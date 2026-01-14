ПП-ДБ: Пеевски и Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани

Делян Пеевски и Бойко Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани, след като “Има такъв народ” обърна вота си при прегласуването за свалянето на охраната на народни представители. Това заявиха в кулоарите на Народното събрание лидерите на “Продължаваме Промяната - Демократична България” и призоваха гражданите да се включат в протеста за честни избори тази вечер от 18,00 часа на площад “Независимост” в София”.

“Днес видяхме обръщане на вота от ИТН, за да запазят охраната на Делян Пеевски. Имаме информация и за притискани депутати - попитайте народния представител на БСП Красимир Йорданов дали е оказван натиск върху него. ГЕРБ и ДПС - Ново начало се готвят да направят същото по отношение на Изборния кодекс. Затова призоваваме всички днес в 18,00 часа да дойдат на протеста на площад “Независимост” в София”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Партийният лидер предупреди, че опонентите му се готвят да компрометират Изборния кодекс, премахвайки машинното гласуване, за да си купят изборите и да си осигурят мнозинство в следващия парламент.

“Искаме 100% машинно гласуване на всяка цена. Става дума за битката за България”, категоричен бе Мирчев.

„За 58 минути ИТН промениха корено вота си. Още по-скандалното е, че Българската уж социалистическа партия предпочита да дава по 2 млн. лв. на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тях да се построят две нови детски градини. Това доказва, че това правителство е вредно и защо този парламент трябва да си ходи максимално бързо и защо хората трябва да излязат на площада тази вечер“, заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев. Той напомни, че всички депутати, включително от ИТН и БСП, са дали клетва, че се ръководят от интересите на българския народ и ги призова да излязат и да обяснят от чии интереси се ръководят, за да блокират премахването на охраната на Борисов и Пеевски.