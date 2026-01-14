Лавров: Русия е отворена за мир, но прекратяването на огъня без споразумение не е сериозно

Русия е готова за мирни преговори относно Украйна, но обсъждането на временно прекратяване на огъня преди постигането на пълно мирно споразумение не се счита за сериозно. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

На въпрос за информация на „Блумбърг“, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, планират посещение в Москва за среща с президента Владимир Путин, Лавров отговори, че Путин е многократно изразявал готовност за сериозни мирни дискусии относно Украйна.

Руският външен министър добави, че би било полезно Вашингтон да информира Москва за най-новите мирни предложения, свързани с конфликта в страната.