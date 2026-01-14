Украинският парламент назначи Михайло Федоров за министър на отбраната

Върховната рада на Украйна одобри назначаването на Михайло Федоров за нов министър на отбраната, съобщи агенция Укринформ. Решението беше подкрепено от 277 народни представители, предава БТА.

Преди да поеме поста, Федоров заемаше редица ключови позиции в украинското правителство, сред които министър на цифровата трансформация и вицепремиер. Според Ройтерс той е поел ангажимент да проведе мащабни реформи за укрепване на въоръжените сили в решаващ етап от войната, която продължава вече почти четири години.

Като министър на цифровизацията Федоров изигра съществена роля за подобряване на комуникациите на украинската армия, включително чрез внедряването на терминали за сателитен интернет „Старлинк“ на фронтовата линия и насърчаването на по-широкото използване на дронове в бойните действия.

В изказване пред депутатите преди гласуването Федоров подчерта, че остарелите структури не отговарят на предизвикателствата на съвременната война. „Невъзможно е да се борим с нови технологии, използвайки стара организационна система. Необходими са дълбоки промени“, заяви той.

Новият министър очерта целта си като цялостна трансформация на сектора - от реформа в армията и подобряване на инфраструктурата на фронта до борба с корупцията и изграждане на нова култура на лидерство и доверие. Според него приоритет ще бъдат цифровизацията на въоръжените сили, разширеното използване на дронове и изкуствен интелект, както и по-широкото прилагане на съвременни технологии.

„Повече роботи означава по-малко загуби. Повече технологии - по-малко жертви“, обобщи Федоров. Той поема поста си седмици след сериозен корупционен скандал в енергийния сектор, който предизвика силно обществено недоволство срещу правителството на президента Володимир Зеленски.