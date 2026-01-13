ПП-ДБ организира протест утре в София под надслов "Няма да освините и тези избори!"

“Продължаваме Промяната - Демократична България” организира нов протест в София под надслов “Няма да освините и тези избори!”. Протестът ще се проведе на площад “Независимост” от 18,00 часа в сряда, когато в правна комисия ще се разглеждат и гласуват два законопроекта за промяна на Изборния кодекс.
“Нашият законопроект предлага 100% машинно гласуване, а този на подалите оставка управляващи включва тюрлюгювеч от предложения, направени преди една година. От доклада става ясно, че управляващите тихомълком са взели решение бързо да прокарат оптичните скенери”, пише съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в своя фейсбук профил.
Политическият лидер добавя, че с този тактически ход Пеевски и Борисов целят да кажат: “Ще има машини, но не тези!”. Според Божанов по този начин опонентите му целят да си гарантират купуването и контролирането на гласове.
“Затова - утре вечер, сряда от 18:00 часа - протест за честни избори, за машинно гласуване и против всякакви опити за димни завеси и запазване на изборните измами”, заключи Божанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4, #61
17:11 13.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 непротестиращ
Коментиран от #36
17:13 13.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Време е
17:15 13.01.2026
7 оня с питон.я
17:15 13.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Промяна
17:15 13.01.2026
10 Капитан Крийч
17:16 13.01.2026
11 Ицо Хазарта
17:16 13.01.2026
12 Тодор
Хайде сега тези които ще протестират в 18 часа да скандират освен "Долу Бойко и Пеевски" също и "долу и да ви няма от ППДБ" - ако са толкова принципни относно корупцията и контролирането от политици на държавните институции
17:16 13.01.2026
13 Истина
17:16 13.01.2026
14 Адолф
Коментиран от #17
17:17 13.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 пеев сфиневски
17:17 13.01.2026
17 Шиши
До коментар #14 от "Адолф":И мои. Още ми е топъл скута.
17:17 13.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гробар
17:19 13.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мунчо
17:19 13.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Майора
17:20 13.01.2026
26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #42
17:20 13.01.2026
27 Дедо Джо
17:21 13.01.2026
28 Хаха
17:21 13.01.2026
29 И срещу кого
17:21 13.01.2026
30 Дъмбел
17:21 13.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Удри
Коментиран от #41
17:22 13.01.2026
33 Жълтопаветен нежен епилиран, от село
17:23 13.01.2026
34 ППДБ
За това са се вкопчили в машинките на Мадуро, да ги манипулират пак, инак няма да спечелят нищо.
17:25 13.01.2026
35 Газ
17:25 13.01.2026
36 10%
До коментар #3 от "непротестиращ":Абе ти и на жена си вярваш ама ......
17:25 13.01.2026
37 Пепедебе
17:26 13.01.2026
38 Кви са тия
17:26 13.01.2026
39 Чечо 4ти ,,а"
17:26 13.01.2026
40 Сандо
17:27 13.01.2026
41 Ами
До коментар #32 от "Удри":Нямат структури по места,пък трябва да си направят агитация.Само че,повечето софиянци са им много ядосани,та ще видим.Пак сигурно ще докарат джензита,които лесно се манипулират
17:27 13.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хехе
17:29 13.01.2026
44 демократясал европейски балканец
Щеше да е беше по-добре, ако никога да не се бяхте появявали...
17:30 13.01.2026
45 Григор
17:30 13.01.2026
46 Осмокласник
17:31 13.01.2026
47 Тоя некупания комунистически внук
17:32 13.01.2026
48 бат тикван: кат ми пееш пенке ле кой та
ако не ни осиновите и дарите чекмеджета
17:36 13.01.2026
49 Ний ша Ва упрайм
17:39 13.01.2026
50 ЧИЧО
17:41 13.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Глупав надслов
17:44 13.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Не липсва не липсва
До коментар #51 от "Прасетата и Желязков имат Опит да":Неговите хора се вихрят в Търново вече десет години. Напълно безрезултатно даже имат резултати под нулата.
17:48 13.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Даниел
17:50 13.01.2026
61 Тези се оляха
До коментар #1 от "Българин":Ще побъркат народа с глупости и протести
Но, народа си го заслужава!
17:50 13.01.2026
62 Божо
17:51 13.01.2026
63 Дедо
17:51 13.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Да изчистим София
17:53 13.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Колегата който е изтрит
17:55 13.01.2026
68 кой спонсорира протестите
Според Уикипедия:
"26.05.2019 - машинно гласуване за първи път в страната".
Избори от 26.05.2019 до 27.10.2024 - 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ пъти
Последна одобрена цена САМО за инсталирането и поддържането на машините дължима на ЧАСТНА ФИРМА за последните избори: 9+1 милиона лева, плюс незнайно колко за наем към склада.
И то след като държавата им взе сладката далавера за печалба и манипулации с незащитена хартия за изборите.
После изборите били скъпи?
Колко маймуни се закачиха на регулярна хранилка от държавата покарй мадуровките?
17:55 13.01.2026
69 ПЪРВО БРАВО НА
До коментар #57 от "Промяна":ТУК ПИШИЩЕТИ НЕ ГО ОТРАЗЯВАТ МЕНТАТА ПРЕМЕНЕНА. И СТРАХ ВЕЧЕ ЯКО СТЕ СТРЕСИРАНИ УПЛАШЕНИ ШИШКО-ОФЦИТЕ.
17:56 13.01.2026
70 ...
17:58 13.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Тервел
17:59 13.01.2026
73 Време е за
Върнете парите на народа.
Искаме си Лева. Референдум !!!
18:00 13.01.2026