Засилване на бойната готовност! Северна Корея отговори на военно учение на Юга и САЩ

Северна Корея проведе военно учение по стрелба, за да засили бойната си готовност, съобщава "Йонхап".

Това се случва, докато Южна Корея и Съединените щати се готвят да започнат съвместното си военно учение следващата седмица.

Тактически артилерийски подразделения на северните въоръжени сили проведоха състезание по стрелба в понеделник в съответствие с план за бойни учения от Генералния щаб на Корейската народна армия, според Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Ходът на Северна Корея дойде седмица преди Сеул и Вашингтон да започнат ежегодните си летни учения "Щит на свободата Улчи" (UFS), насрочени за 18-28 август.

Северна Корея заяви, че състезанието по стрелба е насочено към "усъвършенстване на способността за водене на война и бойната готовност на цялата армия".

Последните учения бяха ръководени от Пак Чен-чон, заместник-председател на Централната военна комисия на управляващата партия. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не присъства.

Северна Корея отдавна осъжда съвместните военни учения между Южна Корея и САЩ като репетиции за инвазия. Съюзниците заявиха, че съвместните учения са с отбранителен характер.

Министърът на отбраната на Северна Корея Но Куанг-чол предупреди в понеделник, че Пхенян ще предприеме мерки за "самозащита" в случай на каквато и да е провокация, осъждайки планираните от Сеул и Вашингтон мащабни военни учения.