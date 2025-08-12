Новини
Свят »
Русия »
Модерни роби! Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в Русия
  Тема: Украйна

Модерни роби! Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в Русия

12 Август, 2025 15:05 850 46

  • русия-
  • украйна-
  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • владимир путин

Сега, когато множество руснаци са убити, на бойното поле или избягали от страната, Москва все повече изпитва затруднения с намирането на работници

Модерни роби! Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в робски условия в Русия, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, съобщава BBC, цитирана от Фокус.

Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ във войната, използвайки своите ракети, артилерийски снаряди и войници.

Сега, когато множество руснаци са убити, на бойното поле или избягали от страната, Москва все повече изпитва затруднения с намирането на работници.

В интервю за BBC севернокорейски работници, избягали от Русия, разказват за тежките условия на труд. Контролът върху тях е бил затегнат максимално от севернокорейските власти, за да им попречат да избягат от Русия.

Един от работниците, Джин, разказа пред BBC , че когато кацнал в руския Далечен изток, бил придружен от летището до строителна площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му наредил да не говори с никого и да не гледа нищо.

"Външният свят е наш враг“, казал му агентът. Той бил изпратен директно на работа, за да строи високи жилищни блокове повече от 18 часа на ден, твърди той.

Работният ден на строителите започва в 6 сутринта и завършва в 2 през нощта. "Условията са наистина ужасни“, каза Канг Донг-ван, професор в южнокорейския университет Донг-А, който е пътувал многократно до Русия, за да интервюира севернокорейски работници.

"Работниците са изложени на много опасни ситуации. През нощта осветлението се изключва и те работят на тъмно, с малко предпазни средства.“

Бегълците разказват, че работниците са затворени на строителните си площадки денем и нощем, където са наблюдавани от агенти от отдела за държавна сигурност на Северна Корея. Те спят в мръсни, претъпкани контейнери за превоз, пълни с буболечки, или на пода на недовършени жилищни блокове, с брезенти, дръпнати върху рамките на вратите, за да се опитат да ги предпазят от студа.

В миналото десетки хиляди севернокорейци са работили в Русия, печелейки милиони паунда годишно за севернокорейския лидер Ким Чен-ун и неговия финансово затруднен режим. След това, през 2019 г., ООН забрани на държавите да използват тези работници в опит да спрат финансирането на Ким и да го спрат да създава ядрени оръжия, което означава, че повечето от тях са били изпратени у дома.

Данни на руското правителство показват, че над 13 000 севернокорейци са влезли в страната през 2024 г., което е 12-кратно увеличение спрямо предходната година. Близо 8000 от тях са влезли със студентски визи, но според служител на разузнаването и експерти това е тактика, използвана от Русия, за да заобиколи забраната на ООН.

През юни високопоставен руски служител Сергей Шойгу призна за първи път, че 5000 севернокорейци ще бъдат изпратени да възстановят Курск, руски регион, завзет от украинските сили миналата година, но отново в ръцете на Русия.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    9 21 Отговор
    "Русия е много притеснена от постоянно нарастващата й зависимост от Северна Корея."

    Коментиран от #22

    15:07 12.08.2025

  • 2 Ким Чен Ун

    10 13 Отговор
    Труда краси човека!

    Коментиран от #29

    15:07 12.08.2025

  • 3 Гост

    9 19 Отговор
    Севернокорейци за мъже за рускините.

    Коментиран от #10

    15:07 12.08.2025

  • 4 456

    34 5 Отговор
    Ако са роби затова ,че хората отиват да работят в Русия, то тогава ние българите какви сме щом отиваме да работиме...в Германия, Франция и т.н..

    Коментиран от #20

    15:07 12.08.2025

  • 5 9689

    34 6 Отговор
    Анатолий......глупако ,къде работят робите български?

    Коментиран от #12

    15:07 12.08.2025

  • 6 Модерни роби

    26 4 Отговор
    Както българите ходят в Англия да работят като роби щот наще управници затриха родното производство!

