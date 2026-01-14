Японският премиер Такаичи планира предсрочни избори на 8 февруари

Японският премиер Санае Такаичи възнамерява да разпусне долната камара на парламента и да свика предсрочни избори на 8 февруари, съобщи генералният секретар на партията ѝ, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
„Трябва ни нов мандат“, заяви Шуничи Судзуки, генералният секретар на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП).
Такаичи стана първата жена премиер на Япония през октомври миналата година. Правителството ѝ се ползва с одобрение от около 70%, но управляващият блок разполага с крехко мнозинство в долната камара, което затруднява реализирането на амбициозната му политическа програма.
Според „Никей“ предсрочните избори могат да увеличат броя на местата на ЛДП в парламента. Общественият телевизионен канал Ен Ейч Кей съобщи, че Такаичи организира среща с ключови представители на ЛДП и коалиционния ѝ партньор - Партията на японското възстановяване (ПЯВ), която ще се състои довечера, според телевизионния канал „Асахи“.
Лидерът на ПЯВ, Хирофуми Йошимура, заяви пред медиите, че премиерът ще обяви официално плана за изборите в понеделник.
Японският парламент едва ли ще успее да приеме навреме проектобюджета за финансовата 2026 г., ако изборите се проведат предсрочно. В този контекст Такаичи обмисля приемането на така наречения удължителен бюджет, за да може да предприеме своевременно мерки за борба с инфлацията, съобщава японският вестник „Йомиури“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГИЛФ Ловър
14:14 14.01.2026
2 Тома
Коментиран от #5
14:19 14.01.2026
3 Япония ке потъне
Заради промените.
14:30 14.01.2026
4 Аябаши
14:33 14.01.2026
5 (こんにちは
До коментар #2 от "Тома":Японците са достатъчно интелигентни за да простят за атомните бомби, това не значи, че ще забравят. Все пак са били на страната на германия, а и така подпукват американския флот с камизадзета, че янките са се уплашили, че нищо няма да остане от него. Не случайно са най-дълголетната и най-интелигентната нация в света. Аз имам специално отношение към тях, живял съм една година в Япония, най-хубавата ми и спокойна година в живота. Не обичам шумните им градове, но провинцията е нещо друго, несравнимо е спокойствието и чистотата там с никъде другаде. Ние българите спрямо тях сме пълни боклучари, обичаме си боклуците навсякъде и това е.
14:36 14.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.