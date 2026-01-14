Новини
Свят »
Япония »
Японският премиер Такаичи планира предсрочни избори на 8 февруари

Японският премиер Такаичи планира предсрочни избори на 8 февруари

14 Януари, 2026 13:59 588 6

  • япония-
  • предсрочни избори

Причината е крехкото мнозинство на управляващата партия и нуждата от нов мандат

Японският премиер Такаичи планира предсрочни избори на 8 февруари - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японският премиер Санае Такаичи възнамерява да разпусне долната камара на парламента и да свика предсрочни избори на 8 февруари, съобщи генералният секретар на партията ѝ, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Трябва ни нов мандат“, заяви Шуничи Судзуки, генералният секретар на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП).

Такаичи стана първата жена премиер на Япония през октомври миналата година. Правителството ѝ се ползва с одобрение от около 70%, но управляващият блок разполага с крехко мнозинство в долната камара, което затруднява реализирането на амбициозната му политическа програма.

Според „Никей“ предсрочните избори могат да увеличат броя на местата на ЛДП в парламента. Общественият телевизионен канал Ен Ейч Кей съобщи, че Такаичи организира среща с ключови представители на ЛДП и коалиционния ѝ партньор - Партията на японското възстановяване (ПЯВ), която ще се състои довечера, според телевизионния канал „Асахи“.

Лидерът на ПЯВ, Хирофуми Йошимура, заяви пред медиите, че премиерът ще обяви официално плана за изборите в понеделник.

Японският парламент едва ли ще успее да приеме навреме проектобюджета за финансовата 2026 г., ако изборите се проведат предсрочно. В този контекст Такаичи обмисля приемането на така наречения удължителен бюджет, за да може да предприеме своевременно мерки за борба с инфлацията, съобщава японският вестник „Йомиури“.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГИЛФ Ловър

    3 1 Отговор
    Ох, тази така щеяеба, че после ще лъже японците как е яздила гюле за да оцелее в 9-та степен земетресение.

    14:14 14.01.2026

  • 2 Тома

    5 3 Отговор
    Тази е голям майтап защото не знае кой им хвърли атома в Хирошима и Нагасаки когато Тръмп и беше на гости

    Коментиран от #5

    14:19 14.01.2026

  • 3 Япония ке потъне

    0 1 Отговор
    И те така до 2035
    Заради промените.

    14:30 14.01.2026

  • 4 Аябаши

    0 0 Отговор
    Да бяха изчакали до края на март, като нашите.

    14:33 14.01.2026

  • 5 (こんにちは

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Японците са достатъчно интелигентни за да простят за атомните бомби, това не значи, че ще забравят. Все пак са били на страната на германия, а и така подпукват американския флот с камизадзета, че янките са се уплашили, че нищо няма да остане от него. Не случайно са най-дълголетната и най-интелигентната нация в света. Аз имам специално отношение към тях, живял съм една година в Япония, най-хубавата ми и спокойна година в живота. Не обичам шумните им градове, но провинцията е нещо друго, несравнимо е спокойствието и чистотата там с никъде другаде. Ние българите спрямо тях сме пълни боклучари, обичаме си боклуците навсякъде и това е.

    14:36 14.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания