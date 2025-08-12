Модерни роби! Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в Русия

Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в робски условия в Русия, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, съобщава BBC, цитирана от Фокус.
Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ във войната, използвайки своите ракети, артилерийски снаряди и войници.
Сега, когато множество руснаци са убити, на бойното поле или избягали от страната, Москва все повече изпитва затруднения с намирането на работници.
В интервю за BBC севернокорейски работници, избягали от Русия, разказват за тежките условия на труд. Контролът върху тях е бил затегнат максимално от севернокорейските власти, за да им попречат да избягат от Русия.
Един от работниците, Джин, разказа пред BBC , че когато кацнал в руския Далечен изток, бил придружен от летището до строителна площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му наредил да не говори с никого и да не гледа нищо.
"Външният свят е наш враг“, казал му агентът. Той бил изпратен директно на работа, за да строи високи жилищни блокове повече от 18 часа на ден, твърди той.
Работният ден на строителите започва в 6 сутринта и завършва в 2 през нощта. "Условията са наистина ужасни“, каза Канг Донг-ван, професор в южнокорейския университет Донг-А, който е пътувал многократно до Русия, за да интервюира севернокорейски работници.
"Работниците са изложени на много опасни ситуации. През нощта осветлението се изключва и те работят на тъмно, с малко предпазни средства.“
Бегълците разказват, че работниците са затворени на строителните си площадки денем и нощем, където са наблюдавани от агенти от отдела за държавна сигурност на Северна Корея. Те спят в мръсни, претъпкани контейнери за превоз, пълни с буболечки, или на пода на недовършени жилищни блокове, с брезенти, дръпнати върху рамките на вратите, за да се опитат да ги предпазят от студа.
В миналото десетки хиляди севернокорейци са работили в Русия, печелейки милиони паунда годишно за севернокорейския лидер Ким Чен-ун и неговия финансово затруднен режим. След това, през 2019 г., ООН забрани на държавите да използват тези работници в опит да спрат финансирането на Ким и да го спрат да създава ядрени оръжия, което означава, че повечето от тях са били изпратени у дома.
Данни на руското правителство показват, че над 13 000 севернокорейци са влезли в страната през 2024 г., което е 12-кратно увеличение спрямо предходната година. Близо 8000 от тях са влезли със студентски визи, но според служител на разузнаването и експерти това е тактика, използвана от Русия, за да заобиколи забраната на ООН.
През юни високопоставен руски служител Сергей Шойгу призна за първи път, че 5000 севернокорейци ще бъдат изпратени да възстановят Курск, руски регион, завзет от украинските сили миналата година, но отново в ръцете на Русия.
12 Август, 2025 15:05
