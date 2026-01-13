Новини
ПП-ДБ организира протест утре в София под надслов "Няма да освините и тези избори!"

ПП-ДБ организира протест утре в София под надслов "Няма да освините и тези избори!"

13 Януари, 2026 17:10

  • божидар божанов-
  • протест-
  • избори

От доклада става ясно, че управляващите тихомълком са взели решение бързо да прокарат оптичните скенери”, пише съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов

ПП-ДБ организира протест утре в София под надслов "Няма да освините и тези избори!" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Продължаваме Промяната - Демократична България” организира нов протест в София под надслов “Няма да освините и тези избори!”. Протестът ще се проведе на площад “Независимост” от 18,00 часа в сряда, когато в правна комисия ще се разглеждат и гласуват два законопроекта за промяна на Изборния кодекс.

“Нашият законопроект предлага 100% машинно гласуване, а този на подалите оставка управляващи включва тюрлюгювеч от предложения, направени преди една година. От доклада става ясно, че управляващите тихомълком са взели решение бързо да прокарат оптичните скенери”, пише съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в своя фейсбук профил.

Политическият лидер добавя, че с този тактически ход Пеевски и Борисов целят да кажат: “Ще има машини, но не тези!”. Според Божанов по този начин опонентите му целят да си гарантират купуването и контролирането на гласове.

“Затова - утре вечер, сряда от 18:00 часа - протест за честни избори, за машинно гласуване и против всякакви опити за димни завеси и запазване на изборните измами”, заключи Божанов.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 38 гласа.
  • 1 Българин

    31 20 Отговор
    двете прасета в затвора

    Коментиран от #4, #61

    17:11 13.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 непротестиращ

    35 17 Отговор
    На Божо ли да вярваме или на Илън Мъск, за компрометираните мадуровки?!

    Коментиран от #36

    17:13 13.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Време е

    8 14 Отговор
    за Алтернатива за България !

    17:15 13.01.2026

  • 7 оня с питон.я

    23 7 Отговор
    Кой ви финансира бе фашисти? Нагли теляци на Бойко и Шиши.

    17:15 13.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Промяна

    21 8 Отговор
    АЛАБАЛАНИЦАТА ВИ СВЪРШИ МАРШ КЪМ АМЕРИКАНСКИЯТ ЗАТВОР ЧЕ СЕ МИСРЯТ И ЗА ГОСПОДАРИ ТУК В ТАЗИ ДЪРЖАВА ШЕПА САБОТАЖНИЦИ

    17:15 13.01.2026

  • 10 Капитан Крийч

    21 6 Отговор
    Марш фашаго, София не е Киев!

    17:16 13.01.2026

  • 11 Ицо Хазарта

    12 5 Отговор
    Шепа фашисти.

    17:16 13.01.2026

  • 12 Тодор

    25 9 Отговор
    Божанката, който е следствен за натиск над министър Йоловски да отклонява пари към фирми на ППДБ се изказа за корупцията и контролирането.
    Хайде сега тези които ще протестират в 18 часа да скандират освен "Долу Бойко и Пеевски" също и "долу и да ви няма от ППДБ" - ако са толкова принципни относно корупцията и контролирането от политици на държавните институции

    17:16 13.01.2026

  • 13 Истина

    14 5 Отговор
    Мадуровките са само в главите на Мадуровците !

    17:16 13.01.2026

  • 14 Адолф

    10 3 Отговор
    Тея са мои момчета.

    Коментиран от #17

    17:17 13.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пеев сфиневски

    5 12 Отговор
    българите мразят мен и моите ора щото са бедни и расисти

    17:17 13.01.2026

  • 17 Шиши

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Адолф":

    И мои. Още ми е топъл скута.

    17:17 13.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гробар

    4 3 Отговор
    Фърляй топа, червеите те чакат.

    17:19 13.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мунчо

    22 5 Отговор
    Най-бездарната партия в световната история. Прости Пейраси и Дай България.

