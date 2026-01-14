Експерти посочиха най-сексуалната възраст при мъжете

Учени от университета в Тарту, Естония, са установили, че мъжете са най-сексуално активни през 30-те и 40-те си години, а не в по-млада възраст, пише Scientific Reports.

Изследователите са анализирали данни за начина на живот, здравето и либидото на повече от 67 000 души на възраст от 20 до 84 години. Те са установили, че „сексуалният апетит“ на мъжете се увеличава на 20-годишна възраст, достига пик на 30-те и 40-те години и след това постепенно намалява.

Проучването също така е установило, че мъжете на 60-годишна възраст често поддържат нива на сексуална активност, подобни на тези на 20-те си години. Освен това, тези в стабилни, дългосрочни връзки са по-склонни да имат високо либидо.

Жените показват различен модел. В тази група сексуалното желание е било най-силно в ранната зряла възраст – между 20 и 30 години – но след това е намаляло с възрастта и рязко е спаднало след 50-годишна възраст.

„Особено забележителен е фактът, че през по-голямата част от зрялата възраст общото сексуално желание на мъжете е било значително по-високо от това на жените“, пишат изследователите.

Учените отбелязват, че новите открития относно мъжете са изненадващи, тъй като противоречат на идеята, че желанието се влияе предимно от биологията и плодовитостта. Известно е, че нивата на мъжкия полов хормон тестостерон намаляват около 30-годишна възраст.