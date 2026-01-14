Новини
Реал Мадрид взема нападател с 9 гола в 13 мача за Испания

14 Януари, 2026 15:00 437 1

Договорът ще включва и опция за закупуване, като първоначално 18-годишният испанец ще играе за втория отбор на Реал Мадрид - Кастиля

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Валядолид - Адриан Арну ще се присъедини към Реал Мадрид под наем, разкри журналистът Матео Морето.

Договорът ще включва и опция за закупуване, като първоначално 18-годишният испанец ще играе за втория отбор на Реал Мадрид - Кастиля.

Арну има 9 гола в 13 мача за юношеския национален отбор на Испания до 17 г. Въпреки крехката си възраст той е изиграл 16 мача за първия тим на Валядолид - пет в Ла Лига и 8 в Ла Лига 2, а порталът Transfermarkt оценява стойността му на 500 000 евро.


  • 1 Ивелин Михайлов

    Сериозно ли този ламер струва 500 хиляди гейро?

    15:21 14.01.2026

