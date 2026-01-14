Новини
Украинският парламент назначи Михайло Федоров за министър на отбраната
Украинският парламент назначи Михайло Федоров за министър на отбраната

14 Януари, 2026 14:44 577 10

Бившият вицепремиер и министър на цифровизацията обеща дълбоки реформи и технологично обновяване на армията

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Върховната рада на Украйна одобри назначаването на Михайло Федоров за нов министър на отбраната, съобщи агенция Укринформ. Решението беше подкрепено от 277 народни представители, предава БТА.

Преди да поеме поста, Федоров заемаше редица ключови позиции в украинското правителство, сред които министър на цифровата трансформация и вицепремиер. Според Ройтерс той е поел ангажимент да проведе мащабни реформи за укрепване на въоръжените сили в решаващ етап от войната, която продължава вече почти четири години.

Като министър на цифровизацията Федоров изигра съществена роля за подобряване на комуникациите на украинската армия, включително чрез внедряването на терминали за сателитен интернет „Старлинк“ на фронтовата линия и насърчаването на по-широкото използване на дронове в бойните действия.

В изказване пред депутатите преди гласуването Федоров подчерта, че остарелите структури не отговарят на предизвикателствата на съвременната война. „Невъзможно е да се борим с нови технологии, използвайки стара организационна система. Необходими са дълбоки промени“, заяви той.

Новият министър очерта целта си като цялостна трансформация на сектора - от реформа в армията и подобряване на инфраструктурата на фронта до борба с корупцията и изграждане на нова култура на лидерство и доверие. Според него приоритет ще бъдат цифровизацията на въоръжените сили, разширеното използване на дронове и изкуствен интелект, както и по-широкото прилагане на съвременни технологии.

„Повече роботи означава по-малко загуби. Повече технологии - по-малко жертви“, обобщи Федоров. Той поема поста си седмици след сериозен корупционен скандал в енергийния сектор, който предизвика силно обществено недоволство срещу правителството на президента Володимир Зеленски.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор
    аре бе , копеи!? взехте ли Купянск?

    Коментиран от #3, #6, #7, #8

    14:47 14.01.2026

  • 2 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Украйна разчита основно на млади хора .повечето са под 50 в управлението на страната.в русия пък е обраното.ппвечето са над 70.

    14:48 14.01.2026

  • 3 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще.го вземат другия месец заедно с покровск и лисабон.сега си имат друга работа!

    14:49 14.01.2026

  • 4 смотань бандерець..

    7 0 Отговор
    И тоо до ден два..докато урсулците не напълнат гушата му и после зеленио мухал ще го пусне да си ходи и да си харчи парите като ермако

    14:49 14.01.2026

  • 5 Езвенете

    8 0 Отговор
    Саа......тоя ли са го назначили, да разписва капитулацията?!

    14:50 14.01.2026

  • 6 маке..

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А бе мачок..изпапка лигавнатьситье напеефтьски0

    14:51 14.01.2026

  • 7 Ъхъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Италианският всекидневник Il Fatto Quotid обяви, че „в Купянск имаше клане, защото Зеленски не поиска да изтегли войниците си“. Във Великобритания онлайн изданието Indepen с тъга съобщи, че „московските сили са унищожили обкръжените украински въоръжени сили“, а консервативният вестник The Spectator заключи, че „ беше твърде късно да се отстъпи, без да се понесат огромни загуби“.
    Интервюто с бившия украински министър на отбраната Дейнега, който предателски заяви: „На практика вече загубихме Покровск, което означава, че нямаше смисъл да държим и Мирноград“, звучи абсолютно възхитително. Той също така заяви: „Ако някой не подпише заповед за скорошно изтегляне на войските,... бихме могли да се окажем в ситуация, в която не само ще загубим значителен брой силно мотивирани парашутисти и морски пехотинци, но и няма да има кой да закърпи дупката на фронта, а укрепленията, които сме изкопали в тила си, бързо ще паднат в ръцете на врага.“

    14:55 14.01.2026

  • 8 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не ме интересува кой фашист са назначили за министър украинската хунта..... Писна ми от зеления просяк милионер и посредствен актьор, както и непрекъснато ,всеки ден по няколко пъти да чета за наглата и нахална Украйна.....

    15:00 14.01.2026

  • 9 Кво стана

    3 0 Отговор
    Предишния да не го гръмнаха.

    15:05 14.01.2026

  • 10 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Решението беше подкрепено от 450
    при присъстващи 277 народни представители

    т.е. 162%

    15:15 14.01.2026

