Новини
Свят »
САЩ »
Европейските лидери искат среща с Тръмп преди разговорите му с Путин в Аляска
  Тема: Украйна

Европейските лидери искат среща с Тръмп преди разговорите му с Путин в Аляска

11 Август, 2025 12:32 2 454 88

  • европейски лидери-
  • доналд тръмп-
  • путин-
  • среща

Дипломатическа офанзива преди ключови преговори за войната в Украйна

Европейските лидери искат среща с Тръмп преди разговорите му с Путин в Аляска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейските страни се стремят да проведат разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп преди срещата му с руския лидер Владимир Путин, насрочена за петък в американския щат Аляска, съобщи Bloomberg, предава News.bg.

Според агенцията, европейските лидери искат да разговарят с Тръмп още преди края на седмицата, за да координират позиции по ключовите теми. Това е резултат от интензивни дипломатически контакти между представители на САЩ, Украйна и Европа през уикенда, включително срещи във Великобритания в събота с вицепрезидента Джей Ди Ванс и британския външен министър Дейвид Лами.

Още новини от Украйна

Посланиците на ЕС бяха информирани за тези разговори в неделя, а външните министри на блока планират виртуална среща в понеделник.

По информация на Bloomberg, Москва настоява Украйна да отстъпи на Русия целия източен Донбас и незаконно анексирания през 2014 г. Крим като условие за прекратяване на огъня и стартиране на преговори за дългосрочно мирно уреждане. Подобен сценарий би означавал Киев да се откаже от части от Луганска и Донецка области, които в момента са под негов контрол.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред ABC, че ако процесът напредне, „териториалните въпроси“ ще трябва да бъдат обсъдени паралелно с гаранциите за сигурност на Украйна. По думите му това може да означава фактическо признаване на загубата на контрол над част от територията, без юридически отказ от суверенитет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    122 12 Отговор
    Тръмп игнорира джендърският ЕС ,и с право

    12:34 11.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    111 9 Отговор
    Смешници!

    12:34 11.08.2025

  • 3 ТРЪМ ПИЧ

    108 10 Отговор
    НА КОЛЕНЕ ЕВРОПЕИСКИ РОБИ

    12:35 11.08.2025

  • 4 ООрана държава

    111 7 Отговор
    Тия евротъпаци няма ли да спрат да се мешат

    12:36 11.08.2025

  • 5 НИКО

    106 8 Отговор
    ПАДЕНИЕТО НА ЕВРОГЕИЦИ ВЕЧЕ Е ФАКТ

    Коментиран от #49

    12:36 11.08.2025

  • 6 Пич

    69 7 Отговор
    " Казаци пишат писмо на турският султан "...!!!

    Смисълът е , че султана прави каквото си поиска , докато казаците се правят на ербапи !!!

    Коментиран от #51, #58

    12:36 11.08.2025

  • 7 Европа

    14 92 Отговор
    усеща, че Тръмп ще изпусне положението! Искат да помогнат на аматьора да не се излага. Но в края на краищата никой не е длъжен да приема глупавите на сделки на Тръмп! Никой не го е оторизирал да говори от името на ЕС И УКРАЙНА.

    Коментиран от #22, #47, #61, #62, #65

    12:37 11.08.2025

  • 8 пешо

    65 3 Отговор
    ели , това са руски територии , прочети малко преди да пишеш глупости

    12:37 11.08.2025

  • 9 Европейски лидери НЯМА

    88 7 Отговор
    Имат си Кая Калас за лидер. Кво искат си е тяхна работа. Срещи с Тръмп достатъчно имаха. Човека няма само с тези олигофрени да се занимава я. Нали му писаха писмо а?

    12:37 11.08.2025

  • 10 Я пък тоя

    87 6 Отговор
    И кой от европейските лидери ще разговаря с Тръмп?
    Макрон, Стармер, Мерц или Мелани!?
    Никой от тях не е способен за диалог.
    Тия нямат акъл за 2 стотинки.

    12:37 11.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    10 70 Отговор
    Рижия клоун няма да пропусне да унищожи блатния султанат и бункерното, само тогава ще получи нобелова награда.

