Собственост на руската държава! Москва не дава петролните си активи във Венецуела на Тръмп

Петролните активи, които Русия разработва във Венецуела, принадлежат на Русия, която ще продължи да работи там, заяви Москва във вторник, оспорвайки твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп за контрол над южноамериканската страна, предава "Ройтерс".
Руската фирма "Росзарубежнефт" заяви, че всички активи на компанията във Венецуела са собственост на Русия и че ще се придържа към ангажиментите си към международните партньори там, съобщи информационна агенция ТАСС.
"Росзарубежнефт", собственост на подразделение на руското Министерство на икономическото развитие, е регистрирана през 2020 г. и скоро след това придоби венецуелските дялове на руската държавна петролна компания "Роснефт", след като Вашингтон наложи санкции по това време на две звена на Роснефт за търговия с венецуелски петрол.
Всички активи на "Росзарубежнефт" във Венецуела "са собственост на руската държава" в съответствие със законите на Венецуела, международното право и споразуменията между двете страни, се казва в изявление, цитирано от ТАСС.
Тръмп открито говори за контрол над огромните петролни резерви на Венецуела, най-големите в света, съвместно с американски петролни компании, след като арестува и хвърли в затвора венецуелския президент Николас Мадуро, когото той определи като диктатор, занимаващ се с трафик на наркотици, в съюз с враговете на Вашингтон. Мадуро пледира невинен.
САЩ също така задържаха свързан с Венецуела петролен танкер под руски флаг след седмично преследване.
Руският президент Владимир Путин не е коментирал публично операцията на САЩ във Венецуела, но руското външно министерство призова Тръмп да освободи Мадуро и призова за диалог.
Русия отдавна поддържа тесни връзки с Венецуела, обхващащи енергийно сътрудничество, военни връзки и политически контакти на високо ниво, а Москва подкрепя Каракас дипломатически от години.
През ноември Националното събрание на Венецуела одобри 15-годишно удължаване на съвместните предприятия между държавната компания PDVSA и подразделение на руската "Росзарубежнефт", които експлоатират две нефтени находища в западния регион на южноамериканската страна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
15:28 13.01.2026
2 Мдаа
До коментар #1 от "Сатана Z":На български частници.
15:30 13.01.2026
3 Евродебил
Коментиран от #11, #37
15:30 13.01.2026
4 Путин
Коментиран от #63
15:31 13.01.2026
5 горски
15:31 13.01.2026
6 си дзън
на американски компании. Чиста работа.
Коментиран от #43
15:32 13.01.2026
7 Браво
15:32 13.01.2026
8 Бийк
Оранжевият перко много ги обича такива
15:33 13.01.2026
9 Стара чанта
15:34 13.01.2026
10 ПОРЕДЕН ПЪТ
15:34 13.01.2026
11 Урсула от брюксел
До коментар #3 от "Евродебил":То и в ръководствата и олигархиите на Русия и Украйна неевреиските имена са кът.Като почнеш от зеления шмъркан и шаломов и караш надолу.Това което го пишат държавно да се разбира еврейско.Само труповете на фронта са руски,украйнски и от останалите групи(без еврейската).
15:35 13.01.2026
12 хе хе
Коментиран от #20
15:36 13.01.2026
13 Пламен
Ето затова милиционерчето предпочиташе Камала . :)
15:37 13.01.2026
14 Пуси
15:37 13.01.2026
15 оня с коня
Коментиран от #82
15:38 13.01.2026
16 ха ха ха
Коментиран от #23
15:39 13.01.2026
17 Дмитрий Пиянищев
Коментиран от #24
15:40 13.01.2026
18 Демек
15:40 13.01.2026
19 Жоро
15:40 13.01.2026
20 Мхмхмх, тъй ставало то
До коментар #12 от "хе хе":България плати на Русия 1.2 млр. лв за Белене
15:40 13.01.2026
21 Разбита опорна точка
15:41 13.01.2026
22 Рашата пак духа съпата
15:42 13.01.2026
23 И накрая американците
До коментар #16 от "ха ха ха":освободиха руснаците , а украинците от танкера- 22 - ма човека щели да ги съдят. Що така, бе Миме.
Коментиран от #26, #32
15:42 13.01.2026
24 само дето
До коментар #17 от "Дмитрий Пиянищев":от немски КУРорт е ЛЕЧЕБНОмясто, докато на български е ХХХмясто.
15:43 13.01.2026
25 М да
15:43 13.01.2026
26 ха ха ха
До коментар #23 от "И накрая американците":това сега ли го измисли?
