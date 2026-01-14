Реал Мадрид взема нападател с 9 гола в 13 мача за Испания

Нападателят на Валядолид - Адриан Арну ще се присъедини към Реал Мадрид под наем, разкри журналистът Матео Морето.

Договорът ще включва и опция за закупуване, като първоначално 18-годишният испанец ще играе за втория отбор на Реал Мадрид - Кастиля.

Арну има 9 гола в 13 мача за юношеския национален отбор на Испания до 17 г. Въпреки крехката си възраст той е изиграл 16 мача за първия тим на Валядолид - пет в Ла Лига и 8 в Ла Лига 2, а порталът Transfermarkt оценява стойността му на 500 000 евро.