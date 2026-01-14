Новини
България »
ПП-ДБ: Пеевски и Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани

ПП-ДБ: Пеевски и Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани

14 Януари, 2026 15:08 831 32

  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • пп-дб

За 58 минути ИТН промениха корено вота си, каза Асен Василев

ПП-ДБ: Пеевски и Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Делян Пеевски и Бойко Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани, след като “Има такъв народ” обърна вота си при прегласуването за свалянето на охраната на народни представители. Това заявиха в кулоарите на Народното събрание лидерите на “Продължаваме Промяната - Демократична България” и призоваха гражданите да се включат в протеста за честни избори тази вечер от 18,00 часа на площад “Независимост” в София”.

“Днес видяхме обръщане на вота от ИТН, за да запазят охраната на Делян Пеевски. Имаме информация и за притискани депутати - попитайте народния представител на БСП Красимир Йорданов дали е оказван натиск върху него. ГЕРБ и ДПС - Ново начало се готвят да направят същото по отношение на Изборния кодекс. Затова призоваваме всички днес в 18,00 часа да дойдат на протеста на площад “Независимост” в София”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Партийният лидер предупреди, че опонентите му се готвят да компрометират Изборния кодекс, премахвайки машинното гласуване, за да си купят изборите и да си осигурят мнозинство в следващия парламент.

“Искаме 100% машинно гласуване на всяка цена. Става дума за битката за България”, категоричен бе Мирчев.

„За 58 минути ИТН промениха корено вота си. Още по-скандалното е, че Българската уж социалистическа партия предпочита да дава по 2 млн. лв. на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тях да се построят две нови детски градини. Това доказва, че това правителство е вредно и защо този парламент трябва да си ходи максимално бързо и защо хората трябва да излязат на площада тази вечер“, заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев. Той напомни, че всички депутати, включително от ИТН и БСП, са дали клетва, че се ръководят от интересите на българския народ и ги призова да излязат и да обяснят от чии интереси се ръководят, за да блокират премахването на охраната на Борисов и Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    19 2 Отговор
    Гну сни де били !!!

    15:10 14.01.2026

  • 2 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Докато няма кръв по жълтите павета Тръмп няма да изпрати войски в София ако на това се надяват Палавите Пдрасти

    15:12 14.01.2026

  • 3 в последния момент

    12 7 Отговор
    Купиха ни ретро кораби бракми за милиарди разходи.

    15:13 14.01.2026

  • 4 Реалност

    11 15 Отговор
    “Искаме 100% машинно гласуване на всяка цена за да можем с ала бала от 5% да станем 30%”, категоричен бе Мирчев.

    Коментиран от #19

    15:13 14.01.2026

  • 5 хехе

    15 2 Отговор
    пак ще го напиша зулусите окончателно се изчегъртаха, а фритюрниците погребаха столетницата.

    15:14 14.01.2026

  • 6 Ура,,Ура

    13 6 Отговор
    Където при гласуване има "тъмна стаичка" и играе химикалката изобщо няма нищо честно. Затова купувачите не искат машините.

    Коментиран от #13

    15:14 14.01.2026

  • 7 Истината

    12 4 Отговор
    Мафията си е мафия. Нищо не я интересува, освен да пълни чехмеджетата. С мафия не се преговаря, действа се по друг начин.

    15:14 14.01.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    4 10 Отговор
    Бойкотирам изборите !
    Няма да гласувам !
    Семейството ми - СЪЩО !!!

    Коментиран от #11

    15:14 14.01.2026

  • 9 Народа

    11 5 Отговор
    Народа е стралив и управляващите го знаят, смелостта им стига до това да се съберат на площада и толкова. Наивно си мислят си, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    Коментиран от #25

    15:15 14.01.2026

  • 10 ГЕРБ

    8 11 Отговор
    Шарлатани 100%мандуровки никога

    Коментиран от #26

    15:15 14.01.2026

  • 11 ГЕРБ

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    Дреме ми на шмайзера

    Коментиран от #20, #22

    15:16 14.01.2026

  • 12 Майора

    9 6 Отговор
    Партията на кеша и пудела с пачките не си се урок и пак натиска за гласуване с машините на Мадуро, с които чрез ала бала и с помощта на резидента , спечели предните избори! И сега да ми говори за практическото им компроментирани при гласуване с тях е цинизъм!Срам и позор крадеца да вика дръжте крадеца!

    15:16 14.01.2026

  • 13 ГЕРБ

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Друго си е с мандуровки

    Коментиран от #29

    15:17 14.01.2026

  • 14 И Т Негодници

    5 2 Отговор
    Аргатите на славчу Учиндолски пак се изявиха като мизерници!

    Коментиран от #18

    15:17 14.01.2026

  • 15 Добър

    3 5 Отговор
    Довечера всички на протеста! Не е студено. Не се плашете! Прасетата се организират да продължават с наглостите си.

    15:18 14.01.2026

  • 16 Вуте

    1 1 Отговор
    В романа Винету не пише как се купуват хора в България. Борисов, къде е учил това? та толкова години има верни платени поддръжници.

    15:18 14.01.2026

  • 17 Хаха

    2 3 Отговор
    Двете 🐷-расета най-нагло демонстрират, че "могат" и си угаждат, напук на общественото мнение! Явно държат с нещо кастенетките на депутати от БСП и ИТН, за да има такъв "изненадващ" обрат! БСП и ИТН с това гласуване окончателно се зачеркнаха от следващия парламент!

    15:18 14.01.2026

  • 18 Ура,,Ура

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "И Т Негодници":

    Змия, която умира най много хапе.

    15:19 14.01.2026

  • 19 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Реалност":

    Ама Мирчев забравя, че алабалата я прави мишо от ИО, а дедото яко служи на двете 🐷-расета! Криви са им сметките на ПП-лгДБ, въпреки че и те го искат!
    Истината е машинно гласуване, без номера на бюлетини, за да се елиминират по този начин неграмотните и накрая задължително съпоставяне с разписките в урните, а не сляпо подписване на изплютия от принтера протокол!

    15:22 14.01.2026

  • 20 симптоматично

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ":

    Ти нямаш шмайзер, а имобилайзер. Няма по-спънати от вас в политиката!

    15:22 14.01.2026

  • 21 Що така

    1 1 Отговор
    Това са популистки глупости. Детски градини има но там където е свръхнаселено няма. Така двете национални богатства ще са под контрол къде ходят и ква я вършат. А стана ясно че ПП са пълни дупки. Те пак се занимават с глупости вместо да се мисли как да се спечели повече

    15:23 14.01.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ":

    "Дреме" ти, защото вместо с ню-ню Господ те е дарил с 2 отвер стия !

    15:23 14.01.2026

  • 23 Медиите също се подиграват

    0 0 Отговор
    Те имат ехидно държание с лица от опозицията и с представители на народа. На някои журналя все им смешно. Ехидни са.

    15:24 14.01.2026

  • 24 пеев

    3 4 Отговор
    ПП-ДБ да не си мислят че е още комунизъм и могат да си правят каквото си искат.ами ако скочат всички привърженици на ГЕРБ,ще им се види тясна българия.

    Коментиран от #28

    15:24 14.01.2026

  • 25 тц тц

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Народа":

    И какво, ще дойде Асенчо и пак ще изтегли един заем от 10 милиарда и за три дни ще го "похарчи". Кирчо пък откакто е стъпил на българска земя само лъжи ръси, да не говорим, че уби човек докато бързаше за пицата с кристали.

    15:24 14.01.2026

  • 26 ХА ХА ХА!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ":

    ЩЕ ВИДИМ, ЩЕ ВИДИМ....

    15:24 14.01.2026

  • 27 Анонимен

    3 0 Отговор
    Народът иска 100% преброяване на бюлетините, а не просто копиране на сляпо каквото сте програмирали в машините!

    15:24 14.01.2026

  • 28 ФАНТАЗЬОРИ,

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "пеев":

    ВАШИТЕ "ПРИВЪРЖЕНИЦИ" СА ВИРТУАЛНИ!

    15:25 14.01.2026

  • 29 Ура,,Ура

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГЕРБ":

    Абе умнико, ти не осъзнаваш ли, че мутрата вече никога няма да е на власт. Трябват му патерици. Но никой не иска да бъде комбина с него. Приключил е тулупа. Пък е вече дъртак.

    15:26 14.01.2026

  • 30 Гост

    2 0 Отговор
    бойко пеефски уж слушал хората от протеста. Нищо не слуша тоя мазен червей

    15:26 14.01.2026

  • 31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 32 гост

    1 0 Отговор
    Унищожената вече клика от ИТН (Имаше Такива Нещастници) е тест за интелигентноста на Българския народ който в началото видя в един полу-грамотен и несъстоятелен чалгар своя спасител. Още февруари месец 2021г.по време на 3-тото правителство на Борисов,Васил Божков който тогава беше в Дубай се обърна към "чалга-месията " славуца - "слави нали си спомняш какво говорихме в моя офис малко преди да замина? Че аз знам за твоите тежки зависимости и че тази "партия" не е твоя". След него бившия зам.председател на ИТН и бивш министър на спорта Радостин Василев заяви " Преди казах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. ИТН е проект на самата мафия". След него бившия председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов заяви " ИТН е наш проект и на ДПС. Лично аз съм водил трифонов на събиранията на Мултигруп". Бившия главен прокурор Иван Гешев в студиото на Ивелин Николов заяви " ИТН е проект на ГЕРБ и ДПС". Водещия Николов го попита "Имате ли доказателства", Гешев "Имам разбира се. Един бизнесмен (Орлин Алексиев) финансира създаването на ИТН (бивш ковчежник на ГЕРБ в СОС) и после взе на концесия столична община" , водещия го попита " за тези факти кой ви е информирал" и Гешев " да кажем че е документирано" ,вече привършват символите да изброя всички. Да информират народа председател на НС, бивш гл.прокурор,заместник предс.на мафията ИТН и въпреки всичко в тази гнycнa oтпадъчна клика да видите спасител е трагично. За радост са убити и скоро ще връщат в

    15:28 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове