Собственост на руската държава! Москва не дава петролните си активи във Венецуела на Тръмп

Петролните активи, които Русия разработва във Венецуела, принадлежат на Русия, която ще продължи да работи там, заяви Москва във вторник, оспорвайки твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп за контрол над южноамериканската страна, предава "Ройтерс".

Руската фирма "Росзарубежнефт" заяви, че всички активи на компанията във Венецуела са собственост на Русия и че ще се придържа към ангажиментите си към международните партньори там, съобщи информационна агенция ТАСС.

"Росзарубежнефт", собственост на подразделение на руското Министерство на икономическото развитие, е регистрирана през 2020 г. и скоро след това придоби венецуелските дялове на руската държавна петролна компания "Роснефт", след като Вашингтон наложи санкции по това време на две звена на Роснефт за търговия с венецуелски петрол.

Всички активи на "Росзарубежнефт" във Венецуела "са собственост на руската държава" в съответствие със законите на Венецуела, международното право и споразуменията между двете страни, се казва в изявление, цитирано от ТАСС.

Тръмп открито говори за контрол над огромните петролни резерви на Венецуела, най-големите в света, съвместно с американски петролни компании, след като арестува и хвърли в затвора венецуелския президент Николас Мадуро, когото той определи като диктатор, занимаващ се с трафик на наркотици, в съюз с враговете на Вашингтон. Мадуро пледира невинен.

САЩ също така задържаха свързан с Венецуела петролен танкер под руски флаг след седмично преследване.

Руският президент Владимир Путин не е коментирал публично операцията на САЩ във Венецуела, но руското външно министерство призова Тръмп да освободи Мадуро и призова за диалог.

Русия отдавна поддържа тесни връзки с Венецуела, обхващащи енергийно сътрудничество, военни връзки и политически контакти на високо ниво, а Москва подкрепя Каракас дипломатически от години.

През ноември Националното събрание на Венецуела одобри 15-годишно удължаване на съвместните предприятия между държавната компания PDVSA и подразделение на руската "Росзарубежнефт", които експлоатират две нефтени находища в западния регион на южноамериканската страна.