    Коментиран от #55

    12:38 11.08.2025

  • 12 Пудинг

    38 4 Отговор
    .!. ЕС

    12:38 11.08.2025

  • 13 ЛИЛИ

    69 6 Отговор
    Е ТОВА ЛИ Е СИЛНА ЕВРОПА СКОРО ЗАПОЧВА РАЗСПАДА НА ЕВРОГЕИЦИТЕ

    Коментиран от #20

    12:38 11.08.2025

  • 14 Путин

    41 8 Отговор
    върти Тръмп и го кара да се чувства велик политик дипломат! Сигурен съм, че в Кремъл се хилят!

    12:39 11.08.2025

  • 15 пешо

    8 66 Отговор
    Няма.на планетата по подло, продажно и пошло от гладната копейка и пияния му господар, от мен да го запомните!

    Коментиран от #41

    12:39 11.08.2025

  • 16 Кво пак искат тея гооведа бре?

    60 5 Отговор
    Аман от капризи и простотии

    Коментиран от #30

    12:39 11.08.2025

  • 17 Европа е като урси

    44 2 Отговор
    Прелъстена родила няколко деца и изоставена от големият чичко САЩ.
    Сега е Европа и детето крайна ревът че няма кой да ги пази отпуска парички. Даже напротив бъркат им в портфейл и всичко за големия чичко.

    12:40 11.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 51 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбират блатните терористи и копейките им‼️

    12:40 11.08.2025

  • 19 Трол

    54 1 Отговор
    Трябваше да поискат среща с Путин.

    Коментиран от #28, #68

    12:41 11.08.2025

  • 20 РазСпада.

    4 16 Отговор

    До коментар #13 от "ЛИЛИ":

    Ти сериозно ли ма, Лилке?!🤓

    Коментиран от #27

    12:41 11.08.2025

  • 21 НИКО

    3 54 Отговор
    ИЗГНИЛАТА ПИЯНА МАТУШКА Е ВЪВ ФАЛИТ И РАЗПАД, МАЛКО Й ОСТАВА!

    12:41 11.08.2025

  • 22 ЖЕКО

    50 2 Отговор

    До коментар #7 от "Европа":

    ЕВРОПА Е РОБСКАИ СЪЮЗ , ВМЕСТО ЧЕРНИ В АМЕРИКА ЩЕ ВНАСЯТ БЕЛИ РОБИ ОТ ЕВРОПА

    12:41 11.08.2025

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    45 1 Отговор
    Урсулите искат войната да продължи

    12:42 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЕСССР

    53 1 Отговор
    Другарите от ЕСССР се опитват всячески да провалят срещата на госпдата Путин-Тръмп, защото им пречи на бизнеса и личните печалби от войната! Освен това, ако войната спре функционално некадърната Другарка Урсула, няма как да обясни вредите и загубите, които тя и апаратчиците й причиняват на ЕСССР пролетариата!

    12:42 11.08.2025

  • 26 Кая Калас - галактическият лидер

    47 0 Отговор
    Ще "свиква" ли още нещо?

    12:42 11.08.2025

  • 27 ЛИЛИ

    39 0 Отговор

    До коментар #20 от "РазСпада.":

    НЕ КОНТАКТУВАМ С ЕВРО ПЕ ДА ЛИ

    12:43 11.08.2025

  • 28 Атина Палада

    3 41 Отговор

    До коментар #19 от "Трол":

    Петлера е у фризера от бая време, показват някакъв с 10тина см по нисък!

    Коментиран от #40, #57

    12:43 11.08.2025

  • 29 Любознателен

    40 2 Отговор
    Последно срещата с европейските лидери с Тръмп ще се състои във Владивосток

    12:44 11.08.2025

  • 30 БОНИ

    36 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кво пак искат тея гооведа бре?":

    ЕВРО РОБИТЕ ЩЕ ТЪРПИТЕ АКО ИСКАТЕ ДА ВИ ИМА НА ТОЗИ СВЯТ

    12:44 11.08.2025

  • 31 Коя е делегацията

    41 0 Отговор
    От "Европейски лидери" дето искали среща с Тръмп ? Премиерчето дЖилезку само да не пропуснат ако обичат в делегацията и Тагарев естествено щото той е най великият професионалист на планетата

    12:45 11.08.2025

  • 32 стоян георгиев

    34 0 Отговор
    Искат среща че да дърдорят за стотен път едно и също

    12:46 11.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ехааааааа

    40 0 Отговор
    Каквото се разберат чичовците , в Аляска и си стиснат ръцете , това ще стане !!!!!!!!! Пуделите от европа , и зеления парцал никой не ги бръсне !!!!!!!!

    12:49 11.08.2025

  • 35 Тръмп:

    26 0 Отговор
    Ритнете ме вика в топките, няма да боли толкова колкото да ви слушам глупостите ....Зааабрави

    12:50 11.08.2025

  • 36 САЩ искат да прецакат

    11 8 Отговор
    Европа!

    Коментиран от #37

    12:52 11.08.2025

  • 37 Тихо, че ще ви сложа

    22 0 Отговор

    До коментар #36 от "САЩ искат да прецакат":

    Още 25% мито

    12:53 11.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Боби1в3

    34 0 Отговор
    Хахаха! Кая ску.мрията и Урсулка зми.ята да ни се махат от очите, искаме Европа на нациите, с евтин газ и добра инфраструктура и свобода. Имаме нужда от чист въздух. Махайте се, вещици!

    12:53 11.08.2025

  • 40 Я пък тоя

    22 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Какво значение има жив ли е или мъртъв, важното е какви ги върши Русия. А тя с тоя във фризера или без него, мачка.

    12:54 11.08.2025

  • 41 Той

    15 0 Отговор

    До коментар #15 от "пешо":

    Пешо, Пешо много си зле малък човек

    12:54 11.08.2025

  • 42 Европа е бита карта

    18 0 Отговор
    Що дремА 80 години?

    12:54 11.08.2025

  • 43 Така им се пада

    20 1 Отговор
    За русофоби няма лятна отпуска

    12:55 11.08.2025

  • 44 дежавю

    25 0 Отговор
    Сега какво целуване на "онова място" ще падне... Бай Дончо си го каза още зимата. Ще се скъсат да го целуват по зъга!

    12:56 11.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Европа

    26 0 Отговор
    е Американска марионетка.
    Окупирана с над 40 военни бази.
    По плана Маршал държавното им злато е в Щатите.
    Само могат да подписват опашки.
    България е в този кюп без никаква независимост.

    12:57 11.08.2025

  • 47 Да бе печ

    32 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европа":

    Ама без САЩ тази войничка щеше да свърши на петия ден!
    Борката Джонсън реши да воюва ама нещо не излезнаха сметките….
    Та Европа ще козирува на каквото се разберат руснаците и американците точка!
    Както винаги от 1948 година насам….

    12:57 11.08.2025

  • 48 Анаконда

    19 0 Отговор
    Душа и поглъщам укрия бавно, болезнено и сигурно. Опитва се да мърда, но кокалите и пращят и се чупят, а дъхът и спира.

    12:58 11.08.2025

  • 49 Това е безспорен

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "НИКО":

    Факт

    12:58 11.08.2025

  • 50 Аляска не вярва на сълзи

    14 0 Отговор
    А и добитък от ЕС в AK International Reax не пускат там .

    12:59 11.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Запада да приюти сите охри

    19 0 Отговор
    За да не бъдат избити и териториято преминава към рассия и проблема е решен

    13:00 11.08.2025

  • 53 Както е тръгнало

    28 0 Отговор
    Тая Кая Калас, след Китай и Индия и от САЩ може да отнесе черен печат за посещения

    13:04 11.08.2025

  • 54 Рублевка

    17 0 Отговор
    Полша, Унгария и Румъния също имат нужда от роби. Укрите са свикнали. Поляците имат да си връщат за бандеровския геноцид и чакат с нетърпение.

    13:05 11.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 нннн

    7 9 Отговор
    Ей че са нагли! Пищят и се тръшкат пред Тръмп, като Раймонда Диен пред влака. Абе, оставете двамата президенти да поговорят на спокойствие! Каквото и да решат, без подписа на Зеленски няма да има мир. А той няма да подпише

    13:09 11.08.2025

  • 57 Хи хи хи

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    никкрадлата атина Прадлата:
    аха верно, нашия фантомас дето играе ролята на нашмърканата киийюфска марионетка е по истински от истински

    Още новини от и за уср@йна ???!

    13:11 11.08.2025

  • 58 Изтриха ми първия отговор

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Какви казаци са тия розови понита?

    Коментиран от #59

    13:11 11.08.2025

  • 59 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Изтриха ми първия отговор":

    Точно това е отговорът - нарисувани !!!

    13:19 11.08.2025

  • 60 ЧИ ЗА КО ДА СА СРЕЩТ

    10 0 Отговор
    ША ИСКАТ НЕЩО ТИЯ ПРОСЯЦИ
    АВА ЖИЛЯСКУ ША ХОДИ ЛИ
    ДА ПИТА ЗА ФАРЧИЛАТА КО СТАНА

    13:21 11.08.2025

  • 61 Кои

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европа":

    са тези по-големи професионалисти в Европа от "аматьора" Тръмп, който кара втори президентски мандат, бе троле? Кая, Стармър, Мерц, Желязков и другите анонимници, от които и едно име дори не си спомням. Урсула взе втори мандат с клизма, а Макрон какво да го питат, като докара държавата си до фалит. Или следваш нагласата да се критикува Тръмп, само защото не е Байдън, а? Ама се стягай, щото Тръмп ще вземе да спре войната и туй не знам как ще го понесеш.

    13:24 11.08.2025

  • 62 дончичо

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европа":

    Ами айде опнете му се де
    Хамелеони миризли...ви

    13:27 11.08.2025

  • 63 Кои са тези "лидери"

    5 0 Отговор
    Макарон, ΔρуΓαρΚαΤα φοΗΛα ЙΗεΗ
    и компания ли ?!! 🤣😅🤣

    13:27 11.08.2025

  • 64 Чичо Дончо

    11 0 Отговор
    "Според агенцията, европейските лидери искат да разговарят с Тръмп още преди края на седмицата, за да координират позиции по ключовите теми."

    А мен попитаха ли ме, дали ми се говори с шмър качи, пее р@сти и бабо еви?
    Какво да си говоря с такива?

    13:27 11.08.2025

  • 65 дончичо

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европа":

    А! Сега ми текнА,Европа е спътник...да не кажем пътник

    13:30 11.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ало, ало

    7 0 Отговор
    Рене: Слушайте внимателно, няма да повтарям! Тези глупави европейски лидери пак са в паника. Искат да говорят с президента Тръмп преди срещата му с Путин в Аляска – Аляска, представяте ли си! Защо не в моята кръчма, тук поне кафето е свястно!
    Влиза Хер Мерц, немски дипломат със силен акцент и прекалено стегнат костюм.
    Хер Мерц: Рене, жалък кръчмар! Чух, че европейските лидери искат спешно да говорят с Тръмп за Украйна. Какво криеш? Говори, или ще те пратя да сервираш кафета в Сибир!
    Рене: Аз? Аз съм само един невинен кръчмар! Но чух, че вицепрезидент Ванс и британският министър Лами са кроили планове в Лондон. Сигурно са пили чай и са спорили кой ще плати сметката за войната!
    Влиза фрау Урсула, винаги усмихната американска шпионка с властен поглед.
    Фрау Урсула: Мерц, имам новини! Москва иска Украйна да отстъпи Донбас и Крим за прекратяване на огъня. Скандал! А НАТО-вският генерал Рюте каза, че ще обсъждаме "териториални въпроси" с гаранции за сигурност. Това е просто начин да загубим земя, без да го признаем!
    Рене: Видяхте ли? Пак съм в центъра на световните интриги! Сега ще сервирам кафе на тези хм...лидери, докато спорят. А аз само искам да избягам от пеенето на Едит!
    Добър ден, както казват в Аляска!

    Коментиран от #86

    13:35 11.08.2025

  • 68 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Трол":

    Да,ама по конституция...не може

    13:36 11.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Източник от исток

    8 0 Отговор
    Тръмп ще източи и ЕС и ще им "бие дузпа",като изтегли американците от НАТО.Тогиз ще има сълзи и два реда сополи:-"На кого ни оставяш бащице"И отзад да го целуват,ако не си платят сметката ще ги приключи за година.Може и да ги разпродаде 27-те ,като загубили актуалност.

    13:43 11.08.2025

  • 72 Мунчо

    6 0 Отговор
    Взе да пари под краката на Европа!
    Късно разбраха, овълчени в кражбите, че за края
    на войната в Украйна, пак ще плаща... бедна и обрулена Европа!

    13:51 11.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Кико

    6 0 Отговор
    Прислугата взе да става нахална....
    Ще има шамари!
    😂😂😂

    13:54 11.08.2025

  • 75 Васил

    3 1 Отговор
    На Европа и Украйне ще им сведат заповедите за изпълнение. Господаря не дискутира сделките си със слугите.

    13:58 11.08.2025

  • 76 Светът им ще гори

    2 0 Отговор
    Какви лидери са бабишкерата дето си вдигна краката за митата, колкото Тръмп поиска или полуидиотът с крушка вместо кратуна, когото и собственото село не искат или бабоебецът с присиненото око или пък зализаното островно нищожество?

    14:04 11.08.2025

  • 77 Макробиолог

    2 1 Отговор
    Шъ се сетите вие когат на улицата излезнат гневни фермери,бачкатори и т.н.вместо досегашните лгбтюя,диаспори от мюслита и др подобни .Чичо Скрюч кат не може да влезе през вратата ,влиза през прозореца.

    14:05 11.08.2025

  • 78 долу ЕС и сащ

    1 1 Отговор
    европейските лидери можеха да говорят до срещата Урсула Тръмп, всички видяхме какво казаха, сега колониите ще им в менят още задължения да плащат....мизерията настъпва в ЕС с няма скорост, само гледайте какво ще става следващите 5 г и заради климатичните промени

    14:05 11.08.2025

  • 79 Порно

    2 1 Отговор
    Ша га цункат там, дето слънце на огрява, и ще го молят да не спира войната

    14:07 11.08.2025

  • 80 Вашингтон

    4 0 Отговор
    -Андрю, каква е тази врява?
    -ЕС лидерите, сър Дони.
    -И какво искат?
    -Искат на масата с Вас и мистър Путин, сър.
    -Ти не им ли каза, че не може, Андрю?
    -Казах им, сър!
    -Е какво още искат, тогава?
    -Пее р@сти,сър...

    14:07 11.08.2025

  • 81 кой ще замести

    1 1 Отговор
    Путин,ако го запрът в Аляска ине го пуснат ? Нали има международна заповед за арест ?

    14:08 11.08.2025

  • 82 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    А ЗАЩО ДА КАНЯТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ
    ......
    КОГАТО ВВП И БАЙ ДОНЬО ЩЕ ДЕЛЯТ ЦЯЛА ЕВРОПА ?
    .....

    14:09 11.08.2025

  • 83 хихи

    0 0 Отговор
    Интересно за кво си говорят след кекс Кая и мъжа й?!

    14:10 11.08.2025

  • 84 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Макран е бивш имплои на ротешилде,Мерц на църната скала, Стармър по дифолт си е рожба на Лондонското сити,юро и нато бюрокрацията --инструменти за изпълнение на решенията на акционерите. Е?Ко плачете?

    14:12 11.08.2025

  • 85 Рублевка

    0 1 Отговор
    Преди три дни Англия и Франция тихомълком изпратили войски в Одеса. След масирани удари от РФ и стотици жертви, десантът се оттеглил. Сега реват на умряло и се молят на Тръмп да ги спаси! Защо мълчат демократичните медии?

    14:12 11.08.2025

  • 86 Ало,ало Кукумицина

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ало, ало":

    Ти на къф акцент си го изфантазирал тва?

    14:13 11.08.2025

  • 87 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    ЕС лидери искат да си кажат последното желание.Имат право.

    14:14 11.08.2025

  • 88 OБЕКТИВЕН

    0 2 Отговор
    Русоробски мечти и халюцинации.

    14:15 11.08.2025