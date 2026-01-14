Бившият футболист на Левски – Илиян Симеонов пред ФАКТИ: Мисля, че ще сме шампиони този сезон

Пред ФАКТИ говори бившият футболист на Левски – Илиян Симеонов. Нападателят има 105 мача и 34 гола за „сините”. Той е юноша на тима – с него е шампион през сезон 1994/95 и носител на Купата на България 1997/98. Впоследствие играе и за Литекс, Спартак Варна, германския Ватеншайд, Локомотив София, Септември Сф, Ботев Пловдив и други.
Отпразнува 52-ия си рожден ден. Как се чувстваш на тази възраст? С какво се занимаваш сега?
- Имам частен бизнес, с това се занимавам.
Имаш 105 мача за Левски - кой от тях ти остава в съзнанието ?
- Най-вече си спомням мача с ЦСКА на ст. "Българска Армия" през 1996-а година, който губехме с 0:2, но спечелихме с 4:2 - вторият мач за купата.
Предполагам следиш представянето на Левски ?
- Да, гледам всеки мач. Животът ми е минал с този отбор - от 5-годишен съм започнал да играя в него ! - Мисля, че тази година се представят отлично.
Какво ти прави най-голямо впечатление в играта през есенния дял ?
- Има изграден отбор, който поддържа едно ниво на представяне, което ги води до добрия резултат до момента.
Изпъква ли някой футболист над другите в състава?
- Марин Петков. Според мен с постоянството си и добрата игра изпъква пред другите.
Какво трябва да подобрят Хулио Веласкес и играчите през пролетта ?
- Не трябва да подценяват нито един отбор, защото това им изиграва лоша шега… Както на мача със Славия.
Има ли нужда тимът от нови футболисти и на какви постове ?
- Един отбор винаги има нужда от нови свежи футболисти, но това е преценка на треньорския щаб.
Как оценяваш шансовете на Левски да спечели шампионската титла този сезон?
- Имат големи шансове тази година. Аз мисля, че ще успеят да станат шампиони и силно се надявам това да се случи !
Ходиш ли на мачове на Левски ?
- Ходя, но не често. Не на всичките им мачове успявам да отида, но винаги ги гледам.
И един въпрос за националния отбор. Как виждаш бъдещето му - след 2 години и след 10 ?
- В националния отбор виждам: нещата не вървят както трябва, но съм оптимист, че след години ще се променят.
Вече покойният Георги Марков ти е кум. Често го почиташ в свои публикации в социалните мрежи. Какъв човек беше той в твоите очи?
- Беше много добър човек, помагаше на всеки! Беше ми много добър приятел и кум. Никога няма да го забравя, защото наистина беше Човек .. бяхме неразделни!