Руснаци и украинци работили заедно. Ма то нямало руснаци беше в началото. Сега и украинци сложи. Браво. Че и щели да ги съдят, а не собственика (Русия). Евала. Добра фантазия имаш.
Коментиран от #29, #31
15:44 13.01.2026
27 долу сащ
Коментиран от #38
15:44 13.01.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #36
15:47 13.01.2026
29 явно човека е русофоб
До коментар #26 от "ха ха ха":и не знае че Крим е вече руски. Защото 17(не 22) са били от Крим.
Справка - статия в инвестор.бг
15:47 13.01.2026
30 Лев Толстой
15:47 13.01.2026
31 Ха,ха,ха
До коментар #26 от "ха ха ха":Ами чети бре. М.Атанасива тук ти го написа. Всички сайтове го публикуваха
2- ма руснака, 2 грузинеца и 22- на украинеца.
Коментиран от #35
15:48 13.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Всичко свърши
Сега остава да си искат и 1.5 тона златото, намерено от САЩ на хванатия танкер.
Коментиран от #39
15:48 13.01.2026
34 Нещастници
15:49 13.01.2026
35 ха ха ха
До коментар #31 от "Ха,ха,ха":ми чета бе. 22 украинеца от КРИМ... ма ти не четеш.
Коментиран от #41, #42
15:49 13.01.2026
36 Я кажи ко прави
До коментар #28 от "ЕДГАР КЕЙСИ":терориста и фашиста САЩ да отвлича и напада суверенна страна, че като мълчиш, изглеждаш на страната на фашистите., А това е жалко и скоро ще трябва да благодариш на Русия, че дори и теб глупака е освободила от фашизъм!
15:49 13.01.2026
37 Шаломовна
До коментар #3 от "Евродебил":Въх, че тя и официалната майка - Мария, на кремълския кръволок е от същия етнос
15:50 13.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пропагандата
До коментар #33 от "Всичко свърши":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #55
15:50 13.01.2026
40 Че кой му дреме какво не дава
2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...ПИ...ЗД..НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ хехехехехехе А
Коментиран от #49
15:51 13.01.2026
41 Иван.
До коментар #35 от "ха ха ха":Какъв Крим, бре.Ти май преписвал от горния.
Руснаците ги пуснаха.
Коментиран от #45
15:51 13.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ХаХа
До коментар #6 от "си дзън":Хайде да видим козяшки
Коментиран от #62
15:53 13.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ха ха ха
До коментар #41 от "Иван.":ми ей такъв крим. Явно те е яд, че ги има данните в нет-а. Просто знаят, че с украинските си паспорти ще се отърват, а с руските новички - не. Или според тебе се набират моряци от тайгата, а не от крайбрежието?
Има го във всички сайтове. Това за украинци идва от блогърски сайт. Проверявай си данните и не вЕрвай като говедо на това дето ти пишат тука.
Коментиран от #57, #61
15:54 13.01.2026
46 Тръмп
15:55 13.01.2026
47 Факти
Коментиран от #59
15:55 13.01.2026
48 Логично е САЩ,..по подобие
Цела Ю. Америка принадлежи на САЩ!
15:55 13.01.2026
49 Монголоиден татар
До коментар #40 от "Че кой му дреме какво не дава":Сутрин или вечер се молиш на Бога си...Монголското куче Тангра.
Коментиран от #54
15:55 13.01.2026
50 Хасковски каунь
Тамън дуюн башладъ, даул патладъ. /Тъкмо сватбата почна и тъпанът се пукна/
15:56 13.01.2026
51 Росзарубежфак
15:57 13.01.2026
52 Голям
15:57 13.01.2026
53 Глас от бункера
15:57 13.01.2026
54 Към р...УЗКИЕ
До коментар #49 от "Монголоиден татар":Узкоглазие и пи--- Здоузкие
АааааааХахахаха
В Иж монголья Ху ЙЛО на снимката
Коментиран от #56
15:58 13.01.2026
55 Сус бе
До коментар #39 от "Пропагандата":Копейка мърлява.
Коментиран от #60
16:00 13.01.2026
56 Монголоид
До коментар #54 от "Към р...УЗКИЕ":Тъп си като всеки монголски татарин
Руснаците са викинги бе гуджо
Коментиран от #64
16:01 13.01.2026
57 Има данни в нета
До коментар #45 от "ха ха ха":Напиши освободиха руснаците от танкера Маринела и ще видиш. Чак наша Мара го написа. 🥳🥳🥳🥳
16:01 13.01.2026
58 Ристе кьоравото
Ееееедехееее
16:02 13.01.2026
59 Ха ХаХа
До коментар #47 от "Факти":А ти му ги ядеш лакомо
16:02 13.01.2026
60 Пропагандата
До коментар #55 от "Сус бе":винаги се цели в глупака и никога не пропуска!
