Собственост на руската държава! Москва не дава петролните си активи във Венецуела на Тръмп

13 Януари, 2026 15:26

Русия отдавна поддържа тесни връзки с Венецуела, обхващащи енергийно сътрудничество, военни връзки и политически контакти на високо ниво, а Москва подкрепя Каракас дипломатически от години

Собственост на руската държава! Москва не дава петролните си активи във Венецуела на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Петролните активи, които Русия разработва във Венецуела, принадлежат на Русия, която ще продължи да работи там, заяви Москва във вторник, оспорвайки твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп за контрол над южноамериканската страна, предава "Ройтерс".

Руската фирма "Росзарубежнефт" заяви, че всички активи на компанията във Венецуела са собственост на Русия и че ще се придържа към ангажиментите си към международните партньори там, съобщи информационна агенция ТАСС.

"Росзарубежнефт", собственост на подразделение на руското Министерство на икономическото развитие, е регистрирана през 2020 г. и скоро след това придоби венецуелските дялове на руската държавна петролна компания "Роснефт", след като Вашингтон наложи санкции по това време на две звена на Роснефт за търговия с венецуелски петрол.

Всички активи на "Росзарубежнефт" във Венецуела "са собственост на руската държава" в съответствие със законите на Венецуела, международното право и споразуменията между двете страни, се казва в изявление, цитирано от ТАСС.

Тръмп открито говори за контрол над огромните петролни резерви на Венецуела, най-големите в света, съвместно с американски петролни компании, след като арестува и хвърли в затвора венецуелския президент Николас Мадуро, когото той определи като диктатор, занимаващ се с трафик на наркотици, в съюз с враговете на Вашингтон. Мадуро пледира невинен.

САЩ също така задържаха свързан с Венецуела петролен танкер под руски флаг след седмично преследване.

Руският президент Владимир Путин не е коментирал публично операцията на САЩ във Венецуела, но руското външно министерство призова Тръмп да освободи Мадуро и призова за диалог.

През ноември Националното събрание на Венецуела одобри 15-годишно удължаване на съвместните предприятия между държавната компания PDVSA и подразделение на руската "Росзарубежнефт", които експлоатират две нефтени находища в западния регион на южноамериканската страна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    44 1 Отговор
    българските петролни активи в Либия от държавни станаха частни.

    Коментиран от #2

    15:28 13.01.2026

  • 2 Мдаа

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    На български частници.

    15:30 13.01.2026

  • 3 Евродебил

    20 8 Отговор
    За по бавните в мисловните процеси евройнтегрирани ще кажа,че в ръководството на тази т.н. "руска" компания няма нееврейско име.

    Коментиран от #11, #37

    15:30 13.01.2026

  • 4 Путин

    32 11 Отговор
    Дарагие американци, и клети павтники! Для всех вам мой генерал - готвач сделает торта Сахер с Орешники!

    Коментиран от #63

    15:31 13.01.2026

  • 5 горски

    27 7 Отговор
    А сега..../от минута е много/..Ако ни вземете инвестицията във Венецуела,ние ще вземем щатската от Сибирските находища....

    15:31 13.01.2026

  • 6 си дзън

    25 33 Отговор
    Русията като не дава активите ще ги национализират и ще ги прехвърлят
    на американски компании. Чиста работа.

    Коментиран от #43

    15:32 13.01.2026

  • 7 Браво

    33 14 Отговор
    на Путин!

    15:32 13.01.2026

  • 8 Бийк

    12 16 Отговор
    хохохохо
    Оранжевият перко много ги обича такива

    15:33 13.01.2026

  • 9 Стара чанта

    15 11 Отговор
    Чаша студена вода...

    15:34 13.01.2026

  • 10 ПОРЕДЕН ПЪТ

    20 14 Отговор
    ПАК ЯДЕЦ ЗА РИЖАКА.......!

    15:34 13.01.2026

  • 11 Урсула от брюксел

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Евродебил":

    То и в ръководствата и олигархиите на Русия и Украйна неевреиските имена са кът.Като почнеш от зеления шмъркан и шаломов и караш надолу.Това което го пишат държавно да се разбира еврейско.Само труповете на фронта са руски,украйнски и от останалите групи(без еврейската).

