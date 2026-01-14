Новини
Лавров: Русия е отворена за мир, но прекратяването на огъня без споразумение не е сериозно
  Тема: Украйна

14 Януари, 2026 13:49 1 225 37

Руският външен министър призова САЩ да информират Москва за последните мирни предложения за Украйна

Лавров: Русия е отворена за мир, но прекратяването на огъня без споразумение не е сериозно - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е готова за мирни преговори относно Украйна, но обсъждането на временно прекратяване на огъня преди постигането на пълно мирно споразумение не се счита за сериозно. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

На въпрос за информация на „Блумбърг“, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, планират посещение в Москва за среща с президента Владимир Путин, Лавров отговори, че Путин е многократно изразявал готовност за сериозни мирни дискусии относно Украйна.

Още новини от Украйна

Руският външен министър добави, че би било полезно Вашингтон да информира Москва за най-новите мирни предложения, свързани с конфликта в страната.


Русия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 29 Отговор
    Довечера в 18 ч протест срещу еврото в цяла България.

    Коментиран от #5, #29

    13:50 14.01.2026

  • 2 Американец

    24 25 Отговор
    Спрете да убивате невинни хора блядддовве откачени . КГБта комунистически издънки ….. Вие сте ЧУммма !!!!

    Коментиран от #6, #13, #26

    13:52 14.01.2026

  • 3 Народа

    25 6 Отговор
    Народа е стралив и управляващите го знаят, смелостта им стига до това да се съберат на площада и толкова. Наивно си мислят си, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    13:52 14.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 14 Отговор
    по широко отворете , по-широко с бузките

    13:52 14.01.2026

  • 5 ...

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вземи някой с теб,поне да има с кой да играеш сантасе...

    13:53 14.01.2026

  • 6 Я пък тоя

    18 6 Отговор

    До коментар #2 от "Американец":

    Бегай в Америка!

    13:53 14.01.2026

  • 7 Пут кинаж

    6 12 Отговор
    Що не вярвам

    13:54 14.01.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 16 Отговор
    когато РАША се види с 5 рубли в джоба,(продажа петроль) чакайте чудеса-става велика сила

    13:55 14.01.2026

  • 9 Българин

    15 21 Отговор
    Русия ще бъде занулена

    Коментиран от #11

    13:56 14.01.2026

  • 10 Панчаревската кметица

    11 5 Отговор
    99,99% от политиците трябва да се запишат на курсове при него
    за начин на изказ , поведение и политическа класа

    13:56 14.01.2026

  • 11 И Наполеон и Хитлер така викаха

    18 9 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    но и двамата се самоубиха:))

    Коментиран от #21

    13:57 14.01.2026

  • 12 Дас Хаген

    20 11 Отговор
    Путин предложил договор за не нападение между НАТО и Русия, но това не се харесало на някой европейски лидери! Как ще сключат такъв договор тогава с какво ще плашат!

    Коментиран от #35

    13:58 14.01.2026

  • 13 БЪЛГАРИН

    14 17 Отговор

    До коментар #2 от "Американец":

    С фашиста терорист Путин не се преговаря! Терористът дошъл у вас да те убие, се убива!

    Коментиран от #15

    14:04 14.01.2026

  • 14 месяден Кон

    16 16 Отговор
    пожизнен Президент и месояден Кон са най-големите атракции на Фашистка русия!

    14:05 14.01.2026

  • 15 Като

    13 7 Отговор

    До коментар #13 от "БЪЛГАРИН":

    Е дошъл у вас да убива, що не си на фронта?

    Коментиран от #17

    14:06 14.01.2026

  • 16 Шопо

    16 11 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    14:07 14.01.2026

  • 17 БЪЛГАРИН

    9 13 Отговор

    До коментар #15 от "Като":

    Защото нито съм комунист, нито съм путлерист

    14:11 14.01.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 14 Отговор
    НА СНИМКАТА : ОРАНГУТАН (ОРИГИНАЛ)

    14:12 14.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аре да си ходиш

    8 11 Отговор
    Айде бе - мирр сега - НЕ!
    Почакайте има да плащате репарации и сме приготвили санкции да ви помогнат с плащането!

