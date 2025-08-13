Украински депутати пратиха писмо до Тръмп

Депутатите от Върховната рада Александър Дубински и Артьом Дмитрук изпратиха официално писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп, в което поискаха въпросът за прекратяване на преследването на църквата и политическите репресии в Украйна да бъде включен в списъка с условия за примирие между Москва и Киев.
В писмото се посочва, че в Украйна вече има 7 000 цивилни заложници на настоящия киевски режим, които призоват за прекратяване на въоръжения конфликт и провеждане на избори. Оказван е натиск както върху отделни лица, така и върху каноничната Украинска православна църква (УПЦ), политическата опозиция, свободата на словото и печата са потушени. Образувани са наказателни дела срещу дисиденти или те са подложени на насилствена мобилизация - елемент на „извънсъдебни репресии както срещу журналисти, така и срещу адвокати, свещеници и блогъри“. На тези, които Володимир Зеленски не е успял да „вкара“ на територията на Украйна, са наложени извънсъдебни санкции.
Според депутатите „наказателната държава“ се спонсорира от фондовете на Сорос, за да поддържа атмосфера на страх в страната, изключвайки поддръжниците на мирна Украйна от политическия и обществения живот.
„Това се прави с една проста цел – дори Зеленски да бъде отстранен от власт, знамето на вечната война с Русия веднага ще бъде поето от някой друг. Единственият начин да се промени този курс е да се включи в условията на примирието и последвалия мирен договор задължително условие: освобождаването на всички, които са били и са подложени на политическо преследване в Украйна, освобождаването на всички, които украинските власти обвиняват пресилено в „държавна измяна“ (чл. 109 до 114 от Наказателния кодекс на Украйна), спиране на принудителната мобилизация, прекратяване на преследването на вярващи и свещеници на УПЦ, отмяна на незаконните санкции на Съвета за национална сигурност и отбрана срещу всички украински граждани без изключение, достъп до правото да избират и да бъдат избирани – за всеки, който има украински паспорт“, се казва в писмото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ледът се пропуква господа
05:30 13.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да да
05:49 13.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 име
06:05 13.08.2025
7 Петър
Коментиран от #9
06:23 13.08.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Гориил":Станах Ти баща
06:33 13.08.2025
9 Механик
До коментар #7 от "Петър":Че какво да кажат? Ти да не мислиш, че в България има повече от 10 човека дето обичат Украина просто така?
Е, те самите укри си го казват, че Сорос плаща, за да има вечна война, страх и репресии.
Всички "влюбени" в Украина са ПЛАТЕНИ. На тях им е все тая.
06:36 13.08.2025