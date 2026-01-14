Японският премиер Такаичи планира предсрочни избори на 8 февруари

Японският премиер Санае Такаичи възнамерява да разпусне долната камара на парламента и да свика предсрочни избори на 8 февруари, съобщи генералният секретар на партията ѝ, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Трябва ни нов мандат“, заяви Шуничи Судзуки, генералният секретар на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП).

Такаичи стана първата жена премиер на Япония през октомври миналата година. Правителството ѝ се ползва с одобрение от около 70%, но управляващият блок разполага с крехко мнозинство в долната камара, което затруднява реализирането на амбициозната му политическа програма.

Според „Никей“ предсрочните избори могат да увеличат броя на местата на ЛДП в парламента. Общественият телевизионен канал Ен Ейч Кей съобщи, че Такаичи организира среща с ключови представители на ЛДП и коалиционния ѝ партньор - Партията на японското възстановяване (ПЯВ), която ще се състои довечера, според телевизионния канал „Асахи“.

Лидерът на ПЯВ, Хирофуми Йошимура, заяви пред медиите, че премиерът ще обяви официално плана за изборите в понеделник.

Японският парламент едва ли ще успее да приеме навреме проектобюджета за финансовата 2026 г., ако изборите се проведат предсрочно. В този контекст Такаичи обмисля приемането на така наречения удължителен бюджет, за да може да предприеме своевременно мерки за борба с инфлацията, съобщава японският вестник „Йомиури“.