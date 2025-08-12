Новини
Крайнодесните изпревариха партията на Мерц по популярност в Германия

Крайнодесните изпревариха партията на Мерц по популярност в Германия

12 Август, 2025 20:56, обновена 12 Август, 2025 20:58 810 22

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • крайнодесни-
  • алтернатива за германия

Сто дни след встъпването му в длъжност, канцлерът се сблъсква с вътрешнополитически напрежения и спад в доверието

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Консервативната партия на германския канцлер Фридрих Мерц отстъпва по рейтинг на одобрение на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), сочи ново проучване, публикувано на стотния ден от управлението му, предаде ДПА, предава БТА.

Причина за спада в подкрепата са поредица от противоречиви решения през трудното политическо лято провалена номинация за конституционен съдия и неясната позиция относно военната помощ за Израел, които предизвикаха недоволство както в опозицията, така и сред част от съюзниците на Мерц.

Според данни на института „Форса“ АзГ води с 26% подкрепа, с два пункта повече от блока на Мерц (ХДС/ХСС). Решението на канцлера от миналата седмица да спре доставките на оръжие за Израел, след като страната обяви планове за пълна окупация на ивицата Газа, бе посрещнато положително от част от избирателите, но предизвика остра критика сред консерваторите, възприели го като отстъпление от историческите ангажименти на Германия.

Коалицията между консерваторите и социалдемократите постигна някои значими успехи, сред които одобряването на рекорден дългов пакет от близо един трилион евро, предназначен за стимулиране на икономиката и подпомагане на Украйна в разрез с традиционната германска финансова строгост.

В международен план Мерц демонстрира по-уверено присъствие в сравнение с предшественика си Олаф Шолц, играейки ключова роля в обединяването на европейските държави в подкрепа на Украйна, особено на фона на колебанията на американския президент Доналд Тръмп. Във вътрешната политика обаче напрежението нараства особено поради предложения за съкращаване на социалните помощи за украински бежанци.

„Крайнодесните вече водят на консерваторите заради позициите си по темите за миграцията и икономиката“, коментира в социалните мрежи левият активист Кристоф Бауц. Това не е първият случай, в който АзГ изпреварва консерваторите подобна тенденция се наблюдаваше и през април.

Следващият голям вот в Германия ще бъде през март 2026 г., когато ще се проведат регионални избори в провинция Баден-Вюртемберг. Макар Мерц да обещава връщане към по-строги консервативни принципи в духа на периода преди управлението на Ангела Меркел, именно одобрението на рекордния дълг породи съмнения сред по-десните му поддръжници.

Според друго проучване на А Ер Де едва 29% от германците смятат Мерц за добър лидер в период на кризи, а личният му рейтинг е 32% значително под този на Шолц (56%) и Меркел (74%) на техния стотен ден като канцлер.

В същото време Германската социалдемократическа партия също бележи спад 13% подкрепа, с три пункта по-малко от резултата на изборите през февруари. Броят на колебаещите се избиратели е на най-високото ниво от седем месеца. Според проучване на института ИНСА консерваторите запазват крехка преднина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    15 1 Отговор
    Държа германците под око !!! Ще кажете - пребити , потънали , направо удавени....... Такива бяха и след първата световна !!!

    Коментиран от #9

    21:01 12.08.2025

  • 2 Българин

    0 23 Отговор
    По същия начин в България ДПС е номер 1! Всички българи се убедиха, че само ДС и лично Дилян Пеевски рабоят за българите!

    Коментиран от #21

    21:02 12.08.2025

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    21 2 Отговор
    Вече е късно според мен Разпадът на Германия е неминуем Много напрежение се натрупа

    21:03 12.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Коце, изоставаш! Стегни се.

    21:03 12.08.2025

  • 5 Гориил

    27 2 Отговор
    Всички рейтинги започват с голяма лъжа. Нивото на подкрепа за „Алтернатива за Германия“ наближава петдесет процента.

    21:04 12.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 1 Отговор
    Новата ДЕМОкрация-
    Управление на МАЛЦИНСТВОТО
    над МНОЗИНСТВОТО ❗

    Коментиран от #7, #17

    21:06 12.08.2025

  • 7 Гориил

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Бих го нарекъл демокрация на отчаянието.От една страна, вие сте освободили джина на омразата и русофобията от лампата, от друга страна, искате да се освободите от ужаса и тревогата.

