2025

  • 13 Всичко им е цирк

    7 1 Отговор
    Лидерите на Азербайджан и Армения подписаха в Белия дом, заедно с Доналд Тръмп, споразумение, което според американския президент ще доведе до вечен мир. Споразумението, което Белият дом нарича мирно споразумение, е по-скоро декларация, че двете страни в Кавказ ще подпишат мирно споразумение в бъдеще. Ключовият проблем е решен

    Едно от исканията беше да се реши въпросът за т. нар. Зангезурски коридор, транспортна връзка между Азербайджан и автономния анклав Нахчиван, който е заобиколен от арменска територия. Армения преди това поиска пълен контрол над коридора, докато Азербайджан поиска свободно преминаване през него.
    САЩ са измислили решение на целия проблем, което означава, че Армения ще отдаде под наем коридора с дължина от четири мили на САЩ, които ще наемат подизпълнители, които да го администрират, казва той.Коридорът вече е наречен „пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.

    Коментиран от #20

    18:00 10.08.2025

  • 14 Механик

    8 3 Отговор
    Много яко е да наблюдаваш как укаинските-чатботове се гърчат в безпомощност.
    Лично на мен последните няколко дни ми беше много готино да гледам как минута след минута тия все повече се сбъгясват.
    Прави впечатление, че те все още не са се ориентирали дали Тръмп е техен човек или е агент Краснов.

    Коментиран от #19

    18:01 10.08.2025

  • 15 Само питам

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    С милионите русначета и изгниха в украинската почва а?

    18:01 10.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Морски

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Решение-решението е на такива като теб да им се отнеме правото на мнение за благото на останалата част на човечеството,че ни докарахте на ръба на световна катастрофа!Do you understand?

    Коментиран от #30

    18:02 10.08.2025

  • 18 нннн

    10 3 Отговор
    Как пък се сетиха за уреждане на конфликта, точно когато линията на контакт тръгна на Запад? Май ПАК се канят да измамят Путин.

    Коментиран от #23

    18:03 10.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сега питам

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко им е цирк":

    Това не можеше ли да го направи Путин? Не можеше ли той да играе тази роля пред света и по този начин да привлече симпатии и да изстреля Русия в една върхова позиция? Не можеше ли? Какво прави той? И московската имперска клика? Вечни войни на завладяване и подчиняване! Защото това е техния свят на кръвопролития, така си го разбират. И толкова си могат. Така ли е?

    Коментиран от #47

    18:04 10.08.2025

  • 21 Разумен е

    2 5 Отговор
    този подход, но европейците не са съгласни. Те смятат, че в бъдеще Украйна ще надделее и руснаците ще претърпят крушение. В момента украинските власти слушат ЕС, а не САЩ, тъй като ЕС плаща. Следователно войната продължава.

    Коментиран от #26, #28

    18:05 10.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да де

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Те орките тръгнаха преди 4 години на запад и мрат като мухи още в Донбас.Дс бъдем реалисти.Все пак един милион (минимум)руснака са мъртви.

    Коментиран от #46

    18:06 10.08.2025

  • 24 Калоян

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Забрави да включиш в ,, добавената си реалност" Зелевски като император на Русия,а себе си пръв съветник.Е,не пръв,а втори,защото вицеимператор ще бъде Тагаренко.
    После...после ще ви свършат минутите за тази ,,добавена реалност" и ще се наложи да се върнете в реалността,а очилата ще надене друг любител на фантазии,който си е платил следващите минути ,,блаженство".

    18:06 10.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Още повече

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Разумен е":

    Украйна не трябва никой да слуша. Нито Америка, нито европейските държави, нито Русия. И да действа срещу Русия както сметне за добре. Защото ще бъдат разпарчетосани както България! Да взимат пример от Полша прегазвана и от Германия и от Русия. Само така ще се спасят.

    Коментиран от #29

    18:07 10.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъъъъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Разумен е":

    "...тъй като ЕС плаща."

    Те пък едни плащачи....Обещанието не е като даването. И на Тръмп обещаха един куп неща, но реално няма да изпълнят нищо и в момента, в който Тръмп се усети, че дебелата филия с масло и мед я няма, на Европа ще си се стъжни. Само гледай!

    18:10 10.08.2025

  • 29 Ъхъ ъхъ

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Още повече":

    Да не слуша.
    Да победи Русия на бойното поле и да превземе 20% руска територия.
    Хайде.....

    18:10 10.08.2025

  • 30 Хахах

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Морски":

    За благото обаче само на Русията, еле троле.

    Коментиран от #44

    18:12 10.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пълен лаик,

    1 2 Отговор
    също като началника си Тръмп! Някой да ги светне и двамата умника как се водят преговори! Европа има вековен опит в дипломацията, да бяха чули съветите й!

