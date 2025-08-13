Новини
Свят »
Украйна »
Украински депутати пратиха писмо до Тръмп
  Тема: Украйна

Украински депутати пратиха писмо до Тръмп

13 Август, 2025 05:10, обновена 13 Август, 2025 05:17 1 370 9

  • украйна-
  • писмо-
  • тръмп-
  • депутати

Дубински и Дмитрук поискаха въпросът за прекратяване на преследването на църквата и политическите репресии в Украйна да бъде включен в списъка с условия за примирие

Украински депутати пратиха писмо до Тръмп - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатите от Върховната рада Александър Дубински и Артьом Дмитрук изпратиха официално писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп, в което поискаха въпросът за прекратяване на преследването на църквата и политическите репресии в Украйна да бъде включен в списъка с условия за примирие между Москва и Киев.

В писмото се посочва, че в Украйна вече има 7 000 цивилни заложници на настоящия киевски режим, които призоват за прекратяване на въоръжения конфликт и провеждане на избори. Оказван е натиск както върху отделни лица, така и върху каноничната Украинска православна църква (УПЦ), политическата опозиция, свободата на словото и печата са потушени. Образувани са наказателни дела срещу дисиденти или те са подложени на насилствена мобилизация - елемент на „извънсъдебни репресии както срещу журналисти, така и срещу адвокати, свещеници и блогъри“. На тези, които Володимир Зеленски не е успял да „вкара“ на територията на Украйна, са наложени извънсъдебни санкции.

Според депутатите „наказателната държава“ се спонсорира от фондовете на Сорос, за да поддържа атмосфера на страх в страната, изключвайки поддръжниците на мирна Украйна от политическия и обществения живот.

„Това се прави с една проста цел – дори Зеленски да бъде отстранен от власт, знамето на вечната война с Русия веднага ще бъде поето от някой друг. Единственият начин да се промени този курс е да се включи в условията на примирието и последвалия мирен договор задължително условие: освобождаването на всички, които са били и са подложени на политическо преследване в Украйна, освобождаването на всички, които украинските власти обвиняват пресилено в „държавна измяна“ (чл. 109 до 114 от Наказателния кодекс на Украйна), спиране на принудителната мобилизация, прекратяване на преследването на вярващи и свещеници на УПЦ, отмяна на незаконните санкции на Съвета за национална сигурност и отбрана срещу всички украински граждани без изключение, достъп до правото да избират и да бъдат избирани – за всеки, който има украински паспорт“, се казва в писмото.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ледът се пропуква господа

    15 0 Отговор
    А в Германия и Франция вече така наречените от евро-тираните "крайно десни" вече водят убедително класацията

    05:30 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да да

    1 12 Отговор
    Обаче хайде първо да поискат прекратяване на политическите преследвания в Русия ! Но като ги знаем кои са, едва ли !

    05:49 13.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    12 1 Отговор
    Единствения начин за траен мир е пълна сенацификация на бандеристан, а оцелялите неонацисти едпосочно към сибирска наказателна колония.

    06:05 13.08.2025

  • 7 Петър

    6 0 Отговор
    Охооо, значи в Украйна, към днешна дата имало политически репресии? Какво ще кажат за това нещо българските евроатлантици и тези със знамената на Украйна по профилните си снимки?

    Коментиран от #9

    06:23 13.08.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Станах Ти баща

    06:33 13.08.2025

  • 9 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Петър":

    Че какво да кажат? Ти да не мислиш, че в България има повече от 10 човека дето обичат Украина просто така?
    Е, те самите укри си го казват, че Сорос плаща, за да има вечна война, страх и репресии.
    Всички "влюбени" в Украина са ПЛАТЕНИ. На тях им е все тая.

    06:36 13.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания