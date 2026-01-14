Новини
Експерти посочиха най-сексуалната възраст при мъжете

14 Януари, 2026 14:53, обновена 14 Януари, 2026 15:02 1 135 7

  • секс-
  • възраст-
  • мъже-
  • жени

Господата на 60 често поддържат нива на сексуална активност, подобни на младежите на 20, сочат резултатите от проучване на естонски учени

Експерти посочиха най-сексуалната възраст при мъжете - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Учени от университета в Тарту, Естония, са установили, че мъжете са най-сексуално активни през 30-те и 40-те си години, а не в по-млада възраст, пише Scientific Reports.

Изследователите са анализирали данни за начина на живот, здравето и либидото на повече от 67 000 души на възраст от 20 до 84 години. Те са установили, че „сексуалният апетит“ на мъжете се увеличава на 20-годишна възраст, достига пик на 30-те и 40-те години и след това постепенно намалява.

Проучването също така е установило, че мъжете на 60-годишна възраст често поддържат нива на сексуална активност, подобни на тези на 20-те си години. Освен това, тези в стабилни, дългосрочни връзки са по-склонни да имат високо либидо.

Жените показват различен модел. В тази група сексуалното желание е било най-силно в ранната зряла възраст – между 20 и 30 години – но след това е намаляло с възрастта и рязко е спаднало след 50-годишна възраст.

„Особено забележителен е фактът, че през по-голямата част от зрялата възраст общото сексуално желание на мъжете е било значително по-високо от това на жените“, пишат изследователите.

Учените отбелязват, че новите открития относно мъжете са изненадващи, тъй като противоречат на идеята, че желанието се влияе предимно от биологията и плодовитостта. Известно е, че нивата на мъжкия полов хормон тестостерон намаляват около 30-годишна възраст.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    4 0 Отговор
    За по задълбочено изследване може да се обърнете към човека от зайчарника

    15:04 14.01.2026

  • 2 Пърчо

    8 0 Отговор
    Аз съм на 85... Това не ме пречи да "клатя" като "маймун тараба".
    И съм обиден, че съм идвън изследването

    15:08 14.01.2026

  • 3 Име

    4 0 Отговор
    Тия експерти от околовръстното ли ги намерихте ? :) :) :)

    15:08 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Кекса е за престиж,мастурбейшъна за кеф.

    15:16 14.01.2026

  • 6 рязко е спаднало след 50-годишна възраст

    1 0 Отговор
    то затова тук след 40г каките повечето са поохранени което е факт по улиците
    и вече интересите им са бг турски сапунки
    яко лапане и никога не свършващи сладки приказки с наборки и фейс

    15:17 14.01.2026

  • 7 именно затова им прибират пари на шарани

    1 0 Отговор
    общото сексуално желание на мъжете е било значително по-високо от това на жените

    ако беше обратното момите щяха да си кихат

    15:20 14.01.2026