Европейските лидери искат среща с Тръмп преди разговорите му с Путин в Аляска

Европейските страни се стремят да проведат разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп преди срещата му с руския лидер Владимир Путин, насрочена за петък в американския щат Аляска, съобщи Bloomberg, предава News.bg.
Според агенцията, европейските лидери искат да разговарят с Тръмп още преди края на седмицата, за да координират позиции по ключовите теми. Това е резултат от интензивни дипломатически контакти между представители на САЩ, Украйна и Европа през уикенда, включително срещи във Великобритания в събота с вицепрезидента Джей Ди Ванс и британския външен министър Дейвид Лами.
Посланиците на ЕС бяха информирани за тези разговори в неделя, а външните министри на блока планират виртуална среща в понеделник.
По информация на Bloomberg, Москва настоява Украйна да отстъпи на Русия целия източен Донбас и незаконно анексирания през 2014 г. Крим като условие за прекратяване на огъня и стартиране на преговори за дългосрочно мирно уреждане. Подобен сценарий би означавал Киев да се откаже от части от Луганска и Донецка области, които в момента са под негов контрол.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред ABC, че ако процесът напредне, „териториалните въпроси“ ще трябва да бъдат обсъдени паралелно с гаранциите за сигурност на Украйна. По думите му това може да означава фактическо признаване на загубата на контрол над част от територията, без юридически отказ от суверенитет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
12:34 11.08.2025
2 Последния Софиянец
12:34 11.08.2025
3 ТРЪМ ПИЧ
12:35 11.08.2025
4 ООрана държава
12:36 11.08.2025
5 НИКО
Коментиран от #49
12:36 11.08.2025
6 Пич
Смисълът е , че султана прави каквото си поиска , докато казаците се правят на ербапи !!!
Коментиран от #51, #58
12:36 11.08.2025
7 Европа
Коментиран от #22, #47, #61, #62, #65
12:37 11.08.2025
8 пешо
12:37 11.08.2025
9 Европейски лидери НЯМА
12:37 11.08.2025
10 Я пък тоя
Макрон, Стармер, Мерц или Мелани!?
Никой от тях не е способен за диалог.
Тия нямат акъл за 2 стотинки.
12:37 11.08.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #55
12:38 11.08.2025
12 Пудинг
12:38 11.08.2025
13 ЛИЛИ
Коментиран от #20
12:38 11.08.2025
14 Путин
12:39 11.08.2025
15 пешо
Коментиран от #41
12:39 11.08.2025
16 Кво пак искат тея гооведа бре?
Коментиран от #30
12:39 11.08.2025
17 Европа е като урси
Сега е Европа и детето крайна ревът че няма кой да ги пази отпуска парички. Даже напротив бъркат им в портфейл и всичко за големия чичко.
12:40 11.08.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:40 11.08.2025
19 Трол
Коментиран от #28, #68
12:41 11.08.2025
20 РазСпада.
До коментар #13 от "ЛИЛИ":Ти сериозно ли ма, Лилке?!🤓
Коментиран от #27
12:41 11.08.2025
21 НИКО
12:41 11.08.2025
22 ЖЕКО
До коментар #7 от "Европа":ЕВРОПА Е РОБСКАИ СЪЮЗ , ВМЕСТО ЧЕРНИ В АМЕРИКА ЩЕ ВНАСЯТ БЕЛИ РОБИ ОТ ЕВРОПА
12:41 11.08.2025
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:42 11.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЕСССР
12:42 11.08.2025
26 Кая Калас - галактическият лидер
12:42 11.08.2025
27 ЛИЛИ
До коментар #20 от "РазСпада.":НЕ КОНТАКТУВАМ С ЕВРО ПЕ ДА ЛИ
12:43 11.08.2025
28 Атина Палада
До коментар #19 от "Трол":Петлера е у фризера от бая време, показват някакъв с 10тина см по нисък!
Коментиран от #40, #57
12:43 11.08.2025
29 Любознателен
12:44 11.08.2025
30 БОНИ
До коментар #16 от "Кво пак искат тея гооведа бре?":ЕВРО РОБИТЕ ЩЕ ТЪРПИТЕ АКО ИСКАТЕ ДА ВИ ИМА НА ТОЗИ СВЯТ
12:44 11.08.2025
31 Коя е делегацията
12:45 11.08.2025
32 стоян георгиев
12:46 11.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ехааааааа
12:49 11.08.2025
35 Тръмп:
12:50 11.08.2025
36 САЩ искат да прецакат
Коментиран от #37
12:52 11.08.2025
37 Тихо, че ще ви сложа
До коментар #36 от "САЩ искат да прецакат":Още 25% мито
12:53 11.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Боби1в3
12:53 11.08.2025
40 Я пък тоя
До коментар #28 от "Атина Палада":Какво значение има жив ли е или мъртъв, важното е какви ги върши Русия. А тя с тоя във фризера или без него, мачка.
12:54 11.08.2025
41 Той
До коментар #15 от "пешо":Пешо, Пешо много си зле малък човек
12:54 11.08.2025
42 Европа е бита карта
12:54 11.08.2025
43 Така им се пада
12:55 11.08.2025
44 дежавю
12:56 11.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Европа
Окупирана с над 40 военни бази.
По плана Маршал държавното им злато е в Щатите.
Само могат да подписват опашки.
България е в този кюп без никаква независимост.
12:57 11.08.2025
47 Да бе печ
До коментар #7 от "Европа":Ама без САЩ тази войничка щеше да свърши на петия ден!
Борката Джонсън реши да воюва ама нещо не излезнаха сметките….
Та Европа ще козирува на каквото се разберат руснаците и американците точка!
Както винаги от 1948 година насам….
12:57 11.08.2025
48 Анаконда
12:58 11.08.2025
49 Това е безспорен
До коментар #5 от "НИКО":Факт
12:58 11.08.2025
50 Аляска не вярва на сълзи
12:59 11.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Запада да приюти сите охри
13:00 11.08.2025
53 Както е тръгнало
13:04 11.08.2025
54 Рублевка
13:05 11.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 нннн
13:09 11.08.2025
57 Хи хи хи
До коментар #28 от "Атина Палада":никкрадлата атина Прадлата:
аха верно, нашия фантомас дето играе ролята на нашмърканата киийюфска марионетка е по истински от истински
Още новини от и за уср@йна ???!
13:11 11.08.2025
58 Изтриха ми първия отговор
До коментар #6 от "Пич":Какви казаци са тия розови понита?
Коментиран от #59
13:11 11.08.2025
59 Пич
До коментар #58 от "Изтриха ми първия отговор":Точно това е отговорът - нарисувани !!!
13:19 11.08.2025
60 ЧИ ЗА КО ДА СА СРЕЩТ
АВА ЖИЛЯСКУ ША ХОДИ ЛИ
ДА ПИТА ЗА ФАРЧИЛАТА КО СТАНА
13:21 11.08.2025
61 Кои
До коментар #7 от "Европа":са тези по-големи професионалисти в Европа от "аматьора" Тръмп, който кара втори президентски мандат, бе троле? Кая, Стармър, Мерц, Желязков и другите анонимници, от които и едно име дори не си спомням. Урсула взе втори мандат с клизма, а Макрон какво да го питат, като докара държавата си до фалит. Или следваш нагласата да се критикува Тръмп, само защото не е Байдън, а? Ама се стягай, щото Тръмп ще вземе да спре войната и туй не знам как ще го понесеш.
13:24 11.08.2025
62 дончичо
До коментар #7 от "Европа":Ами айде опнете му се де
Хамелеони миризли...ви
13:27 11.08.2025
63 Кои са тези "лидери"
и компания ли ?!! 🤣😅🤣
13:27 11.08.2025
64 Чичо Дончо
А мен попитаха ли ме, дали ми се говори с шмър качи, пее р@сти и бабо еви?
Какво да си говоря с такива?
13:27 11.08.2025
65 дончичо
До коментар #7 от "Европа":А! Сега ми текнА,Европа е спътник...да не кажем пътник
13:30 11.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ало, ало
Влиза Хер Мерц, немски дипломат със силен акцент и прекалено стегнат костюм.
Хер Мерц: Рене, жалък кръчмар! Чух, че европейските лидери искат спешно да говорят с Тръмп за Украйна. Какво криеш? Говори, или ще те пратя да сервираш кафета в Сибир!
Рене: Аз? Аз съм само един невинен кръчмар! Но чух, че вицепрезидент Ванс и британският министър Лами са кроили планове в Лондон. Сигурно са пили чай и са спорили кой ще плати сметката за войната!
Влиза фрау Урсула, винаги усмихната американска шпионка с властен поглед.
Фрау Урсула: Мерц, имам новини! Москва иска Украйна да отстъпи Донбас и Крим за прекратяване на огъня. Скандал! А НАТО-вският генерал Рюте каза, че ще обсъждаме "териториални въпроси" с гаранции за сигурност. Това е просто начин да загубим земя, без да го признаем!
Рене: Видяхте ли? Пак съм в центъра на световните интриги! Сега ще сервирам кафе на тези хм...лидери, докато спорят. А аз само искам да избягам от пеенето на Едит!
Добър ден, както казват в Аляска!
Коментиран от #86
13:35 11.08.2025
68 дончичо
До коментар #19 от "Трол":Да,ама по конституция...не може
13:36 11.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Източник от исток
13:43 11.08.2025
72 Мунчо
Късно разбраха, овълчени в кражбите, че за края
на войната в Украйна, пак ще плаща... бедна и обрулена Европа!
13:51 11.08.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Кико
Ще има шамари!
😂😂😂
13:54 11.08.2025
75 Васил
13:58 11.08.2025
76 Светът им ще гори
14:04 11.08.2025
77 Макробиолог
14:05 11.08.2025
78 долу ЕС и сащ
14:05 11.08.2025
79 Порно
14:07 11.08.2025
80 Вашингтон
-ЕС лидерите, сър Дони.
-И какво искат?
-Искат на масата с Вас и мистър Путин, сър.
-Ти не им ли каза, че не може, Андрю?
-Казах им, сър!
-Е какво още искат, тогава?
-Пее р@сти,сър...
14:07 11.08.2025
81 кой ще замести
14:08 11.08.2025
82 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КОГАТО ВВП И БАЙ ДОНЬО ЩЕ ДЕЛЯТ ЦЯЛА ЕВРОПА ?
.....
14:09 11.08.2025
83 хихи
14:10 11.08.2025
84 Макробиолог
14:12 11.08.2025
85 Рублевка
14:12 11.08.2025
86 Ало,ало Кукумицина
До коментар #67 от "Ало, ало":Ти на къф акцент си го изфантазирал тва?
14:13 11.08.2025
87 Отреазвяващ
14:14 11.08.2025
88 OБЕКТИВЕН
14:15 11.08.2025