Европейските лидери искат среща с Тръмп преди разговорите му с Путин в Аляска

Европейските страни се стремят да проведат разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп преди срещата му с руския лидер Владимир Путин, насрочена за петък в американския щат Аляска, съобщи Bloomberg, предава News.bg.

Според агенцията, европейските лидери искат да разговарят с Тръмп още преди края на седмицата, за да координират позиции по ключовите теми. Това е резултат от интензивни дипломатически контакти между представители на САЩ, Украйна и Европа през уикенда, включително срещи във Великобритания в събота с вицепрезидента Джей Ди Ванс и британския външен министър Дейвид Лами.

Още новини от Украйна

Посланиците на ЕС бяха информирани за тези разговори в неделя, а външните министри на блока планират виртуална среща в понеделник.

По информация на Bloomberg, Москва настоява Украйна да отстъпи на Русия целия източен Донбас и незаконно анексирания през 2014 г. Крим като условие за прекратяване на огъня и стартиране на преговори за дългосрочно мирно уреждане. Подобен сценарий би означавал Киев да се откаже от части от Луганска и Донецка области, които в момента са под негов контрол.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред ABC, че ако процесът напредне, „териториалните въпроси“ ще трябва да бъдат обсъдени паралелно с гаранциите за сигурност на Украйна. По думите му това може да означава фактическо признаване на загубата на контрол над част от територията, без юридически отказ от суверенитет.