    14:14 14.01.2026

  • 21 Това е нещастието на Русия!

    8 16 Отговор

    До коментар #11 от "И Наполеон и Хитлер така викаха":

    Остана си в средновековието. Преди царски феодализъм, после в комунистически феодализъм, сега в путлериски олигархичен феодализъм.

    Коментиран от #31

    14:15 14.01.2026

  • 22 ВЕН СЕРЕМОС

    12 3 Отговор
    Русия ще разговаря с Тромпета /т.е.СОЩ-съединени овчарски щати/само проусловията на Кремъл и Президента Вл. Вл. Путин-т.е. пълна анексия на ОКРАИНА

    Коментиран от #27

    14:16 14.01.2026

  • 23 Факти

    6 15 Отговор
    Путин ще воюва до последния руснак или последната рубла.

    Коментиран от #28

    14:17 14.01.2026

  • 24 Пламен

    2 12 Отговор
    КАКЪВ МИР !?
    А ПОКРОВСК ? А КУПЯНСК ? А БОМБАС ?

    АЗ ВИ ЧАКАМ НА ДУНАВ-МОСТ ,БЛАТУШКИ .
    ПЛАКАТ НАПРАВИХ
    ,,ЗДРАСТВУЙТЕ , ЛЯГУШКИ"

    14:20 14.01.2026

  • 25 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    Дреме му на Путин да разговаря с хазарските прошляци.

    14:21 14.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Забравил си

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "ВЕН СЕРЕМОС":

    да прикачиш снимка на оня бандит Че Гевара.

    14:26 14.01.2026

  • 28 факти 2..

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    А бг-тата нема да се примерат..докато не изкушат и последнио гюм одгавнатьситье напеефтьски0

    14:28 14.01.2026

  • 29 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не идвай на митинга.организира се от пп дб а не от възраждане.като искате митинг съберете се !

    14:30 14.01.2026

  • 30 стоян георгиев

    3 8 Отговор
    Лавров няма никаква причина да прави изказвания.едва ли има някой дето го интересува мнението на този кон.

    14:31 14.01.2026

  • 31 Прав си

    8 7 Отговор

    До коментар #21 от "Това е нещастието на Русия!":

    Днес Русия е като Нигерия, но покрита със сняг. В Москва в комуналките се редят на опашка за клозета още с турски клекала, а извън Москва и Ленинград, нямат даже на двора клозет.

    Коментиран от #34

    14:32 14.01.2026

  • 32 Хахахаха

    5 5 Отговор
    Руският външен министър призова САЩ да информират Москва за последните мирни предложения за Украйна


    От САЩ - Изтегляне от украинска територия!

    14:35 14.01.2026

  • 33 ПРИИСКА ИМ СЕ МИР?

    5 8 Отговор
    Я, РАША ЩЕ СВАЛЯ ГАЩИТЕ? ЗА СЕГА РАЗКОПЧАВА КОЛАНА.

    14:35 14.01.2026

  • 34 Факти

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "Прав си":

    Гледах хората в Белгородска област как събират сняг в кофи и го топят в домовете си. 200 хиляди души нямат вода. 600 хиляди души нямат ток. Магазините са затворени. Така управлява многоходовият гений.

    14:39 14.01.2026

  • 35 Хм...

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дас Хаген":

    Ама вЕрно ли тива е предложил? И изтегляне на руските войски от Украйна, нали?

    14:51 14.01.2026

  • 36 Иванов

    2 3 Отговор
    Лъжеш.

    15:04 14.01.2026

  • 37 Нищо ново !

    1 2 Отговор
    Катърът🐴 си дрънка дежурните глупости вече 4 години .

    15:15 14.01.2026