    17:19 13.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Майора

    19 5 Отговор
    Ало Божанов , “едно си баба знае , едно си баба бае” , ако ср сравнявате с бабите това е друго нещо! Самите вие признахте че ала бала с машините и с помощта на резидента спечелихте предните избори и доведохте страната до това положение , още повече че гласувахте с машините на Мадуро собственост на ваш симпатизант , доказано че с тях се извършват фалшификации на изборите! Спрете да търсите “под вола теле”! Няма дастане вашата отново да направите това шарлатани и мошеници и да сте първа сила шарлатани и мошеници!

    17:20 13.01.2026

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 12 Отговор
    Протести до дупка, фалшиви избори - не!

    Коментиран от #42

    17:20 13.01.2026

  • 27 Дедо Джо

    16 3 Отговор
    Плешо докара тази пепедебейска напаст сега се прави на народен спасител.

    17:21 13.01.2026

  • 28 Хаха

    18 2 Отговор
    А за това, че София е зарината с боклук ще правят ли протест?

    17:21 13.01.2026

  • 29 И срещу кого

    18 2 Отговор
    Правителството е в оставка.Мантрата,че вие сте много хубави,а другите са маскари,вече ни омръзна

    17:21 13.01.2026

  • 30 Дъмбел

    17 2 Отговор
    Червената Василка вкара София в Бангладеш. Пак гласувайте за комунетата от ппдб.

    17:21 13.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Удри

    22 3 Отговор
    Колкото и протести да организират пуделите са пътници.

    Коментиран от #41

    17:22 13.01.2026

  • 33 Жълтопаветен нежен епилиран, от село

    16 2 Отговор
    Ние софтуерните ендженери сме плътно зад Киро и Васко.

    17:23 13.01.2026

  • 34 ППДБ

    17 2 Отговор
    СА ОТЧАЯНИ, ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМ НАМАЛЯВАТ.
    За това са се вкопчили в машинките на Мадуро, да ги манипулират пак, инак няма да спечелят нищо.

    17:25 13.01.2026

  • 35 Газ

    17 2 Отговор
    Искат си машините да броят и само ППДБда имат кодовете и това е. Ако фирмата с машините не беше тяхна шаха да пеят друга песен.

    17:25 13.01.2026

  • 36 10%

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "непротестиращ":

    Абе ти и на жена си вярваш ама ......

    17:25 13.01.2026

  • 37 Пепедебе

    0 4 Отговор
    Трябва да се гласува от 12 години !

    17:26 13.01.2026

  • 38 Кви са тия

    5 3 Отговор
    оптични скенери бе, някой знае ли?

    17:26 13.01.2026

  • 39 Чечо 4ти ,,а"

    3 8 Отговор
    Всички на протеста !

    17:26 13.01.2026

  • 40 Сандо

    12 2 Отговор
    На тия не им ли свършиха парите?

    17:27 13.01.2026

  • 41 Ами

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Удри":

    Нямат структури по места,пък трябва да си направят агитация.Само че,повечето софиянци са им много ядосани,та ще видим.Пак сигурно ще докарат джензита,които лесно се манипулират

    17:27 13.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хехе

    9 2 Отговор
    Нещастници! Пак ще сте същите епитети,както ви нарече Радев! Има да сънувате ,не дай Боже и 50 депутата..

    17:29 13.01.2026

  • 44 демократясал европейски балканец

    6 3 Отговор
    Единственото нещо досега, което Продължаваме Подмяната и проДай България свършиха както трябва, беше да върнат мутрите от ГЕРБ+ДПС на власт!
    Щеше да е беше по-добре, ако никога да не се бяхте появявали...

    17:30 13.01.2026

  • 45 Григор

    6 3 Отговор
    За Борисов и Пеевски могат да ме накарат да гласувам само с пистолет. Трябва обаче да съм пил лимонтузу за да гласувам за "Продължаваме промяната" и особено за "Демократична България". В тия формации няма нищо българско. Хората на чичко Сорос не са българчета!