    15:35 13.01.2026

  • 12 хе хе

    13 15 Отговор
    Една лека национализацийка и проблемът отпада.

    Коментиран от #20

    15:36 13.01.2026

  • 13 Пламен

    7 8 Отговор
    ТРУМП НАШ , КОПЕЙКИ ?
    Ето затова милиционерчето предпочиташе Камала . :)

    15:37 13.01.2026

  • 14 Пуси

    9 11 Отговор
    Ако ни вземете активите може и да се разплача!

    15:37 13.01.2026

  • 15 оня с коня

    16 11 Отговор
    Отчаяните Руснаци отлично разбират че както загубиха Парите си в Зап. Банки,така и нямат думата във Венецуела.И да сме точни:НЕ Тръмп има претевции към Руските петролни активи,а това ще стори БЪДЕЩОТО редовно Венецуелско Правителство което ще бъде "Достатъчно услужливо" към Америка и със ДЕКРЕТ ще национализира всичко Руско без остатък...за да го предостави на САЩ!

    Коментиран от #82

    15:38 13.01.2026

  • 16 ха ха ха

    14 14 Отговор
    Не давал. Ти и на танкера не даваше да се качат, подводници и кораби прати да го пазят, но накрая се изложи много здраво. Никой не те пита какво даваш и не даваш. Поотпусни се малко да те боли по-малко. Болката ще ти мине, само срама ще ти остане.

    Коментиран от #23

    15:39 13.01.2026

  • 17 Дмитрий Пиянищев

    9 5 Отговор
    Спокойно, другари, в Гуантанамо има място за всички.И бели дрехи има достатъчно.Там е като на курорт-"острова на свободата"-така казваха на Куба старите комуняги. Чист въздух, карибски въздух, разходки .Е, ще има и писане на обяснения и някои "разговори" на високо интелектуално ниво."Курорт" е все пак. И Мадурчо можже да доде по някое време.

    Коментиран от #24

    15:40 13.01.2026

  • 18 Демек

    10 9 Отговор
    САЩ да не си прави сметка да краде от Русия!

    15:40 13.01.2026

  • 19 Жоро

    13 2 Отговор
    То и в България имаха "интереси" ама кво стана

    15:40 13.01.2026

  • 20 Мхмхмх, тъй ставало то

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    България плати на Русия 1.2 млр. лв за Белене

    15:40 13.01.2026

  • 21 Разбита опорна точка

    8 8 Отговор
    Преди седмица опорката за руския кораб там беше че Русия си има собствени кладенци и за какво им били тия на Венецуела. Явно е имало какво да прави там този кораб.

    15:41 13.01.2026

  • 22 Рашата пак духа съпата

    7 13 Отговор
    Като се има предвид че се касае за близо 20% от доказаните невени находища, Вовчето ще яде бубеца на гнусния дърт паток Доналд

    15:42 13.01.2026

  • 23 И накрая американците

    17 4 Отговор

    До коментар #16 от "ха ха ха":

    освободиха руснаците , а украинците от танкера- 22 - ма човека щели да ги съдят. Що така, бе Миме.

    Коментиран от #26, #32

    15:42 13.01.2026

  • 24 само дето

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дмитрий Пиянищев":

    от немски КУРорт е ЛЕЧЕБНОмясто, докато на български е ХХХмясто.

    15:43 13.01.2026

  • 25 М да

    3 5 Отговор
    Ба, някой пък ще ги пита ли

    15:43 13.01.2026

  • 26 ха ха ха

    3 10 Отговор

    До коментар #23 от "И накрая американците":

    това сега ли го измисли?
    Руснаци и украинци работили заедно. Ма то нямало руснаци беше в началото. Сега и украинци сложи. Браво. Че и щели да ги съдят, а не собственика (Русия). Евала. Добра фантазия имаш.

