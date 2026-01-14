Лавров: Русия е отворена за мир, но прекратяването на огъня без споразумение не е сериозно

Русия е готова за мирни преговори относно Украйна, но обсъждането на временно прекратяване на огъня преди постигането на пълно мирно споразумение не се счита за сериозно. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
На въпрос за информация на „Блумбърг“, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, планират посещение в Москва за среща с президента Владимир Путин, Лавров отговори, че Путин е многократно изразявал готовност за сериозни мирни дискусии относно Украйна.
Руският външен министър добави, че би било полезно Вашингтон да информира Москва за най-новите мирни предложения, свързани с конфликта в страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #29
13:50 14.01.2026
2 Американец
Коментиран от #6, #13, #26
13:52 14.01.2026
3 Народа
13:52 14.01.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:52 14.01.2026
5 ...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вземи някой с теб,поне да има с кой да играеш сантасе...
13:53 14.01.2026
6 Я пък тоя
До коментар #2 от "Американец":Бегай в Америка!
13:53 14.01.2026
7 Пут кинаж
13:54 14.01.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:55 14.01.2026
9 Българин
Коментиран от #11
13:56 14.01.2026
10 Панчаревската кметица
за начин на изказ , поведение и политическа класа
13:56 14.01.2026
11 И Наполеон и Хитлер така викаха
До коментар #9 от "Българин":но и двамата се самоубиха:))
Коментиран от #21
13:57 14.01.2026
12 Дас Хаген
Коментиран от #35
13:58 14.01.2026
13 БЪЛГАРИН
До коментар #2 от "Американец":С фашиста терорист Путин не се преговаря! Терористът дошъл у вас да те убие, се убива!
Коментиран от #15
14:04 14.01.2026
14 месяден Кон
14:05 14.01.2026
15 Като
До коментар #13 от "БЪЛГАРИН":Е дошъл у вас да убива, що не си на фронта?
Коментиран от #17
14:06 14.01.2026
16 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
14:07 14.01.2026
17 БЪЛГАРИН
До коментар #15 от "Като":Защото нито съм комунист, нито съм путлерист
14:11 14.01.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
14:12 14.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аре да си ходиш
Почакайте има да плащате репарации и сме приготвили санкции да ви помогнат с плащането!
14:14 14.01.2026
21 Това е нещастието на Русия!
До коментар #11 от "И Наполеон и Хитлер така викаха":Остана си в средновековието. Преди царски феодализъм, после в комунистически феодализъм, сега в путлериски олигархичен феодализъм.
Коментиран от #31
14:15 14.01.2026
22 ВЕН СЕРЕМОС
Коментиран от #27
14:16 14.01.2026
23 Факти
Коментиран от #28
14:17 14.01.2026
24 Пламен
А ПОКРОВСК ? А КУПЯНСК ? А БОМБАС ?
АЗ ВИ ЧАКАМ НА ДУНАВ-МОСТ ,БЛАТУШКИ .
ПЛАКАТ НАПРАВИХ
,,ЗДРАСТВУЙТЕ , ЛЯГУШКИ"
14:20 14.01.2026
25 стоян георгиев
14:21 14.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Забравил си
До коментар #22 от "ВЕН СЕРЕМОС":да прикачиш снимка на оня бандит Че Гевара.
14:26 14.01.2026
28 факти 2..
До коментар #23 от "Факти":А бг-тата нема да се примерат..докато не изкушат и последнио гюм одгавнатьситье напеефтьски0
14:28 14.01.2026
29 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не идвай на митинга.организира се от пп дб а не от възраждане.като искате митинг съберете се !
14:30 14.01.2026
30 стоян георгиев
14:31 14.01.2026
31 Прав си
До коментар #21 от "Това е нещастието на Русия!":Днес Русия е като Нигерия, но покрита със сняг. В Москва в комуналките се редят на опашка за клозета още с турски клекала, а извън Москва и Ленинград, нямат даже на двора клозет.
Коментиран от #34
14:32 14.01.2026
32 Хахахаха
От САЩ - Изтегляне от украинска територия!
14:35 14.01.2026
33 ПРИИСКА ИМ СЕ МИР?
14:35 14.01.2026
34 Факти
До коментар #31 от "Прав си":Гледах хората в Белгородска област как събират сняг в кофи и го топят в домовете си. 200 хиляди души нямат вода. 600 хиляди души нямат ток. Магазините са затворени. Така управлява многоходовият гений.
14:39 14.01.2026
35 Хм...
До коментар #12 от "Дас Хаген":Ама вЕрно ли тива е предложил? И изтегляне на руските войски от Украйна, нали?
14:51 14.01.2026
36 Иванов
15:04 14.01.2026
37 Нищо ново !
15:15 14.01.2026