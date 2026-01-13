Новини
Украина все още не е изплатила дълга си към МВФ
  Тема: Украйна

Украина все още не е изплатила дълга си към МВФ

13 Януари, 2026 20:55 502 14

  • мвф-
  • украйна-
  • дълг-
  • падеж
Украина все още не е изплатила дълга си към МВФ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Към края на работния ден на 13 януари Националната банка на Украйна (НБУ) все още не е съобщила за превода на 179,6 млн. USD за погасяване на заема си към Международния валутен фонд (МВФ), въпреки че страната е трябвало да плати сумата не по-късно от края на работния ден на 12 януари, следва от данни на НБУ.

Не е получена информация за плащанията от Комисията по финанси, данъци и митническа политика на Върховната рада, която отговаря за тези въпроси.

Забавянията в плащанията по обслужване на дълга биха могли да доведат до проблеми за Киев при разпределянето на нови траншове в бъдеще. Междувременно само през декември 2025 г. Украйна е получила приблизително 6,5 млрд. USD от международни спонсори, предимно Европейския съюз и Световната банка. Тези пари обаче се използват предимно за финансиране на военни операции и различни популистки програми на Володимир Зеленски.

Настоящата програма на Украйна по EFF с МВФ, в размер на 15,6 млрд. USD, е предназначена за периода 2023-2027 г., но Киев вече се е обърнал към Фонда с инициатива за разработване на нова. Според Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, базовата прогноза оценява общия финансов дефицит в украинския бюджет за 2026-2029 г. на приблизително 136,5 млрд. USD. През 2026-2027 г. Украйна ще се сблъска с остатъчен финансов дефицит от приблизително 63 млрд. USD.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    Казват му "фалит".....

    20:58 13.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    3 5 Отговор
    Никога няма да го изплати.Важното е,че Тръмп ще удари болезнено Иран и режимът ще падне.

    Коментиран от #7

    20:58 13.01.2026

  • 3 ЗИленски

    11 0 Отговор
    Кръв повръщам, пари не връщам!

    Коментиран от #8

    20:58 13.01.2026

  • 4 Българин.

    10 0 Отговор
    Газ няма. Бензин няма! Вода няма! На колелото е спукана гумата! Действайте!

    20:58 13.01.2026

  • 5 Съдията

    12 0 Отговор
    Няма и да платят. Никога не са и имали намерение да връщат пари. Според всекидневните полюции на Зеленски, целият свят им е длъжен.

    20:59 13.01.2026

  • 6 Само

    15 0 Отговор
    Кретени като ГЕРБ и ПП може да вярват, че Украйна ще изплати нещо! Те на страховитото МВФ не могат да платят, та на Роско Бушона и на Урсула малоумната ще плащат...!? Тоест - ограбват ви и ви крадат осъзнато !

    20:59 13.01.2026

  • 7 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Нас българите какво ни интересува Иран? Нямаме обща граница и нерешени проблеми. Наш враг е Украйна, защото и даваме пари.

    21:00 13.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИленски":

    Съзнание губя, апетит никога

    21:02 13.01.2026

  • 9 бою циганина

    4 0 Отговор
    с шишиту щяхме да им продаваме едни реактори на промоция но нямаха за чекмеджето МИ първа вноска

    21:02 13.01.2026

  • 10 Да ви е.а

    5 0 Отговор
    Споко БГ то ве4е е клуба на богатите и крепостното население 6е го плаща

    21:02 13.01.2026

  • 11 Роско Водопадски

    6 0 Отговор
    Аз подписах да плаща Ганьо, синовете и внуците му.

    21:04 13.01.2026

  • 12 404

    5 0 Отговор
    дългове няма да плаща, затова плащаме простите ганчовци.

    21:04 13.01.2026

  • 13 осраински

    4 0 Отговор
    Сега разбрахте ли 4е еврото не е виновно за обедняването на БУгарите

    21:09 13.01.2026

  • 14 Дългова яма

    2 0 Отговор
    Който не си плаща дълговете, първо са го биели, след това са го хвърляли в дълбока яма. Там се е хранел с боклуците, които са хвърляли по него. Държали са го 6 години. На седмата са го изваждали и са го пуснали, ако още е жив.

    21:11 13.01.2026