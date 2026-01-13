Към края на работния ден на 13 януари Националната банка на Украйна (НБУ) все още не е съобщила за превода на 179,6 млн. USD за погасяване на заема си към Международния валутен фонд (МВФ), въпреки че страната е трябвало да плати сумата не по-късно от края на работния ден на 12 януари, следва от данни на НБУ.

Не е получена информация за плащанията от Комисията по финанси, данъци и митническа политика на Върховната рада, която отговаря за тези въпроси.

Забавянията в плащанията по обслужване на дълга биха могли да доведат до проблеми за Киев при разпределянето на нови траншове в бъдеще. Междувременно само през декември 2025 г. Украйна е получила приблизително 6,5 млрд. USD от международни спонсори, предимно Европейския съюз и Световната банка. Тези пари обаче се използват предимно за финансиране на военни операции и различни популистки програми на Володимир Зеленски.

Настоящата програма на Украйна по EFF с МВФ, в размер на 15,6 млрд. USD, е предназначена за периода 2023-2027 г., но Киев вече се е обърнал към Фонда с инициатива за разработване на нова. Според Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, базовата прогноза оценява общия финансов дефицит в украинския бюджет за 2026-2029 г. на приблизително 136,5 млрд. USD. През 2026-2027 г. Украйна ще се сблъска с остатъчен финансов дефицит от приблизително 63 млрд. USD.