    17:30 13.01.2026

  • 46 Осмокласник

    0 3 Отговор
    Госпожата е от ГЕРБ и не извинява отсъствията!

    17:31 13.01.2026

  • 47 Тоя некупания комунистически внук

    11 2 Отговор
    да обясни защо не позволяват одит на мадуровските компютри?!

    17:32 13.01.2026

  • 48 бат тикван: кат ми пееш пенке ле кой та

    2 3 Отговор
    Няма да освините и тези избори
    ако не ни осиновите и дарите чекмеджета

    17:36 13.01.2026

  • 49 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    ндааааа преброяване на дивите зайци хахахахахахаха стягане на рехавите редици паднал е и некой и друг долар

    17:39 13.01.2026

  • 50 ЧИЧО

    2 2 Отговор
    Загубихме си човечноста,само за да спечелим някой друг глас повече, не трябва да обиждаме по тоя начин опонента си . Господ не нее създал всичките красиви като тоя идиот и кокорчо. Не, че съм превърженик на Пеевски , но тия обиди не са в човещината и нарочно ще гласувам за него.

    17:41 13.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Глупав надслов

    4 1 Отговор
    В стила на пчеличката мая чието движение се казваше мутри вън , но не получи кой знае каква популярност въпреки нейните усилия.

    17:44 13.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Не липсва не липсва

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Прасетата и Желязков имат Опит да":

    Неговите хора се вихрят в Търново вече десет години. Напълно безрезултатно даже имат резултати под нулата.

    17:48 13.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Даниел

    3 2 Отговор
    Звучи логично статуквото да си купят някакви машинки с нашите пари и да си гарантират изборни гласове,при това на тъмно без да ни съобщят даже??!!

    17:50 13.01.2026

  • 61 Тези се оляха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ще побъркат народа с глупости и протести
    Но, народа си го заслужава!

    17:50 13.01.2026

  • 62 Божо

    4 0 Отговор
    Къпани не допускаме !

    17:51 13.01.2026

  • 63 Дедо

    2 3 Отговор
    Двете прасета отчаяно се нуждаят от купен вот от махалите.

    17:51 13.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Да изчистим София

    3 0 Отговор
    След протеста ще изнесем по две торби смет !

    17:53 13.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Колегата който е изтрит

    3 0 Отговор
    Беше направил правилна забележка за неграмотност и невежество , с които трябва да се борим защото и те се вихрят по форумите.

    17:55 13.01.2026

  • 68 кой спонсорира протестите

    2 1 Отговор
    на ППДБ? Кой губи пари ако "пенсионират" мадуровките?

    Според Уикипедия:
    "26.05.2019 - машинно гласуване за първи път в страната".
    Избори от 26.05.2019 до 27.10.2024 - 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ пъти

    Последна одобрена цена САМО за инсталирането и поддържането на машините дължима на ЧАСТНА ФИРМА за последните избори: 9+1 милиона лева, плюс незнайно колко за наем към склада.
    И то след като държавата им взе сладката далавера за печалба и манипулации с незащитена хартия за изборите.
    После изборите били скъпи?
    Колко маймуни се закачиха на регулярна хранилка от държавата покарй мадуровките?

    17:55 13.01.2026

  • 69 ПЪРВО БРАВО НА

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    ТУК ПИШИЩЕТИ НЕ ГО ОТРАЗЯВАТ МЕНТАТА ПРЕМЕНЕНА. И СТРАХ ВЕЧЕ ЯКО СТЕ СТРЕСИРАНИ УПЛАШЕНИ ШИШКО-ОФЦИТЕ.

    17:56 13.01.2026

  • 70 ...

    0 0 Отговор
    Да изметем мафията с пачките и кюлчетата!

    17:58 13.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тервел

    0 0 Отговор
    Е с машини как оня мафиот в Поморие ще купува гласове за дпс

    17:59 13.01.2026

  • 73 Време е за

    1 0 Отговор
    Без Партии !

    Върнете парите на народа.
    Искаме си Лева. Референдум !!!

    18:00 13.01.2026