16:02 13.01.2026
61 Пумпалеско, чети бе
До коментар #45 от "ха ха ха":Май приказваш наизуст. Действително руснаците са освободени.
16:03 13.01.2026
62 си дзън
До коментар #43 от "Ха ХаХа":Русията и да национализира венецуелски активи в русията - голям праз
Коментиран от #81
16:04 13.01.2026
63 Ха ха ха
До коментар #4 от "Путин":А отрядът "Делта форс", ще го закара в Ню Йорк, да му даде рецептата за това "Какво е това СВО и как се подготвя и осъществява", а не да се излага пред целия свят и да остане в историята като най-големия неудачник.
Между другото, десети ден бункерния дядка не се е показвал на живо, а само някаква консерва, незнайно кога правен аудио запис.
Коментиран от #68
16:05 13.01.2026
64 Хе хе хе
До коментар #56 от "Монголоид":Тъй бря, ху... ЙЛО ПЕДОФИЛА е искински ВИКИНГ!
Оня оповръщаняк медвежонката... ТОЖЕ
Ееееедехееее
Така ...3 дневно,..по викингски цаливат КУ РАна рамАзан
Ееееедехееее
Ту пой, ДА?
Ееееедехееее пи зда бол и ху есось
16:07 13.01.2026
65 Боярйышник
16:08 13.01.2026
66 Прокажена русия
16:08 13.01.2026
67 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #69, #74
16:08 13.01.2026
68 Хе Хе Хе
До коментар #63 от "Ха ха ха":Хайде ся видим Делта форс която хусите направиха на мармалад как ще арестува Путин.
Едно магаре със злато дадоха каторжниците във Венецуела за да хванат Мадуро.
В Русия тунгусите ще им се радват в Сибир
Коментиран от #75
16:09 13.01.2026
69 Точно ти ли
До коментар #67 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Тъп еерас ще кажеш какво ще стане
16:11 13.01.2026
70 Дснчо
16:12 13.01.2026
71 пешо
16:12 13.01.2026
72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
73 ВВП
16:13 13.01.2026
74 Ти що не се погрижиш за себе си
До коментар #67 от "ЕДГАР КЕЙСИ":вместо да показваш деградацията си?
16:13 13.01.2026
75 Руската пропаганда
До коментар #68 от "Хе Хе Хе":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #77, #78
16:13 13.01.2026
76 Вин Дизел
16:14 13.01.2026
77 Ха ХаХа
До коментар #75 от "Руската пропаганда":Тъпунгер 11б %
16:15 13.01.2026
78 Така е
До коментар #75 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия!
16:15 13.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Стотина комунета да ги поизбессим викам
Коментиран от #87
16:16 13.01.2026
81 Простакът
До коментар #62 от "си дзън":Като теб се ражда и умира простак, щом до този извод стигна.
16:16 13.01.2026
82 Данко Пиратина
До коментар #15 от "оня с коня":Чух един разговор между теб у колегата ти:
- Ти да си живял много години във Франция? - пита колегата ти.
- Аааа, не, на това ме научиха едни младежи от квартала! - отговаряш ти.
16:16 13.01.2026
83 Пепи Волгата
Коментиран от #86
16:17 13.01.2026
84 ВВП
16:18 13.01.2026
85 Тервел
Коментиран от #88, #91
16:18 13.01.2026
86 Волгин може всичко да си избере
До коментар #83 от "Пепи Волгата":Защото за разлика от теб ходи прав! Гадно, но сам си избрал да лазиш!
16:18 13.01.2026
87 Хайде да видив
До коментар #80 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":Безказармен отпадък как ще ни обесиш?
Най много жив да те заровим под Альоша
16:19 13.01.2026
88 Ами когато
До коментар #85 от "Тервел":циганите станете повече!
16:19 13.01.2026
89 ВВП
16:20 13.01.2026
90 кой разбрал, разбрал...
Е само от това изречение стават ясни много от извършените и все още неизвършени действия на уастниците в "парада". Тъкмо да си дойдем на приказката и изведнъж всички говорят, а няма кой да слуша.
16:20 13.01.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Националната сигурност
16:21 13.01.2026