ЕС планира подкрепа от 90 млрд. евро за Украйна през следващите две години

Европейският съюз подготвя пакет за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро за следващите две години, като 60 милиарда от средствата ще бъдат предназначени за укрепване на украинските въоръжени сили. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА, предава БТА.
„Всички искаме мир за Украйна и именно затова тя трябва да бъде в позиция на сила“, заяви Фон дер Лайен в Брюксел, в навечерието на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.
По думите ѝ пакетът от заеми ще осигури стабилно и предвидимо финансиране и ще потвърди дългосрочния ангажимент на Европа към сигурността, отбраната и бъдещото развитие на Украйна. Около две трети от средствата са предвидени за военна подкрепа.
Фон дер Лайен уточни, че Киев ще трябва да използва средствата основно за закупуване на оборудване, произведено в Украйна и в държави от ЕС. В същото време ще бъде възможно придобиването на оръжие от други пазари, ако необходимото оборудване не е налично в Европа. Според нея военната помощ ще позволи на Украйна да се противопостави на Русия и едновременно с това да се интегрира по-тясно в европейската отбранителна индустриална база.
Останалите 30 милиарда евро ще бъдат насочени към покриване на бюджетните нужди на украинската държава, но ще бъдат обвързани с продължаване на реформите в областта на демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията.
„Целта е да се гарантира, че Украйна остава твърдо на пътя към членство в Европейския съюз. Тези условия не подлежат на преговори при каквато и да е финансова подкрепа“, подчерта Фон дер Лайен. Тя изрази надежда първото плащане да бъде извършено още през април, след като предложението бъде разгледано от Европейския парламент и държавите членки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маскалия утече
Коментиран от #36, #58
15:05 14.01.2026
2 Тома
15:05 14.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 000
Коментиран от #39
15:06 14.01.2026
5 Швеция и Германия подготвят
Путин гледа тъпо!
Коментиран от #21
15:06 14.01.2026
6 Директора👨✈️
15:06 14.01.2026
7 Дрът русофил, съдран галош
Коментиран от #12
15:08 14.01.2026
8 Лост
15:08 14.01.2026
9 Сатана Z
15:08 14.01.2026
10 С лопатата
15:08 14.01.2026
11 хихик
15:10 14.01.2026
12 Май ти си скъсаният галош
До коментар #7 от "Дрът русофил, съдран галош":За да спамиш от злоба ,че си се родил
15:10 14.01.2026
13 90 млрд. евро за Украйна
15:10 14.01.2026
14 гост
Коментиран от #25
15:10 14.01.2026
15 ха ха ха
Коментиран от #42, #43
15:10 14.01.2026
16 ЕСССР
15:10 14.01.2026
17 хехе
15:10 14.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Още с 2 милиарда лева
15:11 14.01.2026
20 Омазана ватенка
15:11 14.01.2026
21 Директора👨✈️
До коментар #5 от "Швеция и Германия подготвят":Кой воюва с танкове в днешно време? Оказаха се най-безполезната възможна техника. Бавна, тромава, скъпа и неефективна. Дрон за 5К Евро го прави на чорба този танк за 3 мин. Не се излагай!!!
15:11 14.01.2026
22 Дебил
Коментиран от #51
15:11 14.01.2026
23 ахаааа
15:12 14.01.2026
24 пешо
Коментиран от #29
15:12 14.01.2026
25 ха ха ха
До коментар #14 от "гост":Е то вече няма Русия ,от 25 години е Пу сия.
15:12 14.01.2026
26 Фон дер Лайен уточни
15:12 14.01.2026
27 Атлантизма е еманацията на нацизма...
Коментиран от #35
15:14 14.01.2026
28 Далавера "Импекс "
15:14 14.01.2026
29 Пепи Евроволгата
До коментар #24 от "пешо":Пращай защото иначе ще дойдат гладните ушанки и без пералня и без гащи ще останеш.
15:14 14.01.2026
30 Атлантик стана синоним на фекален
15:14 14.01.2026
31 Чики-Рики
Коментиран от #57
15:15 14.01.2026
32 Още с 2 милиарда лева
15:15 14.01.2026
33 Долу ЕС
15:15 14.01.2026
34 евро мръвки няма ли да ходят в Укрия
15:16 14.01.2026
35 Руската пропаганда
До коментар #27 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":Де цели винаги в глупака.
Коментиран от #45
15:16 14.01.2026
36 90 милиарда?
До коментар #1 от "Маскалия утече":Честито еврозона! Като махнем еврото, остава... зона.
15:16 14.01.2026
37 Европейски гражданин
Коментиран от #41
15:16 14.01.2026
38 Санду
15:16 14.01.2026
39 Европеец
До коментар #4 от "000":Вещиците са ги горили през средновековието..... Необходимо е да бъде възродено , иначе няма спасение от вещицата..... Твоя коментар са наше съжаление е верен....
15:17 14.01.2026
40 Домашно към урок N1:
Коментиран от #44
15:17 14.01.2026
41 Иван Ушанич
До коментар #37 от "Европейски гражданин":Ти пералня имаш ли товариш? А тоалетна чиния?
Коментиран от #52
15:18 14.01.2026
42 Хе хе
До коментар #15 от "ха ха ха":Че защо да се показва? Тя ,СВО си върви.
Коментиран от #50
15:18 14.01.2026
43 дончичо
До коментар #15 от "ха ха ха":ШаШпИ ,Хомейни нарита нанглетата още през 1979 година!!!
Ама що ли ти обесневам
15:18 14.01.2026
44 въпрос
До коментар #40 от "Домашно към урок N1:":А с гнусните болшевики кое ти е общото?
15:19 14.01.2026
45 Руска пропаганда ли е написаното
До коментар #35 от "Руската пропаганда":за тези 90 млрд. евро за Украйна през следващите две години. А дано да е само Руска пропаганда щото ако не е... 2 милярда лева е нашият дял само в този транш. Много ли те радва предател? ....
15:20 14.01.2026
46 Браво
15:20 14.01.2026
47 Карго 200
Сигнал за предстоящи неща...
15:21 14.01.2026
48 Хасковски каунь
Коментиран от #53
15:22 14.01.2026
49 ЕК цели винаги в глупака !
15:22 14.01.2026
50 ха ха ха
До коментар #42 от "Хе хе":Вярно свърши за 40 минути и Мадуро е пред съда. А вайната 3 дня ще свърши ама не се знае след колко по 3 дня.
15:22 14.01.2026
51 дончичо
До коментар #22 от "Дебил":Орсулата ще прави от България Швайцария на балканите. Нали знаете ,че в Швайцария живеятсамо швайцарци,миии...нема место за некви българи . . . немае
15:22 14.01.2026
52 ЗеленС@пол
До коментар #41 от "Иван Ушанич":Имам златна тоалетна. А ти плащай.
Коментиран от #56
15:23 14.01.2026
53 Споко Ваня
До коментар #48 от "Хасковски каунь":Ще ти ги прихванем от 300 те милиарда .
15:23 14.01.2026
54 Карго 200
15:24 14.01.2026
55 Атлантиците дори откраднаха
Коментиран от #61
15:24 14.01.2026
56 Иван Ушанич
До коментар #52 от "ЗеленС@пол":Като дойдем с Руский мир ще видиш какво ще имаш.
Коментиран от #63
15:24 14.01.2026
57 дончичо
До коментар #31 от "Чики-Рики":Щот си взехме млрд. и половина $ от Ирак и 2.5 млрд.$ от Либия
НалЕ
15:25 14.01.2026
58 Мухахаха
До коментар #1 от "Маскалия утече":Дръта чанта
15:25 14.01.2026
59 Фон дер Лайен уточни
15:27 14.01.2026
60 ДългоИме
15:27 14.01.2026
61 Дони
До коментар #55 от "Атлантиците дори откраднаха":Объркал си атлантици с руски алкохолици брат.
15:27 14.01.2026
62 Карго 200
15:27 14.01.2026
63 ЗеленС@пол
До коментар #56 от "Иван Ушанич":Добре дошли, братушки. "Украинците" Ви чакат с отворени обятия.
Коментиран от #67
15:28 14.01.2026
64 хаха
Не е като да им дават на тях и те само да крадат. Корумпирани необразовани крастави ориенталци такива.
15:29 14.01.2026
65 Авропеец
15:29 14.01.2026
66 Русия ни подаряваше
Коментиран от #69
15:29 14.01.2026
67 Иван Ушанич
До коментар #63 от "ЗеленС@пол":Украинците им взехме пералните,гащите и гърнетата сега наред си ти Европеец.
15:30 14.01.2026
68 Карго 200
15:30 14.01.2026
69 историк
До коментар #66 от "Русия ни подаряваше":Русия колкото е откраднала от нас сигурно само Турция може да се мери.
15:31 14.01.2026
70 хаха
Само ИТ сектора им растеше с над 20% годишно ... Селскостопанска продукция - колкото искаш. Човешки потенциал също.
При охвърляните необразовани и мързеливи скотове е пълната противоположност.
15:32 14.01.2026