    Коментиран от #29, #31

    15:44 13.01.2026

  • 27 долу сащ

    7 2 Отговор
    не може ли американската държава да си даде нейните н а Русия?

    Коментиран от #38

    15:44 13.01.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 8 Отговор
    ПЕТРОЛА НА ВЕНЕЦУЕЛА НЕ Е НА ФАШИСТА ПУТЛЕР ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #36

    15:47 13.01.2026

  • 29 явно човека е русофоб

    0 9 Отговор

    До коментар #26 от "ха ха ха":

    и не знае че Крим е вече руски. Защото 17(не 22) са били от Крим.
    Справка - статия в инвестор.бг

    15:47 13.01.2026

  • 30 Лев Толстой

    1 4 Отговор
    По скоро на Вовата му взимат 15% от венецуелския нефт а не 20% но пак са много пари

    15:47 13.01.2026

  • 31 Ха,ха,ха

    11 1 Отговор

    До коментар #26 от "ха ха ха":

    Ами чети бре. М.Атанасива тук ти го написа. Всички сайтове го публикуваха
    2- ма руснака, 2 грузинеца и 22- на украинеца.

    Коментиран от #35

    15:48 13.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Всичко свърши

    6 7 Отговор
    Руснаците ще пият една студена вода!! Все пак е по-добре от колкото да го ядат американския !!!
    Сега остава да си искат и 1.5 тона златото, намерено от САЩ на хванатия танкер.

    Коментиран от #39

    15:48 13.01.2026

  • 34 Нещастници

    10 3 Отговор
    България имаше перролни и лицензи за добив в Либия от Лошия ТЖ. такива никога повече няма да има никоя бг фирма. Атлантическите предатели опраскаха и това

    15:49 13.01.2026

  • 35 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ха,ха,ха":

    ми чета бе. 22 украинеца от КРИМ... ма ти не четеш.

    Коментиран от #41, #42

    15:49 13.01.2026

  • 36 Я кажи ко прави

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    терориста и фашиста САЩ да отвлича и напада суверенна страна, че като мълчиш, изглеждаш на страната на фашистите., А това е жалко и скоро ще трябва да благодариш на Русия, че дори и теб глупака е освободила от фашизъм!

    15:49 13.01.2026

  • 37 Шаломовна

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Евродебил":

    Въх, че тя и официалната майка - Мария, на кремълския кръволок е от същия етнос

    15:50 13.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пропагандата

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Всичко свърши":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #55

    15:50 13.01.2026

  • 40 Че кой му дреме какво не дава

    6 8 Отговор
    Ху ЙЛО педофила?!? 13 год го млатят в Украйна като шкембе у дувар.
    2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...ПИ...ЗД..НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ хехехехехехе А

    Коментиран от #49

    15:51 13.01.2026

  • 41 Иван.

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "ха ха ха":

    Какъв Крим, бре.Ти май преписвал от горния.
    Руснаците ги пуснаха.

    Коментиран от #45

    15:51 13.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ХаХа

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Хайде да видим козяшки

    Коментиран от #62

    15:53 13.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ха ха ха

    2 8 Отговор

    До коментар #41 от "Иван.":

    ми ей такъв крим. Явно те е яд, че ги има данните в нет-а. Просто знаят, че с украинските си паспорти ще се отърват, а с руските новички - не. Или според тебе се набират моряци от тайгата, а не от крайбрежието?
    Има го във всички сайтове. Това за украинци идва от блогърски сайт. Проверявай си данните и не вЕрвай като говедо на това дето ти пишат тука.

    Коментиран от #57, #61

    15:54 13.01.2026

  • 46 Тръмп

    2 3 Отговор
    Дали??

    15:55 13.01.2026

  • 47 Факти

    5 6 Отговор
    "Путин не е коментирал публично операцията на САЩ във Венецуела" - защото е н@сран.

    Коментиран от #59

    15:55 13.01.2026

  • 48 Логично е САЩ,..по подобие

    4 3 Отговор
    На ФАШИСТКА пе деРасия , да присъединява всички завзети територии!
    Цела Ю. Америка принадлежи на САЩ!

    15:55 13.01.2026

  • 49 Монголоиден татар

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Че кой му дреме какво не дава":

    Сутрин или вечер се молиш на Бога си...Монголското куче Тангра.

    Коментиран от #54

    15:55 13.01.2026

  • 50 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Хъ сига де!
    Тамън дуюн башладъ, даул патладъ. /Тъкмо сватбата почна и тъпанът се пукна/

    15:56 13.01.2026

  • 51 Росзарубежфак

    4 1 Отговор
    Никой не я пита :)))

    15:57 13.01.2026

  • 52 Голям

    4 1 Отговор
    праз че не дава. Венецуела ще ги национализира, както направи навремето с американските активи, и ще ги ползва в полза на народа си, под наблюдение от Тръмп.

    15:57 13.01.2026

  • 53 Глас от бункера

    2 1 Отговор
    Безпомощен съм!!

    15:57 13.01.2026

  • 54 Към р...УЗКИЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Монголоиден татар":

    Узкоглазие и пи--- Здоузкие
    АааааааХахахаха
    В Иж монголья Ху ЙЛО на снимката

    Коментиран от #56

    15:58 13.01.2026

  • 55 Сус бе

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пропагандата":

    Копейка мърлява.

    Коментиран от #60

    16:00 13.01.2026

  • 56 Монголоид

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Към р...УЗКИЕ":

    Тъп си като всеки монголски татарин
    Руснаците са викинги бе гуджо

    Коментиран от #64

    16:01 13.01.2026

  • 57 Има данни в нета

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "ха ха ха":

    Напиши освободиха руснаците от танкера Маринела и ще видиш. Чак наша Мара го написа. 🥳🥳🥳🥳

    16:01 13.01.2026

  • 58 Ристе кьоравото

    3 4 Отговор
    Глеам снимката как монголья се кипри като шлю...ХА а мадуранкьо му разправя,че ше му намаа шам-- арете и после...ку...РО
    Ееееедехееее

    16:02 13.01.2026

  • 59 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Факти":

    А ти му ги ядеш лакомо

    16:02 13.01.2026

  • 60 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сус бе":

    винаги се цели в глупака и никога не пропуска!

    16:02 13.01.2026

  • 61 Пумпалеско, чети бе

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "ха ха ха":

    Май приказваш наизуст. Действително руснаците са освободени.

    16:03 13.01.2026

  • 62 си дзън

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    Русията и да национализира венецуелски активи в русията - голям праз

    Коментиран от #81

    16:04 13.01.2026

  • 63 Ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    А отрядът "Делта форс", ще го закара в Ню Йорк, да му даде рецептата за това "Какво е това СВО и как се подготвя и осъществява", а не да се излага пред целия свят и да остане в историята като най-големия неудачник.
    Между другото, десети ден бункерния дядка не се е показвал на живо, а само някаква консерва, незнайно кога правен аудио запис.

    Коментиран от #68

    16:05 13.01.2026

  • 64 Хе хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Монголоид":

    Тъй бря, ху... ЙЛО ПЕДОФИЛА е искински ВИКИНГ!
    Оня оповръщаняк медвежонката... ТОЖЕ
    Ееееедехееее
    Така ...3 дневно,..по викингски цаливат КУ РАна рамАзан
    Ееееедехееее
    Ту пой, ДА?
    Ееееедехееее пи зда бол и ху есось

    16:07 13.01.2026

  • 65 Боярйышник

    3 2 Отговор
    Иска му се на джуджето, ще ближе рани, и ще му мине…ха ха ха

    16:08 13.01.2026

  • 66 Прокажена русия

    4 2 Отговор
    РФ пред Разпад!!!!

    16:08 13.01.2026

  • 67 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    НА СЕВЕР (БЛИЗО ДО БЪЛГАРИЯ) Е ...................... НАЙ ГОЛЯМАТА ЩАТСКА БАЗА В РУМЪНИЯ ...................... НА ЮГОИЗТОК Е ТУРЦИЯ (НАТОВСКА ДЪРЖАВА) ...................... ТАКА ЧЕ ЩЕ ОСТАНАТ САМО МЕРАЦИТЕ НА ................... ЧИЧО МУНЧО ДА НИ ПРЕДАДЕ НА КРЪВОЛОКА ПУТЛЕР .................. ФАКТ !

    Коментиран от #69, #74

    16:08 13.01.2026

  • 68 Хе Хе Хе

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ха ха":

    Хайде ся видим Делта форс която хусите направиха на мармалад как ще арестува Путин.
    Едно магаре със злато дадоха каторжниците във Венецуела за да хванат Мадуро.
    В Русия тунгусите ще им се радват в Сибир

    Коментиран от #75

    16:09 13.01.2026

  • 69 Точно ти ли

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Тъп еерас ще кажеш какво ще стане

    16:11 13.01.2026

  • 70 Дснчо

    2 0 Отговор
    Ще ми вземат средният.

    16:12 13.01.2026

  • 71 пешо

    4 3 Отговор
    тръмп ще вземе всичко защото може а путин като не може да трае

    16:12 13.01.2026

  • 72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 73 ВВП

    2 2 Отговор
    На Тромп ще му дадат един кол по дъртия дирник..

    16:13 13.01.2026

  • 74 Ти що не се погрижиш за себе си

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    вместо да показваш деградацията си?

    16:13 13.01.2026

  • 75 Руската пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Хе Хе Хе":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #77, #78

    16:13 13.01.2026

  • 76 Вин Дизел

    1 2 Отговор
    Кой ги пита тия изсулените джуджета ? Или искат бързо СВО в Москва ???

    16:14 13.01.2026

  • 77 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Руската пропаганда":

    Тъпунгер 11б %

    16:15 13.01.2026

  • 78 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия!

    16:15 13.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Стотина комунета да ги поизбессим викам

    1 0 Отговор
    По случай влизането ни в еврозоната викам.

    Коментиран от #87

    16:16 13.01.2026

  • 81 Простакът

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    Като теб се ражда и умира простак, щом до този извод стигна.

    16:16 13.01.2026

  • 82 Данко Пиратина

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Чух един разговор между теб у колегата ти:
    - Ти да си живял много години във Франция? - пита колегата ти.
    - Аааа, не, на това ме научиха едни младежи от квартала! - отговаряш ти.

    16:16 13.01.2026

  • 83 Пепи Волгата

    1 0 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #86

    16:17 13.01.2026

  • 84 ВВП

    1 1 Отговор
    Тоя шушлек, Тромп ще излапа целия свят ,Да не му приседне тая хапка .и да пукне .Дъртия пидифил.

    16:18 13.01.2026

  • 85 Тервел

    1 2 Отговор
    Кога ще бъде конфискуван в полза на България руския анклав на брега на Камчия от 300 декара ,застрашаващ националната ни сигурност?

    Коментиран от #88, #91

    16:18 13.01.2026

  • 86 Волгин може всичко да си избере

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Пепи Волгата":

    Защото за разлика от теб ходи прав! Гадно, но сам си избрал да лазиш!

    16:18 13.01.2026

  • 87 Хайде да видив

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":

    Безказармен отпадък как ще ни обесиш?
    Най много жив да те заровим под Альоша

    16:19 13.01.2026

  • 88 Ами когато

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Тервел":

    циганите станете повече!

    16:19 13.01.2026

  • 89 ВВП

    1 0 Отговор
    Половин Венецуела е руска ,другата половина е китайска .Янките нямат нищо..там..

    16:20 13.01.2026

  • 90 кой разбрал, разбрал...

    1 0 Отговор
    "Петролните активи, които Русия разработва във Венецуела, принадлежат на Русия"

    Е само от това изречение стават ясни много от извършените и все още неизвършени действия на уастниците в "парада". Тъкмо да си дойдем на приказката и изведнъж всички говорят, а няма кой да слуша.

    16:20 13.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Националната сигурност

    0 0 Отговор
    Я застрашават козяшки безказарменици като теб

    16:21 13.01.2026