    15:08 12.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    А на нашето черноморие работят само индийци по хотелите.

    Коментиран от #15, #17

    15:08 12.08.2025

  • 8 мдаааа

    2 8 Отговор
    Поне ще научат как се пие брашка ... 🤭😉

    15:08 12.08.2025

  • 9 Евророби

    19 3 Отговор
    Хиляди българи работят на запад, моят на бабите ДИР
    НИЦИТЕ и свиркат на дядките

    15:09 12.08.2025

  • 10 хаха🤣

    7 19 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    от тази кръстоска между севернокорейци и рускини ще се появяват някакви белокоси монголци джуджета, нещо като Пуся 🤣 🤣 🤣

    15:09 12.08.2025

  • 11 Да питам

    24 2 Отговор
    Вие във факти какъв алкохол употребявате в работно време та само дивотии пущате,поне да държахте на пиене а то

    15:10 12.08.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 19 Отговор

    До коментар #5 от "9689":

    над компа , за няколко рубли от Митрофанова!

    15:10 12.08.2025

  • 13 Кино , спорт и поп музика

    18 3 Отговор
    И нищо общо с журналистика!
    Ниво “0”

    15:10 12.08.2025

  • 14 да питам

    5 6 Отговор
    верно ли в Северна Корея било забранено да се носят дънки ?

    Коментиран от #35

    15:11 12.08.2025

  • 15 Дрътия Софианец

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Недей да си толкова скромен ... Я кажи за 17-те ресторанта .. колко българи работят ? 🤭😁

    15:11 12.08.2025

  • 16 не може да бъде

    16 0 Отговор
    След като прочетох статията имам само 2 въпроса -сигурни ли сте че написаното е вярно и не прекалявате ли с негативното представяне на събитията в Русия и свързаните с Путин събития защото ако това се върне като бумеранг ще стане много лошо!?

    15:11 12.08.2025

  • 17 И украинки

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Прости. ту. Ират.

    15:11 12.08.2025

  • 18 Копейки

    2 12 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    15:11 12.08.2025

  • 19 Вервам , бе !

    10 0 Отговор
    БиБиСи ? 😄 Турнирам ! Турнирам !

    15:13 12.08.2025

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "456":

    Дядото някога е работил в Коми За две години купи два апартамента и Лада Хладилника ЗИЛ още работи Пожелавам на всеки да е такъв роб От все сърце ❤️❤️❤️

    15:13 12.08.2025

  • 21 Хахахах

    10 2 Отговор
    Модерен роб е КозяшкатаШаврантияСтайкоффф, който слугува за потупване по рамото, а налрая ще.лежи умрял в канавка.

    15:14 12.08.2025

  • 22 666

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Истинските роби са в Украйна дето ги извозват с вагонетки.

    15:14 12.08.2025

  • 23 Ха ха

    11 2 Отговор
    Корейците били Роби.А ние дето сме по Европата какви сме ние сме живите Роби.Работим за най малко пари от всички.Това съм го изпитал лично.

    15:15 12.08.2025

  • 24 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 10 Отговор
    Надявам се на всички стана ясно, че на управляваните от терористите в Кремъл територии в РФ, хора не са останали - само opки, затова си внасят от Африка и Северна Корея.
    Още през 1991 г. се появи доклад на ЦРУ, в който се твърди, че в РФ живеят не повече от 89 млн. жители. От тогава населението намаляваше катастрофално и в момента е много по малко. От качеството на обитателите на РФ може да се предполага, че хората не са повече от няколко стотин хиляди, всички останали са по близо до макаците.

