Експерти посочиха най-сексуалната възраст при мъжете

Учени от университета в Тарту, Естония, са установили, че мъжете са най-сексуално активни през 30-те и 40-те си години, а не в по-млада възраст, пише Scientific Reports.
Изследователите са анализирали данни за начина на живот, здравето и либидото на повече от 67 000 души на възраст от 20 до 84 години. Те са установили, че „сексуалният апетит“ на мъжете се увеличава на 20-годишна възраст, достига пик на 30-те и 40-те години и след това постепенно намалява.
Проучването също така е установило, че мъжете на 60-годишна възраст често поддържат нива на сексуална активност, подобни на тези на 20-те си години. Освен това, тези в стабилни, дългосрочни връзки са по-склонни да имат високо либидо.
Жените показват различен модел. В тази група сексуалното желание е било най-силно в ранната зряла възраст – между 20 и 30 години – но след това е намаляло с възрастта и рязко е спаднало след 50-годишна възраст.
„Особено забележителен е фактът, че през по-голямата част от зрялата възраст общото сексуално желание на мъжете е било значително по-високо от това на жените“, пишат изследователите.
Учените отбелязват, че новите открития относно мъжете са изненадващи, тъй като противоречат на идеята, че желанието се влияе предимно от биологията и плодовитостта. Известно е, че нивата на мъжкия полов хормон тестостерон намаляват около 30-годишна възраст.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
15:04 14.01.2026
2 Пърчо
И съм обиден, че съм идвън изследването
15:08 14.01.2026
3 Име
15:08 14.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
15:16 14.01.2026
6 рязко е спаднало след 50-годишна възраст
и вече интересите им са бг турски сапунки
яко лапане и никога не свършващи сладки приказки с наборки и фейс
15:17 14.01.2026
7 именно затова им прибират пари на шарани
ако беше обратното момите щяха да си кихат
15:20 14.01.2026