    18:12 10.08.2025

  • 33 И погледнато обективно

    5 0 Отговор
    Какво въобще зависи от вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ? Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят

    Коментиран от #39

    18:13 10.08.2025

  • 34 А50

    2 3 Отговор
    Ами то 2/3 от 404 е населена с чисти руснаци, линията на контакт е към Виницка област с неруснаците

    Коментиран от #42

    18:13 10.08.2025

  • 35 Празни приказки

    3 0 Отговор
    Щял да вземе предвид настоящата линия на контакт между Русия и Украйна, и щял да се опита да постигнем уреждане и ала бала портокала

    18:16 10.08.2025

  • 36 Мишел

    1 2 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #41

    18:16 10.08.2025

  • 37 линия на контакт между Русия и Украйна,

    1 1 Отговор
    Е в посока Киев па не знам. И става все по къса със всеки изминал ден

    18:17 10.08.2025

  • 38 Твоите не са ли на примат

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Морски":

    Какво сложно има да видиш, че големите ограбват малките. Затова Украйна не трябва да разчита на големите. Народите и държавите трябва да намерят път на обединение срещу фашизма на Русия и Америка. Колко ли ум трябва да имаш? Някои хора проправят път към нови виждания и решения. Други само слушат "специалистите" и очите им без премигване следват движението на пръста им. Ти от вторите ли си? Промени това и започни сам да анализираш. Не се опитвай да вкарваш другите в рамката, в която някой друг теб вече те е вкарал. Грозно е.

    Коментиран от #48

    18:17 10.08.2025

  • 39 Ъъъъъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "И погледнато обективно":

    "Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят"

    Нетаняху определя дневния ред на Белия дом, а не обратното. Той е шефът! Евреите контролират половината сенатори. САЩ нямат думата. Утре Нетаняху вдига телефона и Тръмп прави това, което му наредят. Без да задава въпроси.

    18:18 10.08.2025

  • 40 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Путин също не иска войната да приключва. Не е постигнал нито една от двете цели на СВО. Но капацитета на Русия е това, вече грохнаха :)

    18:18 10.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да А50

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "А50":

    А докъде е линията на руззНаците на юг с чеченците и дагестанците, на север с угрите и на изток с още 150 народа?

    18:21 10.08.2025

  • 43 Ако не са Тръмп

    1 0 Отговор
    и републиканците, Путин отдавна да е умрял прав! Майк Джонсън от РП НА САЩ спаси Путин миналата зима, сега Тръмп го спасява , като само говори празни заплахи и нищо не прави? Путин го знае и си прави майтап с Тръмп.

    Коментиран от #45

    18:23 10.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ако не са Тръмп":

    Тръмп чий е? Че вече се обърках.🤔

    18:26 10.08.2025

  • 46 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да де":

    Прав си. Руснаците запичнаха глупаво и зле. Тогава никой на Запад не се сети за мирно уреждане. Напротив - слушахме за война до последния украинец, до разпадане на Русия и т.н.
    Обаче, когато линията на контакт тръгна в посока Киев, скочиха да спасяват Зеленски и хунтата. Миролюбци, бе! Късни миролюбци.

    18:28 10.08.2025

  • 47 Не е възможно

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сега питам":

    Путин да направи това, защото нито има влияние нито пък уважение от тези две държави. Когато Армения имаше проблем с Азербайджан, Русия се водеше съюзник на Армения, но от страх от Турция, която подкрепя азерите, не само не им помогна, ами се сви в ъгъла. Миналия месец пък, руснаците от страх и паника от атака на украински дронове, свалиха с ПВО пътнитечски самолет на Азербайджан. Така че и двете държави напълно са игнорирали Путин.

    18:29 10.08.2025

  • 48 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Твоите не са ли на примат":

    Изглежда искаш да конкретизираме.Обясни ми дефеницията на думата" фашизъм" и защо наричаш Русия-фашистка държава?Друго,като поставяш Русия наравно със САЩ в грабежите дай някой примери кои държави Русия е разпарчаталосала и ограбила?Зашото за САЩ има десетки примери.И не си мисли че защитавам Русия и те имат през вековете някой " мръсни ризи" но да ги поставяш рамо до рамо със САЩ във това отношение,е все едно да сравняваш Марек-Дупница със Реал Мадрид(ако харесваш футбола ще разбереш какво имам предвид.И без да обиждам феновете на Марек

    18:37 10.08.2025

  • 49 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "И правилно мисли Урсула.":

    Това що се плоди като плъх не може да мисли.

    18:42 10.08.2025