Крайнодесните изпревариха партията на Мерц по популярност в Германия

Консервативната партия на германския канцлер Фридрих Мерц отстъпва по рейтинг на одобрение на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), сочи ново проучване, публикувано на стотния ден от управлението му, предаде ДПА, предава БТА.

Причина за спада в подкрепата са поредица от противоречиви решения през трудното политическо лято провалена номинация за конституционен съдия и неясната позиция относно военната помощ за Израел, които предизвикаха недоволство както в опозицията, така и сред част от съюзниците на Мерц.

Според данни на института „Форса“ АзГ води с 26% подкрепа, с два пункта повече от блока на Мерц (ХДС/ХСС). Решението на канцлера от миналата седмица да спре доставките на оръжие за Израел, след като страната обяви планове за пълна окупация на ивицата Газа, бе посрещнато положително от част от избирателите, но предизвика остра критика сред консерваторите, възприели го като отстъпление от историческите ангажименти на Германия.

Коалицията между консерваторите и социалдемократите постигна някои значими успехи, сред които одобряването на рекорден дългов пакет от близо един трилион евро, предназначен за стимулиране на икономиката и подпомагане на Украйна в разрез с традиционната германска финансова строгост.

В международен план Мерц демонстрира по-уверено присъствие в сравнение с предшественика си Олаф Шолц, играейки ключова роля в обединяването на европейските държави в подкрепа на Украйна, особено на фона на колебанията на американския президент Доналд Тръмп. Във вътрешната политика обаче напрежението нараства особено поради предложения за съкращаване на социалните помощи за украински бежанци.

„Крайнодесните вече водят на консерваторите заради позициите си по темите за миграцията и икономиката“, коментира в социалните мрежи левият активист Кристоф Бауц. Това не е първият случай, в който АзГ изпреварва консерваторите подобна тенденция се наблюдаваше и през април.

Следващият голям вот в Германия ще бъде през март 2026 г., когато ще се проведат регионални избори в провинция Баден-Вюртемберг. Макар Мерц да обещава връщане към по-строги консервативни принципи в духа на периода преди управлението на Ангела Меркел, именно одобрението на рекордния дълг породи съмнения сред по-десните му поддръжници.

Според друго проучване на А Ер Де едва 29% от германците смятат Мерц за добър лидер в период на кризи, а личният му рейтинг е 32% значително под този на Шолц (56%) и Меркел (74%) на техния стотен ден като канцлер.

В същото време Германската социалдемократическа партия също бележи спад 13% подкрепа, с три пункта по-малко от резултата на изборите през февруари. Броят на колебаещите се избиратели е на най-високото ниво от седем месеца. Според проучване на института ИНСА консерваторите запазват крехка преднина.