Нетаняху: Нямаме избор - трябва да си довършим работата с "Хамас"

10 Август, 2025 18:11 460 8

Нетаняху: Нямаме избор - трябва да си довършим работата с "Хамас" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма друг избор, освен да „довърши работата” и да победи „Хамас“, предвид отказа на палестинската групировка да сложи оръжие, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

На пресконференция пред чуждестранни журналисти в Йерусалим Нетаняху посочи, че планираната нова израелска офанзива в Газа има за цел да се справи с двете останали крепости на „Хамас“.

Израелският премиер защити военнатаофанзива, като заяви, че целта „не е да окупираме Газа, нашата цел е да освободим Газа“. Той също така разкритикува по думите му „глобалната кампания от лъжи“, след като редица страни по света, както и израелски граждани, осъдиха плана на правителството му.

Нетаняху каза, че има „доста кратък график“ за следващите стъпки в Газа.

Той каза, че основните цели на плана включват демилитаризация на Газа, „пълен контрол на сигурността“ от страна на израелската армия и установяването на управление от цивилна администрация без израелско участие.

Премиерът също така заяви, че през последните дни е дал указания на израелската армия да „доведе повече чуждестранни журналисти“ – което би било необичайно развитие, тъй като досега те бяха допускани в Газа, освен военните кореспонденти, прикачени към подразделения на израелската армия, отбелязва Асошиейтед Прес.

Нетаняху отново обвини военната групировка „Хамас“ за много от проблемите в Газа, включително за цивилните жертви, за разрушенията и за недостига на помощи.

Противоречиво пропалестинско събитие, организирано в Берлин от германската партия "Левите", премина без инциденти, въпреки създалото се напрежение със събралите се в близост контрадемонстранти, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.

Противници на събитието се събраха в близост до мястото на провеждането му снощи, но въпреки това не се стигна до сблъсъци, а събралите се близо 350 пропалестински участници се разотидоха мирно в края на вечерта.

Федералната служба за защита на конституцията - германското вътрешно разузнаване - наблюдаваше отблизо събитието в квартал Кройцберг в германската столица, поради участието на група, за която се предполага, че има връзки с палестинската военна групировка "Хамас".

Местен говорител на крайнолявата партия заяви, че предполага, че никой от поканените на събитието не е в близък контакт с групировката.

Във връзка с предполагаемите симпатии към "Хамас" по време на събитието, правителствения комисар за живота на евреите в Германия и борбата с антисемитизма Феликс Клайн описа пропалестинската демонстрация в Берлин като скандална. "Всеки, който иска да привлече вниманието и да осъди човешкото страдание, но в същото време не се дистанцира по най-категоричен начин от най-лошите терористични организации, губи доверието ми", заяви Клайн пред германската медийна група "Функе" (Funke Mediengruppe).


  • 1 Феникс

    5 1 Отговор
    Той и Хитлер така е викал когато е горил евреи в газовите камери!

    18:19 10.08.2025

  • 2 Много ги забави Биби.Много.

    0 4 Отговор
    Удри!Бой по копейката с лопата!

    18:22 10.08.2025

  • 3 Директора

    5 0 Отговор
    Тоя е по-противен и от Зеления.

    18:22 10.08.2025

  • 8 ПО ВЪПРОСА.....

    0 0 Отговор
    ОБЕДНЕНИЯ ,....пардон....."ОБЕДИНЕНИЯ" ЗАПАД ......НЯМА ЛИ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,.....ИЛИ ПАЛЕСТИНЦИТЕ СА ПО ЛУ ЧОВЕЦИ ЗА ТЯХ............?

    18:39 10.08.2025