    21:11 12.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не знам

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Малко трудно ще е с толкова голям процент мигранти, не германци които няма да гласуват за алтернативата, плюс измамите... Варианта е гражданска война... В цяла западна Европа

    Коментиран от #20

    21:14 12.08.2025

  • 10 Хахаха

    13 0 Отговор
    Не крайно десни, а нормални.
    Германия и,Франция завлякоха ЕС на дъното с незаконната емиграция.
    Целта беше да не се повишат заплатите, а цените на жилищата да не паднат.
    Сега идва тотален корапс на икономиките от рязко задлъжняване и спад на икономиката от тоталната престъпност

    21:14 12.08.2025

  • 11 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Малко прилича на плъх.Сетих се за "Виж кой се върна 😁

    21:15 12.08.2025

  • 12 Тракиец 🇺🇦

    6 4 Отговор
    Време е за нов Хитлер и алтернатива за Германия да води Германия,,всичката измет от Турция Арабия Африка да бъде изхвърлена от Германия..всеки не германец да бъде изхвърлен от Германия...тука също .всеки гласувал за прасето и за тиквата пребит с камъни всичките ц-и-га-ни екстрадирани към Индия ... бо-к-луци мръсни

    Коментиран от #14, #16

    21:16 12.08.2025

  • 13 Хе хе...

    5 0 Отговор
    Тоя е такъв т@п@k, че е цяло чудо как някое магаре не го е изпреварило по популярност.
    Което не говори добре за нас, че нали сме съюзници в ЕсеС и нато....

    21:17 12.08.2025

  • 14 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тракиец 🇺🇦":

    Къф си ти бе?

    21:18 12.08.2025

  • 15 Ами

    4 0 Отговор
    Доверието към лобиста се топи като капиталите на инвестиционен фонд :)

    21:18 12.08.2025

  • 16 Баце,

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тракиец 🇺🇦":

    Значи едната половина от германците да изгони от Германия другата половина от германците?
    Това ли предлагаш, че не те разбрах?

    21:19 12.08.2025

  • 17 Не демокрация

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това е новият марксизъм. Културния марксизъм. Демокрацията я поприключват май

    21:21 12.08.2025

  • 18 Сотир

    0 1 Отговор
    Правилно е да се казва Крайно левите.в тия нищо дясно няма.

    21:23 12.08.2025

  • 19 Ъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    Вчера една друга публикация, Смилов си задаваше същия въпрос и горкия, не можеше да си отговори защо българите били на страната на Русия и разни други подобни простотии. Ами затова. Поради същата причина АзГ вече е водеща партия в Германия - защото на хората им дойде до през глава от простотиите на управляващите. Омръзна им от навеждането на тоя и на оня, от стремежите им някой друг да е добре, за сметка на тях самите и т.н. Германците вероятно са повече "против" Мерц и неговата политика, а не толкова "за" АзГ. Не казвам, че АзГ си няма своите поддръжници, но точно действията на управляващите са причина за възхода на тези партии. По същата причина Тръмп сближи вместо да разедини Индия и Китай в частност и БРИКС като цяло. Доверието в Мери се срива, доверието в Тръмп се срива, поне според последните проучвания, крайнлдесните партии в Европа бележат възход.....И всичко това заради действията на управляващите....И добре че са те - одиотите, които ни управляват, щото ако бяха малко по-умни, щеше да ни се стъжни на всички.🤣

    21:24 12.08.2025

  • 20 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не знам":

    Нали знаеш кога се къса болта - когато го пренатегнрш ! Така че варианта който очакваш , не е неочакван. Точно мигрантите пренатягат болта. Гражданската война е на хоризонта. А нали знаеш как се решават нещата при най "цивилизованата" от всички бяла раса! Проблема с мигрантите ще бъде решен окончателно и цивилизовано като индустриална кампания !

    21:24 12.08.2025

  • 21 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ти добре ли си?

    21:28 12.08.2025

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Време е всички нацисти ционисти да си платят и за дядовците ,и то така както трябва да бъде ,усещам че и говеда ще мучат и ще се прибират в обора по нощите както в Афганистан

    21:28 12.08.2025

