Депутатите от Върховната рада Александър Дубински и Артьом Дмитрук изпратиха официално писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп, в което поискаха въпросът за прекратяване на преследването на църквата и политическите репресии в Украйна да бъде включен в списъка с условия за примирие между Москва и Киев.

В писмото се посочва, че в Украйна вече има 7 000 цивилни заложници на настоящия киевски режим, които призоват за прекратяване на въоръжения конфликт и провеждане на избори. Оказван е натиск както върху отделни лица, така и върху каноничната Украинска православна църква (УПЦ), политическата опозиция, свободата на словото и печата са потушени. Образувани са наказателни дела срещу дисиденти или те са подложени на насилствена мобилизация - елемент на „извънсъдебни репресии както срещу журналисти, така и срещу адвокати, свещеници и блогъри“. На тези, които Володимир Зеленски не е успял да „вкара“ на територията на Украйна, са наложени извънсъдебни санкции.

Според депутатите „наказателната държава“ се спонсорира от фондовете на Сорос, за да поддържа атмосфера на страх в страната, изключвайки поддръжниците на мирна Украйна от политическия и обществения живот.

„Това се прави с една проста цел – дори Зеленски да бъде отстранен от власт, знамето на вечната война с Русия веднага ще бъде поето от някой друг. Единственият начин да се промени този курс е да се включи в условията на примирието и последвалия мирен договор задължително условие: освобождаването на всички, които са били и са подложени на политическо преследване в Украйна, освобождаването на всички, които украинските власти обвиняват пресилено в „държавна измяна“ (чл. 109 до 114 от Наказателния кодекс на Украйна), спиране на принудителната мобилизация, прекратяване на преследването на вярващи и свещеници на УПЦ, отмяна на незаконните санкции на Съвета за национална сигурност и отбрана срещу всички украински граждани без изключение, достъп до правото да избират и да бъдат избирани – за всеки, който има украински паспорт“, се казва в писмото.