    Коментиран от #28, #34

    15:15 12.08.2025

  • 25 руzкo = боклук

    2 9 Отговор
    само глупак може да отида да работи в московия

    15:15 12.08.2025

  • 26 мдаааа

    8 1 Отговор
    съобщава BBC, цитирана от Фокус и копирана от тези тук.
    А бе направо си е
    "една баба каза на пазара"

    15:16 12.08.2025

  • 27 Чичак

    1 5 Отговор
    Ще изпратим и нашите бгруснячета...там ще се насладят на руския мир

    15:18 12.08.2025

  • 28 Ама верно ли

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Малееей досега не бях чел по-голяма глъмава история
    Ти не знаеш какво озмачава глъмав човек.
    чети народе, чети

    15:18 12.08.2025

  • 29 Кражбата кражбата го краси човека

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ким Чен Ун":

    Работата го изгърбва

    15:19 12.08.2025

  • 30 Джукаран

    0 2 Отговор
    като не са останали мъже в Русия,за кой ли ги строят тези високи сгради ?

    Коментиран от #36

    15:22 12.08.2025

  • 31 Янко Видрарски

    5 1 Отговор
    Копейки ,отидете в Русия да се насладите на свободата . Щото ЕС не ви понася . Там ще сте по близо до корените си ,зората на цивилизацията .
    Ще се отнасят с вас точно както заслужавате .

    Коментиран от #39

    15:22 12.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Нищо им няма.нашата копейка ще работи и повече и за без пари само на Путин да му е добре.особено трите трола тук дето в целия си живот не са бачкали нищо.

    15:23 12.08.2025

  • 34 Груьо

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    ЛОШО Е,КОГАТО В ЕДНА СТРАНА СА ЗАТВОРИЛИ ПСИХОДИСПАНСЕРИТЕ.

    15:24 12.08.2025

  • 35 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "да питам":

    В Северна Корея всичко е забранено. Прочети има много инфо. Русия е нещо подобно на Северна Корея, руснаците и севернокорейците са роби, чието съществуване е изцяло в полза на диктатора. Нарочни ги държат в пълно информационно затъмнение, защото невежи хорица лесно се лъжат и управляват.

    15:24 12.08.2025

  • 36 Лили

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Джукаран":

    Строят ги да има откъде да скачат -ти за какво мислиш ги строят

    🤪

    15:24 12.08.2025

  • 37 Аман

    3 1 Отговор
    Хиляди български кУпейки мечтаят тука да стане като в С. Кoрея или поне Русия. Ватенчо има нужда от хомот, иначе е объркан и не знае какво да прави.

    15:24 12.08.2025

  • 38 ХА-ХА-ХА

    1 1 Отговор
    Корейците били роби , а ние - белите плебеи на Европата ...Ако бяха отишли в укрията - какви щяха да бъдат -патриции ?! Смешници ...

    15:24 12.08.2025

  • 39 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Янко Видрарски":

    Как пък нито една копейка не замина да работи в Русия

    15:24 12.08.2025

  • 40 Клета неграмотна копейка 🤪

    1 1 Отговор
    Само нашенските копейки могат да бъдат по-роби от северно корейските роби 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    15:25 12.08.2025

  • 41 съсел ,

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Клета неграмотна копейка 🤪":

    Наглеждай стадото , че ще имаш проблеми ! Остави писането на другите - не е за тебе тая работа ....

    15:27 12.08.2025

  • 42 касата

    0 0 Отговор
    Време е да пращаме руските палячовци от В ъзраждане, в Северна Корея, да видят как е и да поживеят няколко години там, и да ни разказват после, ако оцелеят. 🤩🤡😅

    15:27 12.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Аматьори. Каде милион българе работят за колективните като роби, башка румънци, чехи, словаци, турци......Ма хилядите корейци са ви пронлем

    15:30 12.08.2025

  • 45 Жестока реалност

    0 0 Отговор
    Добре, че диктатора Ким подпомага терориста Пусин с оръжия, хора и военни, че да може да оцелее още малко московското блато. Ако не е Ким и снабдяването на всякакви стоки от Китай и Индия, досега Путлер и рашистката му шайка да висяха по стълбовете на червения.

    15:30 12.08.2025

  • 46 Ваня

    0 0 Отговор
    А българите работещи в ЕС не са ли модерни роби !?!

    15:31 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания