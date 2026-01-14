ПП-ДБ: Пеевски и Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани

Делян Пеевски и Бойко Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани, след като “Има такъв народ” обърна вота си при прегласуването за свалянето на охраната на народни представители. Това заявиха в кулоарите на Народното събрание лидерите на “Продължаваме Промяната - Демократична България” и призоваха гражданите да се включат в протеста за честни избори тази вечер от 18,00 часа на площад “Независимост” в София”.
“Днес видяхме обръщане на вота от ИТН, за да запазят охраната на Делян Пеевски. Имаме информация и за притискани депутати - попитайте народния представител на БСП Красимир Йорданов дали е оказван натиск върху него. ГЕРБ и ДПС - Ново начало се готвят да направят същото по отношение на Изборния кодекс. Затова призоваваме всички днес в 18,00 часа да дойдат на протеста на площад “Независимост” в София”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.
Партийният лидер предупреди, че опонентите му се готвят да компрометират Изборния кодекс, премахвайки машинното гласуване, за да си купят изборите и да си осигурят мнозинство в следващия парламент.
“Искаме 100% машинно гласуване на всяка цена. Става дума за битката за България”, категоричен бе Мирчев.
„За 58 минути ИТН промениха корено вота си. Още по-скандалното е, че Българската уж социалистическа партия предпочита да дава по 2 млн. лв. на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тях да се построят две нови детски градини. Това доказва, че това правителство е вредно и защо този парламент трябва да си ходи максимално бързо и защо хората трябва да излязат на площада тази вечер“, заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев. Той напомни, че всички депутати, включително от ИТН и БСП, са дали клетва, че се ръководят от интересите на българския народ и ги призова да излязат и да обяснят от чии интереси се ръководят, за да блокират премахването на охраната на Борисов и Пеевски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
15:10 14.01.2026
2 Сатана Z
15:12 14.01.2026
3 в последния момент
15:13 14.01.2026
4 Реалност
Коментиран от #19
15:13 14.01.2026
5 хехе
15:14 14.01.2026
6 Ура,,Ура
Коментиран от #13
15:14 14.01.2026
7 Истината
15:14 14.01.2026
8 АГАТ а Кристи
Няма да гласувам !
Семейството ми - СЪЩО !!!
Коментиран от #11
15:14 14.01.2026
9 Народа
Коментиран от #25
15:15 14.01.2026
10 ГЕРБ
Коментиран от #26
15:15 14.01.2026
11 ГЕРБ
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":Дреме ми на шмайзера
Коментиран от #20, #22
15:16 14.01.2026
12 Майора
15:16 14.01.2026
13 ГЕРБ
До коментар #6 от "Ура,,Ура":Друго си е с мандуровки
Коментиран от #29
15:17 14.01.2026
14 И Т Негодници
Коментиран от #18
15:17 14.01.2026
15 Добър
15:18 14.01.2026
16 Вуте
15:18 14.01.2026
17 Хаха
15:18 14.01.2026
18 Ура,,Ура
До коментар #14 от "И Т Негодници":Змия, която умира най много хапе.
15:19 14.01.2026
19 Хаха
До коментар #4 от "Реалност":Ама Мирчев забравя, че алабалата я прави мишо от ИО, а дедото яко служи на двете 🐷-расета! Криви са им сметките на ПП-лгДБ, въпреки че и те го искат!
Истината е машинно гласуване, без номера на бюлетини, за да се елиминират по този начин неграмотните и накрая задължително съпоставяне с разписките в урните, а не сляпо подписване на изплютия от принтера протокол!
15:22 14.01.2026
20 симптоматично
До коментар #11 от "ГЕРБ":Ти нямаш шмайзер, а имобилайзер. Няма по-спънати от вас в политиката!
15:22 14.01.2026
21 Що така
15:23 14.01.2026
22 АГАТ а Кристи
До коментар #11 от "ГЕРБ":"Дреме" ти, защото вместо с ню-ню Господ те е дарил с 2 отвер стия !
15:23 14.01.2026
23 Медиите също се подиграват
15:24 14.01.2026
24 пеев
Коментиран от #28
15:24 14.01.2026
25 тц тц
До коментар #9 от "Народа":И какво, ще дойде Асенчо и пак ще изтегли един заем от 10 милиарда и за три дни ще го "похарчи". Кирчо пък откакто е стъпил на българска земя само лъжи ръси, да не говорим, че уби човек докато бързаше за пицата с кристали.
15:24 14.01.2026
26 ХА ХА ХА!
До коментар #10 от "ГЕРБ":ЩЕ ВИДИМ, ЩЕ ВИДИМ....
15:24 14.01.2026
27 Анонимен
15:24 14.01.2026
28 ФАНТАЗЬОРИ,
До коментар #24 от "пеев":ВАШИТЕ "ПРИВЪРЖЕНИЦИ" СА ВИРТУАЛНИ!
15:25 14.01.2026
29 Ура,,Ура
До коментар #13 от "ГЕРБ":Абе умнико, ти не осъзнаваш ли, че мутрата вече никога няма да е на власт. Трябват му патерици. Но никой не иска да бъде комбина с него. Приключил е тулупа. Пък е вече дъртак.
15:26 14.01.2026
30 Гост
15:26 14.01.2026
31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
32 гост
15:28 14.01.2026