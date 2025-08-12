Новини
Засилване на бойната готовност! Северна Корея отговори на военно учение на Юга и САЩ

Пхенян заяви, че състезанието по стрелба е насочено към усъвършенстване на способността за водене на война и бойната готовност на цялата армия

Засилване на бойната готовност! Северна Корея отговори на военно учение на Юга и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Северна Корея проведе военно учение по стрелба, за да засили бойната си готовност, съобщава "Йонхап".

Това се случва, докато Южна Корея и Съединените щати се готвят да започнат съвместното си военно учение следващата седмица.

Тактически артилерийски подразделения на северните въоръжени сили проведоха състезание по стрелба в понеделник в съответствие с план за бойни учения от Генералния щаб на Корейската народна армия, според Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Ходът на Северна Корея дойде седмица преди Сеул и Вашингтон да започнат ежегодните си летни учения "Щит на свободата Улчи" (UFS), насрочени за 18-28 август.

Северна Корея заяви, че състезанието по стрелба е насочено към "усъвършенстване на способността за водене на война и бойната готовност на цялата армия".

Последните учения бяха ръководени от Пак Чен-чон, заместник-председател на Централната военна комисия на управляващата партия. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не присъства.

Северна Корея отдавна осъжда съвместните военни учения между Южна Корея и САЩ като репетиции за инвазия. Съюзниците заявиха, че съвместните учения са с отбранителен характер.

Министърът на отбраната на Северна Корея Но Куанг-чол предупреди в понеделник, че Пхенян ще предприеме мерки за "самозащита" в случай на каквато и да е провокация, осъждайки планираните от Сеул и Вашингтон мащабни военни учения.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хората

    2 2 Отговор
    ще почнат, марс да колонизират, тия пак ще си играят на стрелби.

    08:20 12.08.2025

  • 2 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Пак Чен-чон, Ким Чен-ун, Но Куанг-чол, тия не могат ли да си измислят нормални имена, не мога да ги прочета, камо ли да ги кажа.

    08:25 12.08.2025

