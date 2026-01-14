ЕС планира подкрепа от 90 млрд. евро за Украйна през следващите две години

Европейският съюз подготвя пакет за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро за следващите две години, като 60 милиарда от средствата ще бъдат предназначени за укрепване на украинските въоръжени сили. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА, предава БТА.

„Всички искаме мир за Украйна и именно затова тя трябва да бъде в позиция на сила“, заяви Фон дер Лайен в Брюксел, в навечерието на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

По думите ѝ пакетът от заеми ще осигури стабилно и предвидимо финансиране и ще потвърди дългосрочния ангажимент на Европа към сигурността, отбраната и бъдещото развитие на Украйна. Около две трети от средствата са предвидени за военна подкрепа.

Фон дер Лайен уточни, че Киев ще трябва да използва средствата основно за закупуване на оборудване, произведено в Украйна и в държави от ЕС. В същото време ще бъде възможно придобиването на оръжие от други пазари, ако необходимото оборудване не е налично в Европа. Според нея военната помощ ще позволи на Украйна да се противопостави на Русия и едновременно с това да се интегрира по-тясно в европейската отбранителна индустриална база.

Останалите 30 милиарда евро ще бъдат насочени към покриване на бюджетните нужди на украинската държава, но ще бъдат обвързани с продължаване на реформите в областта на демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията.

„Целта е да се гарантира, че Украйна остава твърдо на пътя към членство в Европейския съюз. Тези условия не подлежат на преговори при каквато и да е финансова подкрепа“, подчерта Фон дер Лайен. Тя изрази надежда първото плащане да бъде извършено още през април, след като предложението бъде разгледано от Европейския парламент и държавите членки.